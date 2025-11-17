Planlægning
Reducer antallet af udeblivelser: bedste praksis for påmindelser om aftaler for finansielle rådgivere
Som finansiel rådgiver er din kalender din indtægtsmotor. Hver eneste ubesvarede samtale, årlige gennemgang eller levering af planer skader pengestrømmen og kundernes tillid. Udeblivelser spilder også forberedelsestid og forstyrrer opfølgningsopgaver. Den gode nyhed er, at du kan ændre dette med enkle påmindelser om aftaler, som matcher den måde, dine kunder lever og kommunikerer på.
I denne guide lærer du et påmindelsessystem, der reducerer udeblivelser på tværs af potentielle kunder, igangværende kunder og husstande med flere beslutningstagere. Du vil se, hvad du skal sende, hvornår du skal sende det, hvilke kanaler der fungerer bedst, og hvordan du gør omplanlægningen smertefri. Du vil også se, hvordan Doodle automatiserer påmindelser, opretter forbindelse til din kalender og understøtter betalinger for både bookingsider og 1:1-møder.
Til sidst har du en brugsklar drejebog med scripts, som du kan kopiere til din næste møderunde.
Udfordringen for professionelle finansielle rådgivere
Udeblivelser sker af forudsigelige årsager: Kunder glemmer det, en ægtefælle kan ikke deltage, arbejdsmøder trækker ud, tidszoner bliver blandet sammen, eller nogen kan ikke finde linket til at deltage. Når det sker, mister du fakturerbar tid og momentum.
Almindelige planlægningsudfordringer for rådgivere omfatter:
Potentielle kunder, der holder op med at svare før et opdagelsesopkald
Årlige gennemgange forsinkes på grund af dårlig kommunikation
Ubesvarede RMD- eller skatterelaterede møder tæt på vigtige deadlines
Kunder, der ikke ved, hvordan de skal deltage i virtuelle møder
Familiemøder med flere parter på tværs af flere tidszoner
Hver eneste forglemmelse giver mere omarbejde, forsinker indtægterne og reducerer effektiviteten. Et stærkt påmindelsessystem holder møderne i kalenderen.
Hvorfor dette er vigtigt for finansielle rådgivere
At reducere antallet af udeblivelser påvirker din praksis direkte:
Højere omsætning pr. time
Flere gennemførte årlige gennemgange og planlægningscyklusser
Stærkere husstandsrelationer og smidigere koordinering
Bedre dokumentation for overholdelse af regler
Mindre indhentning efter arbejdstid, mere personlig tid
Bedste praksis for aftalepåmindelser hjælper dig med at beskytte kundernes resultater og samtidig holde dit team fokuseret på rådgivning - ikke på konstant omplanlægning.
Opbyg en påmindelseskadence, der virker
En forudsigelig kadence er rygraden i en lavere no-show rate. Juster tidslinjen en smule for forskellige mødetyper, men hold din basisrytme konsekvent.
Indstil din centrale tidslinje
Brug denne sekvens til de fleste møder med kunder og potentielle kunder:
Øjeblikkelig bekræftelse
Sendes med det samme, når mødet bookes. Indeholder en kalenderinvitation, en lokation eller et videolink og en kort dagsorden.
Påmindelse inden for 48 timer
E-mail med en tjekliste til forberedelse og et link til ny planlægning.
24 timers påmindelse
E-mail eller SMS med vigtige detaljer og en hurtig bekræftelse.
2-timers påmindelse
SMS til virtuelle møder eller første besøg på kontoret. Inkluder link eller adresse til at deltage.
10-minutters påmindelse
Kun til førstegangs virtuelle klienter eller klienter, der ofte glemmer møder.
Doodle sender automatisk bekræftelser og påmindelser fra din bookingside eller 1:1-møde. For møder med flere deltagere koordinerer Doodle Group Polls tilgængelighed og sender påmindelser til alle deltagere.
Match kanalen til klienten
Forskellige kunder reagerer på forskellige kanaler. Spor præferencer og juster.
Potentielle kunder: E-mail + SMS
Pensionister: Telefonopkald dagen før, SMS, hvis de sender en sms
Travle ledere: SMS 24 og 2 timer før
Møder med flere parter: E-mail til alle parter med klare næste skridt
Doodle-påmindelser leveres som standard via e-mail. Til SMS kan du sende en kort tekst, der linker til Doodle-omlægningssiden, så kunderne hurtigt kan justere aftalen.
Inkluder det, der betyder noget, i hver påmindelse
Klare påmindelser besvarer fem spørgsmål:
Hvad: Mødetype og dagsorden
Hvornår: Dato, klokkeslæt og tidszone
Hvor: Et link: Deltagelseslink eller kontoradresse med parkeringsinfo
Hvordan: Forbered ting og dokumenter, der skal medbringes
Hvis noget ændrer sig: Et klart link til omlægning eller aflysning
Med Doodle Pro hjælper AI-genererede beskrivelser med at holde dagsordener og forberedelsestrin konsistente på tværs af dit team.
Praktiske tips, du kan bruge i dag
Disse effektive justeringer fungerer for de fleste rådgivningsvirksomheder:
Tip 1: Tilføj en erklæring om værdi
Eksempel: "Årlig gennemgang for at bekræfte pensionsfremskridt og 2025 Roth-strategi."
Tip 2: Brug enkle bekræftelser
Bed kunderne om at svare "Y" for at bekræfte eller "C" for at flytte aftalen.
Tip 3: Gør emnelinjerne specifikke
Eksempel: I morgen kl. 10 ET - Roth-gennemgang med Jordan, Park Ave Office.
Tip 4: Tilpas efter segment
Medtag rutevejledning, links, rådgivernavne eller forberedelseslister afhængigt af kundetypen.
Tip 5: Tilbyd hurtig omplanlægning
Inkluder dit Doodle-link i hver påmindelse.
Tip 6: Tilføj tidsbuffere
Beskyt din tidsplan med tidsbuffere før og efter mødet i Doodle.
Tip 7: Kræv indskud til udvalgte møder
Brug Stripe til at opkræve depositum for dybe planlægningssessioner.
Tip 8: Bekræft møder med flere parter tidligt
Brug Group Polls til at låse tilgængelighed og påmindelser.
Tip 9: Hold påmindelser korte
Sigt efter 60-120 ord.
Tip 10: Hold øje med resultaterne
Hold øje med antallet af udeblivelser efter mødetype, og juster kadencen efter behov.
Sammenligningstabel: anbefalet påmindelseskadence efter mødetype
Mødetype
Anbefalet kadence
Kanaler
Bemærkninger
Opdagelsesopkald
Øjeblikkelig + 24 timer + 2 timer
E-mail + SMS
Tilføj kort dagsorden, flyt link
Årlig gennemgang
Øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer
Inkluder tjekliste + ægtefællens deltagelse
Skat/RMD-session
Øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer + 2 timer
E-mail + SMS
Kunder glemmer ofte deadlines - gentagne påmindelser er vigtige
Virtuelt første møde
Øjeblikkelig + 24 timer + 2 timer + 10 minutter
E-mail + SMS
Placer link til deltagelse i emnelinjen
Familie/CPA-møde
Afstemning → bekræftelse + 48 timer
Brug gruppeafstemninger til planlægning
Almindelige fejl, der skal undgås
Undgå disse problemer, der ofte øger antallet af udeblivelser:
At sende for mange påmindelser
Brug af e-mailadresser uden svar
At glemme tidszoner
Gør det svært at lave en ny aftale
Skjuler videolinket
At bede om for meget forarbejde
Ikke at angive din afbestillingspolitik på forhånd
Doodle hjælper med at undgå disse problemer ved at vedhæfte korrekte videolinks, vise den rigtige tidszone og tilbyde indbyggede værktøjer til omplanlægning.
Lav påmindelser til hver mødetype
Opdagelsessamtaler med potentielle kunder
Emne: I morgen kl. 15.00 ET - økonomisk check-in med Taylor
Brødtekst:
Hej Sam, jeg ser frem til vores 20-minutters samtale. Vi gennemgår dine mål og næste skridt.
Deltag: [videolink]
Svar Y for at bekræfte, eller brug dette link til at ændre tidsplanen: [Doodle-link]
Brug Doodle 1:1 til at sende kuraterede tidsmuligheder og automatisere påmindelser.
Møder med årlig gennemgang
Emne: Mandag kl. 11 - Årsgennemgang og skatteplanlægning
Emne:
Medbring venligst seneste lønsedler og 401(k)-opgørelser.
Deltag: [videolink] eller kontor: 100 Main St (parkeringsniveau 2)
Svar Y for at bekræfte, eller brug dette link for at ændre tidsplanen: [Doodle-link]
Tidsfølsom planlægning
Emne: 2-timers påmindelse - RMD-gennemgang kl. 13.00
Body:
Deltag: [videolink]. Har du brug for en ny tid i dag eller i morgen? Brug: [Doodle-link].
Familie- og CPA-møder med flere parter
Brug Doodle Group Polls til at foreslå tidspunkter på tværs af flere zoner.
Når det er bekræftet, sender Doodle den endelige invitation til alle med dagsordenen.
Værktøjer og løsninger, der reducerer no-shows
Bookingside til automatiserede aftaler
Viser kun dine åbne tider
Tilføj buffere, grænser og forberedende spørgsmål
Automatiske påmindelser og deadlines
Kalenderintegrationer: Google, Outlook, Apple
Understøttelse af Stripe-betaling
1:1 for kuraterede muligheder
Tilbyd udvalgte tidsintervaller
Automatisk bekræftelse + påmindelser
Stripe-understøttelse af indskud eller gebyrer
Gruppeafstemninger for husstande og COI'er
Foreslå tider til op til 1000 personer
Indstil deadlines
Automatiske skub og bekræftelser
Tilmeldingsark til workshops
Opret tidsintervaller med pladsbegrænsninger
Skjul deltageroplysninger
Perfekt til uddannelsesdage eller evalueringssæsoner
Integration af virtuelle møder
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex
Inkluderes automatisk i invitationer og påmindelser
Professionel branding og klarhed
Brugerdefineret logo og farver (Pro/Teams)
AI-genererede mødebeskrivelser
Annoncefri oplevelse
Gør betalinger til en del af din påmindelsesstrategi
Betalinger kan reducere no-shows og tydeliggøre forventninger.
Opkræv indskud eller gebyrer via Stripe
Angiv refunderings- og afbestillingspolitikker på forhånd
Tilbyd fleksible muligheder (depositum eller betaling senere)
Inkluder links til omlægning af tid i alle påmindelser
Forbedr påmindelser med data og test
Brug enkle analyser til at forfine dit system:
Spor no-show rate efter mødetype
Test emnelinjer og meddelelseslængde
Tilpas afsender og tone
Indsaml afbudsårsager med en kort Doodle-formular
Eksempler fra den virkelige verden fra rådgivningsteams
Prospekt no-shows reduceret fra 22% til 6%.
En RIA med to rådgivere tilføjede 48-timers og 2-timers påmindelser + Stripe-indbetalinger til planlægningssessioner. Antallet af udeblivelser faldt drastisk på 60 dage.
Skattesæsonens gennemgangsdag med nul udeblivelser
En solorådgiver brugte en bookingside med buffere, forberedelsestjeklister og automatiske påmindelser. Alle 12 møder forløb til tiden.
Familieformuemøde på tværs af tre tidszoner
Et familiekontor brugte Group Polls til at koordinere fem deltagere. Doodle-påmindelser holdt alle på sporet.
Vigtige erfaringer
Brug en enkel påmindelseskadence: øjeblikkelig + 48 timer + 24 timer + 2 timer
Gør det nemt at omplanlægge med et Doodle-link
Match kanaler til kundetyper
Brug Stripe-indskud til vigtige sessioner
Lad Doodle automatisere påmindelser, invitationer og gruppeplanlægning
Kom i gang med bedre planlægning
Du behøver ikke en stor teknologisk stak for at reducere antallet af udeblivelser. En klar påmindelseskadence og et planlægningsværktøj kan ændre din kalender i denne uge. Doodle giver dig en bookingside, 1:1-invitationer, gruppeafstemninger og tilmeldingsark på ét sted - plus sikker kalendersynkronisering, automatiske påmindelser, videolinks og valgfri Stripe-betalinger.
Er du klar til at forenkle planlægningen og reducere antallet af udeblivelser?