6 consigli per la programmazione di tutor con fusi orari diversi

Il tutoraggio online non conosce frontiere e questo è un fatto da festeggiare. Se state già lavorando con studenti di altri Paesi o avete appena ottenuto il vostro primo cliente internazionale, congratulazioni. Il superamento dei fusi orari è un segno che la vostra formazione o il vostro insegnamento sono davvero richiesti.

Naturalmente, lavorare a livello globale comporta nuove sfide, soprattutto per quanto riguarda la programmazione. Quando tutti hanno un orologio diverso, è facile che i messaggi si confondano o che si perdano le riunioni. Ma con alcune abitudini intelligenti e gli strumenti giusti, potete rimanere organizzati, ridurre la confusione e gestire le sessioni senza intoppi ovunque si trovino i vostri studenti.

Ecco alcuni semplici consigli che vi aiuteranno a gestire con sicurezza la programmazione in fusi orari diversi.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

1. Utilizzate uno strumento di programmazione intelligente che gestisca i fusi orari al posto vostro.

La conversione manuale dei fusi orari è una ricetta per perdere sessioni, raddoppiare le prenotazioni o frustrare gli studenti. Uno strumento come Doodle si occupa di tutto questo, rilevando automaticamente il fuso orario dello studente e mostrando la sua disponibilità all'ora locale. Non è necessario tirare a indovinare, fare calcoli mentali o cercare conversioni di orario su Google. Basta creare una pagina di prenotazione, un sondaggio di gruppo o un foglio di lavoro per l'iscrizione con il proprio fuso orario e Doodle si occuperà di tutto il resto.

Per mantenere la precisione:

Assicuratevi che il vostro profilo Doodle o il vostro browser siano impostati sul fuso orario corretto.

Usate la funzione Anteprima per vedere come appare il vostro programma in altri fusi orari.

Se si è in viaggio, è possibile annullare manualmente il fuso orario per determinate prenotazioni.

Questo rende Doodle ideale non solo per i tutor, ma per chiunque lavori in città, paesi o continenti diversi.

2. Definite la vostra disponibilità in modo chiaro e coerente

Quando si offre la propria disponibilità attraverso uno strumento come Doodle, è necessario definire gli orari di lavoro preferiti nel proprio fuso orario. Lo strumento si adatterà automaticamente a ogni visitatore. Sia che si utilizzi una pagina di prenotazione, un sondaggio di gruppo o un foglio di iscrizione, la coerenza è fondamentale.

3. Non dare per scontata la posizione di una persona

Il fatto che l'indirizzo e-mail di uno studente finisca per .fr non significa che si trovi in Francia. Molte persone viaggiano, studiano all'estero o lavorano a distanza. Affidatevi sempre allo strumento di programmazione per gestire la posizione e il fuso orario, piuttosto che fare supposizioni.

Doodle consente a ogni partecipante di selezionare o confermare il proprio fuso orario, evitando così di doverlo chiedere o rintracciare manualmente.

4. Creare pagine di prenotazione diverse per regioni diverse

Se lavorate regolarmente con studenti di diversi fusi orari, come Europa, Nord America o Asia-Pacifico, può essere utile creare una pagina di prenotazione separata per ogni regione.

È possibile:

personalizzare la disponibilità per fuso orario

Aggiungere istruzioni specifiche per ogni regione

Offrire servizi o prezzi diversi in base alla località

Questo facilita l'organizzazione e offre un'esperienza più personalizzata.

5. Aggiungere un tempo di attesa tra le sessioni

Errori di fuso orario, ritardi tecnologici o sessioni prolungate possono rendere il vostro programma disorganizzato. Aggiungete 10-15 minuti di attesa tra una chiamata e l'altra per evitare lo stress di una chiamata dopo l'altra.

Questo vi dà

Tempo per resettare e prepararsi

Flessibilità se uno studente arriva in ritardo

Un cuscinetto contro i disguidi dovuti al fuso orario

6. Confermate l'orario nei vostri follow-up

Anche se il fuso orario è corretto nella prenotazione, è bene ribadire sempre la data e l'ora nelle e-mail o nelle note di follow-up. Frasi come: "Ci vediamo martedì alle 16:00 (ora locale)" o "La nostra prossima sessione è giovedì alle 11:30 CET", assicuratevi di essere allineati. Se non siete sicuri, potete includere l'UTC o condividere un link utilizzando il pianificatore di fusi orari integrato di Doodle.

Considerazioni finali

La programmazione tra i fusi orari non deve essere caotica. Con il sistema giusto, diventa una seconda natura. Uno strumento come Doodle si occupa di conversioni, promemoria e conferme, in modo che possiate concentrarvi sull'insegnamento e non sulla matematica del tempo.

Che i vostri studenti si trovino a due o a dieci ore di distanza, queste piccole abitudini di programmazione possono portare a sessioni più fluide, a un minor numero di no-show e a un'esperienza più professionale per tutti.