Het is geen geheim dat we bij Doodle dol zijn op agenda’s, organisatie en enquêtes. Wij zijn ervan overtuigd dat professionals, particulieren, studenten en iedereen daartussenin een agenda zouden moeten gebruiken en gebruik zouden moeten maken van managementtools om succes te boeken. Laten we eens kijken wat agendabeheer precies inhoudt en hoe managementtools je kunnen helpen om je zaken optimaal te organiseren.

De definitie

Agendabeheer is het proces waarbij je prioriteiten stelt in je tijd en je leven organiseert met behulp van een agenda. Hoewel dit een essentiële cognitieve vaardigheid is die onmisbaar is voor zakenmensen en de meeste mensen, hebben maar weinigen het onder de knie. Of je nu geïnteresseerd bent in ouderwetse papieren agenda’s, digitale agenda-apps of iets daar tussenin: je bereikt je doelen als je een systeem vindt dat voor jou werkt. Tijdmanagement is optimaal als je agenda goed wordt beheerd. Echt agendabeheer is gebaseerd op het goed plannen van je agenda, maar ook op inzicht in je tijd en hoe je die het beste kunt besteden.

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De voordelen van tools voor agendabeheer

Door efficiënte technieken voor agendabeheer te gebruiken, zorg je ervoor dat je zowel op werkdagen als op informele dagen goed georganiseerd, strategisch en effectief te werk gaat. Als je de techniek onder de knie hebt, zijn de voordelen van nieuwe inzichten, samenwerking en organisatie eindeloos. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste voordelen van effectief agendabeheer met efficiënte tools:

Organisatie - Met optimaal beheer heb je alles volledig onder controle, zodat je de motoren op volle toeren kunt laten draaien. Of je nu een administratief medewerker, directieassistent, CEO of thuisblijvende ouder bent die voorzitter is van de koekjesbakclub van je kinderen, je hebt een agenda nodig. Afspraken missen en deadlines vergeten is frustrerend en komt maar al te vaak voor – een onnodig onderdeel van het leven.

Samenwerking - Het moeiteloos plannen van vergaderingen en evenementen met een handige agenda-assistent maakt samenwerken een fluitje van een cent! Plan afspraken met een paar of tientallen mensen in met slechts een paar muisklikken, terwijl je sterke professionele en/of informele relaties met je deelnemers onderhoudt. Dubbele afspraken, gemiste vergaderingen of gemiste kansen behoren tot het verleden als je je agenda goed beheert.

Prestatie - Door agenda-hulpmiddelen te gebruiken, zorg je ervoor dat al je belangrijkste doelen de juiste prioriteit krijgen, waardoor je hogere prestatieniveaus kunt nastreven zonder je andere verantwoordelijkheden te verwaarlozen. Stel de juiste prioriteiten voor je langetermijn- en kortetermijndoelen en maak daarbij gebruik van een handige agenda die speciaal op jou en alles wat je wilt bereiken is afgestemd.

Efficiëntie - Als je een systematisch proces opzet, open je deuren naar mogelijkheden om tijd te besparen. Elke minuut die je verspilt met de wens dat je maar georganiseerd was, is een minuut die je had kunnen gebruiken om succes te boeken. We zeggen niet dat je elke seconde van je dag tot in de puntjes moet plannen om succesvol te zijn. Maar we raden je zeker aan om vaste tijdsblokken in te delen voor werk, sport, afspraken en andere belangrijke dingen in je leven.

Zakelijk inzicht - Bij agendabeheer gaat het niet alleen om vandaag, morgen en begin volgende week. Agenda’s geven je een goed beeld van hoe je je tijd in het verleden, het heden en de toekomst hebt besteed. Als je inzicht hebt in waar je je tijd aan hebt besteed en wat het doel daarvan was, kun je je beter organiseren en efficiënter werken om je toekomstige doelen te bereiken.

Tips voor het beheren van je agenda

Nu je de definitie en de voordelen kent, gaan we eens kijken naar de beste werkwijzen voor agendabeheer met behulp van agendahulpprogramma’s:

Gebruik agenda's voor alles - Hoewel agenda’s meestal worden gebruikt voor vergaderingen en evenementen, kun je er veel meer mee doen. Gebruik je agenda om al je afspraken bij te houden, zoals deadlines, vrije dagen en herinneringen. Het is net zo belangrijk om je agenda te gebruiken voor brainstormsessies, sporten, zelfzorgdagen en andere persoonlijke plannen als voor je wekelijkse vergaderingen.

Ontwerp een coderingssysteem - Wij zijn er persoonlijk van overtuigd dat kleuren, markeerstiften, stickers en andere hulpmiddelen voor agenda’s speciaal voor agenda’s zijn gemaakt. Natuurlijk zijn we bevooroordeeld, maar feiten zijn nu eenmaal feiten! Bedenk een kleurensysteem dat het beste bij jou en je behoeften past. Kies kleuren om herinneringen, reisplannen, terugkerende vergaderingen, interne zakelijke verplichtingen, afspraken met klanten en nog veel meer te ordenen. Het mooiste is dat digitale agenda’s tegenwoordig ook zijn uitgerust met tal van overzichtelijke tools die makkelijk te gebruiken zijn.

Meerdere tijdzones instellen - Als je internationale zakelijke contacten hebt, werk je waarschijnlijk samen met mensen in verschillende tijdzones. Maak het plannen makkelijker door ieders agenda’s af te stemmen op hun eigen tijdzone. Je wilt natuurlijk niet dat deelnemers aan je vergadering of evenement worden buitengesloten omdat ze ergens anders wonen. Zorg er met een paar muisklikken voor dat iedereen op de beste tijdstippen beschikbaar is.

Maak tijd vrij - Hoewel het vaak over het hoofd wordt gezien, is het specifiek uittrekken van tijd voor agendabeheer een van de belangrijkste stappen om je agenda goed te beheren. Maak tijd vrij om je dag-, week- en maandplanners op orde te brengen.

Integreren - Het is gewoon niet logisch dat één persoon meerdere agenda’s heeft – dat is op geen enkele manier efficiënt. Koppel je favoriete agenda’s aan je agendahulpprogramma’s om ervoor te zorgen dat je je tijd naadloos kunt inplannen en organiseren op alle platforms. We vinden het ook belangrijk om te vermelden dat je niet bang hoeft te zijn om je privé- en zakelijke agenda’s op één plek samen te voegen.

Bespaar tijd - Met gebruiksvriendelijke software kun je binnen een paar minuten een tijd afstemmen met tientallen collega’s. Het enige wat je hoeft te doen, is een poll aanmaken met verschillende tijdopties en je deelnemers een tijd laten kiezen die het beste bij hen en hun agenda past. Zo kun je elke vergadering of elk evenement plannen op een moment waarvan je weet dat iedereen beschikbaar is.

Ga vandaag nog aan de slag met Doodle!

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