Utilizzare i calendari per tutto - Sebbene i calendari siano comunemente utilizzati per riunioni ed eventi, possono essere usati per molto altro. Utilizzate il vostro calendario per tenere traccia di tutte le vostre esigenze di pianificazione, come scadenze, ferie e promemoria. L'uso del calendario per allocare il tempo per il brainstorming, l'esercizio fisico, i giorni dedicati alla cura di sé e altri piani personali è una necessità tanto quanto l'uso del calendario per le riunioni settimanali.

Progettare un sistema di codifica** - Personalmente crediamo che i colori, gli evidenziatori, gli adesivi e gli altri strumenti di aiuto al calendario siano fatti apposta per i calendari. Ovviamente siamo di parte, ma i fatti sono fatti! Create un sistema di codifica che funzioni al meglio per voi e per le vostre esigenze. Selezionate i colori per organizzare i promemoria, i programmi di viaggio, le riunioni ricorrenti, gli obblighi delle operazioni aziendali interne, gli appuntamenti con i clienti e altro ancora. Il meglio è che al giorno d'oggi i calendari digitali sono dotati di numerosi strumenti organizzativi facilmente accessibili.

Impostare più fusi orari** - Se avete rapporti di lavoro internazionali, probabilmente lavorate con persone con fusi orari diversi. Semplificate la pianificazione coordinando gli orari di tutti i partecipanti ai rispettivi fusi orari. Non volete mai che i partecipanti a una riunione o a un evento siano esclusi perché vivono altrove. Assicuratevi che tutti siano disponibili negli orari migliori con pochi clic.

Allocare il tempo - Anche se spesso viene trascurato, l'allocazione di tempo specifico per la gestione del calendario è una delle fasi più importanti per gestire un calendario di successo. Dedicate del tempo all'organizzazione delle vostre - Anche se spesso viene trascurato, l'allocazione di tempo specifico per la gestione del calendario è una delle fasi più importanti per gestire un calendario di successo. Dedicate del tempo all'organizzazione delle vostre agende giornaliere, settimanali e mensili.

Integrare** - Non ha senso che una persona abbia più calendari, non è efficiente in nessun modo. Integrate i vostri calendari preferiti con i vostri calendar helper per garantire una programmazione e una pianificazione del tempo senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme. Riteniamo inoltre importante sottolineare che non bisogna avere paura di unire i calendari personali e aziendali in un unico luogo.