Ein universitärer Programmbeirat ist ein ständiges Gremium von hochrangigen Fachleuten aus der Industrie, die eine technische Hochschule in Fragen des Lehrplans, der Arbeitskräfteentwicklung und der Akkreditierung beraten. Für den Dekan einer technischen Hochschule ist die vierteljährliche Einberufung dieses Gremiums eine strategische Verpflichtung und kein optionales Ereignis im Kalender. Die Doodle-Gruppenumfrage unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und ist damit für die mehr als 15 leitenden Ingenieure, Abteilungsleiter und Verwaltungsangestellten, die an einer typischen Beiratssitzung teilnehmen, bestens geeignet.

🎯 Warum die Terminplanung des Programmbeirats einer Hochschule scheitert

Der Dekan der technischen Fakultät steht vor einem besonderen Terminproblem: Jeder Platz am Tisch des Programmbeirats der Universität gehört einem leitenden Mitarbeiter mit einem vollen Terminkalender. Ein leitender Ingenieur eines nationalen Verteidigungsunternehmens, ein Vizepräsident der Produktabteilung eines mittelgroßen Softwareunternehmens und ein Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Energieunternehmens haben nicht die gleichen Arbeitszeiten, geschweige denn die gleiche Zeitzone.

Als das Dekanat einen einzigen Terminvorschlag per E-Mail schickt, gehen die Antworten sofort auseinander. Ein Berater schlägt eine andere Woche vor. Ein anderer fragt, ob die Sitzung auf einen Feiertag fallen wird. Ein dritter antwortet überhaupt nicht. Innerhalb von 48 Stunden verwaltet die Assistentin des Dekans einen Thread mit 40 Nachrichten, in dem noch immer kein bestätigter Termin für den Programmbeirat der Universität steht.

Die Kosten sind nicht nur administrativer Natur. Durch die späte Bestätigung wird das Zeitfenster für die Vorbereitung von Briefing-Materialien, die Organisation von Campus-Besuchen und die Buchung von Räumen oder virtuellen Konferenzverbindungen immer kleiner. Ein universitärer Programmbeirat, der nur viermal im Jahr zusammentritt, kann es sich nicht leisten, zwei dieser Wochen mit der Terminplanung zu verbringen.

🛠 So funktioniert die Gruppenumfrage von Doodle für genau diesen Fall

Die Lösung für den Dekan der Hochschule für Technik besteht darin, den E-Mail-Thread durch eine einzige Gruppenumfrage zu ersetzen, die drei Aufgaben erfüllt: mehrere Zeitfenster für Kandidaten auf einmal auftauchen lassen, die Zeitzone jedes Beraters automatisch erkennen und alle, die noch nicht geantwortet haben, ansprechen.

In der Praxis sieht die Vorgehensweise folgendermaßen aus. Der Dekan oder ein Beauftragter erstellt eine Gruppenumfrage in Doodle, schlägt sechs bis acht Termine vor, die über zwei oder drei Wochen verteilt sind, und teilt einen Link mit allen Mitgliedern des Studiengangsbeirats. Jeder Berater öffnet den Link, sieht die vorgeschlagenen Zeiten, die automatisch in seine lokale Zeitzone umgerechnet werden, und markiert, welche Zeitfenster passen. Kein Berater muss sich mit Zeitzonen-Arithmetik beschäftigen, und kein Berater muss den Dekan direkt anschreiben.

Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle wandelt jeden vorgeschlagenen Termin in die Ortszeit der Teilnehmer um, was besonders wichtig ist, wenn die Mitglieder des Beirats eines Universitätsprogramms in den Zeitzonen Pazifik, Central, Eastern und International arbeiten. Während die Antworten eingehen, kann der Dekan eine Live-RSVP-Ansicht sehen, die anzeigt, welcher Termin die meisten Überschneidungen zwischen allen 15 und mehr Beratern aufweist. Wenn sich ein eindeutiger Gewinner abzeichnet, legt der Dekan den Termin fest.

Die E-Mail-Erinnerungsfunktion kümmert sich um den hartnäckigsten Schmerzpunkt: die Non-Responder. Die Erinnerungsmails von Doodle stoßen die Teilnehmer, die noch nicht abgestimmt haben, automatisch an und ersparen dem Dekanat das Versenden von einzelnen Follow-up-E-Mails an vielbeschäftigte Branchenkontakte. Für einen universitären Programmbeirat, bei dem jeder Berater eine Beziehung darstellt, die der Hochschule wichtig ist, spart die Vermeidung von wiederholtem manuellem Nachfassen sowohl die Zeit des Personals als auch den beruflichen Goodwill.

Sobald der Termin bestätigt ist, lässt sich Doodle's Group Poll in Google Calendar, Microsoft Outlook und Apple Calendar integrieren, so dass jedes Mitglied des Programmbeirats den Termin direkt in sein eigenes System eintragen kann. Das Meeting kann über Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams abgehalten werden, je nachdem, welche virtuelle Infrastruktur die technische Hochschule und ihre Industriepartner bereits nutzen.

⚙️ Operative Einzelheiten für Dekane, die vierteljährliche Beratungszyklen durchführen

Ein Studiendekan, der einen universitären Programmbeirat leitet, muss in der Regel vier operative Ebenen berücksichtigen: Kadenz, Vorlaufzeit, Format und Nachbereitung.

Die vierteljährlichen Sitzungen bedeuten, dass das Dekanat jede Gruppenumfrage sechs bis acht Wochen vor der geplanten Sitzungswoche öffnen sollte. In diesem Zeitfenster haben alle mehr als 15 Mitglieder des Programmbeirats der Universität Zeit, zu antworten, ohne dass die Umfrage mit den Fristen zum Quartalsende in ihren jeweiligen Organisationen kollidiert.

Bei der Vorlaufzeit übernehmen die Doodle-E-Mail-Erinnerungen das Jagen automatisch. Der Dekan legt den Erinnerungszeitplan einmal pro Umfrage fest; die Teilnehmer erhalten Hinweise, ohne dass der Assistent des Dekans einzelne Nachrichten versenden muss. Für einen universitären Programmbeirat, in dem die Berater mehrere Firmen und Senioritätsstufen umfassen, schützt diese Automatisierung die Bandbreite der Mitarbeiter über alle vier vierteljährlichen Zyklen hinweg.

Viele technische Beratungsgremien haben eine 90-minütige Tagesordnung: eine 30-minütige Aktualisierung des Lehrplans, ein 30-minütiger Austausch mit der Industrie und eine 30-minütige Arbeitssitzung zur Akkreditierung oder Programmüberprüfung. Die nachstehenden Vorlagen für Gruppenumfragen sind für 60- und 90-minütige Sitzungen vorkonfiguriert, um diesen Formaten zu entsprechen.

Bei der Nachbereitung sollte der Dekan der Technischen Hochschule eine Pufferzeit zwischen der Sitzung des Programmbeirats der Universität und den nachfolgenden Verpflichtungen einplanen. Die Buchungsseite von Doodle unterstützt Pufferzeiten zwischen den Sitzungen, was nützlich ist, wenn der Dekan auch Einzeltermine für einzelne Industrieberater unmittelbar nach der Hauptsitzung anbietet.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für den Programmbeirat der Universität

Verwenden Sie eine der unten stehenden Vorlagen, um eine Gruppenumfrage für dieses Szenario mit einem einzigen Klick zu starten. Der Titel und die Dauer werden durch den Link vorausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung von jeder Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, nachdem der Link geöffnet wurde.

Vierteljährliche Sitzung zur Überprüfung des Lehrplans Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 60 min Diese Umfrage starten

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

In dieser Sitzung kommt unser universitärer Programmbeirat zusammen, um die aktuellen Ergebnisse des Lehrplans mit den Einstellungsrichtlinien der Industrie zu vergleichen. Wir werden die vorgeschlagenen Aktualisierungen der Kern- und Wahlfächer des Ingenieurstudiums diskutieren. Bitte wählen Sie alle Zeiten aus, die für Sie in Frage kommen, damit wir den Termin bestätigen können, der den meisten Beratern passt.

Arbeitssitzung zur Anpassung der Akkreditierung Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 90 min Diese Umfrage starten

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Der Dekan der Hochschule für Technik beruft den Programmbeirat der Universität ein, um die ABET-Dokumentation und die Aktualisierungen der Ergebnisbewertung im Vorfeld des nächsten Überprüfungszyklus abzustimmen. Diese Arbeitssitzung umfasst eine kurze Präsentation, gefolgt von strukturierten Beiträgen der Berater. Bitte markieren Sie jeden Termin, der in Ihren Zeitplan passt.

Branchentrends und Arbeitskräftepanel Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 60 min Diese Umfrage starten

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Diese Sitzung des Programmbeirats der Universität konzentriert sich auf sich abzeichnende Qualifikationslücken, Einstellungstrends und technologische Veränderungen, die die Berater in ihren Sektoren beobachten. Die gesammelten Informationen fließen direkt in die Programmprioritäten der Ingenieurhochschule für das kommende Studienjahr ein. Wählen Sie alle Zeiten, an denen Sie teilnehmen können, damit wir die besten Überschneidungen finden können.

Jährliche Programmüberprüfung und strategische Planung (90 Minuten):Diese Umfrage starten Der Dekan der Hochschule für Technik plant die jährliche Überprüfung durch den Programmbeirat der Universität, um die allgemeine Gesundheit des Programms zu bewerten, mehrjährige Trends bei der Einschreibung zu diskutieren und strategische Prioritäten für den nächsten Zyklus festzulegen. Diese längere Sitzung wird eine Datenpräsentation und eine offene Diskussion beinhalten. Bitte geben Sie jeden verfügbaren Termin an.

Orientierung und Einarbeitung neuer Berater Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 30 min Diese Umfrage starten

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

In dieser kurzen Orientierungssitzung werden die neuen Mitglieder des Programmbeirats der Universität mit den Erwartungen der Hochschule, dem Sitzungsrhythmus und den aktuellen Programmprioritäten vertraut gemacht. Der Dekan der Hochschule für Technik wird die Sitzung leiten und Fragen der neuen Berater beantworten. Bitte merken Sie sich Ihre freien Termine vor, damit wir schnell einen Termin bestätigen können.

✅ Was Doodle für den universitären Programmbeirat unterstützt

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage für 15-plus-Berater 🟩 Unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Konvertiert Steckplätze für jeden Berater automatisch E-Mail-Erinnerungen für Nichtbeantworter 🟩 Nur E-Mail; keine SMS oder Push-Benachrichtigungen Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Alle drei synchronisieren bei Bestätigung Videoverbindung (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier unterstützten Plattformen Individuelles Branding mit College-Logo und Grundfarbe ⚠️ Verfügbar mit Premium Gemeinsam veranstaltete Umfragen (zwei Dekanate in gemeinsamer Trägerschaft) 🔜 Auf dem Fahrplan SMS-Erinnerungen an Berater ❌ Nicht verfügbar

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Wie lange im Voraus sollte der Dekan einer technischen Hochschule eine Gruppenumfrage für eine Sitzung des Beratungsgremiums eines Universitätsprogramms versenden? A: Sechs bis acht Wochen vor der geplanten Sitzungswoche ist der praktische Standard. Die Terminkalender der leitenden Industrieberater sind schnell gefüllt, und eine längere Vorlaufzeit bedeutet, dass mehr von ihnen antworten können, bevor sich ihr Terminkalender schließt. Durch die frühzeitige Öffnung der Umfrage haben die Doodle-E-Mail-Erinnerungen auch Zeit, verspätete Teilnehmer zu erreichen, bevor der Dekan den Termin festsetzen muss.

F: Was passiert, wenn sich die Mitglieder des Beratungsgremiums für Hochschulprogramme in verschiedenen Zeitzonen im ganzen Land oder international befinden? A: Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle für Gruppenumfragen erledigt dies automatisch. Jeder Berater sieht die vorgeschlagenen Slots in seine eigene Ortszeit umgerechnet, wenn er den Link zur Umfrage öffnet. Der Dekan der technischen Fakultät muss also nicht jede Zeitzone in der Einladung auflisten oder die Berater bitten, die Zeiten manuell umzurechnen.

F: Kann der Dekan der technischen Fakultät von den Beratern verlangen, dass sie ein Doodle-Konto haben, um zu antworten? A: Ein Doodle-Konto ist erforderlich, um die Gruppenumfrage zu erstellen und zu verwalten. Berater, die an einer Gruppenumfrage des Studiengangsbeirats teilnehmen, müssen über die Doodle-Plattform interagieren, also berücksichtigen Sie dies, wenn Sie neue Beiratsmitglieder über den Prozess informieren.

F: Unterstützt Doodle die gängigsten Videokonferenzplattformen, die von den Industriepartnern des Programmbeirats an Universitäten verwendet werden? A: Ja. Doodle lässt sich in Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integrieren, was die Mehrheit der virtuellen Meetings abdeckt, die von Ingenieurbüros, Verteidigungsunternehmen und Technologiefirmen genutzt werden, die typischerweise Beiratsmitglieder für eine technische Hochschule stellen.

👉 Sind Sie bereit, Ihren Programmbeirat an der Universität zu vereinfachen?

Die fünf obigen Vorlagen bieten dem Dekan der technischen Fakultät einen fertigen Ausgangspunkt für jedes vierteljährliche Szenario des Studiengangsbeirats, von der Lehrplanbesprechung bis zum Onboarding eines neuen Beraters. Wählen Sie die Vorlage, die zu Ihrer nächsten Sitzung passt, klicken Sie auf den Link, fügen Sie die Beschreibung ein, schlagen Sie Ihre Kandidaten vor und lassen Sie Doodles Zeitzonenerkennung und E-Mail-Erinnerungen die Koordinationsarbeit übernehmen. Testen Sie es noch heute kostenlos.