GTD विधि: काम को वास्तव में कैसे पूरा करें

एक व्यवसाय चलाना, ग्राहकों का प्रबंधन करना, कई परियोजनाओं को संभालना और इन सबके बीच की हर चीज़ अभिभूत कर सकती है। आपके दिमाग में जितने अधिक कार्य होंगे, उन्हें कुशलतापूर्वक पूरा करना उतना ही कठिन होगा।

जैसा कि डेविड एलन, 'गेटिंग थिंग्स डन' (GTD) विधि के निर्माता, ने प्रसिद्ध रूप से कहा:

आपके मन में कितनी बातें हैं और उनमें से कितनी पूरी होती हैं, इन दोनों के बीच एक उल्टा संबंध होता है।

दूसरे शब्दों में, आपका मन जितना अधिक अव्यवस्थित होगा, ध्यान केंद्रित करना उतना ही कठिन होगा। GTD एक सरल लेकिन प्रभावी समय प्रबंधन प्रणाली है जो पेशेवरों को मानसिक अधिभार से मुक्त होकर बिना तनाव के व्यवस्थित कार्रवाई करने में मदद करती है।

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GTD फ्रेमवर्क क्या है?

गेटिंग थिंग्स डन (GTD) विधि एक उत्पादकता प्रणाली है जो पेशेवरों को उनके कार्यों को इस तरह से प्रबंधित करने में मदद करती है कि वे अभिभूत न हों।

डेविड एलन ने इस पद्धति को इस विचार पर आधारित बनाया कि हमारा मस्तिष्क अनंत कार्यों, विचारों और प्रतिबद्धताओं की धारा को संग्रहीत और व्यवस्थित करने के लिए नहीं बना है। स्मृति पर निर्भर रहने के बजाय, जीटीडी बाहरी रूप से सब कुछ दर्ज करने, कार्यों को स्पष्ट श्रेणियों में व्यवस्थित करने और उन्हें व्यवस्थित रूप से संभालने को प्रोत्साहित करता है।

यह ढांचा पाँच चरणों का अनुसरण करता है: कैप्चर करें, स्पष्ट करें, व्यवस्थित करें, चिंतन करें और संलग्न हों। प्रत्येक चरण मानसिक अव्यवस्था को कम करने और निष्पादन में सुधार करने के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करता है। कार्यों के आने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, जीटीडी पेशेवरों को जानकारी को संरचित तरीके से संसाधित करने और आगे क्या करना है, इस बारे में जानबूझकर निर्णय लेने की अनुमति देता है।

GTD कैसे लागू करें: काम पूरा करने के लिए पाँच चरण

ध्यान देने योग्य सभी चीज़ों को दर्ज करें। अपने सिर में कार्यों, विचारों और प्रतिबद्धताओं को रखने के बजाय उन्हें एक केंद्रीय स्थान पर लिखें। चाहे आप नोटबुक, कार्य प्रबंधन ऐप या वॉयस मेमो पसंद करें, मुख्य बात यह है कि जैसे ही कोई विचार मन में आए, उसे तुरंत दर्ज कर लें। स्पष्ट करें कि किस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। एक बार जब आप अपने कार्यों को दर्ज कर लें, तो उन्हें समीक्षा करें और तय करें कि उनके साथ क्या करना है। यदि किसी कार्य को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और यह दो मिनट से कम का है, तो इसे तुरंत पूरा करें। यदि इसे आप किसी और को सौंप सकते हैं, तो इसे किसी और को सौंप दें। यदि इसे अभी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है लेकिन बाद में होगी, तो इसे शेड्यूल करें या टू-डू सूची में जोड़ें। यदि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, तो इसे हटा दें। कार्यों को सही श्रेणियों में व्यवस्थित करें। हर उस चीज़ को जो किसी कार्रवाई की मांग करती है, एक संरचित प्रणाली में रखें। जल्द पूरा किए जाने वाले कार्य एक पर चले जाते हैं अगली क्रियाएँ सूची। जिन परियोजनाओं में कई चरण होते हैं, उन्हें अलग से ट्रैक करें। दूसरों से जिन वस्तुओं का आप इंतजार कर रहे हैं, उन्हें एक में डालें। की प्रतीक्षा में लंबी अवधि के विचारों को एक सूची में रखते हुए कभी/शायद श्रेणी। नियमित रूप से अपने सिस्टम पर चिंतन करें और उसकी समीक्षा करें। लक्ष्य पर बने रहने के लिए, साप्ताहिक समीक्षा का समय निर्धारित करें जहाँ आप अपनी सूचियाँ अपडेट करें, सौंपे गए कार्यों की जाँच करें और प्राथमिकताओं को समायोजित करें। इससे कार्य भूलने से बचाव होता है और यह सुनिश्चित होता है कि आप हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर काम कर रहे हैं। प्राथमिकता और संदर्भ के आधार पर कार्यों में संलग्न रहें। परियोजनाओं के बीच बेतरतीब कूदने के बजाय, यह तय करने के लिए अपनी कार्यसूचियों का उपयोग करें कि अगला काम क्या होगा। समयसीमा, तात्कालिकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दें। GTD प्रणाली आपको बिखरे हुए विचारों से अभिभूत महसूस किए बिना क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है।

GTD को क्रियान्वित करने योग्य बनाने के लिए एक चेकलिस्ट या फ्लोचार्ट का उपयोग करें।

GTD को समझना केवल पहला कदम है—इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना ही इसे प्रभावी बनाता है। एक सरल चेकलिस्ट पेशेवरों को GTD को लगातार लागू करने में मदद कर सकती है। पहला कदम है हर कार्य, विचार और प्रतिबद्धता को एक ही स्थान पर दर्ज करना। चाहे आप डिजिटल टूल का उपयोग करें या कागज़ी नोटबुक, मुख्य बात यह है कि जैसे ही कोई विचार मन में आए, उसे तुरंत लिख लें।

एक बार जब सभी कार्य दर्ज हो जाएँ, तो उन्हें इस आधार पर श्रेणियों में क्रमबद्ध करना होता है कि क्या उन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, उन्हें सौंपने, समय-निर्धारण करने या उन्हें पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया में कुछ भी खो न जाए, एक सरल फ्लोचार्ट का उपयोग करके GTD वर्कफ़्लो की कल्पना करना सहायक होता है। कार्य कैप्चर चरण के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश करते हैं और क्रियान्वयन से पहले स्पष्टीकरण, संगठन और प्रतिबिंबन से होकर गुजरते हैं।

यदि किसी कार्य को पूरा करने में दो मिनट से कम समय लगता है, तो उसे तुरंत कर लें। यदि इसे सौंपा जा सकता है, तो इसे सही व्यक्ति को सौंपें और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ट्रैक करें। यदि इसमें अधिक समय लगता है, तो इसे शेड्यूल करें या परियोजना सूची में जोड़ें।

जीटीडी उपकरण और प्रौद्योगिकी

GTD को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सही उपकरणों की आवश्यकता होती है—Trello, Todoist, Notion, या Evernote जैसे कार्य प्रबंधक कार्रवाई सूचियों पर नज़र रखने में मदद कर सकते हैं।

एक सुव्यवस्थित कैलेंडर प्रणाली बैठकों, समय-सीमाओं और परियोजना समयरेखाओं के प्रबंधन में भी सहायता करती है।

जिन लोगों को शेड्यूलिंग में कठिनाई होती है, उनके लिए Doodle जैसा टूल बार-बार होने वाले संचार को खत्म करके इस प्रक्रिया को सरल बना देता है। बुकिंग पेज और ग्रुप पोल के साथ, आप क्लाइंट्स, टीम के सदस्यों या सहयोगियों को बिना मैन्युअल समन्वय के उपलब्ध समयों में मीटिंग शेड्यूल करने की अनुमति दे सकते हैं। आप शेड्यूलिंग और अन्य वर्कफ़्लो को GTD विधि के साथ जोड़ सकते हैं ताकि आप बिना विचलित हुए अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

इसे पूरा करने का समय आ गया है।

गेटिंग थिंग्स डन (GTD) विधि उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक तरीका प्रदान करती है जो अपने कार्यभार को व्यवस्थित करना चाहते हैं और निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। GTD को लागू करना जटिल नहीं होना चाहिए।

सबसे पहले अपने मन में जो कुछ भी है उसे लिखकर शुरू करें, प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित रूप से संभालें, और अपने कार्यप्रवाह का समर्थन करने वाले उपकरणों का उपयोग करें। और यदि समय-निर्धारण आपके दैनिक कार्यभार का हिस्सा है, तो Doodle को लॉजिस्टिक्स संभालने दें, जबकि आप काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें।