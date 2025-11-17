Minder no-shows: tips voor afspraakherinneringen voor financiële adviseurs
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als financieel adviseur is je agenda je belangrijkste inkomstenbron. Elk gemist kennismakingsgesprek, jaargesprek of de overhandiging van een plan heeft een negatieve invloed op je cashflow en het vertrouwen van je klanten. Als klanten niet komen opdagen, verspil je bovendien voorbereidingstijd en raken vervolgacties in de war. Het goede nieuws: je kunt hier verandering in brengen met simpele manieren om afspraken te herinneren, die aansluiten bij de manier waarop je klanten leven en communiceren.
In deze gids leer je een herinneringssysteem kennen dat het aantal no-shows bij potentiële klanten, bestaande klanten en huishoudens met meerdere besluitvormers terugdringt. Je ontdekt wat je moet versturen, wanneer je het moet versturen, welke kanalen het beste werken en hoe je het verzetten van afspraken soepel kunt laten verlopen. Je ziet ook hoe Doodle herinneringen automatiseert, koppelt aan je agenda en betalingen ondersteunt voor zowel afspraken via Boekingspagina's als 1-op-1-afspraken.
Aan het eind heb je een kant-en-klaar draaiboek met scripts die je kunt kopiëren voor je volgende reeks vergaderingen.
De uitdaging waar financiële adviseurs voor staan
No-shows komen om voorspelbare redenen voor: klanten vergeten het, een partner kan er niet bij zijn, werkvergaderingen lopen uit, er ontstaat verwarring over tijdzones, of iemand kan de link om in te loggen niet vinden. Als dat gebeurt, loop je factureerbare tijd en vaart mis.
Veelvoorkomende uitdagingen bij het plannen voor adviseurs zijn onder andere:
Potentiële klanten die niet meer reageren voordat er een kennismakingsgesprek plaatsvindt
Jaarlijkse beoordelingen uitgesteld door slechte communicatie
RMD- of belastinggerelateerde afspraken die vlak voor belangrijke deadlines zijn gemist
Klanten die niet weten hoe ze aan virtuele sessies kunnen deelnemen
Familiebijeenkomsten met meerdere deelnemers verspreid over verschillende tijdzones
Elke gemiste afspraak zorgt voor extra werk, vertraagt de inkomsten en vermindert de efficiëntie. Een goed herinneringssysteem zorgt ervoor dat afspraken op de agenda blijven staan.
Waarom dit belangrijk is voor financiële adviseurs
Het terugdringen van no-shows heeft direct invloed op je praktijk:
Hogere omzet per uur
Meer afgeronde jaaroverzichten en planningscycli
Betere relaties binnen het huishouden en soepelere afstemming
Betere documentatie over naleving
Minder bijpraten na werktijd, meer tijd voor jezelf
Met de beste werkwijzen voor afspraakherinneringen zorg je ervoor dat je de resultaten voor je klanten veiligstelt, terwijl je team zich kan blijven richten op het geven van advies – en niet op het voortdurend verzetten van afspraken.
Zorg voor een herinneringsschema dat werkt
Een voorspelbaar ritme is de basis voor minder no-shows. Pas de tijdlijn een beetje aan voor verschillende soorten vergaderingen, maar houd je basisritme wel consistent.
Stel je belangrijkste tijdlijn vast
Gebruik bij de meeste afspraken met klanten en potentiële klanten deze volgorde:
Directe bevestiging
Wordt direct na het boeken verstuurd. Voeg een agenda-uitnodiging, de locatie of een videolink en een korte agenda toe.
Herinnering 48 uur van tevoren
Een e-mail met een checklist ter voorbereiding en een link om de afspraak te verzetten.
Herinnering 24 uur van tevoren
Een e-mail of sms met de belangrijkste gegevens en een verzoek om snel te bevestigen.
Herinnering over 2 uur
Stuur een sms voor virtuele vergaderingen of eerste bezoeken op kantoor. Vermeld de link of het adres om deel te nemen.
Herinnering na 10 minuten
Alleen voor nieuwe virtuele klanten of klanten die vaak afspraken vergeten.
Doodle verstuurt automatisch bevestigingen en herinneringen vanuit je Boekingspagina of je 1-op-1-afspraak. Bij afspraken met meerdere deelnemers zorgt Doodle Groepspolls ervoor dat ieders beschikbaarheid wordt afgestemd en stuurt het herinneringen naar alle deelnemers.
Stem het kanaal af op de klant
Verschillende klanten reageren op verschillende kanalen. Houd hun voorkeuren in de gaten en pas je aanpak daarop aan.
Vooruitzichten: E-mail + sms
Gepensioneerden: Bel de dag ervoor, stuur een sms als ze een bericht sturen
Drukke leidinggevenden: SMS 24 en 2 uur van tevoren
Bijeenkomsten met meerdere partijen: Stuur alle betrokkenen een e-mail met duidelijke vervolgstappen
Doodle-herinneringen worden standaard via e-mail verstuurd. Als je een sms wilt sturen, stuur dan een kort berichtje met een link naar de Doodle-pagina voor het verzetten van afspraken, zodat klanten de afspraak snel kunnen aanpassen.
Zet in elke herinnering mee wat belangrijk is
Duidelijke herinneringen geven antwoord op vijf vragen:
Wat: Soort vergadering en agenda
Wanneer: Datum, tijd en tijdzone
Waar: Link of kantooradres met parkeerinformatie
Hoe: Zorg dat je de spullen en documenten die je mee moet nemen klaar hebt
Wat als: Een duidelijke link om te verzetten of te annuleren
Met Doodle Pro zorgen door AI gegenereerde beschrijvingen ervoor dat agenda’s en voorbereidingsstappen binnen je team consistent blijven.
Praktische tips die je vandaag nog kunt toepassen
Deze ingrijpende aanpassingen werken voor de meeste adviesbureaus:
Tip 1: Voeg een waardeverklaring toe
Voorbeeld: “Jaarlijks evaluatiegesprek om de voortgang van het pensioen en de Roth-strategie voor 2025 te bespreken.”
Tip 2: Gebruik eenvoudige bevestigingen
Vraag klanten om ‘Y’ te antwoorden als ze het akkoord vinden, of ‘C’ als ze een nieuwe afspraak willen maken.
Tip 3: Maak je onderwerpregels specifiek
Voorbeeld: Morgen om 10.00 uur ET — Roth-evaluatie met Jordan, kantoor aan Park Avenue.
Tip 4: Pas het aan per segment
Voeg, afhankelijk van het type klant, instructies, links naar groepen, namen van adviseurs of voorbereidingslijstjes toe.
Tip 5: Bied aan om snel een nieuwe afspraak te maken
Zet je Doodle-link in elke herinnering.
Tip 6: Houd rekening met wat extra tijd
Zorg dat je agenda goed beschermd is door in Doodle wat tijd voor en na de vergadering vrij te houden.
Tip 7: Vraag een aanbetaling voor bepaalde bijeenkomsten
Gebruik Stripe om aanbetalingen te innen voor uitgebreide planningssessies.
Tip 8: Bevestig vergaderingen met meerdere deelnemers ruim van tevoren
Gebruik groepspolls om de beschikbaarheid en herinneringen vast te zetten.
Tip 9: Houd herinneringen kort
Probeer tussen de 60 en 120 woorden te schrijven.
Tip 10: Houd de resultaten bij
Houd de no-showpercentages per soort bijeenkomst in de gaten en pas de frequentie zo nodig aan.
Vergelijkingstabel: aanbevolen frequentie van herinneringen per vergadertype
Soort vergadering
Aanbevolen cadans
Kanalen
Opmerkingen
Kennismakingsgesprek
Direct + 24 uur + 2 uur
E-mail + sms
Voeg een korte agenda toe, link om de afspraak te verzetten
Jaarverslag
Direct + 48 uur + 24 uur
Voeg checklist toe + aanwezigheid partner
Sessie over belastingen en RMD’s
Direct + 48 uur + 24 uur + 2 uur
E-mail + sms
Klanten vergeten vaak deadlines — herhaalde herinneringen zijn belangrijk
Eerste virtuele ontmoeting
Direct + 24 uur + 2 uur + 10 minuten
E-mail + sms
Zet de link om mee te doen in de onderwerpregel
Familie-/CPA-bijeenkomst
Enquête → bevestiging + 48 uur
Gebruik groepspolls om afspraken te plannen
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Vermijd deze problemen die vaak leiden tot meer no-shows:
Te veel herinneringen sturen
Het gebruik van 'no-reply'-e-mailadressen
Tijdzones vergeten
Dat maakt het lastig om een nieuwe afspraak te maken
De videolink verbergen
Te veel voorbereidingswerk vragen
Je annuleringsvoorwaarden niet van tevoren vermelden
Doodle helpt dit te voorkomen door de juiste videolinks toe te voegen, de juiste tijdzone weer te geven en ingebouwde tools te bieden om afspraken te verzetten.
Maak herinneringen aan voor elk type vergadering
Gesprekken om potentiële klanten te werven
Onderwerp: Morgen om 15.00 uur ET — Een financieel gesprek met Taylor
Hoofdtekst:
Hoi Sam, ik kijk uit naar ons gesprek van 20 minuten. Dan gaan we je doelen en de volgende stappen doornemen.
Kijk hier: [videolink]
Antwoord met een Y om te bevestigen of gebruik deze link om een nieuwe afspraak te maken: [Doodle-link]
Gebruik Doodle 1:1 om zorgvuldig geselecteerde tijdstippen voor te stellen en herinneringen automatisch te versturen.
Jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten
Onderwerp: Maandag 11.00 uur — Jaaroverzicht en belastingplanning
Hoofdtekst:
Neem je meest recente loonstrookjes en 401(k)-overzichten mee.
Deelnemen via: [videolink] of op kantoor: 100 Main St (parkeerniveau 2)
Antwoord met een Y om te bevestigen of gebruik deze link om een nieuwe afspraak te maken: [Doodle-link]
Planning waarbij de tijd een belangrijke rol speelt
Onderwerp: Herinnering over 2 uur — RMD-evaluatie om 13.00 uur.
Hoofdtekst:
Meedoen: [videolink]. Wil je vandaag of morgen een ander tijdstip afspreken? Gebruik dan: [Doodle-link]
Familie- en CPA-bijeenkomsten met meerdere partijen
Gebruik de groepspolls van Doodle om tijdstippen voor te stellen in verschillende tijdzones.
Zodra het is bevestigd, stuurt Doodle de definitieve uitnodiging met de agenda naar iedereen.
Hulpmiddelen en oplossingen die het aantal no-shows verminderen
Boekingspagina voor automatische afspraken
Toont alleen je openingstijden
Voeg buffers, limieten en voorbereidende vragen toe
Automatische herinneringen en deadlines
Agendaintegraties: Google Calendar, Outlook, Apple Calendar
Ondersteuning voor betalingen via Stripe
1:1 voor zorgvuldig geselecteerde opties
Bied bepaalde tijdvakken aan
Automatische bevestiging + herinneringen
Ondersteuning van Stripe voor stortingen of kosten
Groepspolls voor huishoudens en COI’s
Stel tijdstippen voor aan maximaal 1000 mensen
Stel deadlines vast
Automatische herinneringen en bevestigingen
Inschrijflijsten voor workshops
Maak tijdvakken aan met een maximum aantal plaatsen
Deelnemersgegevens verbergen
Superhandig voor lesdagen of tijdens de herhalingsperiode
Integraties voor virtuele vergaderingen
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex
Wordt automatisch toegevoegd aan uitnodigingen en herinneringen
Professionele huisstijl en duidelijkheid
Aangepast logo en kleuren (Pro/Teams)
Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen
Een ervaring zonder advertenties
Maak betalingen onderdeel van je herinneringsstrategie
Betalingen kunnen het aantal no-shows verminderen en de verwachtingen verduidelijken.
Ontvang betalingen of vergoedingen via Stripe
Geef van tevoren duidelijk aan wat het terugbetalings- en annuleringsbeleid is
Bied flexibele opties aan (aanbetaling of achteraf betalen)
Zet in elke herinnering links om de afspraak te verzetten
Verbeter herinneringen met gegevens en tests
Gebruik eenvoudige analyses om je systeem te verbeteren:
Houd het percentage no-shows bij per soort vergadering
Test de onderwerpen en de lengte van de berichten
Pas de afzender en de toon aan
Verzamel redenen voor afzeggingen via een kort Doodle-formulier
Praktijkvoorbeelden van adviesteams
Het aantal potentiële klanten dat niet komt opdagen is gedaald van 22% naar 6%
Een RIA met twee adviseurs voegde herinneringen van 48 uur en 2 uur toe, plus stortingen via Stripe voor planningsgesprekken. Het aantal no-shows daalde binnen 60 dagen drastisch.
Terugblik op het belastingseizoen: geen enkele fout
Een zelfstandige adviseur gebruikte Boekingspagina's met buffertijden, voorbereidingschecklists en automatische herinneringen. Alle 12 afspraken verliepen op tijd.
Een vergadering over het familievermogen verspreid over drie tijdzones
Een family office gebruikte Groepspolls om vijf deelnemers op één lijn te krijgen. Dankzij de herinneringen van Doodle bleef iedereen op schema.
Belangrijkste punten
Gebruik een simpel herinneringsschema: direct + 48 uur + 24 uur + 2 uur
Maak het verzetten van afspraken makkelijk met een Doodle-link
Koppel kanalen aan klanttypes
Gebruik Stripe-stortingen voor belangrijke sessies
Laat Doodle herinneringen, uitnodigingen en groepsafspraken automatiseren
Ga aan de slag met een betere planning
Je hebt geen uitgebreide tech-oplossingen nodig om het aantal no-shows terug te dringen. Een duidelijk herinneringsschema en één planningstool kunnen je agenda deze week al veranderen. Doodle biedt je Boekingspagina's, 1-op-1-uitnodigingen, groepspolls en Inschrijflijsten op één plek – plus veilige agendasynchronisatie, automatische herinneringen, videolinks en optionele Stripe-betalingen.
Klaar om de planning te vereenvoudigen en het aantal no-shows te verminderen?
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