Kom igång snabbt med gruppkurser: Sign-up Sheets för hälsoworkshops

Du ägnar dina dagar åt att hjälpa människor att må bättre med akupunktur, reiki, örtmedicin eller andningsövningar. Sedan tar administrativa sysslor upp hela kvällarna. E-postkedjor med anmälningar, avbokningar i sista minuten och dubbelbokningar kan snabbt tömma dig på energi.

Om gruppklasser utgör en stor del av din verksamhet kan rätt system göra stor skillnad i din vardag. Du kan ställa in deltagarbegränsningar, skapa väntelistor och skicka påminnelser utan extra klick. Den här guiden visar hur du använder Sign-up Sheet för hälsoworkshops på ett sätt som passar alternativmedicinska utövares arbetssätt.

Du får praktiska råd, exempel från verkligheten och tips som skyddar kundernas integritet. Du får också se hur Doodle knyter ihop allt detta med kalendersynkronisering, påminnelser och flexibla verktyg för både betalda och kostnadsfria evenemang.

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Den utmaning som utövare av alternativmedicin står inför

Grupperbjudanden är mycket effektiva. De stärker gemenskapen, ökar kundlojaliteten och lockar nya kunder. Men de kan vara svåra att hantera:

Man måste begränsa antalet platser för en liten studio eller se till att förhållandena är säkra.

Du växlar mellan olika format – introduktionskurser i akupunktur, koppningskliniker och fullmånecirklar.

Du håller reda på förbrukningsmaterial per person: nålar, koppar, mattor och te.

Avbokningar och uteblivna besök påverkar dina förberedelser och kostnader.

Sekretess är viktigt när det gäller hälsouppgifter.

Manuell schemaläggning tar tid som du istället kunde ägna åt sessioner.

Med en bättre registreringsprocess kan du sätta kundvården i första rummet och samtidigt värna om din egen tid.

Varför detta är viktigt för din verksamhet

Ett enkelt och pålitligt registreringssystem stöder din verksamhet på fem viktiga sätt:

Förbättrar kundupplevelsen. De bestämmer en tid, får påminnelser och vet vad de ska ta med sig.

Skyddar intäkterna. Färre uteblivna och fler fyllda platser innebär större kontinuitet.

Förbättrar säkerheten. Genom deltagarbegränsningar hålls grupperna på en behaglig och hanterbar storlek.

Ökar antalet remisser. En smidig registrering skapar förtroende.

Det sparar tid. Mindre fram- och tillbaka gör att du kan fokusera på vården istället för på logistiken.

Planera din workshop med Doodle Sign-up Sheets

Planera din nästa lektion eller kursserie på några minuter. Det här arbetsflödet passar för akupunktur, reiki, örtmedicin, andningsövningar eller ljudterapi:

Steg 1: Fastställ ditt mål och din kapacitet

Välj en titel som ”Introduktion till akupunktur” eller ”Reiki-grupp”.

Fastställ ett maximalt antal platser utifrån tillgängligt utrymme och behandlingsform. Akupunktur eller koppning: 6–10 Meditation eller andningsövningar i grupp: 12–20

Justera gränsen om det behövs tid för enskilda samtal under sessionerna.

Steg 2: Skapa tidsluckor

Lägg till ett eller flera datum i Doodle-Sign-up Sheets.

Lägg till en tidsmarginal för förberedelser och städning.

För en serie ska du ange återkommande datum under flera veckor.

Steg 3: Lägg till viktig information

Skriv en kort beskrivning där du besvarar följande fråga:

Vad ska vi göra?

Vem riktar sig den till?

Vad ska jag ta med mig?

Använd Doodle Pro eller Teams för att få AI-genererade beskrivningar som du kan finjustera. Lägg till säkerhetsanvisningar för graviditet, medicinska tillstånd eller skador.

Steg 4: Anslut din kalender

Synkronisera Google-, Outlook- eller Apple-kalendern.

Doodle döljer automatiskt de tider då du inte är tillgänglig.

Dina kalenderuppgifter förblir privata.

Steg 5: Ställ in tidsfrister och påminnelser

Lägg till en anmälningsfrist för att hinna förbereda sig.

Slå på automatiska påminnelser 24 timmar tidigare.

För evenemang som äger rum tidigt på dagen bör du även lägga till en påminnelse kvällen före.

Steg 6: Välj sekretessinställningar

Dölj deltagarnas namn så att andra inte ser vilka som deltar.

Det är bara du som kan se hela listan – vilket är viktigt när det gäller hälsorelaterade evenemang.

Steg 7: Dela din Sign-up Sheet

Skicka den direkt via e-post från Doodle (upp till 1 000 inbjudningar).

Lägg upp länken i ditt nyhetsbrev, på sociala medier eller i dina partnernätverk.

Be samarbetspartner – till exempel barnmorskor eller yogastudior – att också dela den.

Praktiska tips för att fylla platserna snabbare

Dessa 10 tips har visat sig öka deltagandet och minska friktionen:

Erbjud två tidsintervall. Tidpunkter på kvällar och helger ger människor fler alternativ. Använd resultatbaserade rubriker. Ersätt ”Örtkurs” med ”Skapa ditt eget kit för den kalla årstiden på 60 minuter”. Visa antalet lediga platser. Skapar en känsla av brådska samtidigt som kapaciteten hanteras. Samla in viktig information. Lägg till 1–2 frågor om allergier eller hälsotillstånd vid registreringen. Lägg till en plats på väntelistan. Märk det tydligt. Du kan meddela reservpersonerna om någon ställer in. Använd ditt varumärke. Med Doodle Pro kan du lägga till din logotyp och dina färger. En tydlig uppmaning till handling. Berätta exakt vad de kommer att få och vad de ska ta med sig. Ta emot betalningar. Använd Stripe tillsammans med Booking Page eller 1:1 för evenemang mot betalning. Lägg in en länk till det från din Sign-up Sheet. Ange era avbokningsvillkor. Exempel: ”Full återbetalning 24 timmar före, kreditering därefter.” Lägg till videolänkar. Använd Zoom, Google Meet eller Teams. Det är integrerat med Doodle.

Vanliga misstag som man bör undvika

Låt inte dessa problem påverka ditt arbetsflöde eller kundernas förtroende:

Vi sätter ingen gräns för antalet besökare. Överbeläggning undergräver förtroendet och trivseln.

Användning av öppna kommentarer för hälsodata. Samla in dessa uppgifter på ett säkert sätt.

Anmälningar tas emot via direktmeddelanden eller e-post. Trådar kan försvinna – använd en enda länk.

Bortse från tidszoner. Doodle anpassar sig, men notera ändå tidszonen.

Glöm inte att ta pauser. Se till att det går 10–15 minuter mellan varje pass.

För långa formulär. Håll det kort, annars kommer folk inte att fylla i hela formuläret.

Inga påminnelser. Se till att alltid aktivera dem – det minskar antalet uteblivna besök avsevärt.

Verktyg i Doodle som stöder hälso- och friskvårdsevenemang

Sign-up Sheets för Doodle

Lägg till tidsintervall

Ställ in kapacitetsgränser

Dela en länk

Dölj deltagarnas namn

Skicka påminnelser

Lägg till varumärkesprofilering (Pro/Teams)

Group Poll

Be deltagarna att välja den bästa tidpunkten innan du planerar sessionen

Booking Page & 1:1

Perfekt för privata uppföljningar

Ta emot betalningar med Stripe

Synkronisera kalendrar automatiskt

Kalenderkopplingar

Google, Outlook eller Apple

Visa tillgänglighet endast när du verkligen är ledig

Videokonferenser

Lägg till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex

Påminnelserna innehåller rätt länk

Zapier-integration

Lägg till nya bokningar i ditt CRM-system, nyhetsbrevsverktyg eller anteckningsapp

Säkerhet och integritet

Efterlevnad på företagsnivå

Du har full kontroll över deltagarnas synlighet

Beskrivningar av AI (Pro/Teams)

Skapa klasssammanfattningar automatiskt

Anpassa ton och längd

Exempel från verkligheten att använda som förebild

Utbildningsdag i Reiki nivå 1

Inställningar: 1 platser på lördagen, 8 platser, lunchbuffé, dolda namn

Betalning: Länk till Booking Page med Stripe

Resultat: Enkla anmälningar och betalningar, 8 elever, smidig förberedelse

Gemenskapens koppningsklinik

Inställningar: 1:1 med 15-minutersintervaller, buffert var fjärde klient

Betalning: Stripe kopplat för förskottsbetalningar

Resultat: Fylls i snabbt, ingen administratör behöver jaga efter uppgifter

Workshop om växtbaserad immunförsvar (hybrid)

Inställningar: 2 tider samma dag (fysiskt + online)

Uppföljning: Erbjud konsultationsrabatter via Booking Page

Resultat: Nått både lokala och fjärrkunder, med uppföljande bokningar

Andningsövningsserie

Inställningar: 4 tillfällen per vecka, drop-in tillåtet, max 15 deltagare

Gemenskap: Delat via Facebook och e-post

Resultat: Flexibel närvaro, fullständiga sessioner utan extra administrativt arbete

Tips för avancerade användare i verksamheter med stor patientvolym

Inställningar för sats: Skapa evenemang för 6 veckor på en gång

Namngivningssystem: Använd koder som ACU101 eller BWK60 för tydlighetens skull

Uppföljningsprocess: Lägg till Booking Page i ditt tackmeddelande

Använd checklistor: Ha en klassspecifik förberedelselista till hands

Registrera närvaro: Analysera andelen uteblivna och närvarande varje månad

Bli partner: Bjud in kollegor inom branschen att dela med sig och vara medarrangörer

Viktiga slutsatser

Sign-up Sheets gör det enkelt och flexibelt att planera gruppklasser.

Kalendersynkronisering och påminnelser minskar antalet uteblivna besök och förhindrar dubbelbokningar.

För evenemang som kostar något, lägg till Stripe via Booking Page eller 1:1.

Group Poll hjälper dig att välja lektionstider som passar din målgrupp.

Funktioner för varumärkesprofilering, integritet och automatisering stärker förtroendet och minskar friktionen.

Kom igång med bättre schemaläggning

Du hjälper klienterna att läka – låt dina system stödja den läkningsprocessen.

Med Doodle Sign-up Sheets kan du boka in hälsokurser på bara några minuter. Begränsa antalet platser, automatisera påminnelser och synkronisera med din kalender. Lägg till Booking Page eller välj alternativet ”1:1” för privata sessioner och betalningar. Använd Group Poll för att hitta den bästa tiden tillsammans med din grupp.

Skapa din första Sign-up Sheet och gör din nästa lektion enklare att genomföra, enklare att fylla och enklare att tycka om.