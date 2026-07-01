Minska antalet uteblivna besök: påminnelser och bästa praxis för betalning

Som coach kostar varje utebliven session dig både pengar och momentum. Du förbereder dig inför varje klient, reserverar tid i din kalender, och sedan förstör en utebliven klient allt. Det handlar om mer än bara förlorade intäkter. Det bryter den vana som din klient försöker bygga upp och tär på din koncentration.

Den goda nyheten är att du kan minska antalet uteblivna möten med ett enkelt system. Du behöver varken extra administrativt arbete eller manuella påminnelser. Du behöver påminnelser i rätt tid, tydliga riktlinjer och betalningsregler som skapar rätt förväntningar. I den här guiden får du se vad som fungerar för coacher inom olika nischer – från ledarskapscoaching till hälso- och karriärcoaching. Du får också se hur Doodle hjälper dig att driva systemet smidigt med påminnelser, kalenderintegrationer och inbyggda Stripe-betalningar.

När du är klar kommer du att ha en färdig handbok som du kan använda redan idag.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som professionella coacher står inför

Kunder uteblir sällan med avsikt. De flesta uteblivna besök beror på tre problem som går att förebygga:

De glömmer bort det eller bokar in flera saker samtidigt

De känner sig mindre engagerade när det inte finns någon ersättning att vinna

De är förvirrade när det gäller tidszoner, länkar eller möjligheter att boka om

För coacher blir det här en hel del problem: förlorade fakturerbara timmar, röriga kalendrar och minskad energi. Om du leder grupper kan en enda person som uteblir störa dynamiken för alla.

Varför det är viktigt att minska antalet uteblivna besök

Att minska antalet uteblivna besök handlar inte bara om att vinna tillbaka tid. Det förbättrar både kundernas resultat och dina intäkter:

Färre luckor innebär fler betalda sessioner varje vecka

Regelbunden närvaro hjälper klienterna att skapa långsiktiga vanor

Tydliga regler skyddar dina gränser och minskar risken för utbrändhet

Tillförlitliga boknings- och betalningsprocesser förbättrar kundupplevelsen

Ett bra system är enkelt. Det registrerar närvaro, skickar påminnelser till kunderna vid rätt tillfällen och hanterar förskottsbetalningar. Doodle erbjuder dig detta system genom Booking Pages, 1:1-möten, Group Poll och Sign-up Sheets som synkroniseras med dina kalendrar och konferensverktyg.

Skapa ett påminnelsesystem som kunderna uppskattar

En påminnelse är inte ett tjat. Det är en tjänst. Använd dessa tips om tidpunkt, kanal och innehåll för att minska antalet uteblivna besök utan att verka påträngande.

Planera dina påminnelser

Använd ett påminnelseschema med tre steg för de flesta 1:1-sessionerna:

Bekräftelse vid bokning

Påminnelse 24 timmar före

Sista påminnelsen 1 timma före

För möten tidigt på morgonen bör du lägga in en påminnelse kl. 20.00 kvällen innan. För möten där mycket står på spel – till exempel prestationssamtal eller första upptäcktsmöten – bör du lägga in en påminnelse tre dagar i förväg.

Med Doodle Pro sker påminnelserna automatiskt, så att varje bokning följer samma sekvens utan att du behöver göra något manuellt.

Använd rätt kanaler

Anpassa kanalen efter typen av session:

E-post för bekräftelser och påminnelser dygnet runt

Ett SMS eller ett kort e-postmeddelande för den 1-timmars påminnelsen

Kalenderinbjudningar så att evenemanget hamnar direkt i deras kalender

Doodle skickar automatiskt bekräftelsemejl och kalenderinbjudningar när kunder bokar via din Booking Page eller 1:1. Koppla ihop Google Kalender, Outlook Kalender eller Apple Kalender för att synkronisera båda sidorna direkt. För SMS kan du använda Zapier för att skicka SMS när ett evenemang skapas i Doodle.

Ange exakt de uppgifter som kunderna behöver

Se till att påminnelsen är kort och tydlig. Ta endast med det som din kund behöver för att kunna komma.

Mall för kopiera och klistra in

Ämne: Påminnelse om vårt coachingsmöte den [datum]

Brödtext:

Hej [Förnamn],

Här kommer en kort påminnelse om vårt möte den [vardag, datum] kl. [tid] [kundens tidszon]. Vi träffas via [Zoom-länk]. Ta gärna med [en mening om förberedelser].

Behöver du boka om? Använd den här länken: [länk för ombokning].

Vi ses snart,

[Ditt namn]

Doodle Pro kan skapa mötesbeskrivningar med hjälp av AI. Välj önskad ton och återanvänd texten för flera bokningar.

Ta hänsyn till tidszoner

Om du arbetar som coach internationellt bör varje inbjudan du skickar ut anpassas efter klientens tidszon. Doodle identifierar automatiskt tidszoner och visar mötena i klientens lokala tid, vilket minskar risken för missförstånd och förseningar.

Betalningsvillkor som minskar antalet uteblivna besök utan att skada förtroendet

Betalning påverkar beteendet. Det behövs inga hårda påföljder – bara enkla regler som klargör vad som förväntas.

Välj rätt betalningsflöde

Första betalda sessionen: kräver full betalning vid bokningen

Pågående veckosessioner: använd ett kontantkort eller ett förbetalt abonnemang

Gruppprogram eller workshops: ta ut hela beloppet i förskott

Med Doodle-Booking Pages och 1:1-möten kan du ta emot betalning via Stripe redan vid bokningstillfället. För sessioner där en handpenning krävs kan du ställa in bokningspriset till handpenningens belopp och debitera resterande belopp via ditt vanliga faktureringssystem.

Fastställ en rimlig tidsram för avbokning och ombokning

Välj en standardpolicy och tillämpa den överallt:

24-timmarsfönster för veckokunder

48-timmarsfönster för engångssessioner eller sessioner med stor efterfrågan

Avbokningar samma dag räknas som utebliven ankomst

Doodle skickar automatiskt en länk för ombokning eller avbokning till kunderna utifrån dina regler, vilket minskar antalet e-postmeddelanden fram och tillbaka.

Exempel på policy att kopiera:

Kunder kan boka om sin tid senast 24 timmar före sessionen via länken i bekräftelsemejlet. Vid avbokning senare än 24 timmar före sessionen eller utebliven ankomst debiteras fullt pris.

Använd avgifter för utebliven ankomst med försiktighet

En avgift bör vara ett tecken på engagemang – inte en bestraffning för kunderna. Om du föredrar att inte ta ut fullt pris:

Exempel:

Vid utebliven ankomst debiteras en avgift på 40 dollar. Om du bokar om inom 7 dagar räknas avgiften av från kostnaden för ditt nästa besök.

Du kan ange denna avgift som bokningspris för nästa tillgängliga tid på din Doodle-Booking Page och hålla koll på krediterna i ditt CRM-system.

Belöna engagemang med paket

Klienterna kommer oftare till sina sessioner när de betalar i förskott för ett antal sessioner. Erbjud paket med 4, 8 eller 12 sessioner med en liten rabatt.

Skapa en privat Doodle-Booking Page för paketkunder efter att de har betalat. På så sätt håller du ordning i din kalender och reserverar de bästa tiderna för de kunder som verkligen vill boka.

Gör återbetalningar enkla

Undvik att fatta beslut från fall till fall. Håll reglerna korta:

Full återbetalning vid avbokning inom återbetalningsperioden

Kredit för en framtida session om det sker inom tidsfristen

Ingen återbetalning för gruppprogram efter startdatumet

Lägg till en kort information om återbetalning i beskrivningen på din Doodle-Booking Page så att kunderna ser den innan de betalar.

Ställ in schemaläggningen för att undvika förvirring

Många uteblivna besök kan undvikas med smarta inställningar för schemaläggningen.

Ställ krav på en minsta uppsägningstid och inför tidsmarginaler

Minsta uppsägningstid: Det krävs minst 12–24 timmar innan bokningen, så att kunderna inte bokar i sista minuten och glömmer bort det

Buffertar: lägg till 10–15 minuter före och efter träningspassen

Du kan ställa in båda dessa inställningar på Doodle-Booking Pages och i 1:1-mötena. Dessa begränsningar minskar antalet hastiga bokningar som ofta leder till uteblivna besök.

Skicka alltid rätt länkar

Felaktiga eller saknade möteslänkar leder till uteblivna samtal. Anslut Zoom, Google Meet, Cisco Webex eller Microsoft Teams till Doodle. Varje bokning innehåller automatiskt rätt videolänk. Om du byter verktyg kommer framtida bokningar att använda den nya länken.

Använd tydliga sessionsnamn och förberedande instruktioner

Döp om dina tidsluckor så att förväntningarna framgår tydligt:

50-minuters fokussession

30-minuters strategisamtal

90 minuters fördjupning

Lägg till en förberedande mening i beskrivningen. Detta förhindrar förväxlingar och minskar antalet avhopp.

Håll ordning på gruppmötena

Om du anordnar grupper kan du använda Doodle Sign-up Sheets för att fastställa tider och deltagarantal. Deltagarna väljer själva sin tid, och påminnelser skickas ut automatiskt.

Använd Doodle Group Poll för att hitta en tid som passar alla när ni ska planera gruppaktiviteter eller samordna en grupp. Ställ in en svarstid och automatiska påminnelser.

Doodle Pro och Teams kan du dölja deltagarnas uppgifter för att skydda gruppens integritet.

Enkla åtgärder för att minska antalet uteblivna besök den här veckan

Lägg till en kort bekräftelsetekst vid bokningen: Svara ”Ja” för att bekräfta din plats kl. [tid] [tidszon]

Lägg till en länk för ombokning i varje påminnelse

Kräv betalning vid bokning av de första sessionerna

Boka in nästa session för återkommande kunder innan samtalet avslutas

Använd en påminnelse som skickas ut var 24:e timme med resultatbaserade ämnesrader

Lägg till en påminnelse 10 minuter före mötet i kundens kalender (Doodles evenemangsinbjudningar sköter detta automatiskt)

Skicka ett SMS på en rad en timme innan till nya kunder

Om en klient missar ett möte, skicka ett vänligt påminnelse- och ombokningsmeddelande inom 15 minuter

Vanliga misstag som man bör undvika

Vaga e-postmeddelanden utan tidszon eller möteslänk

Alltför många påminnelser som känns som skräppost

Gratis inledande samtal utan tidsbegränsning

Dolda regler för ombokning

Att ta betalt manuellt efter sessionerna

Planering över olika tidszoner utan ett verktyg som justerar tiderna

Att tillåta bokningar i sista minuten utan uppsägningstid

Verktyg och lösningar som hjälper dig att minska antalet uteblivna besök

Booking Page: Dela en länk. Kunderna ser när du är tillgänglig, följer dina regler och betalar via Stripe.

1:1: Erbjud särskilt utvalda tider för VIP-kunder eller nya kunder. Tidsslotet reserveras medan de funderar, och läggs sedan automatiskt till i deras kalendrar.

Sign-up Sheets: Skapa workshops, kurser eller gruppcoaching med begränsat antal platser och automatiska påminnelser.

Group Polls: Välj tidpunkter för gruppmöten eller planeringsmöten med upp till 1 000 deltagare.

Integrationer med kalender- och konferensverktyg: Anslut Google Kalender, Outlook, Apple Kalender, Zoom, Google Meet, Webex eller Microsoft Teams.

Betalningar via Stripe: Ta ut avgift vid bokning av sessioner eller som deposition. Pengarna sätts in på ditt Stripe-konto.

Pro-funktioner: Automatiska påminnelser, AI-genererade beskrivningar, anpassad varumärkesprofilering, reklamfri upplevelse, Zapier-integrationer, deltagarnas integritet och säkerhet på företagsnivå.

Ställ in det en gång i Doodle och låt systemet sköta resten, så att du kan ägna dig åt coachningen utan att behöva krångla med administrationen.

Exempel från verkligheten

Ledarskapscoach halverar antalet uteblivna möten

Maya driver en verksamhet inom ledarskapscoaching med kunder i hela USA och Europa. Hon ändrade inställningarna för de första sessionerna så att betalning sker vid bokning på sin Doodle-Booking Page. Hon lade till en avbokningsfrist på 48 timmar, en påminnelse 24 timmar före mötet och ett SMS en timme före mötet via Zapier. Andelen uteblivna besök minskade från 18 % till 7 % inom en månad.

Karriärcoach som hjälper klienterna att förbättra sina vanor

Jordan arbetar med nyutexaminerade. Han döpte om sina sessioner till ”45-minuters intervjuträning”, införde en minimivarsel på 24 timmar och lade till buffertar. Han erbjöd förbetalda paket med en egen Booking Page. Deltagandet ökade och kunderna kom bättre förberedda.

Hälsocoach som leder hela grupper

Ava driver ett 6-veckors gruppprogram. Hon använde en Doodle-Group Poll för att bestämma gruppens veckotider. Därefter skapade hon en Sign-up Sheet för frivilliga mottagningstider med sex platser. Tack vare påminnelser och begränsat antal platser hade hon inga uteblivna besökare under mottagningstiderna.

Viktiga slutsatser

Använd en påminnelsestrategi med tre steg

Kräv betalning via Stripe för de första sessionerna och grupparbetet

Ange tydliga tidsintervall för ombokning och inkludera länken överallt

Skydda din tid med så korta varsel som möjligt och bygg in buffertar

Använd tydliga sessionsnamn och förberedande instruktioner

Lita på Doodles verktyg för att automatisera påminnelser, betalningar och schemaläggning

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inte kämpa ensam mot uteblivna besökare. Skapa en Booking Page i Doodle, koppla ihop den med din kalender, lägg till länken till mötet och aktivera Stripe. Aktivera påminnelser och tidsfönstret för ombokning. Dela länken och låt kunderna boka den tid som passar dem bäst.

Är du redo att förenkla schemaläggningen och minska antalet uteblivna besök? Skapa en Doodle och se hur tränare sparar flera timmar varje vecka.