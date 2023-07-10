Wat is een subcommissie?

Een subcommissie kom je in allerlei verschillende contexten tegen en, zoals de naam al zegt, is het meestal een afsplitsing van een grotere commissie. In het Congres kan de Commissie Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld een subcommissie hebben die zich bezighoudt met specifieke regio’s over de hele wereld.

Op het werk zie je ze misschien ontstaan om bepaalde onderdelen van projecten op zich te nemen of om een nieuwe medewerker aan te nemen. Buiten kantoor kom je ze waarschijnlijk tegen bij je plaatselijke HMA of op de school van je kinderen.

Subcommissies zijn handig als er maar een paar leden van een grotere groep nodig zijn om een probleem aan te pakken. Zo kunnen degenen die er direct verstand van hebben snel een oplossing vinden.

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Wat is een vergadering van een subcommissie?

Nou, het hangt er natuurlijk vanaf waar het plaatsvindt, maar het kan heel verschillende vormen aannemen. Een wervingscommissie van het HR-team ziet er heel anders uit dan een subcommissie van het Congres. Er zijn echter wel een paar dingen die voor alle subcommissievergaderingen gelden, dus laten we daar eens naar kijken.

Er worden vaak subcommissies opgericht om een specifiek vraagstuk aan te pakken waarvoor niet de hele groep nodig is die bij het project betrokken zou kunnen zijn. Deze belanghebbenden zijn meestal experts op hun vakgebied of bekleden een functie binnen het bedrijf die cruciaal is voor het nemen van een beslissing.

Het is een goede gewoonte om je agenda ruim van tevoren naar alle deelnemers te sturen. Zo krijgt niet alleen iedereen de kans om zich voor te bereiden, maar kunnen ze ook vragen stellen of feedback geven die de vergadering productiever kan maken.

Zorg dat je weet wie de vergadering voorzit, wat de doelstellingen van de vergadering zijn en wie de notulen bijhoudt. Zo loop je niet uit en worden er geen punten over het hoofd gezien. Als je commissie wettelijk gebonden is aan een bepaalde procedure, zorg er dan voor dat je weet wat die procedure is en dat er aan wordt voldaan.

Moedig een levendige discussie aan en probeer te voorkomen dat één persoon het gesprek gaat domineren. Je hebt iedereen daar met een reden uitgenodigd, dus zorg ervoor dat je luistert naar wat ze te zeggen hebben.

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Hoe plan je een commissievergadering?

Of het nu gaat om de oudervereniging van je plaatselijke middelbare school of een selectiecommissie om een nieuwe CEO te vinden: het is lastig om een tijdstip te vinden waarop iedereen kan. Dat is waar Doodle komt erbij.

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Gebruik Groepspoll Je kiest gewoon de locatie, voegt eventueel wat aantekeningen voor de vergadering toe en stelt een aantal tijdstippen voor aan je deelnemers. Zij kiezen dan wat hen het beste uitkomt en binnen een paar minuten heb je een datum die voor iedereen goed uitkomt.

Doodle Professional Daarmee kun je ook je eigen huisstijl aan vergaderuitnodigingen toevoegen, advertenties uitschakelen, deadlines en herinneringen instellen en je favoriete videoconferentietool toevoegen.

Als je je vergadering virtueel houdt, worden er automatisch links voor videoconferenties toegevoegd aan de e-mail die je verstuurt. Met een Professional-account krijg je toegang tot Microsoft Teams, Google Meet en Webex.