De GTD-methode: hoe je dingen echt voor elkaar krijgt

Een bedrijf runnen, klanten beheren, meerdere projecten tegelijk aanpakken en alles wat daar nog bij komt kijken, kan behoorlijk overweldigend aanvoelen. Hoe meer taken je in je hoofd hebt, hoe moeilijker het is om ze efficiënt uit te voeren.

Zoals David Allen, de bedenker van de Getting Things Done (GTD)-methode, ooit zo treffend zei:

"Er is een omgekeerd verband tussen de dingen die je bezighouden en de dingen die je daadwerkelijk voor elkaar krijgt."

Met andere woorden: hoe rommeliger je hoofd is, hoe moeilijker het is om je te concentreren. GTD is een simpel maar effectief systeem voor tijdmanagement dat professionals helpt om mentale rommel op te ruimen en gestructureerd te werk te gaan – zonder stress.

Wat is het GTD-raamwerk?

De Getting Things Done (GTD)-methode is een productiviteitssysteem dat professionals helpt hun taken zo te beheren dat ze zich niet overweldigd voelen.

David Allen heeft deze methode bedacht vanuit het idee dat ons brein niet gemaakt is om een eindeloze stroom taken, ideeën en afspraken op te slaan en te ordenen. In plaats van op je geheugen te vertrouwen, moedigt GTD je aan om alles extern vast te leggen, taken in duidelijke categorieën in te delen en ze systematisch af te handelen.

Het raamwerk bestaat uit vijf stappen: vastleggen, verduidelijken, ordenen, reflecteren en aan de slag gaan. Elke stap heeft een specifiek doel: mentale rommel verminderen en de uitvoering verbeteren. In plaats van te reageren op taken zodra ze zich voordoen, stelt GTD professionals in staat om informatie op een gestructureerde manier te verwerken en bewuste keuzes te maken over wat ze vervolgens gaan doen.

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Hoe pas je GTD toe: vijf stappen om dingen voor elkaar te krijgen

Noteer alles wat je moet onthouden. In plaats van taken, ideeën en afspraken in je hoofd te houden, schrijf je ze beter op één centrale plek op. Of je nu de voorkeur geeft aan een notitieboekje, een app voor taakbeheer of spraakmemo’s: het belangrijkste is dat je alles meteen opschrijft zodra het in je opkomt. Maak duidelijk waar iets aan gedaan moet worden. Zodra je je taken hebt opgeschreven, bekijk je ze nog eens en beslis je wat je ermee gaat doen. Als een taak onmiddellijke aandacht vereist en minder dan twee minuten kost, doe het dan meteen. Als je het kunt delegeren, geef het dan aan iemand anders. Als er nu geen actie nodig is, maar later wel, plan het dan in of zet het op je takenlijst. Als het helemaal niet nodig is, schrap het dan. Deel taken in de juiste categorieën in. Zet alles waar je iets mee moet doen in een gestructureerd systeem. Taken die snel af moeten, zet je op een Volgende stappen lijst. Houd projecten die uit meerdere stappen bestaan apart bij. Zet zaken waar je op moet wachten van anderen in een Wachten op lijst, terwijl je ideeën voor de lange termijn in een Ooit/Misschien categorie. Denk er regelmatig over na en evalueer je systeem. Om op koers te blijven, plan je een wekelijkse evaluatie in waarin je je lijstjes bijwerkt, kijkt hoe het staat met de taken die je hebt gedelegeerd en je prioriteiten bijstelt. Zo voorkom je dat er taken vergeten worden en zorg je ervoor dat je altijd bezig bent met wat het belangrijkst is. Pak taken aan op basis van prioriteit en context. In plaats van lukraak van het ene project naar het andere te springen, gebruik je je takenlijsten om te bepalen waar je vervolgens aan gaat werken. Stel prioriteiten op basis van deadlines, urgentie en beschikbare middelen. Het GTD-systeem helpt je om je te concentreren op de uitvoering, in plaats van je overweldigd te voelen door alle losse gedachten.

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Gebruik een checklist of een stroomschema om GTD in de praktijk te brengen

GTD begrijpen is nog maar de eerste stap – pas als je het in je dagelijkse routine integreert, werkt het echt. Een simpele checklist kan professionals helpen om GTD consequent toe te passen. De eerste stap is om elke taak, elk idee en elke afspraak op één plek vast te leggen. Of je nu een digitale tool of een papieren notitieboekje gebruikt, het belangrijkste is dat je alles meteen opschrijft zodra het in je opkomt.

Zodra alle taken zijn vastgelegd, moeten ze in categorieën worden ingedeeld, afhankelijk van of ze onmiddellijke actie vereisen, moeten worden gedelegeerd, ingepland moeten worden of helemaal kunnen worden geschrapt.

Om ervoor te zorgen dat er onderweg niets verloren gaat, helpt het om de GTD-workflow in kaart te brengen met een eenvoudig stroomschema. Taken komen het systeem binnen via de vastlegfase en doorlopen vervolgens de fasen van verduidelijking, ordening en reflectie voordat er actie op wordt ondernomen.

Als een taak minder dan twee minuten kost, doe die dan meteen. Als je hem kunt delegeren, moet je hem aan de juiste persoon toewijzen en in de gaten houden voor verdere opvolging. Als het meer tijd kost, moet je hem inplannen of aan een projectlijst toevoegen.

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GTD-tools en -technologie

Om GTD goed toe te passen, heb je de juiste tools nodig – taakbeheersystemen zoals Trello, Todoist, Notion of Evernote kunnen je helpen om je takenlijsten bij te houden.

Een goed georganiseerd agendasysteem helpt ook bij het beheren van vergaderingen, deadlines en projecttijdschema's.

Voor wie moeite heeft met het plannen van afspraken, maakt een tool als Doodle het proces een stuk makkelijker door het heen-en-weer-gepraat over te slaan. Met ‘Boekingspagina's’ en ‘Groepspolls’ kun je klanten, teamleden of collega’s zelf afspraken laten inplannen op beschikbare tijdstippen, zonder dat je dat handmatig hoeft te regelen. Je kunt planning en andere workflows combineren met de GTD-methode, zodat je je tijd efficiënt kunt indelen zonder afgeleid te raken.

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Het is tijd om het voor elkaar te krijgen

De Getting Things Done (GTD)-methode biedt een praktische manier voor mensen die hun werk willen organiseren en zich willen richten op de uitvoering. GTD toepassen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.

Begin met alles op te schrijven wat je bezighoudt, werk elke taak systematisch af en gebruik tools die je workflow ondersteunen. En als het plannen van afspraken deel uitmaakt van je dagelijkse werk, laat Doodle dan de logistiek regelen terwijl jij je concentreert op het afwerken van je taken.