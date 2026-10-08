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Insights

Policz czas swojego zespołu

Artykuły oparte na danych i badania o tym, na co idą dni twojego zespołu, pisane z myślą o twojej roli i branży.

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Artykuły dla twojego zespołu

Wybierz swój zespół. Wiele artykułów ma wbudowany kalkulator.

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Z artykułu Czy czas oczekiwania to ukryta połowa twojego czasu rekrutacji?

Twój czas oczekiwania na rozmowy

Przykładowe liczby, zmień je

Czekanie na zatrudnienie dziś

21 dni

Czekanie na zatrudnienie przy twoim celu

9 dni

Czekanie, które zostajeCzekanie, które usuwasz

Dni kandydatów odzyskane w kwartale

144 dni

Czekanie na zatrudnienie = dni do pierwszej rozmowy + (liczba etapów minus 1) × dni między etapami. To dni kalendarzowe, przez które czeka kandydat, liczone wyłącznie z liczb, które wpisujesz.

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Studia przypadków

Prawdziwe historie od zespołów takich jak SRG, UC Davis i CDA. Zobacz, jak korzystają z Doodle.

Zobacz studia przypadków

Zobacz, na co mógłby iść czas twojego zespołu.

Pokażemy ci Doodle w twoim własnym kalendarzu.

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