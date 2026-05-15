Een adviesraad voor een universitaire opleiding is een vaste commissie van ervaren professionals uit het bedrijfsleven die een faculteit voor techniek adviseren over de relevantie van het curriculum, trends op de arbeidsmarkt en de voorbereiding op accreditatie. Het is de taak van de decaan om deze raad elk kwartaal bijeen te roepen, en alleen al het plannen daarvan kan meer tijd kosten dan de vergadering zelf. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers, waardoor het perfect geschikt is voor precies het soort coördinatie tussen verschillende belanghebbenden waarmee een decaan van een faculteit voor techniek te maken krijgt wanneer hij op dezelfde dag 15 ingenieurs uit hun drukke agenda’s moet zien te halen.

🎯 Waarom de planning van de adviesraad van een universitaire opleiding in het honderd loopt

Elke decaan van een faculteit voor techniek kent het patroon wel. Je stuurt een e-mail naar 15 adviseurs die bedrijven vertegenwoordigen in verschillende tijdzones, sectoren en op verschillende niveaus binnen de organisatie. Ze hebben allemaal EA-gatekeepers, weken waarin reizen niet kan en conflicterende bestuursverplichtingen. De discussie loopt uit de hand. Iemand beantwoordt de e-mail met ‘Allen beantwoorden’ en noemt een datum die voor hem of haar uitkomt, maar niet voor de voorzitter. Iemand anders vraagt om in de BCC te worden gezet. Tegen week drie heb je 40 e-mails, geen bevestigde datum en een kwartaalagenda die stof ligt te verzamelen.

Het kernprobleem voor een adviesraad van een universitaire opleiding is structureel, niet persoonlijk. Deze adviseurs hebben het echt druk en doen dit op vrijwillige basis. Van hen vragen om door een lange e-mailketen te ploeteren om een beschikbaar tijdstip te vinden, is een extra last waar ze niet op gerekend hadden. De decaan van de faculteit techniek heeft een systeem nodig dat de coördinatie achter de schermen regelt, zodat adviseurs maar één keer hoeven te klikken.

Te late reacties maken het probleem nog erger. Eén persoon die nog niet reageert, kan ervoor zorgen dat de decaan geen locatie kan bevestigen, geen voorleesmateriaal kan versturen of geen spreker kan boeken. Zonder een herinnering aan de deadline vergeten drukbezette adviseurs het gewoon. Het gevolg is een planningscyclus die van twee naar zes weken uitloopt, waardoor zowel personeelsuren als de goede sfeer verloren gaan.

🛠 Hoe een groepspoll dit probleem voor decanen van technische faculteiten oplost

De Groepspoll van Doodle is de perfecte tool voor een adviesraad van een universitaire opleiding, omdat het de coördinatielast omdraait. In plaats van te wachten tot 15 adviseurs onderling tot overeenstemming komen, stelt de decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen vier of vijf mogelijke data voor, deelt hij één link, en stemt elke adviseur binnen twee minuten zonder dat hij ook maar één eerdere reactie hoeft te lezen.

Het automatisch herkennen van tijdzones is hier superbelangrijk. Een adviesraad van een universitaire opleiding haalt adviseurs meestal uit verschillende grote steden, en soms zelfs uit het buitenland. Als een adviseur de link naar de Groepspoll opent, herkent Doodle automatisch zijn of haar lokale tijdzone en toont de voorgestelde tijdstippen in de lokale tijd. Een tijdstip dat de decaan heeft voorgesteld als 10:00 uur Eastern Time, verschijnt als 7:00 uur Pacific Time of 15:00 uur GMT, zonder dat je dit handmatig hoeft om te rekenen. Dat neemt een van de meest voorkomende oorzaken van fouten bij het plannen weg, en ook een van de meest gebruikte smoesjes om niet te reageren.

De groepspoll van Doodle stuurt ook herinneringsmails naar deelnemers die nog niet hebben gestemd, om ze nog even een duwtje in de rug te geven voordat de decaan de peiling sluit. Dit is superbelangrijk voor een decaan van een technische faculteit die vrijwilligers aanstuurt. In plaats van elke niet-reagerende persoon persoonlijk een follow-up-e-mail te sturen (wat tijd kost en bij hoge figuren uit het bedrijfsleven wat ongemakkelijk kan aanvoelen), wordt de herinnering automatisch verstuurd. Tegen de tijd dat de decaan het dashboard met de live resultaten bekijkt, hebben de meeste adviseurs al gestemd en is de winnende plek in één oogopslag zichtbaar.

De Groepspoll van Doodle houdt de RSVP-status van alle deelnemers in realtime bij, zodat de decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen precies kan zien wie er wel en wie er niet heeft gestemd, zonder een spreadsheet te hoeven openen. Zodra duidelijk is dat het quorum is bereikt, legt de decaan de datum vast en is de vergadering van de programma-adviesraad van de universiteit bevestigd.

Voor adviseurs die videoconferenties gebruiken, kan de uitnodiging voor de vergadering links bevatten naar Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, afhankelijk van het platform dat de technische faculteit standaard gebruikt voor hybride sessies.

⚙️ Praktische informatie voor een decaan van de faculteit techniek

Het opzetten van een groepspoll voor een adviesraad van een universitaire opleiding kost minder dan tien minuten. De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen (of een administratief medewerker die namens de decaan optreedt) heeft een Doodle-account nodig om de poll aan te maken. Zo verloopt het proces in de praktijk.

Stel realistische termijnen voor. Het is onwaarschijnlijk dat senior ingenieurs op maandagochtend om 8.00 uur of op vrijdag om 16.30 uur naar een adviesraad van een universitaire opleiding komen. Stel vier tot zes tijdstippen voor, verspreid over dinsdag tot en met donderdag, halverwege de ochtend of vroeg in de middag, verdeeld over twee of drie opeenvolgende weken. Hoe meer mogelijke data je voorstelt, hoe groter de kans op overlapping.

Stel een deadline voor het antwoord vast. Met de Groepspoll van Doodle kun je een deadline instellen. Voor een adviesraad van een universitaire opleiding is twee weken meestal genoeg tijd voor adviseurs om even bij hun EA’s te informeren. Stel de deadline in, en de automatische e-mailherinneringen worden verstuurd voordat de enquête sluit.

Koppel je agenda. Google Calendar, Outlook en Apple Calendar kunnen allemaal worden gekoppeld aan Doodle. Zodra de decaan het gekozen tijdstip heeft bevestigd, kan dit direct naar de agenda worden overgezet zonder dat je er apart een afspraak voor hoeft aan te maken.

Gebruik het beschrijvingsveld op een slimme manier. De beschrijving van de peiling is het eerste wat adviseurs lezen. Een decaan van de faculteit ingenieurswetenschappen moet het doel van de vergadering vermelden (bijvoorbeeld „Curriculumafstemming Q3 en ABET-gereedheidsbeoordeling”), de verwachte duur en de vorm (fysiek op de faculteit, hybride via Microsoft Teams of volledig op afstand via Zoom). Door van tevoren duidelijk te maken wat je verwacht, krijg je minder verzoeken om verduidelijking via ‘Allen beantwoorden’.

Premium-brandingoptie. Decanen die willen dat de poll het logo en de huiskleur van de faculteit Ingenieurswetenschappen laat zien, kunnen dat doen met een Doodle Premium-account. Dit is niet nodig om de poll te laten werken, maar het versterkt de identiteit van de instelling bij adviseurs die veel standaardlinks voor afspraken krijgen.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de adviesraad van een universitaire opleiding

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak die in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

Q3 curriculum alignment review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak 'm op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Tijdens deze sessie komt de adviesraad van de opleiding bijeen om de voorgestelde wijzigingen in het ingenieurscurriculum te bespreken, nog voor de cursusinschrijving voor het derde kwartaal. De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen zal de bijgewerkte leerdoelen toelichten en de adviseurs om input vragen over de afstemming op de praktijk. Selecteer alle data waarop je beschikbaar bent voor een werksessie van 90 minuten.

Annual ABET accreditation briefing Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen roept de programmaraden van de universiteit bijeen voor de jaarlijkse bijeenkomst over de ABET-accreditatiestatus. We zullen het hebben over de bevindingen op het gebied van continue verbetering en over tekortkomingen in de documentatie. De aanwezigheid van adviseurs is essentieel om aan te tonen dat we nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Geef alsjeblieft aan op welke tijdstippen je beschikbaar bent voor een sessie van 60 minuten.

Industry capstone project kickoff Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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De adviesraad van de opleiding is uitgenodigd voor de kick-off van het afstudeerproject voor het voorjaarssemester. De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en de afdelingshoofden zullen de opdrachten voor de studententeams presenteren en vragen om de toewijzing van mentoren aan de teams. Kies alsjeblieft alle beschikbare tijdsvakken van 60 minuten, zodat we de sessie kunnen bevestigen met een zo groot mogelijke deelname van mentoren.

Workforce readiness and hiring trends roundtable Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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Tijdens deze rondetafelbijeenkomst worden leden van de adviesraad van de universitaire opleiding gevraagd om hun huidige prioriteiten op het gebied van personeelswerving, tekorten aan vaardigheden en verwachtingen ten aanzien van opkomende technologieën rechtstreeks te delen met de decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en de faculteitshoofden. Dit gesprek is direct bepalend voor de beslissingen over werving en het studieprogramma voor het komende academische jaar. Vink alle tijdstippen aan die in je agenda passen voor deze discussie van 90 minuten.

New advisor orientation and charter review Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

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De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen organiseert een korte kennismakingssessie voor nieuwe leden van de adviesraad van de universiteit. We zullen het reglement van de raad, de frequentie van de vergaderingen en de verwachtingen voor het academische jaar bespreken. Bestaande leden van de raad zijn van harte welkom om deel te nemen. Geef even aan wanneer je beschikbaar bent voor deze kennismakingssessie van 30 minuten.

✅ Wat Doodle te bieden heeft voor de adviesraad van een universitaire opleiding

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll voor maximaal 1.000 deelnemers 🟩 Geschikt voor adviesraden van universitaire opleidingen van elke omvang Automatische tijdzoneherkenning voor adviseurs 🟩 Adviseurs zien de beschikbare tijdvakken automatisch in hun lokale tijd E-mailherinneringen voor mensen die te laat reageren 🟩 Geautomatiseerd; de decaan hoeft dit niet handmatig op te volgen Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 De bevestigde datum wordt direct in de agenda van de decaan gezet Het logo en de hoofdkleur van de universiteit op de stembussen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Gezamenlijk georganiseerde peilingen (gedeeld beheer door de decaan en de afdelingsvoorzitter) 🔜 Op de routekaart

❓ Veelgestelde vragen

V: Hebben mijn brancheadviseurs een Doodle-account nodig om mee te stemmen in de Groepspoll? A: Adviseurs hebben geen Doodle-account nodig om te stemmen. Alleen de decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen (of zijn/haar assistent) heeft een account nodig om de stemming voor de adviesraad van de universitaire opleiding aan te maken en te beheren. Adviseurs klikken op de link, zien de tijden van de kandidaten in hun eigen tijdzone en kiezen hun voorkeuren zonder zich te hoeven registreren.

V: Hoeveel mogelijke data moet een decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen voorstellen? A: Voor een adviesraad van een universitaire opleiding met 15 of meer adviseurs bieden vier tot zes beschikbare tijdstippen, verspreid over twee of drie weken, voldoende ruimte om een goed samenvallend tijdstip te vinden. Als je minder dan drie tijdstippen voorstelt, loop je het risico dat er geen moment is waarop de meerderheid beschikbaar is, vooral als de adviseurs in verschillende tijdzones zitten.

V: Kan de decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen Doodle gebruiken als de studieadviseurs in verschillende landen zitten? A: Ja. De automatische tijdzoneherkenning van Doodle zorgt automatisch voor internationale adviseurs. Elk lid van de adviesraad van het universiteitsprogramma ziet de voorgestelde tijden omgerekend naar zijn of haar lokale tijdzone zodra hij of zij de link naar de peiling opent, dus geen enkele adviseur hoeft zelf de tijdzone om te rekenen voordat hij of zij stemt.

V: Wat gebeurt er als geen enkel tijdvak een duidelijke meerderheid haalt? A: De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen kan de live-uitslagen bekijken in het dashboard van Groepspoll en zo zien welk tijdstip de meeste „beschikbare” stemmen heeft. De ‘find-time’-weergave van Doodle laat visueel zien wanneer de tijden het beste samenvallen. Als de uitslag te dicht bij elkaar ligt om een beslissing te nemen, kan de decaan via de poll rechtstreeks een bericht sturen naar de adviesraad of de poll sluiten en een vervolggesprek starten met de twee beste kandidaten.

👉 Klaar om je adviesraad voor de universitaire opleiding te stroomlijnen?

Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen tien minuten je eerste Groepspoll te starten. De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen hoeft geen week lang achter ‘reply-all’-discussies aan te jagen, terwijl één link de beste datum voor alle 15 adviseurs kan achterhalen en automatisch herinneringen kan versturen. Probeer het vandaag nog gratis uit.