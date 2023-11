Comment intégrer GoToMeeting au calendrier Outlook ?

L'intégration de GoToMeeting à votre Outlook Calendar est un jeu d'enfant, offrant une expérience transparente pour la gestion de vos réunions virtuelles.

Suivez ces étapes simples pour synchroniser votre calendrier Outlook avec GoToMeeting :

Connectez-vous à GoToMeeting

Commencez par vous connecter à votre compte GoToMeeting. Naviguez vers les paramètres de votre compte pour trouver les options nécessaires.

Recherchez les paramètres d'intégration du calendrier dans votre compte GoToMeeting. C'est là que vous trouverez les options de synchronisation avec Outlook.

Choisir le calendrier Outlook

Sélectionnez Outlook Calendar comme intégration préférée. GoToMeeting vous demandera d'autoriser la connexion.

Suivez les invites pour autoriser l'intégration. Cette étape implique généralement de se connecter à votre compte Outlook et d'accorder les autorisations nécessaires.

Une fois l'autorisation obtenue, vous pouvez synchroniser vos sessions GoToMeeting avec votre calendrier Outlook sans effort.

Ainsi, les réunions programmées apparaissent directement dans votre calendrier Outlook.

Envisager Doodle pour une meilleure productivité

Bien que GoToMeeting et Outlook fonctionnent ensemble de manière transparente, vous pouvez envisager de porter votre planification à un niveau supérieur avec Doodle.

Non seulement Doodle se synchronise sans effort avec Google Calendar, mais il offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que la planification de groupe, ce qui en fait un outil puissant pour gérer efficacement votre temps.

En combinant les fonctionnalités robustes d'Outlook et de Doodle, vous pouvez rationaliser votre planification et vous assurer que vos réunions virtuelles sont organisées, efficaces et sans problème.

Profitez de la commodité de ces outils pour vous approprier votre temps et stimuler votre productivité.