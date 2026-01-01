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विभिन्न समय क्षेत्रों में ट्यूटर्स के लिए 6 शेड्यूलिंग टिप्स

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

clocks synced to different meeting time zones

ऑनलाइन ट्यूटरिंग की कोई सीमाएँ नहीं हैं, और यह जश्न मनाने लायक बात है। यदि आप पहले से ही विभिन्न देशों के छात्रों के साथ काम कर रहे हैं या आपने अभी-अभी अपना पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक जीता है, तो बधाई हो। समय क्षेत्रों को पार करना इस बात का संकेत है कि आपकी प्रशिक्षण या शिक्षण सेवाओं की वास्तव में मांग है।

बेशक, वैश्विक स्तर पर काम करने से नई चुनौतियाँ आती हैं, खासकर जब शेड्यूलिंग की बात आती है। जब हर कोई अलग-अलग समय पर काम कर रहा होता है, तो संदेशों में भ्रम होना या बैठकें छूट जाना आसान हो जाता है। लेकिन कुछ स्मार्ट आदतों और सही उपकरणों के साथ, आप व्यवस्थित रह सकते हैं, भ्रम को कम कर सकते हैं और जहाँ भी आपके छात्र हों, वहाँ सुचारू सत्र चला सकते हैं।

यहाँ कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं जो आपको विभिन्न समय क्षेत्रों में समय-सारिणी प्रबंधन को आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करेंगे।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

1. एक स्मार्ट शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करें जो आपके लिए टाइम ज़ोन को संभालता है।

टाइम ज़ोन को मैन्युअल रूप से बदलना सत्रों के छूटने, डबल बुकिंग या निराश छात्रों का कारण बनता है। Doodle जैसा टूल आपके लिए यह सब संभालता है, यह स्वचालित रूप से छात्र के टाइम ज़ोन का पता लगाता है और स्थानीय समय के अनुसार उनकी उपलब्धता दिखाता है। अनुमान लगाने, मानसिक गणित करने या Google पर समय रूपांतरण खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपनी समय क्षेत्र में एक बुकिंग पेज, एक ग्रुप पोल या एक नामांकन वर्कशीट बनाएं, और बाकी सब Doodle संभाल लेगा।

सटीकता बनाए रखने के लिए:

  • सुनिश्चित करें कि आपका Doodle प्रोफ़ाइल या ब्राउज़र सही समय क्षेत्र पर सेट है।

  • अन्य समय क्षेत्रों में आपका शेड्यूल कैसा दिखता है, यह देखने के लिए पूर्वावलोकन सुविधा का उपयोग करें।

  • यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो आप विशिष्ट बुकिंग के लिए समय क्षेत्र को मैन्युअल रूप से ओवरराइड कर सकते हैं।

यह Doodle को न केवल ट्यूटर्स के लिए, बल्कि शहरों, देशों या महाद्वीपों में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श बनाता है।

2. अपनी उपलब्धता को स्पष्ट और सुसंगत रूप से परिभाषित करें

Doodle जैसे टूल के माध्यम से उपलब्धता प्रदान करते समय, अपने पसंदीदा कार्य समय को परिभाषित करें। आपके अपने समय क्षेत्र में. उपकरण स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएगा प्रत्येक दर्शक के लिएचाहे आप बुकिंग पेज, ग्रुप पोल या साइन-अप शीट का उपयोग कर रहे हों, निरंतरता ही कुंजी है।

3. किसी के स्थान का अनुमान न लगाएँ

किसी छात्र का ईमेल पता.fr पर समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि वह फ्रांस में है। कई लोग यात्रा करते हैं, विदेश में पढ़ाई करते हैं या दूरस्थ रूप से काम करते हैं। स्थान और समय क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए हमेशा अपने शेड्यूलिंग टूल पर भरोसा करें, अनुमान न लगाएं।

Doodle प्रत्येक प्रतिभागी को अपना समय क्षेत्र चुनने या पुष्टि करने की अनुमति देता है, ताकि आपको इसे मैन्युअल रूप से पूछने या ट्रैक करने की आवश्यकता न पड़े।

4. विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बुकिंग पेज बनाएँ

यदि आप नियमित रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका या एशिया-प्रशांत जैसे कई समय क्षेत्रों के छात्रों के साथ काम करते हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग बुकिंग पेज बनाना उपयोगी हो सकता है।

आप कर सकते हैं:

  • समय क्षेत्र के अनुसार उपलब्धता अनुकूलित करें

  • प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट निर्देश जोड़ें

  • स्थान के आधार पर विभिन्न सेवाएँ या कीमतें प्रदान करें

यह संगठन को आसान बनाता है और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है।

5. सत्रों के बीच प्रतीक्षा समय जोड़ें

समय क्षेत्र की त्रुटियाँ, तकनीकी देरी या लंबी सत्रें आपके कार्यक्रम को अव्यवस्थित कर सकती हैं। जोड़ें 10 से 15 मिनट प्रतीक्षा समय एक के बाद एक कॉल के तनाव से बचने के लिए कॉल के बीच।

यह आपको देता है

  • पुनः आरंभ करने और तैयारी करने का समय

  • यदि कोई छात्र देर से आता है तो लचीलापन

  • समय क्षेत्र संबंधी गड़बड़ियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच

6. अपने फॉलो-अप्स में समय की पुष्टि करें

भले ही बुकिंग में टाइम ज़ोन सही हो, हमेशा अपने फॉलो-अप ईमेल या नोट्स में तारीख और समय दोहराएँ। जैसे: "हम मंगलवार को आपके समय के अनुसार शाम 4 बजे मिलेंगे।" या "हमारा अगला सत्र गुरुवार को CET के अनुसार सुबह 11:30 बजे है।" सुनिश्चित करें कि आप एक ही समय-क्षेत्र में हैं। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो आप शामिल कर सकते हैं यूटीसी या Doodle के एकीकृत का उपयोग करके एक लिंक साझा करें समय क्षेत्र योजनाकार.

अंतिम विचार

समय क्षेत्रों के बीच शेड्यूलिंग अव्यवस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। सही सिस्टम के साथ, यह स्वाभाविक हो जाता है। एक ऐसा टूल जैसे Doodle परिवर्तनों, अनुस्मारकों और पुष्टिओं का ध्यान रखता है, ताकि आप समय के गणित पर ध्यान दिए बिना शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

चाहे आपके छात्र दो घंटे दूर हों या दस घंटे दूर, ये छोटी-छोटी शेड्यूलिंग आदतें सत्रों को सुगम बना सकती हैं, अनुपस्थितियों को कम कर सकती हैं और सभी के लिए एक अधिक पेशेवर अनुभव प्रदान कर सकती हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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