अपना खुद का बॉस होने के अपने फायदे हैं, लेकिन सच तो यह है कि अपना व्यवसाय चलाने के कुछ हिस्से बस बोरिंग होते हैं। भुगतान वसूलने की कोशिश करना, मीटिंग शेड्यूल समन्वयित करना और आखिरी समय में रद्दीकरण संभालना आपका समय और ऊर्जा दोनों सोख सकता है। ये वे कारण नहीं हैं जिनकी वजह से आपने फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग शुरू की थी, लेकिन अक्सर ये वही काम होते हैं जो आपका दिन भर घेर लेते हैं।

पेड शेड्यूलिंग एक स्मार्ट समाधान प्रदान करता है। बुकिंग और भुगतान को एक ही चरण में जोड़कर, आप सामान्य खींचतान को समाप्त कर सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ बताया गया है कि पेड शेड्यूलिंग आपके वर्कफ़्लो को कैसे सरल बना सकता है और आपके व्यवसाय को मजबूत कर सकता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

आरक्षण और भुगतान एक ही जगह

यदि आप शेड्यूलिंग और बिलिंग के लिए अलग-अलग टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, तो आप काम को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। Doodle जैसे प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को एक ही प्रक्रिया में मीटिंग बुक करने, अग्रिम भुगतान करने और तत्काल पुष्टि प्राप्त करने की सुविधा देते हैं।

अब आपको चालान का पीछा करने या असुविधाजनक भुगतान अनुस्मारक भेजने की ज़रूरत नहीं है। पे-एज़-यू-गो शेड्यूलिंग शुरुआत से ही स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करती है। यह आपके समय का मूल्य दिखाती है और यह सुनिश्चित करती है कि हर बैठक होने से पहले उसकी पुष्टि हो और भुगतान हो चुका हो।

अपने असली काम के लिए समय निकालें

एक बार आपकी उपलब्धता सेट हो जाने पर, ग्राहक अनंत ईमेल श्रृंखलाओं के बिना बुकिंग और भुगतान कर सकते हैं। स्वचालित पुष्टि, अनुस्मारक और भुगतान प्रक्रिया पर्दे के पीछे होती है, जिससे आप प्रशासन के बजाय बिल योग्य कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

आप अपॉइंटमेंट्स और फॉलो-अप्स पर नज़र रखने के लिए आवश्यक मानसिक भार को भी कम कर देंगे, जिससे आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और अधिक गुंजाइश मिलेगी।

अपने पेशेवर छवि को बेहतर बनाएँ

एकीकृत ब्रांडिंग और भुगतान सुविधाओं वाला बुकिंग लिंक ग्राहकों को एक परिष्कृत और पेशेवर अनुभव प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि आप अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाते हैं और उनके समय का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने समय का।

शुल्क-आधारित शेड्यूलिंग के साथ, आप कर सकते हैं

विभिन्न सेवाओं या कॉल प्रकारों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित करें

अनियमित या अंतिम समय में रद्दीकरण को कम करें

अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित और प्रबंधनीय रखें।

इस तरह के छोटे-छोटे सुधार आपकी वृद्धि में बड़ा अंतर ला सकते हैं।

ग्राहक अनुभव में सुधार करें

कोई भी सिर्फ एक मीटिंग बुक करने के लिए बार-बार चैट या ईमेल करके समय तय करना पसंद नहीं करता। पे-एज़-यू-गो शेड्यूलिंग टूल्स ग्राहकों को समय चुनने, भुगतान करने और एक ही जगह पर अपनी सभी ज़रूरतें पूरी करने की सुविधा देते हैं। यह तेज़, स्पष्ट और सरल है, जिससे वे दोबारा बुक करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं।

रद्दीकरण और अनुपस्थितियों को कम करें

जब ग्राहक पहले ही भुगतान कर चुके होते हैं, तो वे आने की अधिक संभावना रखते हैं। स्वचालित अनुस्मारक यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि कोई भी समय न भूलें या न चूकें। और यदि किसी को पुनः निर्धारित करना हो, तो वे आमतौर पर ईमेल किए बिना स्वयं ही ऐसा कर सकते हैं।

फ्रीलांसरों और सलाहकारों के लिए Doodle क्यों आदर्श है

Doodle आपको अपने कैलेंडर पर नियंत्रण देता है। 1:1 बुकिंग और एक अनुकूलन योग्य बुकिंग पेज जैसी सुविधाओं के साथ, आप विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं और अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स के लिए एक ही लिंक साझा कर सकते हैं।

Stripe पहले से ही एकीकृत है, इसलिए जैसे ही कोई क्लाइंट बुक करता है, आपको भुगतान मिल जाता है। न कोई पीछा करना, न कोई देरी—बस समय ब्लॉक करें और पैसे कमाएँ।

यदि आप उपकरणों के बीच जूझना और चालान का पीछा करना बंद करने के लिए तैयार हैं, तो पेड शेड्यूलिंग वह अपग्रेड है जिसकी आपके व्यवसाय को ज़रूरत है। Doodle with Stripe फ्रीलांसरों और सलाहकारों को बुकिंग और भुगतान का प्रबंधन करने का एक स्मार्ट तरीका देता है, ताकि वे कैलेंडर को आय में बदल सकें और सबसे ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।