6 wskazówek dotyczących planowania zajęć dla korepetytorów z różnych stref czasowych

Korepetycje online nie znają granic, a to powód do radości. Jeśli już pracujesz z uczniami z różnych krajów lub właśnie pozyskałeś swojego pierwszego międzynarodowego klienta, gratulacje. Przekraczanie stref czasowych świadczy o tym, że Twoje szkolenia lub lekcje cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem.

Oczywiście praca na skalę globalną wiąże się z nowymi wyzwaniami, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie. Kiedy każdy żyje według innego czasu, łatwo dochodzi do nieporozumień lub opuszczenia spotkań. Jednak dzięki kilku sprytnym nawykom i odpowiednim narzędziom możesz zachować porządek, ograniczyć niejasności i prowadzić płynne sesje, niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoi uczniowie.

Oto kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci z łatwością radzić sobie z planowaniem zadań w różnych strefach czasowych.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

1. Skorzystaj z inteligentnego narzędzia do planowania, które automatycznie uwzględnia strefy czasowe

Ręczne przeliczanie stref czasowych to prosta droga do opuszczonych zajęć, podwójnych rezerwacji lub sfrustrowanych uczniów. Narzędzie takie jak Doodle zajmuje się tym wszystkim za Ciebie, automatycznie wykrywając strefę czasową ucznia i pokazując jego dostępność w czasie lokalnym. Nie musisz zgadywać, wykonywać obliczeń w pamięci ani szukać przeliczników czasu w Google. Po prostu utwórz Booking Page, Group Poll lub arkusz zapisów w swojej strefie czasowej, a Doodle zajmie się resztą.

Aby zachować dokładność:

Upewnij się, że w profilu Doodle lub w przeglądarce ustawiono właściwą strefę czasową

Skorzystaj z funkcji podglądu, aby sprawdzić, jak Twój harmonogram wygląda w innych strefach czasowych

Jeśli jesteś w podróży, możesz ręcznie zmienić strefę czasową dla poszczególnych rezerwacji

Dzięki temu Doodle jest idealnym rozwiązaniem nie tylko dla korepetytorów, ale także dla wszystkich osób pracujących w różnych miastach, krajach czy na różnych kontynentach.

2. Jasno i spójnie określ swoją dostępność

Podając informacje o dostępności za pomocą narzędzia takiego jak Doodle, określ swoje preferowane godziny pracy w Twojej strefie czasowej. Narzędzie automatycznie dostosuje dla każdego widza. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Booking Page, Group Poll czy Sign-up Sheet, najważniejsza jest spójność.

3. Nie należy zakładać, gdzie ktoś się znajduje

To, że adres e-mail studenta kończy się na .fr, nie oznacza, że przebywa on we Francji. Wiele osób podróżuje, studiuje za granicą lub pracuje zdalnie. Zawsze korzystaj z narzędzia do planowania, aby zarządzać lokalizacją i strefą czasową, zamiast opierać się na domysłach.

Doodle umożliwia każdemu uczestnikowi wybranie lub potwierdzenie swojej strefy czasowej, dzięki czemu nie trzeba o to pytać ani sprawdzać tego ręcznie.

4. Utwórz różne Booking Pages dla poszczególnych regionów

Jeśli regularnie współpracujesz z uczniami z różnych stref czasowych, takich jak Europa, Ameryka Północna czy region Azji i Pacyfiku, warto utworzyć osobną Booking Page dla każdego regionu.

Możesz:

Dostosuj dostępność według strefy czasowej

Dodaj szczegółowe instrukcje dla każdego regionu

Oferuj różne usługi lub ceny w zależności od lokalizacji

Ułatwia to organizację i zapewnia bardziej spersonalizowane doświadczenie.

5. Dodaj czas oczekiwania między sesjami

Błędy związane ze strefami czasowymi, opóźnienia techniczne lub przedłużające się sesje mogą spowodować, że Twój harmonogram stanie się chaotyczny. Dodaj 10–15 minut oczekiwania między rozmowami, aby uniknąć stresu związanego z kolejnymi rozmowami.

W ten sposób otrzymujesz

Czas na zresetowanie i przygotowanie się

Elastyczność w przypadku spóźnienia się ucznia

Zabezpieczenie przed problemami związanymi ze strefami czasowymi

6. Potwierdź termin w kolejnych wiadomościach

Nawet jeśli strefa czasowa podana w rezerwacji jest poprawna, zawsze należy ponownie podać datę i godzinę w kolejnych wiadomościach e-mail lub notatkach. Można użyć takich sformułowań jak: „Do zobaczenia we wtorek o godz. 16:00 według Państwa czasu” lub „Nasze następne spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 11:30 czasu środkowoeuropejskiego (CET)”. Upewnij się, że wszystko się zgadza. Jeśli nie masz pewności, możesz dodać UTC lub udostępnij link za pomocą zintegrowanej funkcji serwisu Doodle planer stref czasowych.

Uwagi końcowe

Planowanie zadań między strefami czasowymi nie musi wiązać się z chaosem. Dzięki odpowiedniemu systemowi staje się to czymś naturalnym. Narzędzie takie jak Doodle zajmuje się przeliczaniem, przypomnieniami i potwierdzeniami, dzięki czemu możesz skupić się na nauczaniu, a nie na matematycznych aspektach czasu.

Niezależnie od tego, czy Twoi uczniowie mieszkają dwie, czy dziesięć godzin drogi stąd, te proste nawyki związane z planowaniem zajęć mogą przyczynić się do sprawniejszego przebiegu sesji, zmniejszenia liczby nieobecności oraz zapewnienia wszystkim bardziej profesjonalnej obsługi.