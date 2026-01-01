समूह कक्षाएं जल्दी से स्थापित करें: वेलनेस कार्यशालाओं के लिए साइन-अप शीट्स

आप अपने दिन एक्यूपंक्चर, रेकी, हर्बल सहायता या श्वास अभ्यास के माध्यम से लोगों को बेहतर महसूस कराने में बिताते हैं। फिर प्रशासनिक काम आपकी शामें चुरा लेता है। आरएसवीपी के लिए ईमेल श्रृंखलाएँ, अंतिम समय में रद्दीकरण और दोहरी बुकिंग आपकी ऊर्जा तेजी से खत्म कर सकती हैं।

यदि समूह कक्षाएं आपके अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा हैं, तो सही सिस्टम आपके सप्ताह को बदल सकता है। आप सत्रों की संख्या सीमित कर सकते हैं, प्रतीक्षा सूचियाँ रख सकते हैं, और बिना अतिरिक्त क्लिक के अनुस्मारक भेज सकते हैं। यह मार्गदर्शिका दिखाती है कि वैकल्पिक चिकित्सा प्रदाताओं के काम करने के तरीके के अनुरूप वेलनेस कार्यशालाओं के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग कैसे करें।

आपको व्यावहारिक कदम, वास्तविक दुनिया के उदाहरण और ग्राहक की गोपनीयता की रक्षा करने वाले सुझाव मिलेंगे। आप यह भी देखेंगे कि Doodle कैलेंडर सिंक, रिमाइंडर और सशुल्क या निःशुल्क कार्यक्रमों के लिए लचीले उपकरणों के साथ इसे कैसे एक साथ जोड़ता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

पारंपरिक चिकित्सा पेशेवरों के सामने चुनौती

समूह प्रस्ताव शक्तिशाली होते हैं। वे समुदाय का निर्माण करते हैं, ग्राहक बनाए रखने की दर बढ़ाते हैं, और नए ग्राहक लाते हैं। फिर भी, इन्हें प्रबंधित करना कठिन हो सकता है:

आपको छोटे स्टूडियो या सुरक्षित अनुपातों के लिए सीटों की संख्या सीमित करनी होगी।

आप विभिन्न प्रारूपों को संभालते हैं—एक्यूपंक्चर का परिचय, कपिंग क्लिनिक, पूर्णिमा वृत्त।

आप प्रति व्यक्ति आपूर्ति ट्रैक करते हैं: सुइयाँ, कप, चटाइयाँ, चाय।

रद्दीकरण और अनुपस्थिति आपकी तैयारी और लागत को प्रभावित करते हैं।

जब स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शामिल हो, तो गोपनीयता महत्वपूर्ण होती है।

मैनुअल शेड्यूलिंग उन घंटों को चुरा लेती है जिन्हें आप सत्र में बिता सकते थे।

बेहतर साइन-अप प्रक्रिया के साथ, आप ग्राहक सेवा का सम्मान कर सकते हैं और अपना समय सुरक्षित रख सकते हैं।

यह आपके अभ्यास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

एक सरल, विश्वसनीय साइन-अप प्रणाली आपके अभ्यास का पाँच प्रमुख तरीकों से समर्थन करती है:

ग्राहक अनुभव में सुधार करता है। वे एक समय चुनते हैं, रिमाइंडर प्राप्त करते हैं, और जानते हैं कि क्या लाना है।

राजस्व की रक्षा करता है। कम अनुपस्थिति और अधिक भरे हुए स्थान अधिक निरंतरता का संकेत हैं।

सुरक्षा में सुधार करता है। सत्र सीमाएँ समूहों को आरामदायक और प्रबंधनीय आकार में रखती हैं।

रिफरल बढ़ाता है। सुगम पंजीकरण विश्वास पैदा करता है।

समय बचाता है। कम आना-जाना आपको उपचार पर ध्यान केंद्रित करने देता है, न कि व्यवस्थाओं पर।

Doodle साइन-अप शीट्स के साथ अपनी कार्यशाला की योजना बनाएँ

कुछ ही मिनटों में अपनी अगली कक्षा या श्रृंखला सेट अप करें। यह वर्कफ़्लो एक्यूपंक्चर, रेकी, हर्बल चिकित्सा, श्वास अभ्यास या ध्वनि उपचार का समर्थन करता है:

चरण 1: अपना लक्ष्य और क्षमता परिभाषित करें

'इंट्रो टू एक्यूपंक्चर' या 'रेकी शेयर सर्कल' जैसा कोई शीर्षक चुनें।

स्थान और मोडलिटी के आधार पर सीट कैप निर्धारित करें। एक्यूपंक्चर या कप्पिंग: 6–10 ध्यान या सामूहिक श्वास अभ्यास: 12–20

यदि सत्रों के दौरान एक-एक करके समय की आवश्यकता हो तो कैप समायोजित करें।

चरण 2: समय स्लॉट बनाएँ

Doodle साइन-अप शीट्स में एक या कई तारीखें जोड़ें।

सेटअप और सफाई के लिए बफर समय जोड़ें।

एक श्रृंखला के लिए, कई हफ्तों में आवर्ती तिथियों की सूची बनाएं।

चरण 3: जानना आवश्यक विवरण जोड़ें

निम्नलिखित का उत्तर देते हुए एक संक्षिप्त विवरण लिखें:

हम क्या करेंगे?

यह किसके लिए है?

मुझे क्या लाना चाहिए?

AI-जनित विवरणों को फाइन-ट्यून करने के लिए Doodle Pro या Teams का उपयोग करें। गर्भावस्था, चिकित्सा स्थितियाँ या चोटों के लिए सुरक्षा नोट्स जोड़ें।

चरण 4: अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

Google, Outlook, या Apple कैलेंडर सिंक करें।

Doodle स्वचालित रूप से आपके अनुपलब्ध समय को छिपा देता है।

आपका कैलेंडर डेटा निजी रहता है।

चरण 5: समय-सीमाएँ और अनुस्मारक निर्धारित करें

एक जोड़ें साइन-अप की अंतिम तिथि तैयारी की अनुमति देने के लिए

चालू करें स्वचालित अनुस्मारक 24 घंटे पहले।

प्रारंभिक कार्यक्रमों के लिए, एक पूर्व संध्या की याद दिलाने वाला रिमाइंडर भी जोड़ें।

चरण 6: गोपनीयता सेटिंग्स चुनें

प्रतिभागी के नाम छिपाएँ ताकि दूसरे यह न देख सकें कि कौन शामिल हो रहा है।

केवल आप ही पूरी सूची देख सकते हैं—स्वास्थ्य-संबंधी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण।

चरण 7: अपनी साइन-अप शीट साझा करें

Doodle से सीधे ईमेल करें (1000 निमंत्रणों तक)।

अपने न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया या साझेदार नेटवर्क में लिंक पोस्ट करें।

सहयोगियों—जैसे दाइयाँ या योग स्टूडियो—से भी इसे साझा करने के लिए कहें।

अपनी सीटें तेजी से भरने के व्यावहारिक सुझाव

ये 10 सुझाव उपस्थिति बढ़ाने और घर्षण कम करने में सिद्ध हुए हैं:

दो समय खंड प्रदान करें। शाम और सप्ताहांत के स्लॉट लोगों को विकल्प देते हैं। परिणाम-आधारित शीर्षक का उपयोग करें। "Herbal class" को "Build your own cold season kit in 60 minutes." से बदलें। सीमित स्थान दिखाएँ। क्षमता का प्रबंधन करते हुए तात्कालिकता उत्पन्न करता है। मुख्य जानकारी एकत्र करें। साइन-अप के समय 1–2 एलर्जी या स्थिति संबंधी प्रश्न जोड़ें। वेटलिस्ट स्लॉट जोड़ें। इसे स्पष्ट रूप से लेबल करें। यदि कोई रद्द करता है तो आप बैकअप को सूचित कर सकते हैं। अपनी ब्रांडिंग का उपयोग करें। Doodle Pro आपको अपना लोगो और रंग जोड़ने की सुविधा देता है। स्पष्ट कार्रवाई का आह्वान। ठीक-ठीक बताएं कि उन्हें क्या मिलेगा और उन्हें क्या लाना है। भुगतान एकत्र करें। भुगतान किए गए इवेंट्स के लिए बुकिंग पेज या 1:1 के साथ Stripe का उपयोग करें। इसे अपनी साइन-अप शीट से लिंक करें। अपनी रद्दीकरण नीति बताएं। उदाहरण: "Full refund 24 hours before, credit after." वीडियो लिंक जोड़ें। ज़ूम, गूगल मीट, या टीम्स का उपयोग करें। यह Doodle के साथ एकीकृत है।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

इन समस्याओं को अपने काम के प्रवाह या ग्राहकों के भरोसे को प्रभावित न करने दें:

उपस्थिति की सीमा न लगाएं। भीड़भाड़ विश्वास और आराम को तोड़ देती है।

स्वास्थ्य डेटा के लिए खुले टिप्पणियों का उपयोग करें। उस जानकारी को सुरक्षित रूप से एकत्र करें।

RSVP डीएम या ईमेल द्वारा ली जा रही हैं। थ्रेड्स खो जाते हैं—एक ही लिंक का उपयोग करें।

समय क्षेत्रों की अनदेखी। Doodle समायोजन करता है, लेकिन फिर भी समय क्षेत्र पर ध्यान दें।

प्रिपेरेटरी बफ़र्स भूल जाएँ। सत्रों के बीच 10–15 मिनट का अंतराल रखें।

बहुत लंबी प्रपत्र। संक्षिप्त रखें, नहीं तो लोग पूरा नहीं करेंगे।

कोई रिमाइंडर नहीं। हमेशा उन्हें चालू रखें—इससे अनुपस्थितियों में काफी कमी आती है।

Doodle के भीतर के उपकरण जो कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं

Doodle साइन-अप शीट्स

समय स्लॉट जोड़ें

क्षमता सीमाएँ निर्धारित करें

एक लिंक साझा करें

प्रतिभागी के नाम छिपाएँ

रिमाइंडर भेजें

ब्रांडिंग जोड़ें (Pro/टीम्स)

ग्रुप पोल

सत्र की योजना बनाने से पहले अपनी सूची से सबसे उपयुक्त समय चुनने के लिए कहें।

बुकिंग पेज और 1:1

निजी फॉलो-अप्स के लिए एकदम सही

Stripe से भुगतान प्राप्त करें

कैलेंडर स्वचालित रूप से सिंक करें

कैलेंडर कनेक्शन

गूगल, आउटलुक, या एप्पल

केवल तब उपलब्ध दिखाएँ जब आप वास्तव में खाली हों।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या सिस्को वेबएक्स जोड़ें

रिमाइंडर्स में सही लिंक शामिल है।

ज़ेपियर एकीकरण

अपने CRM, न्यूज़लेटर टूल, या नोट्स ऐप में नई बुकिंग जोड़ें

सुरक्षा और गोपनीयता

एंटरप्राइज़-ग्रेड अनुपालन

प्रतिभागी दृश्यता आपके नियंत्रण में रहती है।

एआई विवरण (Pro/टीम्स)

क्लास सारांश स्वचालित रूप से उत्पन्न करें

टोन और लंबाई अनुकूलित करें

मॉडल करने के लिए वास्तविक दुनिया के उदाहरण

रेकी स्तर 1 प्रशिक्षण दिवस

सेटअप: शनिवार को 1 स्लॉट, 8 सीटें, लंच बफ़र, छिपे हुए नाम

भुगतान: Stripe के साथ बुकिंग पेज का लिंक

परिणाम: स्पष्ट साइन-अप और भुगतान, 8 छात्र, सुचारू तैयारी

सामुदायिक कपिंग क्लिनिक

सेटअप: 1:1, 15 मिनट के स्लॉट्स के साथ, प्रत्येक 4 ग्राहकों पर बफर

भुगतान: अग्रिम भुगतानों के लिए स्ट्राइप लिंक किया गया

परिणाम: जल्दी भर जाता है, किसी प्रशासक के पीछे भागने की जरूरत नहीं।

हर्बल प्रतिरक्षा कार्यशाला (हाइब्रिड)

सेटअप: एक ही दिन में 2 स्लॉट (व्यक्तिगत + ऑनलाइन)

अनुवर्ती: बुकिंग पेज के माध्यम से परामर्श छूट की पेशकश करें

परिणाम: स्थानीय और दूरस्थ ग्राहकों तक पहुँचे, और फॉलो-अप बुकिंग प्राप्त की।

श्वास-प्रश्वास श्रृंखला

सेटअप: 4 साप्ताहिक सत्र, ड्रॉप-इन की अनुमति, अधिकतम 15

समुदाय: फेसबुक और ईमेल के माध्यम से साझा किया गया

परिणाम: लचीली उपस्थिति, बिना अतिरिक्त प्रशासन के पूर्ण सत्र

उच्च-वॉल्यूम प्रैक्टिस के लिए उन्नत सुझाव

बैच सेटअप: एक ही बार में 6 सप्ताह के कार्यक्रम बनाएं

नामकरण प्रणाली: स्पष्टता के लिए ACU101 या BWK60 जैसे कोड का उपयोग करें।

अनुवर्ती फ़नल: अपने धन्यवाद संदेश में बुकिंग पेज जोड़ें

चेकलिस्ट का उपयोग करें: वर्ग-विशिष्ट सेटअप सूची को हाथ में रखें।

उपस्थिति ट्रैक करें: मासिक रूप से नो-शो और शो-अप दरों का विश्लेषण करें

साझेदारी करें: सहयोगी प्रैक्टिशनरों को साझा करने और सह-मेजबानी करने के लिए आमंत्रित करें

मुख्य बिंदु

साइन-अप शीट्स समूह कक्षाओं की समय-सारिणी बनाना सरल और स्केलेबल बनाती हैं।

कैलेंडर सिंक और रिमाइंडर अनुपस्थितियों को कम करते हैं और दोहरी बुकिंग से रोकते हैं।

भुगतान वाले कार्यक्रमों के लिए, बुकिंग पेज या 1:1 के माध्यम से Stripe जोड़ें।

ग्रुप पोल आपको अपने दर्शकों के अनुकूल कक्षा का समय चुनने में मदद करते हैं।

ब्रांडिंग, गोपनीयता और स्वचालन सुविधाएँ विश्वास बढ़ाती हैं और बाधाओं को कम करती हैं।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

आप क्लाइंट्स को ठीक होने में मदद करते हैं—अपने सिस्टम को उस ठीक होने का समर्थन करने दें।

Doodle साइन-अप शीट्स के साथ, आप मिनटों में वेलनेस क्लासेज़ शेड्यूल कर सकते हैं। सीटें सीमित करें, रिमाइंडर स्वचालित करें, और अपने कैलेंडर से सिंक करें। निजी सत्रों और भुगतानों के लिए बुकिंग पेज या 1:1 जोड़ें। अपने समुदाय के साथ सबसे अच्छा समय खोजने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

अपनी पहली साइन-अप शीट बनाएँ और अपनी अगली कक्षा को चलाना, भरना और पसंद करना आसान बनाएँ।