Bycie swoim własnym szefem ma swoje zalety, ale spójrzmy prawdzie w oczy: niektóre aspekty prowadzenia własnej działalności są po prostu nudne. Starania o uzyskanie płatności, koordynowanie harmonogramów spotkań i radzenie sobie z odwołaniami w ostatniej chwili mogą pochłaniać mnóstwo czasu i energii. Nie są to powody, dla których zacząłeś pracować jako freelancer lub konsultant, ale często to właśnie te zadania zajmują ci cały dzień.

Płatny system rezerwacji to bardziej przemyślane rozwiązanie. Łącząc rezerwację i płatność w jednym kroku, możesz uniknąć typowych kłopotów i skupić się na tym, co robisz najlepiej. Oto, w jaki sposób płatny system rezerwacji może uprościć Twój proces pracy i wzmocnić Twoją firmę.

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Rezerwacje i płatności w jednym miejscu

Jeśli korzystasz z różnych narzędzi do planowania spotkań i rozliczeń, niepotrzebnie komplikujesz sobie życie. Platformy takie jak Doodle umożliwiają klientom rezerwację spotkania, dokonanie przedpłaty i otrzymanie natychmiastowego potwierdzenia – wszystko w ramach jednej procedury.

Nie musisz już ścigać płatności za faktury ani wysyłać uciążliwych przypomnień o płatnościach. System rozliczeń „pay-as-you-go” od samego początku wyznacza jasne granice. Pokazuje wartość Twojego czasu i gwarantuje, że każde spotkanie zostanie potwierdzone i opłacone przed jego rozpoczęciem.

Zyskaj więcej czasu na prawdziwą pracę

Po ustawieniu dostępności klienci mogą dokonywać rezerwacji i płacić bez konieczności prowadzenia niekończących się wymian e-maili. Automatyczne potwierdzenia, przypomnienia i przetwarzanie płatności odbywają się w tle, dzięki czemu możesz skupić się na pracy przynoszącej dochód, a nie na sprawach administracyjnych.

Zmniejszy to również obciążenie psychiczne związane ze śledzeniem terminów spotkań i działań następczych, co da Ci więcej swobody na rozwój firmy.

Popraw swój wizerunek zawodowy

Link do rezerwacji z wbudowanym brandingiem i systemem płatności zapewnia klientom eleganckie i profesjonalne wrażenia. Pokazuje to, że prowadzisz swoją działalność sprawnie i szanujesz ich czas tak samo jak swój własny.

Dzięki planowaniu opartemu na opłatach możesz

Ustal różne stawki dla różnych usług lub rodzajów połączeń

Ogranicz liczbę nieopłaconych rezerwacji lub rezygnacji w ostatniej chwili

Zadbaj o to, by Twój harmonogram był uporządkowany i łatwy w zarządzaniu

Takie drobne zmiany mogą mieć ogromny wpływ na Twój rozwój.

Poprawa jakości obsługi klienta

Nikt nie lubi ciągłego pisania wiadomości tylko po to, by umówić się na jedno spotkanie. Narzędzia do rezerwacji oparte na modelu „pay-as-you-go” pozwalają klientom wybrać termin, dokonać płatności i załatwić wszystko w jednym miejscu. Jest to szybkie, przejrzyste i proste, co zwiększa prawdopodobieństwo, że klienci ponownie skorzystają z usługi.

Ogranicz liczbę odwołań i niepojawień się

Klienci chętniej pojawiają się na umówionym spotkaniu, gdy już za nie zapłacili. Automatyczne przypomnienia pomagają zapewnić, że nikt nie zapomni o terminie ani go nie przegapi. A jeśli ktoś musi zmienić termin, zazwyczaj może to zrobić samodzielnie, bez konieczności wysyłania do Ciebie e-maila.

Dlaczego Doodle jest idealnym rozwiązaniem dla freelancerów i konsultantów

Doodle pozwala Ci przejąć kontrolę nad swoim kalendarzem. Dzięki takim funkcjom, jak rezerwacja 1:1 i konfigurowalna Booking Page, możesz oferować różne usługi i udostępniać jeden link do wszystkich swoich terminów.

Stripe jest już zintegrowany, więc otrzymujesz zapłatę natychmiast po dokonaniu rezerwacji przez klienta. Żadnego wyciągania pieniędzy, żadnych opóźnień – po prostu zarezerwowany czas i zarobki.

Jeśli chcesz przestać żonglować narzędziami i gonić za fakturami, płatny system planowania to rozwiązanie, którego potrzebuje Twoja firma. Doodle z Stripe oferuje freelancerom i konsultantom inteligentniejszy sposób zarządzania rezerwacjami i płatnościami, dzięki czemu mogą zamienić terminy w kalendarzu na dochód i skupić się na tym, co najważniejsze.