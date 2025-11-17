Opret en Doodle

Planlægning

Reducer antallet af udeblivelser: bedste praksis for påmindelser om aftaler for finansielle rådgivere

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 17. nov. 2025

financial professional reviewing performance charts

Language options

endefresit

Table of Contents

    Som finansiel rådgiver er din kalender din indtægtsmotor. Hver eneste ubesvarede samtale, årlige gennemgang eller levering af planer skader pengestrømmen og kundernes tillid. Udeblivelser spilder også forberedelsestid og forstyrrer opfølgningsopgaver. Den gode nyhed er, at du kan ændre dette med enkle påmindelser om aftaler, som matcher den måde, dine kunder lever og kommunikerer på.

    I denne guide lærer du et påmindelsessystem, der reducerer udeblivelser på tværs af potentielle kunder, igangværende kunder og husstande med flere beslutningstagere. Du vil se, hvad du skal sende, hvornår du skal sende det, hvilke kanaler der fungerer bedst, og hvordan du gør omplanlægningen smertefri. Du vil også se, hvordan Doodle automatiserer påmindelser, opretter forbindelse til din kalender og understøtter betalinger for både bookingsider og 1:1-møder.

    Til sidst har du en brugsklar drejebog med scripts, som du kan kopiere til din næste møderunde.

    Intet kreditkort påkrævet

    Udfordringen for professionelle finansielle rådgivere

    Udeblivelser sker af forudsigelige årsager: Kunder glemmer det, en ægtefælle kan ikke deltage, arbejdsmøder trækker ud, tidszoner bliver blandet sammen, eller nogen kan ikke finde linket til at deltage. Når det sker, mister du fakturerbar tid og momentum.

    Almindelige planlægningsudfordringer for rådgivere omfatter:

    • Potentielle kunder, der holder op med at svare før et opdagelsesopkald

    • Årlige gennemgange forsinkes på grund af dårlig kommunikation

    • Ubesvarede RMD- eller skatterelaterede møder tæt på vigtige deadlines

    • Kunder, der ikke ved, hvordan de skal deltage i virtuelle møder

    • Familiemøder med flere parter på tværs af flere tidszoner

    Hver eneste forglemmelse giver mere omarbejde, forsinker indtægterne og reducerer effektiviteten. Et stærkt påmindelsessystem holder møderne i kalenderen.

    Hvorfor dette er vigtigt for finansielle rådgivere

    At reducere antallet af udeblivelser påvirker din praksis direkte:

    • Højere omsætning pr. time

    • Flere gennemførte årlige gennemgange og planlægningscyklusser

    • Stærkere husstandsrelationer og smidigere koordinering

    • Bedre dokumentation for overholdelse af regler

    • Mindre indhentning efter arbejdstid, mere personlig tid

    Bedste praksis for aftalepåmindelser hjælper dig med at beskytte kundernes resultater og samtidig holde dit team fokuseret på rådgivning - ikke på konstant omplanlægning.

    Opbyg en påmindelseskadence, der virker

    En forudsigelig kadence er rygraden i en lavere no-show rate. Juster tidslinjen en smule for forskellige mødetyper, men hold din basisrytme konsekvent.

    Indstil din centrale tidslinje

    Brug denne sekvens til de fleste møder med kunder og potentielle kunder:

    Øjeblikkelig bekræftelse

    Sendes med det samme, når mødet bookes. Indeholder en kalenderinvitation, en lokation eller et videolink og en kort dagsorden.

    Påmindelse inden for 48 timer

    E-mail med en tjekliste til forberedelse og et link til ny planlægning.

    24 timers påmindelse

    E-mail eller SMS med vigtige detaljer og en hurtig bekræftelse.

    2-timers påmindelse

    SMS til virtuelle møder eller første besøg på kontoret. Inkluder link eller adresse til at deltage.

    10-minutters påmindelse

    Kun til førstegangs virtuelle klienter eller klienter, der ofte glemmer møder.

    Doodle sender automatisk bekræftelser og påmindelser fra din bookingside eller 1:1-møde. For møder med flere deltagere koordinerer Doodle Group Polls tilgængelighed og sender påmindelser til alle deltagere.

    Match kanalen til klienten

    Forskellige kunder reagerer på forskellige kanaler. Spor præferencer og juster.

    • Potentielle kunder: E-mail + SMS

    • Pensionister: Telefonopkald dagen før, SMS, hvis de sender en sms

    • Travle ledere: SMS 24 og 2 timer før

    • Møder med flere parter: E-mail til alle parter med klare næste skridt

    Doodle-påmindelser leveres som standard via e-mail. Til SMS kan du sende en kort tekst, der linker til Doodle-omlægningssiden, så kunderne hurtigt kan justere aftalen.

    Inkluder det, der betyder noget, i hver påmindelse

    Klare påmindelser besvarer fem spørgsmål:

    • Hvad: Mødetype og dagsorden

    • Hvornår: Dato, klokkeslæt og tidszone

    • Hvor: Et link: Deltagelseslink eller kontoradresse med parkeringsinfo

    • Hvordan: Forbered ting og dokumenter, der skal medbringes

    • Hvis noget ændrer sig: Et klart link til omlægning eller aflysning

    Med Doodle Pro hjælper AI-genererede beskrivelser med at holde dagsordener og forberedelsestrin konsistente på tværs af dit team.

    Praktiske tips, du kan bruge i dag

    Disse effektive justeringer fungerer for de fleste rådgivningsvirksomheder:

    • Tip 1: Tilføj en erklæring om værdi

    Eksempel: "Årlig gennemgang for at bekræfte pensionsfremskridt og 2025 Roth-strategi."

    • Tip 2: Brug enkle bekræftelser

    Bed kunderne om at svare "Y" for at bekræfte eller "C" for at flytte aftalen.

    • Tip 3: Gør emnelinjerne specifikke

    Eksempel: I morgen kl. 10 ET - Roth-gennemgang med Jordan, Park Ave Office.

    • Tip 4: Tilpas efter segment

    Medtag rutevejledning, links, rådgivernavne eller forberedelseslister afhængigt af kundetypen.

    • Tip 5: Tilbyd hurtig omplanlægning

    Inkluder dit Doodle-link i hver påmindelse.

    • Tip 6: Tilføj tidsbuffere

    Beskyt din tidsplan med tidsbuffere før og efter mødet i Doodle.

    • Tip 7: Kræv indskud til udvalgte møder

    Brug Stripe til at opkræve depositum for dybe planlægningssessioner.

    • Tip 8: Bekræft møder med flere parter tidligt

    Brug Group Polls til at låse tilgængelighed og påmindelser.

    • Tip 9: Hold påmindelser korte

    Sigt efter 60-120 ord.

    • Tip 10: Hold øje med resultaterne

    Hold øje med antallet af udeblivelser efter mødetype, og juster kadencen efter behov.

    Sammenligningstabel: anbefalet påmindelseskadence efter mødetype

    Mødetype

    Anbefalet kadence

    Kanaler

    Bemærkninger

    Opdagelsesopkald

    Øjeblikkelig + 24 timer + 2 timer

    E-mail + SMS

    Tilføj kort dagsorden, flyt link

    Årlig gennemgang

    Øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer

    E-mail

    Inkluder tjekliste + ægtefællens deltagelse

    Skat/RMD-session

    Øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer + 2 timer

    E-mail + SMS

    Kunder glemmer ofte deadlines - gentagne påmindelser er vigtige

    Virtuelt første møde

    Øjeblikkelig + 24 timer + 2 timer + 10 minutter

    E-mail + SMS

    Placer link til deltagelse i emnelinjen

    Familie/CPA-møde

    Afstemning → bekræftelse + 48 timer

    E-mail

    Brug gruppeafstemninger til planlægning

    Almindelige fejl, der skal undgås

    Undgå disse problemer, der ofte øger antallet af udeblivelser:

    • At sende for mange påmindelser

    • Brug af e-mailadresser uden svar

    • At glemme tidszoner

    • Gør det svært at lave en ny aftale

    • Skjuler videolinket

    • At bede om for meget forarbejde

    • Ikke at angive din afbestillingspolitik på forhånd

    Doodle hjælper med at undgå disse problemer ved at vedhæfte korrekte videolinks, vise den rigtige tidszone og tilbyde indbyggede værktøjer til omplanlægning.

    Lav påmindelser til hver mødetype

    Opdagelsessamtaler med potentielle kunder

    Emne: I morgen kl. 15.00 ET - økonomisk check-in med Taylor

    Brødtekst:

    Hej Sam, jeg ser frem til vores 20-minutters samtale. Vi gennemgår dine mål og næste skridt.

    Deltag: [videolink]

    Svar Y for at bekræfte, eller brug dette link til at ændre tidsplanen: [Doodle-link]

    Brug Doodle 1:1 til at sende kuraterede tidsmuligheder og automatisere påmindelser.

    Møder med årlig gennemgang

    Emne: Mandag kl. 11 - Årsgennemgang og skatteplanlægning

    Emne:

    Medbring venligst seneste lønsedler og 401(k)-opgørelser.

    Deltag: [videolink] eller kontor: 100 Main St (parkeringsniveau 2)

    Svar Y for at bekræfte, eller brug dette link for at ændre tidsplanen: [Doodle-link]

    Tidsfølsom planlægning

    Emne: 2-timers påmindelse - RMD-gennemgang kl. 13.00

    Body:

    Deltag: [videolink]. Har du brug for en ny tid i dag eller i morgen? Brug: [Doodle-link].

    Familie- og CPA-møder med flere parter

    Brug Doodle Group Polls til at foreslå tidspunkter på tværs af flere zoner.

    Når det er bekræftet, sender Doodle den endelige invitation til alle med dagsordenen.

    Værktøjer og løsninger, der reducerer no-shows

    Bookingside til automatiserede aftaler

    • Viser kun dine åbne tider

    • Tilføj buffere, grænser og forberedende spørgsmål

    • Automatiske påmindelser og deadlines

    • Kalenderintegrationer: Google, Outlook, Apple

    • Understøttelse af Stripe-betaling

    1:1 for kuraterede muligheder

    • Tilbyd udvalgte tidsintervaller

    • Automatisk bekræftelse + påmindelser

    • Stripe-understøttelse af indskud eller gebyrer

    Gruppeafstemninger for husstande og COI'er

    • Foreslå tider til op til 1000 personer

    • Indstil deadlines

    • Automatiske skub og bekræftelser

    Tilmeldingsark til workshops

    • Opret tidsintervaller med pladsbegrænsninger

    • Skjul deltageroplysninger

    • Perfekt til uddannelsesdage eller evalueringssæsoner

    Integration af virtuelle møder

    • Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex

    • Inkluderes automatisk i invitationer og påmindelser

    Professionel branding og klarhed

    • Brugerdefineret logo og farver (Pro/Teams)

    • AI-genererede mødebeskrivelser

    • Annoncefri oplevelse

    Gør betalinger til en del af din påmindelsesstrategi

    Betalinger kan reducere no-shows og tydeliggøre forventninger.

    • Opkræv indskud eller gebyrer via Stripe

    • Angiv refunderings- og afbestillingspolitikker på forhånd

    • Tilbyd fleksible muligheder (depositum eller betaling senere)

    • Inkluder links til omlægning af tid i alle påmindelser

    Forbedr påmindelser med data og test

    Brug enkle analyser til at forfine dit system:

    • Spor no-show rate efter mødetype

    • Test emnelinjer og meddelelseslængde

    • Tilpas afsender og tone

    • Indsaml afbudsårsager med en kort Doodle-formular

    Eksempler fra den virkelige verden fra rådgivningsteams

    Prospekt no-shows reduceret fra 22% til 6%.

    En RIA med to rådgivere tilføjede 48-timers og 2-timers påmindelser + Stripe-indbetalinger til planlægningssessioner. Antallet af udeblivelser faldt drastisk på 60 dage.

    Skattesæsonens gennemgangsdag med nul udeblivelser

    En solorådgiver brugte en bookingside med buffere, forberedelsestjeklister og automatiske påmindelser. Alle 12 møder forløb til tiden.

    Familieformuemøde på tværs af tre tidszoner

    Et familiekontor brugte Group Polls til at koordinere fem deltagere. Doodle-påmindelser holdt alle på sporet.

    Vigtige erfaringer

    • Brug en enkel påmindelseskadence: øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer + 2 timer

    • Gør det nemt at omplanlægge med et Doodle-link

    • Match kanaler til kundetyper

    • Brug Stripe-indskud til vigtige sessioner

    • Lad Doodle automatisere påmindelser, invitationer og gruppeplanlægning

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du behøver ikke en stor teknologisk stak for at reducere antallet af udeblivelser. En klar påmindelseskadence og et planlægningsværktøj kan ændre din kalender i denne uge. Doodle giver dig en bookingside, 1:1-invitationer, gruppeafstemninger og tilmeldingsark på ét sted - plus sikker kalendersynkronisering, automatiske påmindelser, videolinks og valgfri Stripe-betalinger.

    Er du klar til at forenkle planlægningen og reducere antallet af udeblivelser?

    Intet kreditkort påkrævet

    Relateret indhold

    Wellness/mindfulness group session

    Planlægning

    Planlægningsværktøj til wellness-trænere: den komplette guide

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Trainer teaching or presenting a structured plan.

    Planlægning

    5 skabeloner til bookingsider til betalte coachingsessioner

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Trainer standing at a whiteboard.

    Planlægning

    Sådan planlægger du kohortetræning uden frem og tilbage

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Løs scheduling ligningen med Doodle