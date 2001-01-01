Un circolo consultivo di donatori è un piccolo gruppo di grandi donatori che si riunisce periodicamente per dare consigli sulla strategia, esaminare l'impatto dei programmi e approfondire il loro investimento nella vostra missione. Per un direttore dello sviluppo di una nonprofit di medie dimensioni, la convocazione di questo gruppo è uno dei compiti di programmazione più importanti dell'anno. Il sondaggio di gruppo di Doodle può gestire fino a 1.000 partecipanti con il monitoraggio in tempo reale della partecipazione, il che lo rende adatto a riunioni che dipendono dal numero legale come questa. La sfida consiste nel portare tutti i donatori al tavolo contemporaneamente, e questo inizia molto prima della riunione stessa.

🎯 Perché i circoli consultivi dei donatori sono così difficili da programmare

I grandi donatori di un circolo consultivo di donatori non profit non condividono un unico datore di lavoro, un sistema di calendario comune e nemmeno un fuso orario. Fanno parte di più consigli di amministrazione, viaggiano per lavoro e per filantropia e raramente trattano un'e-mail "save the date" con l'urgenza che un direttore dello sviluppo preferirebbe.

Il risultato è uno schema familiare: si invia un Doodle o un sondaggio, tre donatori rispondono nelle prime 24 ore e gli altri cinque rimangono in silenzio per due settimane. Si iniziano quindi a fare telefonate individuali, a spiegare nuovamente le opzioni di data e a negoziare una data che metà della cerchia trova scomoda. Al momento dell'incontro, lo slancio si è fermato e almeno un donatore si sente un po' in secondo piano.

Per un direttore dello sviluppo di un'organizzazione non profit di medie dimensioni, questo ciclo è costoso sia in termini di tempo per il personale che di capitale per le relazioni con i donatori. La soluzione non è un maggior numero di e-mail di follow-up. Si tratta di un'architettura di pianificazione che fa il lavoro al posto vostro, in due fasi ben precise.

🛠 L'approccio Doodle in due fasi per questo caso d'uso

Il flusso di lavoro più efficace per un circolo consultivo di donatori non profit separa la preparazione individuale dall'allineamento del gruppo, e Doodle supporta entrambi con prodotti distinti.

Fase 1: Pagina di prenotazione con domande di assunzione personalizzate per gli slot di preparazione 1:1

Prima dell'incontro con l'intera cerchia, un direttore dello sviluppo di una nonprofit di medie dimensioni ha bisogno di una breve telefonata individuale con ogni donatore per condividere un aggiornamento sul programma, per affrontare eventuali dubbi e per valutare l'entusiasmo. La pagina di prenotazione di Doodle vi permette di pubblicare la vostra disponibilità come link condivisibile. Ogni donatore fa clic sul link, vede solo gli orari in cui siete disponibili e sceglie da solo uno spazio di 30 minuti senza dover inviare alcuna e-mail.

Ciò che lo rende particolarmente utile per un circolo consultivo di donatori è la funzione di domande di ammissione personalizzate. È possibile chiedere a ogni donatore di confermare la piattaforma video preferita (Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams), di annotare gli argomenti all'ordine del giorno che desidera sollevare o di indicare se parteciperà di persona o da remoto. Le risposte arrivano prima che voi alziate il telefono, in modo che possiate arrivare a ogni telefonata di preparazione sapendo già cosa interessa a ciascun donatore. La pagina di prenotazione di Doodle supporta anche i tempi di attesa tra una riunione e l'altra, in modo che le chiamate dei donatori non si sovrappongano l'una all'altra.

Fase 2: Sondaggio di gruppo per trovare la data del circolo completo con il quorum

Una volta completate le telefonate di preparazione, si conoscono i vincoli di ciascun donatore. A questo punto aprite un sondaggio di gruppo su Doodle, proponete tre o quattro date candidate e condividete il link con l'intera cerchia dei donatori non profit. I partecipanti votano la loro disponibilità e voi guardate il tracker dei RSVP riempirsi in diretta. Il sondaggio di gruppo di Doodle mostra quale sia la data con maggiore sovrapposizione, in modo che possiate convocare il quorum con sicurezza anziché tirare a indovinare. La funzione di ricerca dell'ora di Doodle aiuta a identificare gli slot più importanti in base alle risposte dei partecipanti, riducendo il lavoro di confronto manuale.

I due prodotti lavorano in sequenza: la Pagina di prenotazione gestisce il livello di relazione uno-a-uno, mentre il Sondaggio di gruppo gestisce il livello di consenso del gruppo. Insieme sostituiscono la dispersione delle e-mail che normalmente fa deragliare questo processo.

⚙️ Dettagli operativi per i direttori dello sviluppo

Integrazione del calendario. Doodle si collega a Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar. Quando si imposta la pagina di prenotazione, il calendario esistente si blocca automaticamente, in modo che i donatori non vedano mai un posto già occupato. Quando un donatore prenota, la conferma arriva immediatamente in entrambi i calendari.

Rilevamento automatico del fuso orario. Un circolo consultivo di donatori di una nonprofit spesso comprende donatori di città o paesi diversi. Il rilevamento automatico dei fusi orari di Doodle mostra a ogni partecipante gli orari dei candidati nella propria zona, eliminando così una fonte comune di confusione e di mancata presentazione.

Promemoria via e-mail. Una volta confermata la data, Doodle invia promemoria via e-mail a tutti i partecipanti. Si noti che i promemoria sono solo via e-mail; non sono previste notifiche via SMS o push. Per un rapporto di alto contatto con i donatori, una telefonata o una nota di follow-up personale da parte del direttore dello sviluppo rimane un valido complemento al promemoria automatico.

Flessibilità della piattaforma video. La riunione confermata può collegarsi a una qualsiasi delle quattro piattaforme supportate: Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. Se la vostra cerchia di donatori nonprofit comprende donatori che preferiscono ciascuno uno strumento diverso, la domanda personalizzata sulla vostra pagina di prenotazione può rilevare le preferenze in anticipo, consentendovi di pianificare di conseguenza.

Caratteristiche premium degne di nota. Il direttore dello sviluppo di un'organizzazione non profit di medie dimensioni che vuole presentare un'esperienza raffinata può aggiungere il logo dell'organizzazione e il colore primario alle pagine dei sondaggi e delle prenotazioni con un account Premium. Premium sblocca anche le descrizioni delle riunioni AI, che consentono di redigere in pochi secondi un chiaro ordine del giorno per l'invito al circolo consultivo.

Modelli di sondaggio di gruppo pronti all'uso per i circoli consultivi dei donatori delle organizzazioni non profit

Utilizzate uno dei modelli seguenti per lanciare un sondaggio di gruppo per questo scenario con un solo clic. Il titolo e la durata sono precompilati dal link. Copiare la descrizione di ogni scheda e incollarla nel campo descrizione della pagina del Doodle dopo l'apertura del link.

Sessione annuale di valutazione dell'impatto Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Questa sessione riunisce l'intero circolo consultivo dei donatori per esaminare i risultati dei programmi dell'anno, la gestione finanziaria e le priorità strategiche. Presenteremo i dati sull'impatto dei beneficiari e daremo la possibilità ai donatori di fornire indicazioni sul prossimo anno. Vi preghiamo di votare per tutte le date che vanno bene per il vostro calendario, in modo da trovare il quorum più alto.

Verifica della strategia di metà anno Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Stiamo riunendo il circolo consultivo a metà del nostro anno fiscale per condividere gli aggiornamenti sui programmi, segnalare eventuali variazioni di bilancio e raccogliere input su una decisione strategica attualmente all'esame del consiglio. Il vostro punto di vista influisce direttamente sull'allocazione delle risorse nella seconda metà dell'anno. Segnatevi tutte le date in cui potete venire.

Orientamento e accoglienza dei nuovi donatori Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Diamo il benvenuto a due nuovi membri del nostro circolo consultivo di donatori non profit e vogliamo riunire l'intero gruppo per le presentazioni e un briefing sulla missione. I membri esistenti del circolo condivideranno la loro esperienza; i nuovi membri avranno il tempo di fare domande sincere. Vi preghiamo di votare per tutte le date in cui potete partecipare, in modo da trovare un orario che soddisfi gli impegni di tutti.

Relazione sull'opportunità di sovvenzione d'emergenza Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

È emersa un'opportunità di sovvenzione che si allinea strettamente con le priorità dichiarate dal nostro circolo consultivo. Questa breve sessione illustrerà l'opportunità, il contributo richiesto e i tempi di decisione. Abbiamo bisogno di un quorum per procedere, quindi vi preghiamo di rispondere a questo sondaggio il prima possibile.

Raccolta di donazioni e riconoscimenti di fine anno Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Il nostro incontro di fine anno del circolo consultivo combina un aggiornamento del programma di donazione con un momento di riconoscimento dei contributi di ciascun membro alla nostra missione. Presenteremo in anteprima gli obiettivi della campagna del prossimo anno e condivideremo storie dal campo. Questa sessione è molto importante per il nostro team e ci auguriamo che sia presente l'intero circolo. Segnate tutte le date che funzionano.

✅ Cosa supporta Doodle per il circolo consultivo dei donatori non profit

Capacità Scarabocchio Note Sondaggio di gruppo con monitoraggio RSVP in tempo reale (fino a 1.000 partecipanti) 🟩 Funzione principale per la programmazione del quorum a cerchio completo Pagina di prenotazione con domande di assunzione personalizzate 🟩 Acquisizione delle preferenze dei donatori prima delle chiamate di preparazione 1:1 Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Visualizza gli orari dei candidati nella zona locale di ciascun donatore. Marchio (logo e colore primario) ⚠️ Disponibile con Premium; gli URL personalizzati sono in programma Integrazione video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Tutte e quattro le piattaforme supportate Raccolta di pagamenti con Stripe 🔜 In programma; non disponibile oggi

❓ Domande frequenti

D: Posso usare Doodle se alcuni donatori rifiutano di creare un account? R: I partecipanti a un sondaggio di gruppo possono votare senza un account Doodle; tuttavia, l'organizzatore (il direttore dello sviluppo di una nonprofit di medie dimensioni) ha bisogno di un account Doodle per creare e gestire i sondaggi e le pagine di prenotazione. I donatori ricevono semplicemente un link e votano direttamente nel loro browser.

D: Come posso gestire un membro del circolo consultivo dei donatori con un fuso orario diverso? R: Il rilevamento automatico del fuso orario di Doodle converte automaticamente tutti gli orari proposti nel fuso orario locale di ciascun partecipante quando apre il link del sondaggio. Il direttore dello sviluppo non deve calcolare o elencare manualmente gli orari, riducendo così il rischio che un donatore confuso si perda la riunione.

D: Posso raccogliere gli argomenti dell'agenda di ogni donatore prima che il circolo consultivo si riunisca? R: Sì. La pagina di prenotazione di Doodle supporta domande d'ingresso personalizzate, per cui quando un donatore prenota una sessione di preparazione 1:1, potete chiedergli di indicare uno o due argomenti che desidera vengano affrontati dal gruppo. Queste risposte confluiscono direttamente nel processo di costruzione dell'agenda prima della sessione di gruppo.

D: Cosa succede se non riusciamo a raggiungere il quorum in una delle date proposte? R: La visualizzazione in tempo reale degli RSVP del sondaggio di gruppo mostra esattamente quali date si sovrappongono maggiormente, in modo che un direttore dello sviluppo di una nonprofit di medie dimensioni possa vedere a colpo d'occhio se è necessaria una seconda serie di date. È possibile inviare un sondaggio di follow-up con nuove opzioni; non c'è limite al numero di sondaggi che si possono eseguire e gli account Premium includono un numero illimitato di eventi.

👉 Siete pronti a semplificare la vostra cerchia di donatori non profit?

I modelli qui sopra offrono al direttore dello sviluppo di una nonprofit di medie dimensioni un vantaggio su ogni tipo di sessione del circolo consultivo, dalla revisione annuale dell'impatto al debriefing sulle sovvenzioni. Iniziate con una pagina di prenotazione per fissare le chiamate di preparazione individuali, quindi lanciate un sondaggio di gruppo per trovare la data in cui l'intero circolo può impegnarsi. Provatelo gratuitamente oggi stesso.