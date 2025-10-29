Opret en Doodle

Planlægning

Opret hurtigt gruppetimer: Tilmeldingsark til wellness-workshops

Read Time: 8 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 29. okt. 2025

Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

Language options

endefresit

Table of Contents

    Du bruger dine dage på at hjælpe folk med at få det bedre med akupunktur, reiki, urtestøtte eller åndedrætsarbejde. Så stjæler administrationstiden dine aftener. E-mail-kæder med svar på invitationer, aflysninger i sidste øjeblik og dobbeltbookinger kan hurtigt dræne dig for energi.

    Hvis gruppeklasser er en stor del af din praksis, kan det rigtige system ændre din uge. Du kan sætte loft over antallet af sessioner, oprette ventelister og sende påmindelser uden ekstra klik. Denne guide viser, hvordan man bruger tilmeldingsark til wellness-workshops på en måde, der passer til, hvordan alternative behandlere arbejder.

    Du får praktiske trin, eksempler fra den virkelige verden og tips, der beskytter kundernes privatliv. Du vil også se, hvordan Doodle binder det hele sammen med kalendersynkronisering, påmindelser og fleksible værktøjer til betalte eller gratis arrangementer.

    Intet kreditkort påkrævet

    Udfordringen for fagfolk inden for alternativ medicin

    Gruppetilbud er effektive. De opbygger et fællesskab, øger fastholdelsen og tiltrækker nye klienter. Men de kan være svære at administrere:

    • Du er nødt til at begrænse antallet af pladser i et lille studie eller sikre forhold.

    • Du jonglerer med forskellige formater - introduktion til akupunktur, cupping-klinikker, fuldmåne-cirkler.

    • Du skal holde styr på forsyninger pr. person: nåle, kopper, måtter, te.

    • Aflysninger og udeblivelser påvirker dine forberedelser og omkostninger.

    • Fortrolighed er vigtig, når der er tale om sundhedsoplysninger.

    • Manuel planlægning stjæler timer, som du kunne bruge i sessionen.

    Med en bedre tilmeldingsproces kan du respektere klientpleje og beskytte din egen tid.

    Hvorfor dette er vigtigt for din praksis

    Et enkelt, pålideligt tilmeldingssystem understøtter din praksis på fem vigtige måder:

    • Forbedrer klientoplevelsen. De vælger et tidspunkt, får påmindelser og ved, hvad de skal medbringe.

    • Beskytter indtægterne. Færre udeblivelser og flere fyldte pladser betyder mere ensartethed.

    • Forbedrer sikkerheden. Session caps holder grupperne på en behagelig og håndterbar størrelse.

    • Øger antallet af henvisninger. Smidig registrering skaber tillid.

    • Sparer tid. Mindre frem og tilbage giver dig mulighed for at fokusere på healing, ikke på logistik.

    Planlæg din workshop med Doodle-tilmeldingssedler

    Sæt din næste klasse eller serie op på få minutter. Denne arbejdsgang understøtter akupunktur, reiki, urtemedicin, åndedrætsarbejde eller lydhealing:

    Trin 1: Definer dit mål og din kapacitet

    • Vælg en titel som Intro til akupunktur eller Reiki Share Circle.

    • Fastsæt et antal pladser baseret på plads og modalitet.

      • Akupunktur eller cupping: 6-10

      • Meditation eller gruppeåndedræt: 12-20

    • Juster loftet, hvis der er brug for en-til-en-tid under sessionerne.

    Trin 2: Opret tidsintervaller

    • Tilføj en eller flere datoer i Doodle Sign-up Sheets.

    • Tilføj buffertid til opsætning og oprydning.

    • For en serie skal du angive tilbagevendende datoer over flere uger.

    Trin 3: Tilføj vigtige detaljer

    Skriv en kort beskrivelse med svar:

    • Hvad skal vi lave?

    • Hvem er det for?

    • Hvad skal jeg tage med?

    Brug Doodle Pro eller Teams til AI-genererede beskrivelser, som du kan finjustere. Tilføj sikkerhedsnoter om graviditet, medicinske tilstande eller skader.

    Trin 4: Forbind din kalender

    • Synkroniser Google-, Outlook- eller Apple-kalender.

    • Doodle skjuler automatisk dine utilgængelige tider.

    • Dine kalenderdata forbliver private.

    Trin 5: Indstil deadlines og påmindelser

    • Tilføj en tilmeldingsfrist for at give mulighed for forberedelse.

    • Slå automatiske påmindelser til 24 timer før.

    • Til tidlige arrangementer kan du også tilføje en påmindelse aftenen før.

    Trin 6: Vælg privatlivsindstillinger

    • Skjul deltagernes navne, så andre ikke kan se, hvem der deltager.

    • Kun du kan se den fulde liste - vigtigt for sundhedsrelaterede arrangementer.

    Trin 7: Del dit tilmeldingsark

    • E-mail det direkte fra Doodle (op til 1000 invitationer).

    • Send linket til dit nyhedsbrev, sociale medier eller partnernetværk.

    • Bed samarbejdspartnere - som jordemødre eller yogastudier - om også at dele det.

    Praktiske tips til at fylde dine pladser hurtigere

    Disse 10 tips har vist sig at forbedre fremmødet og reducere friktionen:

    1. Tilbyd to forskellige tidspunkter. Aften- og weekendtider giver folk valgmuligheder.

    2. Brug resultatbaserede titler. Erstat "Urtekursus" med "Byg dit eget kit til den kolde årstid på 60 minutter".

    3. Vis begrænsede pladser. Det haster, mens du styrer kapaciteten.

    4. Indsaml vigtig information. Tilføj 1-2 spørgsmål om allergi eller tilstand ved tilmelding.

    5. Tilføj en ventelisteplads. Mærk den tydeligt. Du kan give backup besked, hvis nogen aflyser.

    6. Brug din branding. Med Doodle Pro kan du tilføje dit logo og dine farver.

    7. Klar opfordring til handling. Fortæl præcis, hvad de får, og hvad de skal medbringe.

    8. Indsaml betalinger. Brug Stripe med Booking Page eller 1:1 til betalte events. Link det fra dit tilmeldingsark.

    9. Angiv din afbestillingspolitik. Eksempel: "Fuld refusion 24 timer før, kredit efter."

    10. Tilføj videolinks. Brug Zoom, Google Meet eller Teams. Det er integreret med Doodle.

    Almindelige fejl at undgå

    Lad ikke disse problemer påvirke dit flow eller dine kunders tillid:

    • Ikke at begrænse deltagerantallet. Overbelægning ødelægger tilliden og trygheden.

    • At bruge åbne kommentarer til sundhedsdata. Indsaml disse oplysninger på en sikker måde.

    • Tag imod RSVP'er via DM eller e-mail. Tråde går tabt - brug ét link.

    • Ignorerer tidszoner. Doodle justerer, men bemærk alligevel tidszonen.

    • Glemmer forberedelsesbuffere. Læg 10-15 minutter ind mellem sessionerne.

    • Alt for lange formularer. Hold det kort, ellers bliver folk ikke færdige.

    • Ingen påmindelser. Slå dem altid til - det reducerer antallet af udeblivelser betydeligt.

    Værktøjer i Doodle, der understøtter wellness-arrangementer

    Doodle-tilmeldingssedler

    • Tilføj tidsintervaller

    • Indstil kapacitetsgrænser

    • Del et link

    • Skjul deltagernes navne

    • Send påmindelser

    • Tilføj branding (Pro/Teams)

    Afstemninger i grupper

    • Bed din liste om at vælge det bedste tidspunkt, før du planlægger sessionen

    Bookingside og 1:1

    • Perfekt til privat opfølgning

    • Indsaml betaling med Stripe

    • Synkroniser automatisk kalendere

    Kalender-forbindelser

    • Google, Outlook eller Apple

    • Vis kun tilgængelighed, når du virkelig er ledig

    Videokonferencer

    • Tilføj Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex

    • Påmindelser inkluderer det korrekte link

    Zapier-integration

    • Tilføj nye bookinger til dit CRM, nyhedsbrevsværktøj eller note-app

    Sikkerhed og privatliv

    • Overensstemmelse i virksomhedsklasse

    • Deltagernes synlighed forbliver under din kontrol

    AI-beskrivelser (Pro/Teams)

    • Automatisk generering af klassesammenfatninger

    • Tilpas tone og længde

    Eksempler fra den virkelige verden til modellering

    Reiki niveau 1 træningsdag

    • Opsætning: 1 slot om lørdagen, 8 pladser, frokostbuffer, skjulte navne

    • betaling: Link til bookingside med Stripe

    • Resultat: Klare tilmeldinger og betaling, 8 studerende, problemfri forberedelse

    Cupping-klinik i fællesskabet

    • Opsætning: 1:1 med 15-minutters slots, buffer for hver 4. klient

    • Betaling: Stripe forbundet til forudbetalinger

    • Resultat: Fyldt hurtigt, ingen administration

    Workshop om urteimmunitet (hybrid)

    • Opsætning: 2 slots på samme dag (personligt + online)

    • Opfølgning: Tilbyd konsulentrabatter via bookingsiden

    • Resultat: Nåede ud til lokale og eksterne kunder med opfølgende bookinger

    Serie om åndedrætsarbejde

    • Opsætning: 4 ugentlige sessioner, drop-in tilladt, begrænset til 15

    • Fællesskab: Delt via Facebook og e-mail

    • Resultat: Fleksibelt fremmøde, fulde sessioner uden ekstra administration

    Avancerede tips til praksisser med stor volumen

    • Batch-opsætning: Opret 6 ugers events på én gang

    • Navngivningssystem: Brug koder som ACU101 eller BWK60 for at skabe klarhed

    • Tragt til opfølgning: Tilføj bookingside i din takkebesked

    • Brug tjeklister: Hav en klassespecifik opsætningsliste ved hånden

    • Hold øje med fremmøde: Analyser udeblivelses- og fremmødeprocenter hver måned

    • Bliv partner: Inviter allierede praktikere til at dele og være medværter

    Det vigtigste at tage med

    • Tilmeldingsark gør planlægning af gruppeklasser enkel og skalerbar.

    • Kalendersynkronisering og påmindelser reducerer antallet af udeblivelser og forhindrer dobbeltbooking.

    • Til betalte events kan du tilføje Stripe via bookingside eller 1:1.

    • Gruppeafstemninger hjælper dig med at vælge undervisningstider, der passer til dit publikum.

    • Branding-, privatlivs- og automatiseringsfunktioner forbedrer tilliden og reducerer friktionen.

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du hjælper klienter med at blive raske - lad dine systemer understøtte denne helbredelse.

    Med Doodle Sign-up Sheets kan du planlægge wellness-klasser på få minutter. Begræns antallet af pladser, automatiser påmindelser og synkroniser med din kalender. Tilføj bookingside eller 1:1 til private sessioner og betalinger. Brug gruppeafstemninger til at finde det bedste tidspunkt med dit fællesskab.

    Opret dit første tilmeldingsark, og gør dit næste hold nemmere at afholde, nemmere at fylde og nemmere at elske.

    Intet kreditkort påkrævet

    Relateret indhold

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Planlægning

    Hvordan alternative behandlere kan automatisere bookinger på få minutter

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Planlægning

    Færre udeblivelser med påmindelser og betaling for holistisk pleje

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Hands-on group workshop with instructor guidance

    Planlægning

    Kør udsolgte klasser med tilmeldingssedler og Stripe-drevne betalinger

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Løs scheduling ligningen med Doodle