Jak zorganizować spotkanie kręgu doradczego darczyńców organizacji non-profit: przewodnik dla dyrektora

Krąg doradczy darczyńców w organizacji non-profit to niewielka grupa głównych darczyńców, którzy spotykają się okresowo, aby doradzać w kwestiach strategicznych, oceniać wpływ programów oraz pogłębiać swoje zaangażowanie w realizację misji organizacji. Dla dyrektora ds. rozwoju w średniej wielkości organizacji non-profit zwołanie takiego kręgu stanowi jedno z najważniejszych zadań związanych z planowaniem harmonogramu w ciągu roku. Funkcja Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1000 uczestników i umożliwia śledzenie potwierdzeń udziału na żywo, dzięki czemu idealnie nadaje się do spotkań takich jak to, których powodzenie zależy od osiągnięcia kworum. Wyzwaniem jest zgromadzenie wszystkich darczyńców w tym samym czasie, a przygotowania do tego zaczynają się na długo przed samym spotkaniem.

🎯 Dlaczego tak trudno jest zaplanować spotkania w ramach kręgów doradczych dla darczyńców

Główni darczyńcy należący do kręgu doradczego organizacji non-profit nie są zatrudnieni u tego samego pracodawcy, nie korzystają z tego samego kalendarza, a nawet nie mieszkają w tej samej strefie czasowej. Zasiadają w wielu zarządach, podróżują w celach biznesowych i charytatywnych i rzadko traktują e-mail z prośbą o „zarezerwowanie terminu” z taką pilnością, jakiej oczekiwałby dyrektor ds. rozwoju.

Wynik jest znany: wysyłasz zaproszenie przez Doodle lub ankietę, trzech darczyńców odpowiada w ciągu pierwszych 24 godzin, a pozostałych pięciu milczy przez dwa tygodnie. Następnie zaczynasz dzwonić do każdego z osobna, ponownie wyjaśniając dostępne terminy i ostatecznie uzgadniasz datę, która połowie grupy nie odpowiada. Zanim dojdzie do spotkania, entuzjazm już opadł, a przynajmniej jeden darczyńca czuje się potraktowany po macoszemu.

Dla dyrektora ds. rozwoju w średniej wielkości organizacji non-profit cykl ten wiąże się z dużymi nakładami zarówno pod względem czasu pracy personelu, jak i kapitału relacyjnego z darczyńcami. Rozwiązaniem nie jest wysyłanie kolejnych e-maili z przypomnieniem. Jest nim system planowania, który wykonuje tę pracę za Ciebie, w dwóch przemyślanych etapach.

🛠 Dwuetapowe podejście Doodle w tym przypadku zastosowania

Najskuteczniejszy przebieg pracy w ramach kręgu doradczego darczyńców organizacji non-profit polega na oddzieleniu przygotowań indywidualnych od uzgadniania działań grupowych, a Doodle wspiera oba te etapy za pomocą odrębnych produktów.

Krok 1: Booking Page z niestandardowymi pytaniami wstępnymi dotyczącymi terminów zajęć indywidualnych

Zanim spotkanie „Full Circle” się odbędzie, dyrektor ds. rozwoju w średniej wielkości organizacji non-profit zazwyczaj potrzebuje krótkiej, indywidualnej rozmowy telefonicznej z każdym darczyńcą, aby przekazać aktualne informacje o programie, omówić ewentualne obawy i ocenić poziom entuzjazmu. Booking Page serwisu Doodle pozwala opublikować swoją dostępność w formie linku, który można udostępniać. Każdy darczyńca klika w link, widzi wyłącznie dostępne terminy i samodzielnie wybiera 30-minutowy przedział czasowy bez konieczności prowadzenia długiej wymiany wiadomości e-mailowych.

To, co sprawia, że narzędzie to jest szczególnie przydatne dla kręgu doradczego darczyńców, to funkcja niestandardowych pytań wstępnych. Można poprosić każdego darczyńcę o potwierdzenie preferowanej platformy wideokonferencyjnej (Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams), odnotowanie tematów, które chce poruszyć, lub wskazanie, czy weźmie udział w spotkaniu osobiście, czy zdalnie. Odpowiedzi te otrzymujesz jeszcze przed nawiązaniem połączenia, dzięki czemu przystępując do każdej rozmowy przygotowawczej, wiesz już, na czym zależy każdemu z darczyńców. Booking Page w serwisie Doodle umożliwia również uwzględnienie czasu buforowego między spotkaniami, dzięki czemu kolejne rozmowy z darczyńcami nie nakładają się na siebie.

Krok 2: Group Poll w celu ustalenia daty zakończenia cyklu przy zachowaniu kworum

Po zakończeniu rozmów przygotowawczych znasz już konkretne ograniczenia każdego darczyńcy. Teraz otwierasz Group Poll w serwisie Doodle, proponujesz trzy lub cztery możliwe terminy i udostępniasz link całemu kręgowi doradczemu darczyńców organizacji non-profit. Uczestnicy głosują na swoje terminy, a Ty obserwujesz, jak na bieżąco wypełnia się licznik potwierdzeń udziału. Group Poll Doodle wskazuje, który termin ma największą liczbę wspólnych dostępnych osób, dzięki czemu możesz z pewnością zwołać kworum, zamiast zgadywać. Funkcja „znajdź czas” w Doodle pomaga zidentyfikować najlepsze terminy na podstawie odpowiedzi uczestników, ograniczając ręczne porównywanie opcji.

Oba produkty działają sekwencyjnie: Booking Page obsługuje warstwę relacji jeden do jednego, a Group Poll – warstwę konsensusu grupowego. Razem zastępują one rozproszone wątki e-mailowe, które zazwyczaj zakłócają ten proces.

⚙️ Szczegóły operacyjne dla dyrektorów ds. rozwoju

Integracja z kalendarzem. Aplikacja Doodle integruje się z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple. Podczas konfigurowania Booking Page istniejący kalendarz jest automatycznie blokowany, dzięki czemu darczyńcy nigdy nie widzą terminów, które zostały już zarezerwowane. Gdy darczyńca dokonuje rezerwacji, potwierdzenie natychmiast pojawia się w obu kalendarzach.

Automatyczne wykrywanie strefy czasowej. W skład kręgu doradczego darczyńców organizacji non-profit często wchodzą darczyńcy z różnych miast lub krajów. Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w aplikacji Doodle pokazuje każdemu uczestnikowi proponowane terminy w jego lokalnej strefie czasowej, co eliminuje częste źródło nieporozumień i nieobecności.

Przypomnienia e-mailowe. Po potwierdzeniu terminu serwis Doodle wysyła przypomnienia e-mailowe do wszystkich uczestników. Należy pamiętać, że przypomnienia są wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną; nie ma powiadomień SMS ani push. W przypadku relacji z darczyńcami wymagających indywidualnego podejścia osobisty telefon lub wiadomość od dyrektora ds. rozwoju pozostają skutecznym uzupełnieniem automatycznego przypomnienia.

Elastyczność platformy wideo. Potwierdzone spotkanie może odbywać się na dowolnej z czterech obsługiwanych platform: Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams. Jeśli w Twoim kręgu doradczym darczyńców organizacji non-profit znajdują się osoby, z których każda preferuje inne narzędzie, niestandardowe pytanie wstępne na Booking Page pozwoli Ci z góry ustalić te preferencje, co umożliwi odpowiednie zaplanowanie spotkania.

Funkcje klasy premium, na które warto zwrócić uwagę. Dyrektor ds. rozwoju w średniej wielkości organizacji non-profit, który chce zapewnić użytkownikom profesjonalny wrażenie, może dzięki kontu Premium dodać logo organizacji i jej główny kolor do ankiet oraz Booking Pages. Konto Premium odblokowuje również opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję, które pomagają w ciągu kilku sekund przygotować jasną propozycję porządku obrad do zaproszenia na spotkanie kręgu doradczego.

Gotowe do użycia szablony Group Poll dla kręgu doradczego darczyńców organizacji non-profit

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dotyczącą tego scenariusza. Tytuł i czas trwania są automatycznie wypełniane przez link. Skopiuj opis z każdej karty i wklej go w polu opisu na stronie Doodle po otwarciu linku.

Coroczne posiedzenie poświęcone przeglądowi skutków Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Podczas tej sesji zgromadzi się całe grono doradców darczyńców, aby podsumować wyniki programów z minionego roku, zagadnienia związane z zarządzaniem finansami oraz priorytety strategiczne. Przedstawimy dane dotyczące wpływu naszych działań na beneficjentów i poprosimy darczyńców o wskazówki dotyczące nadchodzącego roku. Prosimy o zaznaczenie wszystkich terminów, które pasują do Państwa harmonogramu, abyśmy mogli zapewnić jak największą frekwencję.

Pośredni przegląd strategii w połowie roku Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

W połowie naszego roku obrotowego zwołujemy spotkanie kręgu doradczego, aby przedstawić aktualne informacje dotyczące programów, zwrócić uwagę na ewentualne odchylenia budżetowe oraz zebrać opinie na temat strategicznej decyzji rozpatrywanej obecnie przez zarząd. Państwa opinie mają bezpośredni wpływ na sposób, w jaki rozdzielimy zasoby w drugiej połowie roku. Prosimy o zaznaczenie wszystkich terminów, w których mogą Państwo wziąć udział.

Spotkanie orientacyjne i powitalne dla nowych dawców Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Witamy dwóch nowych członków w naszym doradczym kręgu darczyńców organizacji non-profit i chcielibyśmy zebrać całą grupę, aby się wzajemnie przedstawić oraz omówić misję organizacji. Obecni członkowie kręgu podzielą się swoimi doświadczeniami, a nowi członkowie będą mieli okazję zadawać szczere pytania. Prosimy o zaznaczenie wszystkich terminów, w których możecie wziąć udział, abyśmy mogli wybrać termin dogodny dla wszystkich.

Podsumowanie dotyczące możliwości uzyskania dotacji w sytuacjach nadzwyczajnych Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Pojawiła się ograniczona czasowo możliwość ubiegania się o dotację, która ściśle wpisuje się w priorytety określone przez nasz krąg doradczy. Podczas tej krótkiej sesji przedstawimy zarys tej możliwości, wymagany wkład własny oraz harmonogram podejmowania decyzji. Aby kontynuować, potrzebujemy kworum, dlatego prosimy o jak najszybsze wypełnienie tej ankiety.

Spotkanie podsumowujące rok poświęcone przekazywaniu darowizn i wyrażaniu wdzięczności Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Nasze podsumowujące rok spotkanie kręgu doradczego łączy w sobie omówienie aktualnego stanu realizacji programu w okresie świątecznych zbiórek z chwilą poświęconą docenieniu wkładu każdego członka w realizację naszej misji. Przedstawimy wstępne cele kampanii na przyszły rok oraz podzielimy się relacjami z pracy w terenie. Sesja ta ma ogromne znaczenie dla naszego zespołu i mamy nadzieję, że zgromadzi się na niej cały krąg. Prosimy o zaznaczenie wszystkich terminów, które Państwu odpowiadają.

✅ Jakie funkcje oferuje Doodle dla kręgów doradczych darczyńców organizacji non-profit

Możliwości Doodle Uwagi Group Poll z monitorowaniem potwierdzeń udziału na żywo (do 1 000 uczestników) 🟩 Podstawowa funkcja umożliwiająca planowanie kworum w cyklu pełnym Booking Page z niestandardowymi pytaniami wstępnymi 🟩 Pozwala poznać preferencje darczyńców przed rozmowami przygotowawczymi 1:1 Automatyczne wykrywanie strefy czasowej 🟩 Wyświetla przewidywane czasy w strefie lokalnej każdego dawcy Identyfikacja wizualna (logo i kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w pakiecie Premium; niestandardowe adresy URL znajdują się w planach rozwoju Integracja z platformami wideokonferencyjnymi (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Obsługiwane są wszystkie cztery platformy Pobieranie płatności za pośrednictwem Stripe 🔜 W planach; obecnie niedostępne

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy mogę korzystać z serwisu Doodle, jeśli niektórzy darczyńcy nie chcą założyć konta? O: Uczestnicy Group Poll mogą głosować bez konta w serwisie Doodle; jednak organizator (dyrektor ds. rozwoju w średniej wielkości organizacji non-profit) musi posiadać konto w serwisie Doodle, aby tworzyć ankiety i Booking Pages oraz zarządzać nimi. Darczyńcy otrzymują po prostu link i głosują bezpośrednio w przeglądarce.

Pytanie: Jak postępować w przypadku członka kręgu doradczego darczyńców, który znajduje się w innej strefie czasowej? O: Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w serwisie Doodle automatycznie przelicza wszystkie proponowane terminy na lokalną strefę czasową każdego uczestnika w momencie otwarcia linku do ankiety. Dyrektor ds. rozwoju nie musi ręcznie obliczać ani podawać godzin, co zmniejsza ryzyko, że zdezorientowany darczyńca przegapi spotkanie.

Pytanie: Czy mogę zebrać propozycje tematów do porządku obrad od poszczególnych darczyńców przed spotkaniem kręgu doradczego? O: Tak. Booking Page serwisu Doodle umożliwia dodawanie niestandardowych pytań wstępnych, więc kiedy darczyńca rezerwuje termin na indywidualne spotkanie przygotowawcze, możesz poprosić go o wskazanie jednego lub dwóch tematów, które chciałby poruszyć podczas spotkania w kręgu. Odpowiedzi te są bezpośrednio uwzględniane podczas tworzenia porządku obrad przed sesją grupową.

Pytanie: Co się stanie, jeśli nie uda nam się osiągnąć kworum w żadnym z proponowanych terminów? O: Widok odpowiedzi na żywo w Group Poll pokazuje dokładnie, które terminy najczęściej się pokrywają, dzięki czemu dyrektor ds. rozwoju w średniej wielkości organizacji non-profit może od razu stwierdzić, czy konieczna jest druga runda ustalania terminów. Można wysłać kolejną ankietę z nowymi opcjami; nie ma ograniczeń co do liczby ankiet, które można przeprowadzić, a konta Premium obejmują nieograniczoną liczbę wydarzeń.

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Powyższe szablony zapewniają dyrektorowi ds. rozwoju w średniej wielkości organizacji non-profit przewagę na starcie przy organizowaniu wszelkiego rodzaju spotkań w ramach kręgu doradczego — od corocznych przeglądów efektów działania po pilne podsumowania dotacji. Zacznij od Booking Page, aby umówić indywidualne rozmowy przygotowawcze, a następnie uruchom Group Poll, aby ustalić termin, w którym wszyscy członkowie kręgu będą mogli wziąć udział w spotkaniu. Wypróbuj to za darmo już dziś.