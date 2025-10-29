Je brengt je dagen door met mensen te helpen zich beter te voelen met acupunctuur, reiki, kruidenbehandelingen of ademhalingsoefeningen. Maar dan slokt het administratieve werk je avonden op. E-mailketens voor aanmeldingen, last-minute afzeggingen en dubbele boekingen kunnen je energie snel opslokken.

Als groepslessen een groot deel van je praktijk uitmaken, kan het juiste systeem je week helemaal veranderen. Je kunt het maximumaantal deelnemers per sessie instellen, wachtlijsten bijhouden en herinneringen versturen zonder extra klikken. In deze handleiding lees je hoe je Inschrijflijsten voor wellnessworkshops kunt gebruiken op een manier die past bij de werkwijze van beoefenaars van alternatieve geneeskunde.

Je krijgt praktische stappen, voorbeelden uit de praktijk en tips om de privacy van je klanten te beschermen. Je zult ook zien hoe Doodle dit allemaal samenbrengt met agendasynchronisatie, herinneringen en flexibele tools voor betaalde of gratis evenementen.

De uitdaging waar beoefenaars van alternatieve geneeskunde voor staan

Groepsaanbiedingen zijn super effectief. Ze zorgen voor een hechte gemeenschap, verhogen de klantbinding en trekken nieuwe klanten aan. Toch kunnen ze lastig te beheren zijn:

Je moet het aantal zitplaatsen beperken voor een kleine studio of om veilige verhoudingen te garanderen.

Je combineert verschillende activiteiten: een inleiding tot acupunctuur, cupping-sessies, vollemaansbijeenkomsten.

Je houdt bij wat er per persoon nodig is: naalden, bekertjes, matjes, thee.

Annuleringen en no-shows hebben invloed op je voorbereiding en kosten.

Privacy is belangrijk als het om gezondheidsgegevens gaat.

Handmatig plannen kost je uren die je anders in een sessie zou kunnen besteden.

Met een beter aanmeldingsproces kun je je klanten goed van dienst zijn en je eigen tijd vrijhouden.

Waarom dit belangrijk is voor je praktijk

Een eenvoudig en betrouwbaar aanmeldingssysteem ondersteunt je praktijk op vijf belangrijke manieren:

Verbetert de klantervaring. Ze kiezen een tijdstip, krijgen herinneringen en weten wat ze mee moeten nemen.

Beschermt de omzet. Minder afzeggingen en meer bezette plaatsen zorgen voor meer consistentie.

Verbetert de veiligheid. Door het maximum aantal deelnemers per sessie blijven de groepen overzichtelijk en op een prettige omvang.

Zorgt voor meer doorverwijzingen. Een soepel registratieproces wekt vertrouwen.

Dat bespaart tijd. Minder heen-en-weer-gepraat zorgt ervoor dat je je kunt concentreren op je herstel, en niet op de praktische zaken.

Plan je workshop met de Inschrijflijsten van Doodle

Zet je volgende les of reeks binnen enkele minuten op. Deze werkwijze is geschikt voor acupunctuur, reiki, kruidengeneeskunde, ademhalingsoefeningen of klanktherapie:

Stap 1: Bepaal je doel en je capaciteit

Kies een titel zoals ‘Inleiding tot acupunctuur’ of ‘Reiki-deelcirkeltje’.

Stel een maximum aantal zitplaatsen vast op basis van de beschikbare ruimte en de behandelmethode. Acupunctuur of cupping: 6–10 Meditatie of ademhalingsoefeningen in groepsverband: 12–20

Pas de limiet aan als er tijdens de sessies tijd voor individuele begeleiding nodig is.

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Stap 2: Maak tijdvakken aan

Voeg één of meerdere data toe in de Doodle-inschrijflijsten.

Houd rekening met wat extra tijd voor het opzetten en opruimen.

Als het om een reeks gaat, zet dan de terugkerende data over meerdere weken op een rijtje.

Stap 3: Voeg belangrijke details toe

Schrijf een korte beschrijving waarin je het volgende beantwoordt:

Wat gaan we doen?

Voor wie is het bedoeld?

Wat moet ik meenemen?

Gebruik Doodle Pro of Teams voor door AI gegenereerde beschrijvingen die je kunt aanpassen. Voeg veiligheidsaanwijzingen toe voor zwangerschap, medische aandoeningen of blessures.

Stap 4: Koppel je agenda

Synchroniseer Google Calendar, Outlook of Apple Calendar.

Doodle verbergt je niet-beschikbare tijden automatisch.

Je agendagegevens blijven privé.

Stap 5: Stel deadlines en herinneringen in

Voeg een uiterste inschrijfdatum om tijd te maken voor de voorbereiding.

Zet aan automatische herinneringen 24 uur van tevoren.

Voeg voor evenementen die vroeg plaatsvinden ook een herinnering voor de avond ervoor toe.

Stap 6: Kies je privacy-instellingen

De namen van de deelnemers verbergen zodat anderen niet kunnen zien wie er komt.

Alleen jij kunt de volledige lijst bekijken – belangrijk voor evenementen op het gebied van gezondheid.

Stap 7: Deel je Inschrijflijst

Stuur het rechtstreeks vanuit Doodle per e-mail (maximaal 1000 uitnodigingen).

Deel de link in je nieuwsbrief, op sociale media of via je partnernetwerken.

Vraag ook je partners – zoals verloskundigen of yogastudio’s – om het te delen.

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Praktische tips om je stoelen sneller vol te krijgen

Het is bewezen dat deze 10 tips de pasverbetering bevorderen en wrijving verminderen:

Bied twee tijdsvakken aan. Avond- en weekendtijdstippen bieden mensen meer keuze. Gebruik titels die op resultaten zijn gebaseerd. Vervang "Kruidenles" door "Stel in 60 minuten je eigen winterpakket samen." Toon het beperkte aantal plaatsen. Zorgt voor een gevoel van urgentie en houdt tegelijkertijd de capaciteit in de gaten. Verzamel belangrijke informatie. Voeg bij de aanmelding 1–2 vragen over allergieën of aandoeningen toe. Voeg een plek op de wachtlijst toe. Zet er duidelijk een label op. Zo kun je de reserveringen op de hoogte brengen als iemand afzegt. Zet je huisstijl in. Met Doodle Pro kun je je logo en kleuren toevoegen. Een duidelijke oproep tot actie. Zeg precies wat ze krijgen en wat ze mee moeten nemen. Zorg dat je de betalingen ontvangt. Gebruik Stripe in combinatie met de Boekingspagina's of 1:1 voor betaalde evenementen. Voeg een link toe vanuit je Inschrijflijst. Geef je annuleringsvoorwaarden aan. Voorbeeld: "Volledige terugbetaling tot 24 uur van tevoren, daarna een tegoed." Voeg videolinks toe. Gebruik Zoom, Google Meet of Teams. Het is geïntegreerd met Doodle.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Laat deze problemen je werkritme of het vertrouwen van je klanten niet in de weg staan:

We leggen geen limiet op het aantal bezoekers. Overbevolking ondermijnt het vertrouwen en het gevoel van comfort.

Open reacties gebruiken voor gezondheidsgegevens. Verzamel die info veilig.

Je kunt je aanmeldingen via DM of e-mail doorgeven. Discussies raken soms de hand uit het oog – gebruik dus één link.

Negeer de tijdzones. Doodle past het automatisch aan, maar noteer de tijdzone toch even.

Vergeet niet om tijd in te plannen voor de voorbereiding. Houd rekening met 10–15 minuten tussen de sessies.

Te lange formulieren. Houd het kort, anders vullen mensen het niet in.

Geen herinneringen. Zet ze altijd aan – dat zorgt ervoor dat er veel minder mensen niet komen opdagen.

Functies in Doodle die welzijnsevenementen ondersteunen

Inschrijflijsten voor Doodle

Tijdvakken toevoegen

Stel capaciteitslimieten in

Deel één link

De namen van de deelnemers verbergen

Herinneringen versturen

Branding toevoegen (Pro/Teams)

Groepspolls

Vraag je deelnemers om de beste tijd te kiezen voordat je de sessie plant

Boekingspagina & 1-op-1

Perfect voor persoonlijke vervolgafspraken

Ontvang betalingen via Stripe

Agenda’s automatisch synchroniseren

Maak een Groepspoll

Agendakoppelingen

Google, Outlook of Apple

Laat je beschikbaarheid alleen zien als je echt vrij bent

Videoconferenties

Voeg Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco Webex toe

In de herinneringen staat de juiste link

Zapier-integratie

Voeg nieuwe boekingen toe aan je CRM, nieuwsbriefprogramma of notitie-app

Beveiliging en privacy

Naleving op bedrijfsniveau

Je hebt zelf de controle over de zichtbaarheid van deelnemers

AI-beschrijvingen (Pro/Teams)

Klasseoverzichten automatisch genereren

Pas de toon en lengte aan

Praktijkvoorbeelden om na te bootsen

Reiki niveau 1-cursusdag

Installatie: 1 plek op zaterdag, 8 plaatsen, lunchreserve, namen verborgen

Betaling: Link naar de Boekingspagina met Stripe

Resultaat: Duidelijke aanmeldingen en betaling, 8 studenten, soepele voorbereiding

Gemeenschapscliniek voor cupping

Maak een Groepspoll

Installatie: 1-op-1 met sessies van 15 minuten, met een buffer tussen elke 4 klanten

Betaling: Stripe is gekoppeld voor vooruitbetalingen

Resultaat: Wordt snel verwerkt, je hoeft er niet achteraan te zitten

Workshop over kruiden en het immuunsysteem (hybride)

Instelling: 2 tijdvakken op dezelfde dag (fysiek + online)

Vervolg: Bied kortingen op adviesgesprekken aan via de Boekingspagina

Resultaat: Lokale en externe klanten benaderd, met vervolgboekingen

Ademhalingsoefeningen-serie

Installatie: 4 wekelijkse sessies, je kunt gewoon langskomen, maximaal 15 deelnemers

Community: Gedeeld via Facebook en e-mail

Resultaat: Flexibele aanwezigheid, volledige sessies zonder extra administratie

Tips voor gevorderden voor praktijken met veel patiënten

Batch instellen: Maak in één keer een programma voor 6 weken

Naamsysteem: Gebruik codes zoals ACU101 of BWK60 voor de duidelijkheid

Follow-up-trechter: Voeg de boekingspagina toe aan je bedankbericht

Gebruik checklists: Houd een les-specifieke voorbereidingslijst bij de hand

Aanwezigheid bij de race bijhouden: Analyseer maandelijks de percentages van mensen die niet komen opdagen en degenen die wel komen

Werk samen: Nodig collega’s uit om ervaringen te delen en samen een sessie te leiden

Belangrijkste punten

Met inschrijflijsten wordt het plannen van groepslessen eenvoudig en schaalbaar.

Door je agenda te synchroniseren en herinneringen in te stellen, voorkom je dat mensen niet komen opdagen en dat er dubbele boekingen ontstaan.

Voor betaalde evenementen kun je Stripe toevoegen via de Boekingspagina's of via een 1-op-1-gesprek.

Door groepspolls kun je lestijden kiezen die bij je doelgroep passen.

Functies op het gebied van branding, privacy en automatisering versterken het vertrouwen en zorgen voor minder weerstand.

Ga aan de slag met een betere planning

Jij helpt cliënten te genezen – zorg ervoor dat je systemen dat genezingsproces ondersteunen.

Met Doodle-inschrijflijsten kun je binnen een paar minuten wellnesslessen inplannen. Stel een maximum aantal plaatsen in, automatiseer herinneringen en synchroniseer met je agenda. Voeg een Boekingspagina of 1-op-1-optie toe voor privésessies en betalingen. Gebruik Groepspolls om samen met je groep het beste tijdstip te vinden.

Maak je eerste Inschrijflijst en zorg ervoor dat je volgende les makkelijker te organiseren, makkelijker vol te krijgen en nog leuker wordt.