Colaboração - Planejar reuniões e eventos sem esforço com um ajudante de calendário sem interrupção faz da colaboração um passeio no parque! Alocar tempo com algumas ou dezenas de pessoas com apenas alguns cliques enquanto você mantém fortes relacionamentos profissionais e ou casuais com seus participantes. Reservar duas vezes, perder reuniões ou ignorar oportunidades é uma coisa do passado quando você pratica uma gestão adequada do calendário.