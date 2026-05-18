Un círculo consultivo de donantes sin ánimo de lucro es un pequeño grupo de donantes importantes que se reúnen periódicamente para asesorar sobre estrategia, revisar el impacto de los programas y profundizar su inversión en la misión de la organización. Para un director de desarrollo de una organización sin ánimo de lucro de tamaño medio, convocar este círculo es una de las tareas de programación más importantes del año. La encuesta de grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes con seguimiento de RSVP en directo, por lo que está especialmente diseñada para reuniones que dependen del quórum, como ésta. El reto es conseguir que todos los donantes acudan a la mesa al mismo tiempo, y eso empieza mucho antes de la reunión en sí.

🎯 Por qué los círculos consultivos de donantes son tan difíciles de programar

Los principales donantes de un círculo consultivo de donantes sin ánimo de lucro no comparten una misma empresa, un sistema de calendario común o incluso una misma zona horaria. Pertenecen a varios consejos de administración, viajan por motivos profesionales y filantrópicos, y rara vez reciben un correo electrónico con la urgencia que preferiría un director de desarrollo.

El resultado es un patrón familiar: envías un Doodle o una encuesta, tres donantes responden en las primeras 24 horas y los cinco restantes guardan silencio durante dos semanas. Entonces se empiezan a hacer llamadas individuales, se vuelven a explicar las opciones de fechas y, finalmente, se negocia una fecha que la mitad del círculo considera inconveniente. Para cuando se celebra la reunión, el impulso se ha estancado y al menos uno de los donantes se siente olvidado.

Para un director de desarrollo de una organización sin ánimo de lucro de tamaño medio, este ciclo es costoso tanto en tiempo del personal como en capital de relaciones con los donantes. La solución no son más correos electrónicos de seguimiento. Es una arquitectura de programación que hace el trabajo por usted, en dos pasos deliberados.

🛠 El enfoque de Doodle en dos pasos para este caso de uso

El flujo de trabajo más eficaz para un círculo asesor de donantes sin ánimo de lucro separa la preparación individual de la alineación del grupo, y Doodle apoya ambas con productos distintos.

Paso 1: Página de reserva con preguntas de admisión personalizadas para los turnos de preparación 1:1

Antes de que se reúna el círculo completo, un director de desarrollo de una organización sin ánimo de lucro de tamaño medio suele necesitar una breve llamada individual con cada donante para compartir una actualización del programa, sacar a la luz cualquier preocupación y calibrar el entusiasmo. La página de reservas de Doodle te permite publicar tu disponibilidad como un enlace que se puede compartir. Cada donante hace clic en el enlace, ve sólo las horas que usted tiene disponibles y selecciona por sí mismo un hueco de 30 minutos sin necesidad de enviar un solo correo electrónico.

Lo que lo hace especialmente útil para un círculo asesor de donantes es la función de preguntas de admisión personalizadas. Puede pedir a cada donante que confirme su plataforma de vídeo preferida (Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams), anotar los temas del orden del día que desee plantear o indicar si asistirá en persona o a distancia. Esas respuestas llegan antes de que usted levante el teléfono, de modo que usted llega a cada llamada de preparación sabiendo ya lo que le interesa a cada donante. La página de reservas de Doodle también admite tiempos de espera entre reuniones, de modo que las llamadas consecutivas a donantes no se mezclen entre sí.

Paso 2: Sondeo en grupo para encontrar la fecha del círculo completo con quórum

Una vez finalizadas las llamadas de preparación, ya conoces las limitaciones de cada donante. Ahora abre una encuesta de grupo Doodle, propone tres o cuatro fechas candidatas y comparte el enlace con todo el círculo asesor de donantes sin ánimo de lucro. Los participantes votan sobre su disponibilidad y tú ves cómo se llena el registro de confirmaciones de asistencia. La encuesta de grupo de Doodle muestra qué fecha tiene más coincidencias, para que puedas convocar un quórum con confianza en lugar de adivinar. La función de búsqueda de horas de Doodle ayuda a identificar las franjas horarias más propicias para los candidatos basándose en las respuestas de los participantes, lo que reduce el trabajo de comparación manual.

Los dos productos funcionan en secuencia: la Página de Reservas se ocupa de la capa de relación uno a uno, y la Encuesta de Grupo se ocupa de la capa de consenso de grupo. Juntos sustituyen al hilo de correo electrónico disperso que normalmente descarrila este proceso.

⚙️ Datos operativos de los directores de desarrollo

Integración del calendario. Doodle se conecta con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar. Cuando configuras tu página de reservas, tu calendario existente se bloquea automáticamente, de modo que los donantes nunca ven un hueco que ya has ocupado. Cuando un donante reserva, la confirmación llega a ambos calendarios al instante.

Detección automática de la zona horaria. Un círculo asesor de donantes sin ánimo de lucro a menudo incluye donantes en diferentes ciudades o países. La detección automática de zonas horarias de Doodle muestra a cada participante las horas de los candidatos en su zona local, lo que elimina una fuente común de confusión y de ausencias.

Recordatorios por correo electrónico. Una vez confirmada la fecha, Doodle envía recordatorios por correo electrónico a todos los participantes. Tenga en cuenta que los recordatorios son sólo por correo electrónico; no hay SMS ni notificaciones push. Para una relación más cercana con el donante, una llamada de seguimiento personal o una nota del director de desarrollo sigue siendo un buen complemento al recordatorio automático.

Flexibilidad de la plataforma de vídeo. La reunión confirmada puede conectarse a cualquiera de las cuatro plataformas compatibles: Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams. Si su círculo de donantes sin ánimo de lucro incluye donantes que prefieren una herramienta diferente, la pregunta personalizada en su página de reserva puede capturar esa preferencia por adelantado, permitiéndole planificar en consecuencia.

Características premium dignas de mención. Un director de desarrollo de una organización sin ánimo de lucro de tamaño medio que desee presentar una experiencia elegante puede añadir el logotipo de la organización y el color principal a las páginas de encuestas y reservas con una cuenta Premium. Premium también desbloquea las descripciones de reuniones AI, que le ayudan a redactar en cuestión de segundos un orden del día claro para la invitación al círculo asesor.

Plantillas de encuestas de grupo listas para usar para círculos consultivos de donantes sin ánimo de lucro

Utilice cualquiera de las plantillas siguientes para lanzar una encuesta de grupo para este escenario con un solo clic. El título y la duración se rellenan previamente en el enlace. Copie la descripción de cada tarjeta y péguela en el campo de descripción de la página Doodle una vez abierto el enlace.

Sesión anual de evaluación de impacto Encuesta de grupo pre-rellenada, 90 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Esta sesión reúne a todo nuestro círculo asesor de donantes para revisar los resultados del programa del año, la gestión financiera y las prioridades estratégicas. Presentaremos datos sobre el impacto en los beneficiarios y daremos la palabra a los donantes para que nos orienten de cara al próximo año. Por favor, vota por cada fecha que se ajuste a tu calendario para que podamos encontrar el quórum más fuerte.

Revisión estratégica de mitad de año Encuesta de grupo pre-rellenada, 60 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Convocamos al círculo consultivo a mitad de nuestro ejercicio fiscal para compartir información actualizada sobre los programas, señalar las variaciones presupuestarias y recabar opiniones sobre una decisión estratégica que el Consejo tiene ante sí. Su punto de vista influirá directamente en la asignación de recursos en el segundo semestre. Por favor, marca todas las fechas en las que puedas asistir.

Orientación y bienvenida a los nuevos donantes Encuesta de grupo pre-rellenada, 60 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Damos la bienvenida a dos nuevos miembros de nuestro círculo asesor de donantes sin ánimo de lucro y queremos reunir a todo el grupo para presentarles e informarles sobre nuestra misión. Los miembros actuales del círculo compartirán su experiencia y los nuevos tendrán tiempo para hacer preguntas sinceras. Por favor, vota por todas las fechas en las que puedas asistir para que podamos encontrar un momento que se ajuste a los horarios de todos.

Oportunidad de subvención de emergencia Encuesta de grupo rellenada previamente, 30 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Ha surgido una oportunidad de subvención urgente que coincide estrechamente con las prioridades de nuestro círculo consultivo. En esta breve sesión se explicará la oportunidad, la contrapartida requerida y el plazo de decisión. Necesitamos quórum para proceder, así que le rogamos que responda a esta encuesta lo antes posible.

Reunión de fin de año para dar y reconocer Encuesta de grupo pre-rellenada, 90 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Nuestra reunión de fin de año del círculo asesor combina una actualización del programa de la temporada de donaciones con un momento para reconocer las contribuciones de cada miembro a nuestra misión. Adelantaremos los objetivos de la campaña del próximo año y compartiremos historias sobre el terreno. Esta sesión significa mucho para nuestro equipo, y esperamos contar con la presencia de todo el círculo. Por favor, marque todas las fechas que funcionen.

✅ Qué apoya Doodle para el círculo asesor de donantes sin ánimo de lucro

Capacidad Garabato Notas Encuesta en grupo con seguimiento en directo de la confirmación de asistencia (hasta 1.000 participantes) 🟩 Función básica para la programación de quórum completo Página de reservas con preguntas personalizadas 🟩 Capta las preferencias de los donantes antes de las llamadas de preparación 1:1 Detección automática de la zona horaria 🟩 Muestra las horas de los candidatos en la zona local de cada donante. Marca (logotipo y color principal) ⚠️ Disponible con Premium; las URL personalizadas están en la hoja de ruta Integración de vídeo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Las cuatro plataformas compatibles Cobro de pagos con Stripe 🔜 En la hoja de ruta; no disponible hoy

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo utilizar Doodle si algunos donantes se niegan a crear una cuenta? R: Los participantes en una encuesta de grupo pueden votar sin necesidad de tener una cuenta Doodle; sin embargo, el organizador (el director de desarrollo de una organización sin ánimo de lucro de tamaño medio) sí necesita una cuenta Doodle para crear y gestionar las encuestas y las páginas de reserva. Los donantes simplemente reciben un enlace y votan directamente en su navegador.

P: ¿Qué debo hacer si un miembro del círculo asesor de donantes se encuentra en una zona horaria diferente? R: La detección automática de la zona horaria de Doodle convierte automáticamente todas las horas propuestas a la zona horaria local de cada participante cuando abren el enlace de la encuesta. Un director de desarrollo no tiene que calcular o enumerar las horas manualmente, lo que reduce el riesgo de que un donante confundido se pierda la reunión.

P: ¿Puedo recopilar temas del orden del día de cada donante antes de que se reúna el círculo consultivo? R: Sí. La página de reservas de Doodle admite preguntas de admisión personalizadas, de modo que cuando un donante reserva un espacio de preparación 1:1, puedes pedirle que mencione uno o dos temas que desea que se traten en el círculo. Esas respuestas se incorporan directamente al proceso de elaboración de la agenda antes de la sesión de grupo.

P: ¿Qué ocurre si no podemos alcanzar el quórum en ninguna de las fechas propuestas? R: La vista de confirmación de asistencia en directo de la encuesta de grupo muestra exactamente qué fechas se solapan más, por lo que un director de desarrollo de una organización sin ánimo de lucro de tamaño medio puede ver de un vistazo si es necesaria una segunda ronda de fechas. Puedes enviar una encuesta de seguimiento con nuevas opciones; no hay límite en el número de encuestas que puedes realizar, y las cuentas Premium incluyen eventos ilimitados.

👉 ¿Listo para simplificar tu círculo asesor de donantes sin ánimo de lucro?

Las plantillas anteriores ofrecen a un director de desarrollo de una organización sin ánimo de lucro de tamaño medio un buen punto de partida para todo tipo de sesiones del círculo asesor, desde las revisiones anuales de impacto hasta los informes de subvenciones urgentes. Comience con una página de reservas para fijar las convocatorias de preparación individuales y, a continuación, lance una encuesta de grupo para encontrar la fecha a la que puede comprometerse todo el círculo. Pruébelo gratis hoy mismo.