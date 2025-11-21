Reduce las ausencias: recordatorios y buenas prácticas de pago

Como Coach, cada sesión perdida te cuesta dinero e impulso. Te preparas para cada cliente, bloqueas tiempo en tu calendario, y luego una ausencia lo anula todo. Es más que una pérdida de ingresos. Rompe el hábito que tu cliente está intentando crear y merma tu concentración.

La buena noticia es que puedes reducir las ausencias con un sistema sencillo. No necesitas más administración ni persecuciones manuales. Necesitas recordatorios puntuales, políticas claras y normas de pago que establezcan las expectativas adecuadas. En esta guía, verás lo que funciona para los Coaches en todos los nichos, desde el coaching ejecutivo hasta el coaching para el bienestar y la carrera profesional. También verás cómo Doodle te ayuda a gestionar este sistema sin problemas con recordatorios, conexiones de calendario y pagos integrados de Stripe.

Al final, tendrás un libro de jugadas listo para usar que podrás aplicar hoy mismo.

El reto al que se enfrentan los profesionales del coaching

Los clientes rara vez faltan a propósito. La mayoría de las ausencias se deben a tres causas evitables:

Se olvidan o hacen doble reserva

Se sienten menos comprometidos sin un pago en juego

Se confunden con las zonas horarias, los enlaces o las opciones de reprogramación.

Para los entrenadores, estos problemas se acumulan: horas facturables perdidas, calendarios desordenados y menos energía. Si diriges grupos, una sola ausencia puede alterar la dinámica de todos.

Por qué es importante reducir las ausencias

Reducir las ausencias no es sólo recuperar tiempo. Mejora los resultados de los clientes y tus ingresos:

Menos faltas significan más sesiones pagadas cada semana

Una asistencia constante ayuda a los clientes a crear hábitos a largo plazo

Unas normas claras protegen tus límites y reducen el agotamiento

Las reservas y los pagos fiables mejoran la experiencia del cliente

Un buen sistema es sencillo. Confirma la asistencia, recuerda a los clientes en los momentos adecuados y gestiona el pago por adelantado. Doodle te ofrece este sistema a través de Páginas de Reserva, 1:1, Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción que se sincronizan con tus calendarios y herramientas de conferencia.

Crea un sistema de recordatorios que los clientes respeten

Un recordatorio no es un regaño. Es un servicio. Utiliza estos consejos sobre el momento, el canal y el contenido para reducir las ausencias sin parecer insistente.

Programa tus recordatorios

Utiliza un programa de recordatorios de tres toques para la mayoría de las sesiones 1:1:

Confirmación de la reserva

Recordatorio 24 horas antes

Aviso final 1 hora antes

Para sesiones a primera hora de la mañana, añade un recordatorio a las 8 de la tarde de la noche anterior. Para las sesiones de alto riesgo, como las revisiones de rendimiento o las primeras llamadas de descubrimiento, añade un recordatorio 3 días antes.

Con Doodle Pro, los recordatorios son automáticos, de modo que todas las reservas reciben la misma secuencia sin esfuerzo manual.

Utiliza los canales adecuados

Adecua el canal al tipo de sesión:

Correo electrónico para las confirmaciones y los recordatorios de 24 horas

SMS o un breve correo electrónico para el recordatorio de 1 hora

Invitaciones de calendario para que el evento aparezca directamente en su calendario

Doodle envía confirmaciones por correo electrónico e invitaciones de calendario automáticamente cuando los clientes reservan a través de tu Página de Reservas o 1:1. Conecta Google Calendar, Outlook Calendar o Apple Calendar para sincronizar ambas partes al instante. Para los SMS, utiliza Zapier para enviar mensajes de texto en función de la creación del evento Doodle.

Di los detalles exactos que necesitan los clientes

Mantén el contenido del recordatorio breve y claro. Incluye sólo lo que tu cliente necesita para presentarse.

Plantilla de copiar y pegar

Asunto: Recordatorio para nuestra sesión de coaching el [fecha].

Cuerpo:

Hola [Nombre],

Este es un recordatorio rápido para nuestra sesión el [día de la semana, fecha] a las [hora] [zona horaria del cliente]. Nos reuniremos en [enlace Zoom]. Por favor, trae [una frase de preparación].

¿Necesitas cambiar la cita? Utiliza este enlace: [enlace de reprogramación].

Hasta pronto,

[tu nombre].

Doodle Pro puede generar descripciones de reuniones con IA. Establece el tono que prefieras y reutiliza el texto en todas las reservas.

Respeta las zonas horarias

Si entrenas a nivel internacional, todas las horas que envíes deben reflejar la zona horaria del cliente. Doodle detecta automáticamente las zonas horarias y muestra las sesiones en la hora local del cliente, reduciendo las confusiones y los retrasos.

Políticas de pago que reducen las ausencias sin dañar la confianza

El pago cambia el comportamiento. No necesitas sanciones severas, sólo normas sencillas que establezcan expectativas.

Elige el flujo de pago adecuado

Primera sesión de pago: exige el pago completo en el momento de la reserva

Sesiones semanales continuas: utiliza un depósito o un paquete prepagado

Programas o talleres para grupos: cobra el precio completo por adelantado

Con las Páginas de Reserva Doodle y las sesiones 1:1, puedes cobrar el pago a través de Stripe en el momento de la reserva. Para sesiones basadas en depósitos, fija el precio de la reserva a tu depósito y cobra el resto a través de tu sistema de facturación habitual.

Establece un plazo de cancelación y reprogramación justo

Elige una política estándar y aplícala en todas partes:

24 horas para clientes semanales

48 horas para sesiones puntuales o de gran demanda

Las cancelaciones en el mismo día cuentan como no comparecencias

Doodle envía automáticamente a los clientes un enlace de reprogramación/cancelación basado en tus normas, reduciendo las idas y venidas por correo electrónico.

Ejemplo de política para copiar:

Los clientes pueden cambiar la cita hasta 24 horas antes de la sesión utilizando el enlace del correo electrónico de confirmación. Las cancelaciones en menos de 24 horas o las ausencias se cobran en su totalidad.

Utiliza los honorarios por no presentarse con cuidado

Una tarifa debe señalar compromiso, no castigar a los clientes. Si prefieres no cobrar el precio completo:

Ejemplo:

Si no te presentas, te cobraremos 40 $. Si vuelves a reservar en un plazo de 7 días, aplicamos esa tarifa a tu próxima sesión.

Puedes establecer esta tarifa como el precio de reserva para la siguiente sesión en tu Página de Reserva de Doodle y hacer un seguimiento de los créditos en tu CRM.

Recompensa el compromiso con paquetes

Los clientes asisten de forma más fiable cuando pagan por adelantado un bloque de sesiones. Ofrece paquetes de 4, 8 o 12 sesiones con un pequeño descuento.

Crea una Página de Reserva Doodle privada para los clientes de paquetes después de que paguen. Así mantienes limpio tu calendario y reservas las mejores horas para los clientes comprometidos.

Simplifica las devoluciones

Evita las decisiones caso por caso. Haz que las normas sean breves:

Reembolso completo si se cancela dentro del plazo de reembolso

Crédito para una sesión futura si está dentro del plazo

No hay devoluciones para programas de grupo después de la fecha de inicio

Incluye una breve declaración de reembolso en la descripción de tu Página de Reserva Doodle para que los clientes la vean antes de pagar.

Configura la programación para evitar confusiones

Muchas ausencias se pueden evitar con una programación inteligente.

Exige una antelación mínima y añade topes

Antelación mínima: exige al menos 12-24 horas antes de la reserva para que los clientes no programen a última hora y se olviden.

Topes: añade 10-15 minutos antes y después de las sesiones

Puedes establecer ambos límites en las Páginas de reserva de Doodle y en las sesiones 1:1. Estos límites reducen las reservas apresuradas que a menudo conducen a no presentarse.

Envía siempre los enlaces correctos

Los enlaces de reunión erróneos o ausentes provocan llamadas perdidas. Conecta Zoom, Google Meet, Cisco Webex o Microsoft Teams en Doodle. Cada reserva incluye automáticamente el enlace de vídeo correcto. Si cambias de herramienta, las futuras reservas utilizarán el nuevo enlace.

Utiliza nombres de sesión claros e indicaciones de preparación

Cambia el nombre de tus franjas horarias para comunicar claramente las expectativas:

Sesión de enfoque de 50 minutos

Llamada estratégica de 30 minutos

Inmersión profunda de 90 minutos

Añade una frase de preparación en la descripción. Esto evita confusiones y reduce los abandonos.

Mantén organizadas las sesiones de grupo

Si organizas grupos, utiliza las Hojas de Inscripción de Doodle para establecer horarios y límites de plazas. Los participantes eligen su franja horaria, y los recordatorios se envían automáticamente.

Para el descubrimiento de grupos o la planificación de cohortes, utiliza las Encuestas de Grupo de Doodle para encontrar una hora que funcione para todos. Establece un plazo de respuesta y recordatorios automáticos.

Doodle Pro y Equipos te permiten ocultar los datos de los participantes para proteger la privacidad del grupo.

Ganancias rápidas para reducir las ausencias esta semana

Añade una breve línea de confirmación en la reserva: Responde "Sí" para confirmar tu plaza a las [hora] [zona horaria].

Incluye un enlace de reprogramación en cada recordatorio

Exigir el pago en la reserva para las primeras sesiones

Programa la próxima sesión de los clientes recurrentes antes de finalizar la llamada

Utiliza un recordatorio de 24 horas con líneas de asunto basadas en los resultados

Añade una alerta de 10 minutos en el calendario del cliente (las invitaciones a eventos de Doodle se encargan de ello automáticamente)

Envía un mensaje de texto de una línea una hora antes para los nuevos clientes

Si un cliente falta a una sesión, envíale un codazo amable y un enlace para reprogramarla en un plazo de 15 minutos

Errores comunes que debes evitar

Correos electrónicos imprecisos sin zona horaria ni enlace a la reunión

Demasiados recordatorios que parecen spam

Llamadas gratuitas sin límite de tiempo

Reglas de reprogramación ocultas

Cobrar manualmente después de las sesiones

Programar a través de zonas horarias sin una herramienta que ajuste los horarios

Permitir reservas de última hora sin preaviso

Herramientas y soluciones que te ayudan a reducir las ausencias

Página de reservas: Comparte un enlace. Los clientes ven tu disponibilidad, siguen tus normas y pagan a través de Stripe.

1:1: Ofrece horarios curados para clientes VIP o nuevos. El hueco se mantiene mientras deciden, y luego se añade automáticamente a los calendarios.

Hojas de inscripción: Crea talleres, clases o coaching en grupo con límite de plazas y recordatorios automáticos.

Encuestas de grupo: Elige horarios para llamadas de cohorte o sesiones de planificación con hasta 1.000 participantes.

Integraciones de calendario y conferencias: Conecta Google Calendar, Outlook, Apple Calendar, Zoom, Google Meet, Webex o Microsoft Teams.

Pagos con Stripe: Cobra en el momento de la reserva para sesiones o depósitos. Los fondos van a tu cuenta de Stripe.

Funciones Pro: Recordatorios automáticos, descripciones generadas por IA, marca personalizada, experiencia sin anuncios, conexiones Zapier, privacidad de los participantes y seguridad de nivel empresarial.

Configúralo una vez en Doodle y deja que el sistema funcione, para que puedas entrenar sin hacer malabarismos administrativos.

Ejemplos reales

Coach ejecutivo que reduce a la mitad las ausencias

Maya dirige una empresa de coaching de liderazgo con clientes en EE.UU. y Europa. Cambió las primeras sesiones a pago por reserva en su Página de Reservas de Doodle. Añadió un plazo de cancelación de 48 horas, un recordatorio de 24 horas y un SMS de 1 hora a través de Zapier. Las ausencias se redujeron del 18% al 7% en un mes.

Coach profesional que mejora los hábitos de sus clientes

Jordan trabaja con recién licenciados. Cambió el nombre de sus sesiones a Prácticas de Entrevista de 45 minutos, estableció un plazo mínimo de 24 horas y añadió topes. Ofreció paquetes de prepago con una Página de Reservas privada. La asistencia mejoró y los clientes llegaron más preparados.

Coach de bienestar que dirige grupos completos

Ava dirige un programa de grupo de 6 semanas. Utilizó una Encuesta de Grupo de Doodle para seleccionar la hora semanal de la cohorte. Luego creó una Hoja de Inscripción para horas de consulta opcionales con seis plazas. Con recordatorios y límites de plazas, registró cero ausencias en las horas de consulta.

Puntos clave

Utiliza un plan de recordatorios de tres toques

Exige el pago con Stripe para las primeras sesiones y el trabajo en grupo

Establece ventanas de reprogramación claras e incluye el enlace en todas partes

Protege tu tiempo con un preaviso y unos topes mínimos

Utiliza nombres claros para las sesiones y avisos de preparación

Confía en las herramientas de Doodle para automatizar los recordatorios, los pagos y la programación

