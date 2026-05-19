Een adviesraad voor de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven is een vaste groep van topmanagers uit het bedrijfsleven die één of twee keer per semester bijeenkomen met het decanaat van de faculteit techniek om het studieprogramma te evalueren, onderzoeksprioriteiten te bevestigen en de samenwerking met werkgevers te versterken. Het coördineren van 15 of meer topmanagers met elkaar concurrerende reisagenda’s is het grootste knelpunt waar het decanaat van de faculteit techniek mee te maken heeft, nog voordat de vergadering überhaupt begint. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en haalt gegevens rechtstreeks uit Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, zodat je de daadwerkelijke beschikbaarheid ziet nog voordat iemand ook maar één e-mail heeft verstuurd.

🎯 Waarom het plannen van de vergaderingen van de adviesraad per semester in het honderd loopt

Elk decanaat van een technische faculteit kent dit patroon wel. De coördinator stuurt eind september een eerste e-mail om te vragen wie er beschikbaar is. Drie leidinggevenden reageren binnen 48 uur. Nog eens zes reageren in de twee weken daarna, waarbij ze allemaal verschillende tijdstippen voorstellen. De overige leden laten niets van zich horen totdat er een herinnering komt. Tegen de tijd dat er een quorum is bevestigd, zijn er vier weken verstreken en zijn twee van de oorspronkelijk beschikbare tijdstippen al bezet door nieuwe afspraken.

De adviesraad van de universiteit ondervindt hier echt de gevolgen van. Agenda’s worden ingekort. Voorzitters van subcommissies krijgen de definitieve datum te laat door om materiaal voor te bereiden. Docenten die hun nieuwste onderzoeksresultaten moeten presenteren, boeken hun reis voordat de datum definitief is, en moeten dan haastig alles annuleren. Het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen neemt al deze coördinatiekosten voor zijn rekening, bovenop zijn kernverantwoordelijkheden op academisch gebied.

Het kernprobleem is niet dat leidinggevenden niet willen meedoen. Het is dat een lange e-mailketen gewoon niet het juiste middel is om een afsprakenprobleem met 15 mensen op te lossen. Elk antwoord zorgt voor een nieuwe situatie waar alle eerdere antwoorden geen rekening mee hielden, en niemand kan die complexiteit betrouwbaar in zijn of haar inbox bijhouden.

🛠 Hoe een Groepspoll de planning van de adviesraad tussen universiteit en bedrijfsleven op orde brengt

De groepspoll van Doodle draait het coördinatiemodel om. In plaats van antwoorden één voor één te verzamelen, stelt het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen in één enquête een aantal mogelijke data voor en deelt één link met de hele adviesraad. Iedere leidinggevende stemt op de tijdstippen die voor hem of haar uitkomen, en de enquête laat in realtime zien welke optie de grootste overlap heeft.

Omdat Groepspoll gekoppeld is aan Google Calendar, Outlook en Apple Calendar, geeft de stem van elke deelnemer de daadwerkelijke stand van zijn of haar agenda weer, in plaats van een gok uit het hoofd. Een leidinggevende wiens dinsdagmiddag al vol zit met een bestuursvergadering, ziet dat conflict gemarkeerd voordat hij of zij stemt. Het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen krijgt live inzicht in de aanmeldingen en het quorum, zodat de coördinator meteen weet wanneer een datum de minimale deelnamedrempel haalt, zonder dat hij ook maar één herinneringsmail hoeft te sturen.

De groepspoll van Doodle ondersteunt ook automatisch terugkerende evenementen. Dat betekent dat het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen de enquête voor de adviesraad in het najaar één keer kan instellen, waarna de overeenkomstige enquête voor het voorjaar automatisch op het juiste tijdstip wordt gegenereerd. De adviesraad van de universiteit is dus niet meer afhankelijk van iemand die eraan denkt om het planningsproces zes weken voor de streefdatum op gang te brengen.

Voor het videogedeelte van hybride of online vergaderingen van de adviesraad wordt de bevestigde vergaderlink rechtstreeks gekoppeld aan Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, afhankelijk van welk platform het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen standaard gebruikt voor vergaderingen.

Maak een Groepspoll

⚙️ Praktische informatie over het decanaat van de faculteit Techniek

Het opzetten van de poll duurt minder dan tien minuten. Het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen maakt een Doodle-account aan, opent Groepspoll en vult een titel in, bijvoorbeeld ‘Evaluatie van de adviesraad uit het bedrijfsleven, najaar 2026’. De organisator kiest vervolgens zes tot acht mogelijke tijdsblokken binnen een periode van twee weken, meestal tijdvakken van 90 minuten op dinsdag- tot en met donderdagmiddag, om rekening te houden met de reispatronen van leidinggevenden die in de industrie gebruikelijk zijn.

De link naar de poll wordt in één e-mail naar alle bestuursleden gestuurd. De e-mailherinneringen van Doodle brengen deelnemers die nog niet hebben gestemd op de hoogte, zodat de coördinator niet iedereen apart hoeft te achterhalen. Met de Groepspoll van Doodle kun je de RSVP-status live volgen, waardoor het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen in één oogopslag kan zien hoeveel van de 15 leden hebben gereageerd en welk tijdstip het populairst is.

Zodra het tijdstip met de grootste overlap is bevestigd, klikt de organisator om het definitief te maken, waarna er automatisch uitnodigingen via de agenda worden verstuurd. Het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen zou buffertijden moeten inbouwen tussen vergaderingen op dezelfde dag als de adviesraadvergadering direct na een faculteitsraadsvergadering of een vergadering van het decanaat plaatsvindt, om te voorkomen dat er op de agenda van de organisator vergaderingen direct achter elkaar staan.

Bij terugkerende semestercycli zorgt de instelling voor automatische herhaling ervoor dat de voorjaarsenquête vanzelf van start gaat, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Met een Premium-account krijg je door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen, waarmee het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen direct in de uitnodiging een beknopte samenvatting van de agenda kan opstellen, zonder dat ze naar een apart document hoeven over te schakelen.

Maak een Groepspoll

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de adviesraad van de universiteit

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak die in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Deze enquête regelt de herfstsemesterbeoordeling van de adviesraad voor het bedrijfsleven van de faculteit Ingenieurswetenschappen. Leidinggevenden worden gevraagd te stemmen op alle tijdstippen waarop ze beschikbaar zijn voor een sessie van 90 minuten. Het decanaat zal de datum met de grootste overlap bevestigen en een week van tevoren een officiële agenda rondsturen.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Maak een Groepspoll

Het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen organiseert een gerichte werksessie met leden van de adviesraad uit het bedrijfsleven om de voorgestelde wijzigingen in het bachelorcurriculum te bespreken. Stem alsjeblieft op alle tijdstippen die je schikken voor een gesprek van 60 minuten. Jouw feedback is direct van invloed op de volgende herziening van de studiegids.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Tijdens deze sessie komt de adviesraad van de universiteit en het bedrijfsleven bijeen om afstemming te zoeken over de belangrijkste onderzoeksgebieden voor het komende academische jaar. Het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen zal drie door docenten geleide initiatieven presenteren om de raad hierover te raadplegen. Vink alle tijdvakken aan waarin je beschikbaar bent, zodat we het beste tijdstip voor de hele groep kunnen bepalen.

Strategische planningssessie in het voorjaar (90 min): Start deze poll Het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen is bezig met het plannen van de strategische planningsbijeenkomst van de adviesraad voor de samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven in het voorjaar. Tijdens deze bijeenkomst van 90 minuten komen de inschrijvingstrends, de prognoses voor de werkgelegenheid in het bedrijfsleven en de prioriteiten voor samenwerkingsverbanden voor de komende twee jaar aan bod. Stem alsjeblieft op alle data waarop je aanwezig kunt zijn, zodat het decanaat het tijdstip kan vastleggen waarop de meeste mensen kunnen meedoen.

Terugblik op de presentatie van de afstudeerprojecten (30 min): Start deze poll Na de afsluitende presentatie van het semester organiseert het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen een korte nabespreking met de leden van de adviesraad van de universiteit en het bedrijfsleven om feedback van de sponsors te verzamelen. Deze sessie van 30 minuten vindt virtueel plaats. Stem op alle tijdstippen die je schikken, dan krijg je binnen 48 uur bevestiging van het decanaat.

✅ Wat Doodle biedt voor de adviesraad van de universiteit en het bedrijfsleven

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met live quorumcontrole 🟩 Tot 1.000 deelnemers; geschikt voor adviesraden van elke omvang Integratie met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar 🟩 Vermindert conflicten voordat de leidinggevenden stemmen Automatisch terugkerende enquêtes per semester 🟩 Het decanaat van de faculteit Techniek legt het eenmalig vast Herinneringsmails naar mensen die niet hebben gestemd 🟩 Alleen via e-mail; geen sms of pushberichten Beschrijvingen van AI-vergaderingen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Maaatwerk met logo en hoofdkleur ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de routekaart SMS of pushmeldingen ❌ Niet beschikbaar

Maak een Groepspoll

❓ Veelgestelde vragen

V: Hoeveel leden van de adviesraad mogen er stemmen in één Groepspoll? A: De groepspoll van Doodle ondersteunt maximaal 1.000 deelnemers, dus zelfs een grote adviesraad van de universiteit met regionale subcommissies, waarnemers van de faculteit en medewerkers van het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen kunnen allemaal meedoen aan dezelfde enquête zonder dat er een aparte workflow hoeft te worden opgezet.

V: Moet elke leidinggevende een Doodle-account hebben om te kunnen stemmen? A: Deelnemers hebben een Doodle-account nodig om mee te stemmen in een Groepspoll. Het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen moet hierop wijzen bij het versturen van de link naar de peiling, zodat leidinggevenden zich kunnen registreren vóór de eerste uiterste datum voor reacties.

V: Kan het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen zowel de herfst- als de voorjaarspeilingen van de adviesraad houden zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen? A: Ja. Dankzij de functie voor automatisch terugkerende evenementen van Doodle kan het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen de enquête voor de adviesraad van de universiteit en het bedrijfsleven één keer instellen, waarna de volgende semestercycli automatisch volgens de ingestelde frequentie worden gegenereerd.

V: Met welke videoconferentieplatforms maakt Doodle verbinding voor vergaderingen van de adviesraad? A: Bevestigde vergaderingen van de adviesraad voor samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven vinden plaats via Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, waardoor het decanaat van de faculteit Ingenieurswetenschappen flexibel kan omgaan met de voorkeur van zijn partners uit het bedrijfsleven voor een bepaald platform.

👉 Klaar om je adviesraad voor de universiteitssector te vereenvoudigen?

Met de bovenstaande sjablonen heeft het decanaat van de faculteit Techniek een voorsprong bij elke semesterbeoordeling, elke curriculumvergadering en elke strategische planningscyclus. Kies het sjabloon dat past bij je volgende vergadering van de adviesraad van de universiteit en het bedrijfsleven, klik door naar de vooraf ingevulde Groepspoll, plak de beschrijving erin en deel één link met je leidinggevenden in plaats van een e-mailketen met 15 mensen. Probeer het vandaag nog gratis uit.