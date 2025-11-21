Als coach kost elke gemiste sessie je geld en momentum. Je bereidt je voor op elke cliënt, reserveert tijd in je agenda, en dan maakt een no-show dat allemaal teniet. Dat is meer dan alleen gederfde inkomsten. Het doorbreekt de gewoonte die je cliënt probeert op te bouwen en tast je focus aan.

Het goede nieuws is dat je het aantal no-shows kunt verminderen met een simpel systeem. Je hebt geen extra administratie of handmatig achter mensen aan moeten gaan nodig. Je hebt tijdige herinneringen nodig, duidelijke richtlijnen en betalingsregels die de juiste verwachtingen scheppen. In deze gids ontdek je wat werkt voor coaches in allerlei niches – van executive coaching tot wellness- en loopbaancoaching. Je ziet ook hoe Doodle je helpt dit systeem soepel te laten verlopen met herinneringen, agenda-koppelingen en ingebouwde Stripe-betalingen.

Aan het eind heb je een kant-en-klaar stappenplan dat je vandaag nog kunt toepassen.

De uitdaging waar coachingprofessionals voor staan

Klanten laten zelden met opzet afweten. De meeste afzeggingen komen door drie problemen die je kunt voorkomen:

Ze vergeten het of hebben een dubbele boeking

Zonder dat er geld op het spel staat, voelen ze zich minder betrokken

Ze raken in de war door tijdzones, links of mogelijkheden om een afspraak te verzetten

Voor coaches stapelen deze problemen zich op: verloren factureerbare uren, rommelige agenda’s en minder energie. Als je groepen begeleidt, kan één no-show de dynamiek voor iedereen verstoren.

Waarom het belangrijk is om het aantal no-shows terug te dringen

Het terugdringen van no-shows gaat niet alleen om het terugwinnen van tijd. Het leidt ook tot betere resultaten voor je klanten en een hogere omzet:

Minder gaten betekent meer betaalde sessies per week

Door regelmatig te komen, kunnen cliënten gewoontes voor de lange termijn opbouwen

Duidelijke regels beschermen je grenzen en helpen burn-out te voorkomen

Betrouwbare boekingen en betalingen zorgen voor een betere klantervaring

Een goed systeem is simpel. Het registreert de aanwezigheid, stuurt klanten op het juiste moment een herinnering en regelt de betaling vooraf. Doodle biedt je dit systeem via Boekingspagina's, 1-op-1-afspraken, Groepspolls en Inschrijflijsten die worden gesynchroniseerd met je agenda’s en vergadertools.

Zet een herinneringssysteem op waar klanten waardering voor hebben

Een herinnering is geen gezeur. Het is een service. Gebruik deze tips over timing, communicatiekanalen en inhoud om het aantal no-shows te verminderen zonder opdringerig over te komen.

Stel de tijd van je herinneringen in

Gebruik voor de meeste 1-op-1-sessies een herinneringsschema met drie stappen:

Bevestiging bij het boeken

Herinnering 24 uur van tevoren

Laatste herinnering 1 uur van tevoren

Voor afspraken vroeg in de ochtend zet je de avond ervoor om 20.00 uur een herinnering in. Voor belangrijke afspraken – zoals functioneringsgesprekken of eerste kennismakingsgesprekken – zet je 3 dagen van tevoren een herinnering in.

Met Doodle Pro worden herinneringen automatisch verstuurd, zodat elke boeking dezelfde procedure doorloopt zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

Maak een Groepspoll

Gebruik de juiste kanalen

Kies het juiste kanaal voor het soort sessie:

E-mail voor bevestigingen en herinneringen binnen 24 uur

Een sms of een kort e-mailtje voor de 'nudge' van 1 uur

Agendauitzendingen zodat het evenement meteen in hun agenda staat

Doodle verstuurt automatisch bevestigingsmails en agenda-uitnodigingen wanneer klanten via je Boekingspagina's of 1-op-1 boeken. Koppel Google Calendar, Outlook Calendar of Apple Calendar om beide kanten direct te synchroniseren. Voor sms’jes kun je Zapier gebruiken om berichten te versturen zodra er een Doodle-afspraak wordt aangemaakt.

Vertel precies wat klanten moeten weten

Houd de tekst van de herinnering kort en duidelijk. Vermeld alleen wat je klant nodig heeft om langs te komen.

Sjabloon om te kopiëren en te plakken

Onderwerp: Herinnering voor onze coachingsessie op [datum]

Hoofdtekst:

Hoi [Voornaam],

Dit is even een herinnering voor onze sessie op [dag van de week, datum] om [tijd] [tijdzone van de klant]. We zien elkaar via [Zoom-link]. Neem alsjeblieft [één zin over de voorbereiding] mee.

Wil je een nieuwe afspraak maken? Gebruik dan deze link: [link om een nieuwe afspraak te maken].

Tot gauw,

[Jouw naam]

Doodle Pro kan met behulp van AI beschrijvingen van vergaderingen genereren. Stel de gewenste toon in en gebruik de tekst voor meerdere boekingen.

Maak een Groepspoll

Houd rekening met tijdzones

Als je internationaal coacht, moet je bij elke uitnodiging rekening houden met de tijdzone van de cliënt. Doodle herkent tijdzones automatisch en geeft sessies weer in de lokale tijd van de cliënt, waardoor verwarring en te laat komen worden voorkomen.

Betalingsvoorwaarden die het aantal no-shows terugdringen zonder het vertrouwen te schaden

Betaling beïnvloedt gedrag. Je hebt geen strenge straffen nodig – alleen simpele regels die duidelijk maken wat er van je verwacht wordt.

Kies de juiste betaalstroom

Eerste betaalde sessie: bij het boeken moet het volledige bedrag worden betaald

Doorlopende wekelijkse sessies: gebruik een tegoed of een prepaidpakket

Groepsprogramma’s of workshops: de volledige prijs vooraf in rekening brengen

Met Doodle-boekingspagina's en 1-op-1-sessies kun je op het moment van boeken via Stripe laten betalen. Voor sessies waarbij een aanbetaling geldt, stel je de boekingsprijs in op je aanbetaling en breng je het resterende bedrag in rekening via je gebruikelijke facturatiesysteem.

Stel een redelijke termijn vast voor het annuleren en verzetten van afspraken

Kies één standaardbeleid en pas dat overal toe:

24 uur de tijd voor vaste klanten

Een periode van 48 uur voor eenmalige sessies of sessies waar veel vraag naar is

Annuleringen op dezelfde dag worden beschouwd als no-shows

Doodle stuurt klanten automatisch een link om hun afspraak te verzetten of te annuleren, op basis van jouw regels, waardoor er minder heen-en-weer-gemaild hoeft te worden.

Voorbeeldbeleid om over te nemen:

Je kunt je afspraak tot 24 uur voor aanvang van de sessie verzetten via de link in de bevestigingsmail. Als je binnen 24 uur afzegt of niet komt opdagen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Maak een Groepspoll

Wees voorzichtig met het in rekening brengen van no-show-kosten

Een vergoeding moet blijk geven van toewijding – en niet bedoeld zijn om klanten te straffen. Als je liever niet de volle prijs in rekening brengt:

Voorbeeld:

Bij niet opkomen dagen wordt er $40 in rekening gebracht. Als je binnen 7 dagen een nieuwe afspraak maakt, verrekenen we dat bedrag met je volgende sessie.

Je kunt dit bedrag instellen als de boekingsprijs voor het volgende tijdvak op je Doodle-boekingspagina en de tegoeden bijhouden in je CRM.

Beloon inzet met cadeaupakketten

Klanten komen vaker opdagen als ze een pakket sessies vooraf betalen. Bied pakketten van 4, 8 of 12 sessies aan met een kleine korting.

Maak een privé Doodle-boekingspagina aan voor klanten met een pakket, nadat ze hebben betaald. Zo blijft je agenda overzichtelijk en reserveer je de beste tijden voor klanten die vast van plan zijn om te komen.

Maak terugbetalingen eenvoudig

Vermijd beslissingen per geval. Houd de regels kort:

Volledige terugbetaling als je binnen de terugbetalingstermijn annuleert

Tegoed voor een volgende sessie, mits binnen de gestelde termijn

Na de startdatum is restitutie voor groepsprogramma’s niet meer mogelijk

Zet een korte uitleg over de terugbetalingsregels in de beschrijving van je Doodle-Boekingspagina, zodat klanten dit zien voordat ze betalen.

Zorg voor een goede planning om verwarring te voorkomen

Veel no-shows kun je voorkomen door je planning slim in te stellen.

Stel een minimale opzegtermijn vast en bouw wat speling in

Minimale opzegtermijn: Je moet dit minstens 12–24 uur van tevoren regelen, zodat klanten niet op het laatste moment een afspraak maken en die vervolgens vergeten

Buffers: reken 10–15 minuten voor en na de sessies mee

Je kunt beide instellen in Doodle-boekingspagina's en 1-op-1-afspraken. Deze limieten zorgen ervoor dat er minder overhaaste boekingen worden gedaan, wat vaak tot no-shows leidt.

Maak een Groepspoll

Stuur elke keer de juiste links

Verkeerde of ontbrekende vergaderlinks zorgen ervoor dat je afspraken mist. Koppel Zoom, Google Meet, Cisco Webex of Microsoft Teams aan Doodle. Bij elke boeking wordt automatisch de juiste videolink toegevoegd. Als je van platform wisselt, wordt bij toekomstige boekingen de nieuwe link gebruikt.

Gebruik duidelijke sessienamen en bereid de aanwijzingen voor

Geef je slots een andere naam om duidelijk aan te geven wat er van je verwacht wordt:

Focus-sessie van 50 minuten

Strategisch gesprek van 30 minuten

90 minuten diepgaande analyse

Voeg één voorbereidende zin toe aan de beschrijving. Zo voorkom je verwarring en zorg je ervoor dat minder mensen afhaken.

Zorg dat de groepssessies goed georganiseerd zijn

Als je groepen organiseert, gebruik dan de Doodle-inschrijflijsten om tijden en het maximum aantal deelnemers vast te stellen. Deelnemers kiezen zelf een tijdstip en er worden automatisch herinneringen verstuurd.

Gebruik Doodle Groepspolls voor groepsafspraken of het plannen van een groep, zodat je een tijdstip kunt vinden dat voor iedereen goed uitkomt. Stel een deadline voor reacties in en schakel automatische herinneringen in.

Met Doodle Pro en Teams kun je de gegevens van deelnemers verbergen om de privacy van de groep te waarborgen.

Snelle oplossingen om het aantal no-shows deze week te verminderen

Voeg bij de boeking een korte bevestigingszin toe: Antwoord met “Ja” om je plek te bevestigen om [tijd] [tijdzone]

Zet in elke herinnering een link om de afspraak te verzetten

Vraag bij het boeken om betaling voor de eerste sessies

Plan de volgende sessie van terugkerende klanten alvast in voordat je het gesprek beëindigt

Gebruik een herinnering 24 uur van tevoren met onderwerpregels die gericht zijn op het resultaat

Zet een herinnering van 10 minuten in de agenda van de klant (de uitnodigingen van Doodle regelen dit automatisch)

Stuur een uur van tevoren een kort berichtje naar nieuwe klanten

Als een klant een sessie mist, stuur dan binnen 15 minuten een vriendelijk berichtje en een link om een nieuwe afspraak te maken

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vage e-mails zonder tijdzone of link naar de vergadering

Te veel herinneringen die op spam lijken

Gratis kennismakingsgesprekken zonder tijdslimiet

Verborgen regels voor het verzetten van afspraken

Handmatig betalingen innen na de sessies

Planningen maken over verschillende tijdzones heen zonder een tool die de tijden aanpast

Last-minute boekingen toestaan zonder opzegtermijn

Hulpmiddelen en oplossingen die je helpen het aantal no-shows te verminderen

Boekingspagina: Deel één link. Klanten zien je beschikbaarheid, houden zich aan je regels en betalen via Stripe.

1:1: Bied speciale tijdvakken aan voor VIP-klanten of nieuwe klanten. Het tijdvak wordt gereserveerd terwijl ze nog aan het nadenken zijn, en wordt daarna automatisch aan hun agenda’s toegevoegd.

Inschrijflijsten: Maak workshops, lessen of groepscoaching aan met een maximum aantal deelnemers en automatische herinneringen.

Groepspolls: Kies tijdstippen voor groepsgesprekken of planningsbijeenkomsten met maximaal 1.000 deelnemers.

Integraties met agenda’s en vergadertools: Koppel Google Calendar, Outlook, Apple Calendar, Zoom, Google Meet, Webex of Microsoft Teams.

Stripe-betalingen: Breng bij het boeken kosten in rekening voor sessies of aanbetalingen. Het geld wordt overgemaakt naar je Stripe-account.

Pro-functies: Automatische herinneringen, door AI gegenereerde beschrijvingen, branding op maat, een advertentievrije ervaring, Zapier-koppelingen, privacy voor deelnemers en beveiliging op bedrijfsniveau.

Stel het een keer in Doodle in en laat het systeem zijn werk doen, zodat jij je kunt richten op het coachen zonder je druk te maken over administratieve rompslomp.

Maak een Groepspoll

Voorbeelden uit de praktijk

Executive coach halveert het aantal afzeggingen

Maya heeft een praktijk voor leiderschapscoaching met klanten in de VS en Europa. Ze heeft de betaling voor eerste sessies aangepast naar ‘betalen bij het boeken’ op haar Doodle-boekingspagina. Ze heeft via Zapier een annuleringstermijn van 48 uur, een herinnering 24 uur van tevoren en een sms 1 uur van tevoren toegevoegd. Het aantal no-shows daalde binnen een maand van 18% naar 7%.

Carrièrecoach die de gewoontes van cliënten verbetert

Jordan werkt met pas afgestudeerden. Hij heeft zijn sessies omgedoopt tot ‘Sollicitatieoefening van 45 minuten’, een minimale aanmeldtermijn van 24 uur ingesteld en wat extra tijd ingebouwd. Hij bood vooruitbetaalde pakketten aan via een eigen Boekingspagina. De opkomst verbeterde en klanten kwamen beter voorbereid.

Wellnesscoach die volledige groepen begeleidt

Ava organiseert een groepsprogramma van 6 weken. Ze gebruikte een Doodle-Groepspoll om het wekelijkse tijdstip voor de groep te bepalen. Daarna maakte ze een Inschrijflijst voor optionele spreekuren met zes plaatsen. Dankzij herinneringen en het maximum aantal plaatsen had ze geen enkele no-show bij de spreekuren.

Belangrijkste punten

Gebruik een herinneringsschema met drie stappen

Vraag om betaling via Stripe voor de eerste sessies en groepsactiviteiten

Stel duidelijke tijdvakken voor het verzetten van afspraken vast en zet de link overal erbij

Zorg dat je tijd vrij blijft met zo min mogelijk voorafgaande kennisgeving en wat speling

Gebruik duidelijke sessienamen en voorbereidende vragen

Vertrouw op de tools van Doodle om herinneringen, betalingen en planning te automatiseren

Ga aan de slag met een betere planning

Je hoeft niet in je eentje tegen no-shows te vechten. Maak een Boekingspagina aan in Doodle, koppel je agenda, voeg je vergaderlink toe en schakel Stripe in. Zet herinneringen en je venster voor het verzetten van afspraken aan. Deel je link en laat klanten zelf het tijdstip kiezen dat hen het beste uitkomt.

Klaar om het plannen te vereenvoudigen en het aantal no-shows te verminderen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe coaches elke week uren tijd besparen.