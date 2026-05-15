Un comité consultatif de programme universitaire est un comité permanent composé de professionnels chevronnés de l'industrie qui conseillent une école d'ingénieurs sur les programmes d'études, les tendances en matière de main-d'œuvre et l'alignement de l'accréditation. Pour le doyen d'une école d'ingénieurs, réunir ce conseil tous les trimestres est une obligation stratégique, et non un événement facultatif du calendrier. Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu'à 1 000 participants, ce qui le rend bien adapté aux plus de 15 ingénieurs seniors, aux directeurs de département et au personnel administratif qu'exige une réunion typique de conseil consultatif.

🎯 Pourquoi les comités consultatifs des programmes universitaires ne parviennent-ils pas à se mettre d'accord ?

Le doyen de la faculté d'ingénierie est confronté à un problème d'emploi du temps spécifique : chaque siège à la table du conseil consultatif du programme universitaire appartient à un professionnel de haut niveau dont l'agenda est chargé. Un ingénieur principal d'une entreprise de défense nationale, un vice-président des produits d'une entreprise de logiciels de taille moyenne et un directeur de la recherche et du développement d'une entreprise du secteur de l'énergie n'ont pas les mêmes horaires de travail, et encore moins le même fuseau horaire.

Lorsque le bureau du doyen envoie une seule proposition de date par courrier électronique, les réponses se fragmentent immédiatement. Un conseiller propose une autre semaine. Un autre demande si la session se déroulera pendant un jour férié. Un troisième ne répond jamais. En l'espace de 48 heures, l'assistante du doyen gère un fil de 40 messages qui ne contient toujours pas de date confirmée pour le conseil consultatif du programme universitaire.

Le coût n'est pas seulement administratif. Une confirmation tardive réduit le temps nécessaire à la préparation des documents d'information, à l'organisation de visites sur le campus et à la réservation de salles ou de liens pour des conférences virtuelles. Un comité consultatif de programme universitaire qui ne se réunit que quatre fois par an ne peut pas se permettre de consacrer deux de ces semaines à la logistique du calendrier.

🛠 Comment le sondage de groupe de Doodle fonctionne dans ce cas précis

Pour le doyen de l'école d'ingénieurs, la solution consiste à remplacer le fil d'e-mails par un seul sondage de groupe qui permet de faire trois choses : faire apparaître plusieurs créneaux horaires de candidats en même temps, détecter automatiquement le fuseau horaire de chaque conseiller et donner un coup de pouce à ceux qui n'ont pas encore répondu.

Voici à quoi ressemble l'organisation dans la pratique. Le doyen ou une personne désignée crée un sondage de groupe dans Doodle, propose six à huit créneaux horaires répartis sur deux ou trois semaines et partage un lien avec tous les membres du conseil consultatif du programme de l'université. Chaque conseiller ouvre le lien, voit les horaires proposés convertis automatiquement en fonction de son fuseau horaire local et marque les créneaux qui lui conviennent. Aucun conseiller n'a besoin de faire le calcul mental du fuseau horaire, ni d'envoyer un courriel directement au doyen.

La détection automatique du fuseau horaire de Doodle convertit chaque créneau proposé à l'heure locale de chaque participant, ce qui est essentiel lorsque les membres du comité consultatif d'un programme universitaire se répartissent entre les fuseaux horaires du Pacifique, du Centre, de l'Est et de l'international. Au fur et à mesure de l'arrivée des réponses, le doyen peut consulter une vue RSVP en direct qui montre quel créneau a le plus de chevauchement parmi les 15 conseillers et plus. Lorsqu'un gagnant se dégage clairement, le doyen bloque la date.

La fonction de rappel par courrier électronique permet de résoudre le problème le plus persistant : les personnes qui ne répondent pas. Les rappels par e-mail de Doodle incitent automatiquement les participants qui n'ont pas encore voté à le faire, réduisant ainsi la nécessité pour le bureau du doyen d'envoyer des e-mails de suivi individuels à des contacts industriels très occupés. Pour un conseil consultatif de programme universitaire où chaque conseiller est une relation à laquelle l'université attache de l'importance, le fait d'éviter une chasse manuelle répétitive permet de gagner du temps et de la bonne volonté professionnelle.

Une fois le créneau confirmé, le sondage de groupe de Doodle s'intègre à Google Calendar, Microsoft Outlook et Apple Calendar, de sorte que chaque membre du conseil consultatif du programme universitaire peut ajouter l'événement directement à son propre système. La réunion peut être organisée sur Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, en fonction de l'infrastructure virtuelle déjà utilisée par l'école d'ingénieurs et ses partenaires industriels.

⚙️ Détails opérationnels pour les doyens gérant des cycles consultatifs trimestriels

Le doyen d'une école d'ingénieurs qui dirige un comité consultatif de programme universitaire doit généralement réfléchir à quatre niveaux opérationnels : la cadence, le délai de mise en œuvre, le format et le suivi.

En ce qui concerne la cadence, les réunions trimestrielles signifient que le bureau du doyen doit ouvrir chaque sondage de groupe six à huit semaines avant la semaine de réunion prévue. Ce délai permet aux plus de 15 membres des conseils consultatifs des programmes universitaires de répondre sans que le sondage n'entre en concurrence avec les échéances de fin de trimestre de leurs organisations respectives.

En ce qui concerne les délais, les rappels par courrier électronique de Doodle se chargent automatiquement de la poursuite. Le doyen fixe le calendrier des rappels une fois par sondage ; les participants reçoivent des encouragements sans que l'assistant du doyen n'ait à envoyer de messages individuels. Pour un conseil consultatif de programme universitaire dont les conseillers proviennent de plusieurs entreprises et niveaux d'ancienneté, cette automatisation protège la bande passante du personnel au cours des quatre cycles trimestriels.

En ce qui concerne le format, de nombreux conseils consultatifs d'ingénieurs ont un ordre du jour de 90 minutes : une mise à jour du programme de 30 minutes, un échange de 30 minutes avec des experts de l'industrie et une session de travail de 30 minutes sur l'accréditation ou l'examen du programme. Les modèles de sondage de groupe ci-dessous sont préconfigurés pour des durées de 60 et 90 minutes afin de correspondre à ces formats.

En ce qui concerne le suivi, le doyen de l'école d'ingénieurs devrait ajouter une période tampon entre la réunion du conseil consultatif du programme de l'université et les obligations consécutives. La page de réservation de Doodle prend en charge les périodes tampons entre les réunions, ce qui est utile si le doyen offre également des créneaux individuels aux conseillers industriels immédiatement après la session principale.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour le conseil consultatif du programme de l'université

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe pour ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont pré-remplis par le lien. Copiez la description de chaque carte et collez-la dans le champ de description de la page Doodle après l'ouverture du lien.

Session trimestrielle de révision des programmes d'études Sondage de groupe pré-rempli, 60 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Cette session réunit le comité consultatif de notre programme universitaire afin d'examiner les résultats du programme actuel par rapport aux critères d'embauche de l'industrie. Nous discuterons des mises à jour proposées pour les cours de base et les cours facultatifs du programme d'ingénierie. Veuillez sélectionner toutes les heures qui vous conviennent afin que nous puissions confirmer la date qui convient à la plupart des conseillers.

Session de travail sur l'alignement de l'accréditation Sondage de groupe pré-rempli, 90 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Le doyen de la faculté d'ingénierie convoque le conseil consultatif des programmes de l'université afin d'aligner la documentation ABET et les mises à jour de l'évaluation des résultats avant le prochain cycle d'examen. Cette session de travail comprendra une brève présentation suivie d'une contribution structurée des conseillers. Veuillez cocher tous les créneaux qui correspondent à votre emploi du temps.

Tendances de l'industrie et panel sur la main-d'œuvre Sondage de groupe pré-rempli, 60 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Cette session du conseil consultatif des programmes universitaires se concentre sur les nouvelles lacunes en matière de compétences, les tendances en matière d'embauche et les changements technologiques que les conseillers observent dans leurs secteurs. Les informations recueillies serviront directement à définir les priorités des programmes de l'école d'ingénieurs pour l'année universitaire à venir. Sélectionnez toutes les heures auxquelles vous pouvez assister afin que nous puissions trouver le meilleur chevauchement.

Examen annuel des programmes et planification stratégique (90 min) :Lancer ce sondage Le doyen de l'école d'ingénieurs organise l'examen annuel du conseil consultatif des programmes de l'université afin d'évaluer la santé globale des programmes, de discuter des tendances pluriannuelles en matière d'inscriptions et de fixer des priorités stratégiques pour le prochain cycle. Cette session plus longue comprendra une présentation des données et une discussion ouverte. Veuillez indiquer tous les créneaux disponibles.

Orientation et intégration des nouveaux conseillers Sondage de groupe pré-rempli, 30 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Cette courte session d'orientation présente aux nouveaux membres du conseil consultatif du programme universitaire les attentes du collège, le rythme des réunions et les priorités actuelles du programme. Le doyen de la faculté d'ingénierie animera la session et répondra aux questions des nouveaux conseillers. Veuillez indiquer vos disponibilités afin que nous puissions confirmer une date rapidement.

✅ Ce que Doodle soutient pour le conseil consultatif du programme universitaire

Capacité Gribouille Notes Sondage de groupe pour les conseillers de 15 ans et plus 🟩 Jusqu'à 1 000 participants Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Conversion automatique des créneaux pour chaque conseiller Rappels par courrier électronique pour les non-répondants 🟩 Courriel uniquement ; pas de SMS ni de notifications push Intégration de l'agenda (Google, Outlook, Apple) 🟩 Les trois sont synchronisés lors de la confirmation Lien vidéo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Les quatre plates-formes sont prises en charge Marquage personnalisé avec le logo de l'établissement et la couleur principale ⚠️ Disponible avec Premium Scrutins hébergés en commun (deux bureaux de doyens co-propriétaires) 🔜 Sur la feuille de route Rappels par SMS aux conseillers ❌ Non disponible

❓ Questions fréquemment posées

Q : Combien de temps à l'avance le doyen d'une école d'ingénieurs doit-il envoyer un sondage de groupe pour une réunion du conseil consultatif d'un programme universitaire ? R : La norme pratique est de six à huit semaines avant la semaine de réunion prévue. Les conseillers principaux de l'industrie remplissent rapidement leur agenda, et un délai plus long permet à un plus grand nombre d'entre eux de répondre avant que leur emploi du temps ne se ferme. Le fait d'ouvrir le sondage tôt permet également aux courriels de rappel de Doodle d'atteindre les retardataires avant que le doyen n'ait besoin de bloquer la date.

Q : Que se passe-t-il si les membres du conseil consultatif du programme universitaire se trouvent dans des fuseaux horaires différents à l'échelle nationale ou internationale ? R : La détection automatique du fuseau horaire du sondage de groupe de Doodle gère cela automatiquement. Chaque conseiller voit les créneaux horaires proposés convertis à son heure locale lorsqu'il ouvre le lien du sondage. Le doyen de l'école d'ingénieurs n'a donc pas besoin d'indiquer chaque fuseau horaire dans l'invitation ou de demander aux conseillers de convertir les heures manuellement.

Q : Le doyen de la faculté d'ingénierie peut-il exiger que les conseillers disposent d'un compte Doodle pour répondre ? R : Un compte Doodle est nécessaire pour créer et gérer le sondage de groupe. Les conseillers qui répondent à un sondage de groupe du conseil consultatif du programme universitaire devront interagir par l'intermédiaire de la plateforme Doodle, ce dont il faut tenir compte lorsque vous communiquez le processus aux nouveaux membres du conseil.

Q : Doodle prend-il en charge les plateformes de vidéoconférence les plus couramment utilisées par les partenaires industriels des conseils consultatifs des programmes universitaires ? R : Oui. Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams, ce qui couvre la majorité des configurations de réunions virtuelles utilisées par les sociétés d'ingénierie, les entreprises de défense et les entreprises technologiques qui fournissent généralement des membres de conseils consultatifs à une école d'ingénieurs.

👉 Prêt à simplifier le comité consultatif de votre programme universitaire ?

Les cinq modèles ci-dessus offrent au doyen de la faculté d'ingénierie un point de départ prêt à l'emploi pour chaque scénario trimestriel de conseil consultatif de programme universitaire, de l'examen du programme à l'intégration d'un nouveau conseiller. Choisissez le modèle qui correspond à votre prochaine réunion, cliquez sur le lien, collez la description, proposez les créneaux horaires de vos candidats et laissez la détection du fuseau horaire et les rappels par e-mail de Doodle faire le travail de coordination. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.