GTD-metoden: Hur man verkligen får saker gjorda

Att driva ett företag, hantera kunder, sköta flera projekt samtidigt och allt däremellan kan kännas överväldigande. Ju fler uppgifter du har i huvudet, desto svårare är det att utföra dem på ett effektivt sätt.

Som David Allen, skaparen av metoden Getting Things Done (GTD), så träffande uttryckte det:

"Det finns ett omvänt samband mellan de saker man har i tankarna och huruvida de blir gjorda."

Med andra ord: ju mer rörigt du har i huvudet, desto svårare är det att koncentrera sig. GTD är ett enkelt men effektivt system för tidshantering som hjälper yrkesverksamma att rensa bort den mentala överbelastningen och agera på ett organiserat sätt – utan stress.

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Vad är GTD-metoden?

Metoden Getting Things Done (GTD) är ett produktivitetssystem som hjälper yrkesverksamma att hantera sina uppgifter på ett sätt som gör att de inte känner sig överväldigade.

David Allen utvecklade denna metod utifrån tanken att våra hjärnor inte är skapta för att lagra och organisera en oändlig ström av uppgifter, idéer och åtaganden. Istället för att förlita sig på minnet uppmuntrar GTD till att dokumentera allt externt, organisera uppgifterna i tydliga kategorier och hantera dem systematiskt.

Metoden består av fem steg: samla in, förtydliga, organisera, reflektera och agera. Varje steg fyller ett specifikt syfte när det gäller att minska den mentala röran och förbättra genomförandet. Istället för att reagera på uppgifter när de dyker upp ger GTD yrkesverksamma möjlighet att bearbeta information på ett strukturerat sätt och fatta medvetna beslut om vad som ska göras härnäst.

Så här tillämpar du GTD: Fem steg för att få saker gjorda

Notera allt som kräver uppmärksamhet. Istället för att hålla uppgifter, idéer och åtaganden i huvudet bör du skriva ner dem på ett och samma ställe. Oavsett om du föredrar en anteckningsbok, en app för uppgiftshantering eller röstmemon är det viktigaste att du dokumenterar allt så fort det dyker upp i tankarna. Förtydliga vad som kräver åtgärder. När du har skrivit ner dina uppgifter ska du gå igenom dem och bestämma vad du ska göra med dem. Om en uppgift kräver omedelbar uppmärksamhet och tar mindre än två minuter, utför den direkt. Om det är något du kan delegera, tilldela den till någon annan. Om den inte kräver åtgärd just nu men kommer att göra det senare, schemalägg den eller lägg till den på en att-göra-lista. Om den inte är nödvändig alls, ta bort den. Sortera uppgifterna i rätt kategorier. Placera allt som kräver en åtgärd i ett strukturerat system. Uppgifter som måste slutföras snart placeras i en Nästa åtgärder lista. Håll reda på projekt som kräver flera steg separat. Placera saker som du väntar på från andra i en I väntan på lista och placera långsiktiga idéer i en En dag/Kanske kategori. Fundera över och se över ditt system regelbundet. För att hålla dig på rätt spår bör du planera in en veckovis genomgång där du uppdaterar dina listor, följer upp delegerade uppgifter och justerar prioriteringarna. På så sätt undviker du att glömma bort uppgifter och ser till att du alltid arbetar med det som är viktigast. Hantera uppgifter utifrån prioritet och sammanhang. Istället för att hoppa slumpmässigt mellan olika projekt bör du använda dina uppgiftslistor för att bestämma vad du ska arbeta med härnäst. Prioritera uppgifterna utifrån deadlines, hur brådskande de är och vilka resurser som finns tillgängliga. GTD-systemet hjälper dig att fokusera på genomförandet istället för att känna dig överväldigad av splittrade tankar.

Använd en checklista eller ett flödesschema för att göra GTD praktiskt tillämpbart

Att förstå GTD är bara det första steget – det är först när du integrerar metoden i din dagliga rutin som den blir effektiv. En enkel checklista kan hjälpa yrkesverksamma att tillämpa GTD konsekvent. Det första steget är att samla alla uppgifter, idéer och åtaganden på ett och samma ställe. Oavsett om du använder ett digitalt verktyg eller en pappersanteckningsbok är det viktigaste att skriva ner allt så fort det dyker upp i tankarna.

När alla uppgifter har samlats in måste de sorteras i kategorier beroende på om de kräver omedelbar åtgärd, delegering, tidsplanering eller om de kan strykas helt och hållet.

För att säkerställa att ingenting går förlorat under processen är det bra att visualisera GTD-arbetsflödet med hjälp av ett enkelt flödesschema. Uppgifterna kommer in i systemet via insamlingsfasen och går sedan vidare genom förtydligande, organisering och reflektion innan de genomförs.

Om en uppgift tar mindre än två minuter att utföra, gör den genast. Om den kan delegeras bör den tilldelas rätt person och följas upp. Om den kräver mer tid bör den schemaläggas eller läggas till i en projektlista.

GTD-verktyg och teknik

För att kunna tillämpa GTD på ett effektivt sätt krävs rätt verktyg – uppgiftshanterare som Trello, Todoist, Notion eller Evernote kan hjälpa till att hålla ordning på åtgärdslistorna.

Ett välorganiserat kalendersystem underlättar också hanteringen av möten, deadlines och projektets tidsplaner.

För dem som har svårt att planera underlättar ett verktyg som Doodle processen genom att eliminera den fram-och-tillbaka-kommunikationen. Med Booking Pages och Group Poll kan du låta kunder, teammedlemmar eller samarbetspartners boka möten vid lediga tider utan manuell samordning. Du kan kombinera schemaläggning och andra arbetsflöden med GTD-metoden så att du kan hantera din tid effektivt utan att bli distraherad.

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Nu är det dags att få det gjort

Metoden Getting Things Done (GTD) erbjuder ett praktiskt sätt för den som vill organisera sin arbetsbörda och fokusera på genomförandet. Att tillämpa GTD behöver inte vara komplicerat.

Börja med att skriva ner allt du har i tankarna, hantera varje uppgift systematiskt och använd verktyg som underlättar ditt arbetsflöde. Och om schemaläggning ingår i ditt dagliga arbete, låt Doodle sköta det praktiska så att du kan fokusera på att få saker gjorda.