Reducer antallet af udeblivelser: bedste praksis for påmindelser om aftaler for finansielle rådgivere

Som finansiel rådgiver er din kalender din indtægtsmotor. Hver eneste ubesvarede samtale, årlige gennemgang eller levering af planer skader pengestrømmen og kundernes tillid. Udeblivelser spilder også forberedelsestid og forstyrrer opfølgningsopgaver. Den gode nyhed er, at du kan ændre dette med enkle påmindelser om aftaler, som matcher den måde, dine kunder lever og kommunikerer på.

I denne guide lærer du et påmindelsessystem, der reducerer udeblivelser på tværs af potentielle kunder, igangværende kunder og husstande med flere beslutningstagere. Du vil se, hvad du skal sende, hvornår du skal sende det, hvilke kanaler der fungerer bedst, og hvordan du gør omplanlægningen smertefri. Du vil også se, hvordan Doodle automatiserer påmindelser, opretter forbindelse til din kalender og understøtter betalinger for både bookingsider og 1:1-møder.

Til sidst har du en brugsklar drejebog med scripts, som du kan kopiere til din næste møderunde.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Udfordringen for professionelle finansielle rådgivere

Udeblivelser sker af forudsigelige årsager: Kunder glemmer det, en ægtefælle kan ikke deltage, arbejdsmøder trækker ud, tidszoner bliver blandet sammen, eller nogen kan ikke finde linket til at deltage. Når det sker, mister du fakturerbar tid og momentum.

Almindelige planlægningsudfordringer for rådgivere omfatter:

Potentielle kunder , der holder op med at svare før et opdagelsesopkald

Årlige gennemgange forsinkes på grund af dårlig kommunikation

Ubesvarede RMD- eller skatterelaterede møder tæt på vigtige deadlines

Kunder, der ikke ved, hvordan de skal deltage i virtuelle møder

Familiemøder med flere parter på tværs af flere tidszoner

Hver eneste forglemmelse giver mere omarbejde, forsinker indtægterne og reducerer effektiviteten. Et stærkt påmindelsessystem holder møderne i kalenderen.

Hvorfor dette er vigtigt for finansielle rådgivere

At reducere antallet af udeblivelser påvirker din praksis direkte:

Højere omsætning pr. time

Flere gennemførte årlige gennemgange og planlægningscyklusser

Stærkere husstandsrelationer og smidigere koordinering

Bedre dokumentation for overholdelse af regler

Mindre indhentning efter arbejdstid, mere personlig tid

Bedste praksis for aftalepåmindelser hjælper dig med at beskytte kundernes resultater og samtidig holde dit team fokuseret på rådgivning - ikke på konstant omplanlægning.

Opbyg en påmindelseskadence, der virker

En forudsigelig kadence er rygraden i en lavere no-show rate. Juster tidslinjen en smule for forskellige mødetyper, men hold din basisrytme konsekvent.

Indstil din centrale tidslinje

Brug denne sekvens til de fleste møder med kunder og potentielle kunder:

Øjeblikkelig bekræftelse

Sendes med det samme, når mødet bookes . Indeholder en kalenderinvitation, en lokation eller et videolink og en kort dagsorden.

Påmindelse inden for 48 timer

E-mail med en tjekliste til forberedelse og et link til ny planlægning.

24 timers påmindelse

E-mail eller SMS med vigtige detaljer og en hurtig bekræftelse.

2-timers påmindelse

SMS til virtuelle møder eller første besøg på kontoret. Inkluder link eller adresse til at deltage.

10-minutters påmindelse

Kun til førstegangs virtuelle klienter eller klienter, der ofte glemmer møder.

Doodle sender automatisk bekræftelser og påmindelser fra din bookingside eller 1:1-møde. For møder med flere deltagere koordinerer Doodle Group Polls tilgængelighed og sender påmindelser til alle deltagere.

Match kanalen til klienten

Forskellige kunder reagerer på forskellige kanaler. Spor præferencer og juster.

Potentielle kunder: E-mail + SMS

Pensionister: Telefonopkald dagen før, SMS, hvis de sender en sms

Travle ledere: SMS 24 og 2 timer før

Møder med flere parter: E-mail til alle parter med klare næste skridt

Doodle-påmindelser leveres som standard via e-mail. Til SMS kan du sende en kort tekst, der linker til Doodle-omlægningssiden, så kunderne hurtigt kan justere aftalen.

Inkluder det, der betyder noget, i hver påmindelse

Klare påmindelser besvarer fem spørgsmål:

Hvad: Mødetype og dagsorden

Hvornår: Dato, klokkeslæt og tidszone

Hvor: Et link: Deltagelseslink eller kontoradresse med parkeringsinfo

Hvordan: Forbered ting og dokumenter, der skal medbringes

Hvis noget ændrer sig: Et klart link til omlægning eller aflysning

Med Doodle Pro hjælper AI-genererede beskrivelser med at holde dagsordener og forberedelsestrin konsistente på tværs af dit team.

Praktiske tips, du kan bruge i dag

Disse effektive justeringer fungerer for de fleste rådgivningsvirksomheder:

Tip 1: Tilføj en erklæring om værdi

Eksempel: "Årlig gennemgang for at bekræfte pensionsfremskridt og 2025 Roth-strategi."

Tip 2: Brug enkle bekræftelser

Bed kunderne om at svare "Y" for at bekræfte eller "C" for at flytte aftalen.

Tip 3: Gør emnelinjerne specifikke

Eksempel: I morgen kl. 10 ET - Roth-gennemgang med Jordan, Park Ave Office.

Tip 4: Tilpas efter segment

Medtag rutevejledning, links, rådgivernavne eller forberedelseslister afhængigt af kundetypen.

Tip 5: Tilbyd hurtig omplanlægning

Inkluder dit Doodle-link i hver påmindelse.

Tip 6: Tilføj tidsbuffere

Beskyt din tidsplan med tidsbuffere før og efter mødet i Doodle.

Tip 7: Kræv indskud til udvalgte møder

Brug Stripe til at opkræve depositum for dybe planlægningssessioner.

Tip 8: Bekræft møder med flere parter tidligt

Brug Group Polls til at låse tilgængelighed og påmindelser.

Tip 9: Hold påmindelser korte

Sigt efter 60-120 ord.

Tip 10: Hold øje med resultaterne

Hold øje med antallet af udeblivelser efter mødetype, og juster kadencen efter behov.

Sammenligningstabel: anbefalet påmindelseskadence efter mødetype

Mødetype Anbefalet kadence Kanaler Bemærkninger Opdagelsesopkald Øjeblikkelig + 24 timer + 2 timer E-mail + SMS Tilføj kort dagsorden, flyt link Årlig gennemgang Øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer E-mail Inkluder tjekliste + ægtefællens deltagelse Skat/RMD-session Øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer + 2 timer E-mail + SMS Kunder glemmer ofte deadlines - gentagne påmindelser er vigtige Virtuelt første møde Øjeblikkelig + 24 timer + 2 timer + 10 minutter E-mail + SMS Placer link til deltagelse i emnelinjen Familie/CPA-møde Afstemning → bekræftelse + 48 timer E-mail Brug gruppeafstemninger til planlægning

Almindelige fejl, der skal undgås

Undgå disse problemer, der ofte øger antallet af udeblivelser:

At sende for mange påmindelser

Brug af e-mailadresser uden svar

At glemme tidszoner

Gør det svært at lave en ny aftale

Skjuler videolinket

At bede om for meget forarbejde

Ikke at angive din afbestillingspolitik på forhånd

Doodle hjælper med at undgå disse problemer ved at vedhæfte korrekte videolinks, vise den rigtige tidszone og tilbyde indbyggede værktøjer til omplanlægning.

Lav påmindelser til hver mødetype

Opdagelsessamtaler med potentielle kunder

Emne: I morgen kl. 15.00 ET - økonomisk check-in med Taylor

Brødtekst:

Hej Sam, jeg ser frem til vores 20-minutters samtale. Vi gennemgår dine mål og næste skridt.

Deltag: [videolink]

Svar Y for at bekræfte, eller brug dette link til at ændre tidsplanen: [Doodle-link]

Brug Doodle 1:1 til at sende kuraterede tidsmuligheder og automatisere påmindelser.

Møder med årlig gennemgang

Emne: Mandag kl. 11 - Årsgennemgang og skatteplanlægning

Emne:

Medbring venligst seneste lønsedler og 401(k)-opgørelser.

Deltag: [videolink] eller kontor: 100 Main St (parkeringsniveau 2)

Svar Y for at bekræfte, eller brug dette link for at ændre tidsplanen: [Doodle-link]

Tidsfølsom planlægning

Emne: 2-timers påmindelse - RMD-gennemgang kl. 13.00

Body:

Deltag: [videolink]. Har du brug for en ny tid i dag eller i morgen? Brug: [Doodle-link].

Familie- og CPA-møder med flere parter

Brug Doodle Group Polls til at foreslå tidspunkter på tværs af flere zoner.

Når det er bekræftet, sender Doodle den endelige invitation til alle med dagsordenen.

Værktøjer og løsninger, der reducerer no-shows

Bookingside til automatiserede aftaler

Viser kun dine åbne tider

Tilføj buffere, grænser og forberedende spørgsmål

Automatiske påmindelser og deadlines

Kalenderintegrationer: Google, Outlook, Apple

Understøttelse af Stripe-betaling

1:1 for kuraterede muligheder

Tilbyd udvalgte tidsintervaller

Automatisk bekræftelse + påmindelser

Stripe-understøttelse af indskud eller gebyrer

Gruppeafstemninger for husstande og COI'er

Foreslå tider til op til 1000 personer

Indstil deadlines

Automatiske skub og bekræftelser

Tilmeldingsark til workshops

Opret tidsintervaller med pladsbegrænsninger

Skjul deltageroplysninger

Perfekt til uddannelsesdage eller evalueringssæsoner

Integration af virtuelle møder

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex

Inkluderes automatisk i invitationer og påmindelser

Professionel branding og klarhed

Brugerdefineret logo og farver (Pro/Teams)

AI-genererede mødebeskrivelser

Annoncefri oplevelse

Gør betalinger til en del af din påmindelsesstrategi

Betalinger kan reducere no-shows og tydeliggøre forventninger.

Opkræv indskud eller gebyrer via Stripe

Angiv refunderings- og afbestillingspolitikker på forhånd

Tilbyd fleksible muligheder (depositum eller betaling senere)

Inkluder links til omlægning af tid i alle påmindelser

Forbedr påmindelser med data og test

Brug enkle analyser til at forfine dit system:

Spor no-show rate efter mødetype

Test emnelinjer og meddelelseslængde

Tilpas afsender og tone

Indsaml afbudsårsager med en kort Doodle-formular

Eksempler fra den virkelige verden fra rådgivningsteams

Prospekt no-shows reduceret fra 22% til 6%.

En RIA med to rådgivere tilføjede 48-timers og 2-timers påmindelser + Stripe-indbetalinger til planlægningssessioner. Antallet af udeblivelser faldt drastisk på 60 dage.

Skattesæsonens gennemgangsdag med nul udeblivelser

En solorådgiver brugte en bookingside med buffere, forberedelsestjeklister og automatiske påmindelser. Alle 12 møder forløb til tiden.

Familieformuemøde på tværs af tre tidszoner

Et familiekontor brugte Group Polls til at koordinere fem deltagere. Doodle-påmindelser holdt alle på sporet.

Vigtige erfaringer

Brug en enkel påmindelseskadence: øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer + 2 timer

Gør det nemt at omplanlægge med et Doodle-link

Match kanaler til kundetyper

Brug Stripe-indskud til vigtige sessioner

Lad Doodle automatisere påmindelser, invitationer og gruppeplanlægning

Kom i gang med bedre planlægning

Du behøver ikke en stor teknologisk stak for at reducere antallet af udeblivelser. En klar påmindelseskadence og et planlægningsværktøj kan ændre din kalender i denne uge. Doodle giver dig en bookingside, 1:1-invitationer, gruppeafstemninger og tilmeldingsark på ét sted - plus sikker kalendersynkronisering, automatiske påmindelser, videolinks og valgfri Stripe-betalinger.

Er du klar til at forenkle planlægningen og reducere antallet af udeblivelser?