Vad är ett underutskott?

En underkommitté är något som förekommer i många olika sammanhang och, som namnet antyder, är det vanligtvis en avdelning av en större kommitté. I kongressen kan till exempel utrikesutskottet ha en underkommitté som granskar specifika regioner runt om i världen.

På arbetsplatsen kan man se att de bildas för att ta hand om specifika delar av projekt eller för att anställa en ny medarbetare. Utanför kontoret stöter man troligen på dem i sin lokala HMA eller på barnens skola.

Underutskott är användbara när endast ett fåtal medlemmar ur en större grupp behövs för att ta itu med ett problem. Det gör det möjligt för dem som har direkt kunskap om frågan att snabbt hitta en lösning.

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Vad är ett möte i ett underutskott?

Tja, beroende på var det äger rum kan det ta sig många olika former. En rekryteringspanel från personalavdelningen ser helt annorlunda ut än ett underutskott i kongressen. Det finns dock vissa saker som gäller för alla underutskottsmöten, så låt oss titta på dem.

Underkommittéer bildas oftast för att hantera en specifik fråga som inte kräver att den större gruppen som eventuellt är involverad i projektet deltar. Dessa intressenter är oftast experter inom sitt område eller innehar en befattning inom företaget som är avgörande för att ett beslut ska kunna fattas.

Det är bra att skicka ut dagordningen till alla deltagare i god tid. Det ger inte bara alla möjlighet att förbereda sig, utan de kan också ställa frågor eller komma med synpunkter som kan bidra till att mötet blir mer produktivt.

Se till att du vet vem som är mötesordförande, vilka målen för mötet är och vem som för protokoll. På så sätt kan ni hålla tidsplanen och undvika att punkter på dagordningen faller mellan stolarna. Om din kommitté är juridiskt bunden av ett visst förfarande – se till att du vet vad det innebär och att det följs.

Uppmuntra till en livlig diskussion och försök förhindra att en person dominerar samtalet. Du har bjudit in alla som är där av en anledning, så se till att lyssna på vad de har att säga.

Så här planerar du ett utskottsmöte

Oavsett om det handlar om föräldraföreningen på din lokala gymnasieskola eller en rekryteringskommitté som ska hitta en ny VD, är det svårt att hitta en tid som passar alla. Det är där Doodle kommer in.

Användning av Group Poll Du väljer helt enkelt platsen, lägger till eventuella anteckningar inför mötet och föreslår ett antal tidsalternativ för deltagarna. De bestämmer själva vad som passar dem bäst, och inom några minuter har du ett datum som passar alla.

Doodle Professional Du kan också lägga till ditt eget varumärke i mötesinbjudningar, ta bort annonser, ställa in tidsfrister och påminnelser samt lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser.

Om du håller ditt möte virtuellt läggs länkar till videokonferenser automatiskt till i det e-postmeddelande du skickar. Med ett Professional-konto som inkluderar Microsoft Teams, Google Meet och Webex.