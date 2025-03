Diseña un sistema de codificación** - Personalmente, creemos que los colores, los rotuladores fluorescentes, las pegatinas y otras herramientas de ayuda para el calendario están hechos sólo para los calendarios. Por supuesto, no somos imparciales, pero los hechos son los hechos. Crea un sistema de codificación que funcione mejor para ti y tus necesidades. Selecciona colores para organizar recordatorios, planes de viaje, reuniones periódicas, obligaciones internas de la empresa, citas con clientes y mucho más. Lo mejor de todo es que, en el mundo actual, los calendarios digitales también vienen equipados con numerosas herramientas organizativas de fácil acceso.

Integra - No tiene sentido que una persona tenga varios calendarios: no es eficiente de ninguna manera. Integra tus calendarios favoritos con tus ayudantes de calendario para garantizar una planificación y programación del tiempo perfectas en todas las plataformas. También creemos que es importante señalar que no hay que tener miedo de fusionar los calendarios personales y profesionales en un solo lugar.