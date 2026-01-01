उपसमिति क्या है?

एक उपसमिति ऐसी संरचना है जिसे आप कई अलग-अलग परिस्थितियों में पा सकते हैं और, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह सामान्यतः किसी बड़ी समिति से अलग होकर बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, कांग्रेस में विदेश मामलों की समिति के पास दुनिया के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए एक उपसमिति हो सकती है।

कार्यस्थल में, आप इन्हें परियोजनाओं के विशिष्ट हिस्सों को संभालने या नए कर्मचारी की भर्ती के लिए बनते हुए देख सकते हैं। कार्यालय से बाहर, आप इन्हें अपने स्थानीय एचएमए या बच्चों के स्कूल में देख सकते हैं।

जब किसी बड़ी टीम के केवल कुछ सदस्यों की ही समस्या को हल करने के लिए आवश्यकता होती है, तब उपसमितियाँ उपयोगी होती हैं। इससे उस मुद्दे की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले लोग जल्दी से समाधान ढूंढ पाते हैं।

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उपसमिति की बैठक क्या है?

ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहाँ हो रहा है, यह कई अलग-अलग रूप ले सकता है। HR टीम का एक भर्ती पैनल कांग्रेस की उपसमिति से बहुत अलग दिखेगा। हालांकि, कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी उपसमिति की बैठकों पर लागू होंगी, तो आइए उन पर नजर डालते हैं।

उपसमितियाँ आमतौर पर किसी विशिष्ट मुद्दे से निपटने के लिए बनाई जाती हैं, जिसके लिए परियोजना में शामिल बड़े समूह की आवश्यकता नहीं होती। ये हितधारक आमतौर पर अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं या कंपनी में ऐसा पद धारण करते हैं जो निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है।

यह अच्छी प्रथा है कि आप अपनी कार्यसूची सभी प्रतिभागियों को समय से पहले भेज दें। इससे न केवल सभी को तैयारी करने का अवसर मिलता है, बल्कि वे प्रश्न पूछ सकते हैं या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो बैठक को अधिक उत्पादक बनाने में मदद कर सकती है।

जानिए कि बैठक का अध्यक्ष कौन है, बैठक के उद्देश्य क्या हैं और मिनट्स कौन लिख रहा है। इससे सब कुछ समय पर रहेगा और कोई भी बिंदु छूटने से बचेगा। यदि आपकी समिति कानूनी रूप से किसी विशेष प्रक्रिया से बंधी है, तो सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि वह क्या है और वह पूरी हो रही है।

सक्रिय चर्चा को प्रोत्साहित करें और एक व्यक्ति को बातचीत पर हावी होने से रोकने का प्रयास करें। आपने सभी को वहाँ एक कारण से आमंत्रित किया है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप उनकी बात सुनें।

समिति की बैठक कैसे निर्धारित करें

चाहे वह आपके स्थानीय हाई स्कूल की पीटीए हो या नया सीईओ खोजने के लिए एक भर्ती पैनल, ऐसा समय निकालना मुश्किल होता है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। यहीं पर Doodle आता है।

उपयोग करके ग्रुप पोल आप बस स्थान चुनते हैं, कोई पूर्व-बैठक नोट्स जोड़ते हैं और अपने प्रतिभागियों को विभिन्न समय विकल्प प्रदान करते हैं। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और कुछ ही मिनटों में आपके पास सभी के लिए उपयुक्त एक तारीख होगी।

Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने, विज्ञापनों को हटाने, समय-सीमा और रिमाइंडर सेट करने और अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ने की सुविधा भी देता है।

यदि आप अपनी बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित कर रहे हैं, तो आपके द्वारा भेजे गए ईमेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं। यह सुविधा प्रोफेशनल खाते में शामिल है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट और वेबएक्स शामिल हैं।