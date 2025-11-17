Terminplanung
Weniger unentschuldigtes Fernbleiben: Best Practices zur Terminerinnerung für FinanzberaterInnen
Lesezeit: 10 Minuten
Als Finanzberater/in ist dein Kalender dein Umsatzmotor. Jedes verpasste Gespräch, jede verpasste Jahresprüfung oder Planübergabe schadet dem Cashflow und dem Vertrauen der Kunden. Wer nicht erscheint, verschwendet außerdem Vorbereitungszeit und stört die Nachbereitung. Die gute Nachricht: Du kannst dies mit einfachen Terminerinnerungen ändern, die sich an die Lebens- und Kommunikationsgewohnheiten deiner Kunden anpassen.
In diesem Leitfaden lernst du ein Erinnerungssystem kennen, mit dem du die Zahl der nicht wahrgenommenen Termine bei potenziellen und bestehenden Kunden sowie in Haushalten mit mehreren Entscheidungsträgern reduzieren kannst. Du erfährst, was du wann verschicken solltest, welche Kanäle am besten funktionieren und wie du die Terminverschiebung vereinfachst. Außerdem erfährst du, wie Doodle Erinnerungen automatisiert, eine Verbindung zu deinem Kalender herstellt und Zahlungen sowohl für die Buchungsseite als auch für 1:1-Meetings unterstützt.
Am Ende des Kurses hast du ein fertiges Playbook mit Skripten, die du für deine nächsten Meetings kopieren kannst.
Die Herausforderung für Finanzberater/innen
Das Nichterscheinen hat vorhersehbare Gründe: Kunden vergessen es, der Ehepartner kann nicht kommen, die Arbeitstreffen dauern lange, die Zeitzonen kommen durcheinander oder jemand findet den Beitrittslink nicht. Wenn das passiert, verlierst du abrechenbare Zeit und Schwung.
Häufige Probleme bei der Terminplanung für Berater/innen sind:
Interessenten, die vor einem geplanten Gespräch nicht mehr antworten
Jährliche Überprüfungen verzögern sich aufgrund schlechter Kommunikation
Versäumte RMD- oder Steuergespräche kurz vor wichtigen Terminen
Kunden, die nicht wissen, wie sie an virtuellen Sitzungen teilnehmen können
Familientreffen mit mehreren Parteien in verschiedenen Zeitzonen
Jedes Versäumnis führt zu Nacharbeit, verzögert die Einnahmen und verringert die Effizienz. Ein gutes Erinnerungssystem sorgt dafür, dass Besprechungen im Kalender stehen.
Warum dies für Finanzberater/innen wichtig ist
Die Reduzierung von Nichtteilnahmen wirkt sich direkt auf deine Praxis aus:
Höhere Einnahmen pro Stunde
Mehr abgeschlossene Jahresüberprüfungen und Planungszyklen
Stärkere Haushaltsbeziehungen und reibungslosere Koordination
Bessere Compliance-Dokumentation
Weniger Nachholbedarf nach Feierabend, mehr persönliche Zeit
Best Practices für Terminerinnerungen helfen dir, die Ergebnisse deiner Kunden zu schützen, während sich dein Team auf die Beratung konzentriert - und nicht auf ständige Terminverschiebungen.
Erstelle einen funktionierenden Erinnerungsrhythmus
Ein vorhersehbarer Rhythmus ist das Rückgrat für eine geringere Zahl von Nicht-Erscheinen. Passe den Zeitplan für verschiedene Arten von Meetings leicht an, aber halte deinen Grundrhythmus konstant.
Lege deinen Hauptzeitplan fest
Für die meisten Kunden- und Interessententreffen solltest du diese Reihenfolge einhalten:
Sofortige Bestätigung
Wird sofort nach der Buchung verschickt. Enthält eine Kalendereinladung, einen Orts- oder Videolink und eine kurze Tagesordnung.
48-Stunden-Erinnerung
E-Mail mit einer Checkliste zur Vorbereitung und einem Link zur Terminverschiebung.
24-Stunden-Erinnerung
E-Mail oder SMS mit den wichtigsten Details und einer kurzen Bestätigungsanfrage.
2-Stunden-Erinnerung
SMS für virtuelle Treffen oder erste Besuche im Büro. Füge den Beitrittslink oder die Adresse hinzu.
10-Minuten-Erinnerung
Nur für virtuelle Erstkunden oder Kunden, die häufig Termine vergessen.
Doodle verschickt automatisch Bestätigungen und Erinnerungen von deiner Buchungsseite oder deinem 1:1-Meeting. Bei Meetings mit mehreren Teilnehmern koordiniert Doodle Group Polls die Verfügbarkeit und sendet Erinnerungen an alle Teilnehmer.
Passe den Kanal an den Kunden an
Unterschiedliche Kunden reagieren auf unterschiedliche Kanäle. Verfolge die Vorlieben und passe sie an.
Interessenten: E-Mail + SMS
Ruheständler: Telefonanruf am Vortag, SMS, wenn sie simsen
Beschäftigte Führungskräfte: SMS 24 und 2 Stunden vorher
Meetings mit mehreren Parteien: E-Mail an alle Parteien mit klaren nächsten Schritten
Doodle-Erinnerungen werden standardmäßig per E-Mail zugestellt. Bei SMS schickst du einen kurzen Text, der auf die Doodle-Terminverschiebungsseite verweist, damit die Kunden den Termin schnell anpassen können.
Gib in jeder Erinnerung an, worauf es ankommt
Klare Erinnerungen beantworten fünf Fragen:
Was: Art der Besprechung und Tagesordnung
Wann: Datum, Uhrzeit und Zeitzone
Wo: Link zum Treffpunkt oder Büroadresse mit Parkinformationen
Wie: Bereite Gegenstände und Dokumente vor, die du mitbringen sollst
Was, wenn: Ein klarer Link zum Verschieben oder Absagen
Mit Doodle Pro sorgen KI-generierte Beschreibungen dafür, dass Tagesordnungen und Vorbereitungsschritte in deinem Team einheitlich sind.
Praktische Tipps, die du heute anwenden kannst
Diese wirkungsvollen Anpassungen funktionieren in den meisten Beratungspraxen:
Tipp 1: Füge eine Wertaussage hinzu
Beispiel: "Jährliche Überprüfung, um den Fortschritt bei der Pensionierung und die Strategie für 2025 Roth zu bestätigen."
Tipp 2: Verwende einfache Bestätigungen
Bitte die Kunden, mit "J" zu antworten, um zu bestätigen, oder mit "C", um den Termin zu verschieben.
Tipp 3: Mache die Betreffzeilen spezifisch
Beispiel: Morgen 10.00 Uhr ET - Roth-Besprechung mit Jordan, Park Ave Office.
Tipp 4: Personalisiere nach Segmenten
Füge je nach Kundentyp eine Wegbeschreibung, einen Link zum Beitritt, den Namen des Beraters oder eine Vorbereitungsliste hinzu.
Tipp 5: Biete eine schnelle Terminverschiebung an
Füge deinen Doodle-Link in jede Erinnerung ein.
Tipp 6: Füge Zeitpuffer hinzu
Schütze deinen Zeitplan mit Zeitpuffern vor und nach dem Treffen in Doodle.
Tipp 7: Verlange eine Anzahlung für ausgewählte Meetings
Verwende Stripe, um Einzahlungen für tiefgreifende Planungssitzungen zu verlangen.
Tipp 8: Bestätige Meetings mit mehreren Teilnehmern frühzeitig
Verwende Gruppenumfragen, um Verfügbarkeiten und Erinnerungen festzulegen.
Tipp 9: Halte Erinnerungen kurz
Strebe 60-120 Wörter an.
Tipp 10: Verfolge die Ergebnisse
Beobachte die Nicht-Erscheinen-Raten nach Art des Meetings und passe die Kadenz nach Bedarf an.
Vergleichstabelle: Empfohlene Erinnerungshäufigkeit nach Art der Besprechung
Besprechungstyp
Empfohlene Kadenz
Kanäle
Anmerkungen
Entdeckungsanruf
Sofort + 24h + 2h
E-Mail + SMS
Kurze Tagesordnung hinzufügen, Link verschieben
Jährliche Überprüfung
Sofort + 48h + 24h
Inklusive Checkliste + Anwesenheit des Ehepartners
Steuer-/RMD-Sitzung
Sofort + 48h + 24h + 2h
E-Mail + SMS
Kunden vergessen oft Fristen - wiederholte Erinnerungen sind wichtig
Virtuelles erstes Treffen
Sofort + 24h + 2h + 10m
E-Mail + SMS
Link zum Beitritt in die Betreffzeile setzen
Familien-/CPA-Treffen
Umfrage → Bestätigung + 48h
Gruppenumfragen für die Terminplanung verwenden
Häufige Fehler, die du vermeiden solltest
Vermeide diese Probleme, die häufig dazu führen, dass du nicht erscheinst:
Zu viele Erinnerungsmails verschicken
E-Mail-Adressen verwenden, auf die man nicht antwortet
Vergessen von Zeitzonen
Terminverschiebungen erschweren
Den Videolink verstecken
Zu viel Vorarbeit verlangen
Keine Angabe der Stornierungsbedingungen im Voraus
Doodle hilft dir, diese Probleme zu vermeiden, indem du die richtigen Videolinks anhängst, die richtige Zeitzone anzeigst und integrierte Tools zur Terminverschiebung anbietest.
Erstelle Erinnerungen für jede Art von Treffen
Anrufe zum Kennenlernen neuer Kunden
Betreff: Morgen 15.00 Uhr ET - Finanzgespräch mit Taylor
Inhalt:
Hallo Sam, ich freue mich auf unser 20-minütiges Gespräch. Wir werden deine Ziele und nächsten Schritte besprechen.
Teilnahme: [Videolink]
Antworte mit Y, um zu bestätigen oder nutze diesen Link, um den Termin zu verschieben: [Doodle-Link]
Verwende Doodle 1:1, um kuratierte Zeitoptionen zu senden und Erinnerungen zu automatisieren.
Jährliche Überprüfungstreffen
Thema: Montag 11.00 Uhr - Jahresrückblick und Steuerplanung
Inhalt:
Bitte bring die letzten Gehaltsabrechnungen und 401(k)-Auszüge mit.
Teilnahme: [Videolink] oder Büro: 100 Main St (Parkdeck 2)
Antworte mit Y, um den Termin zu bestätigen oder nutze diesen Link, um den Termin zu verschieben: [Doodle-Link]
Zeitkritische Planung
Betreff: 2-Stunden-Erinnerung - RMD-Besprechung um 13.00 Uhr
Inhalt:
Teilnahme: [Video-Link]. Brauchst du heute oder morgen eine neue Zeit? Nutze: [Doodle-Link]
Familien- und CPA-Treffen mit mehreren Parteien
Verwende Doodle-Gruppenumfragen, um Zeiten für mehrere Zonen vorzuschlagen.
Sobald der Termin bestätigt ist, schickt Doodle die endgültige Einladung mit der Tagesordnung an alle.
Tools und Lösungen zur Reduzierung von No-Shows
Buchungsseite für automatisierte Termine
Zeigt nur deine offenen Termine an
Hinzufügen von Puffern, Limits und Vorbereitungsfragen
Automatische Erinnerungen und Fristen
Kalenderintegrationen: Google, Outlook, Apple
Unterstützung für Stripe-Zahlungen
1:1 für kuratierte Optionen
Biete ausgewählte Zeitfenster an
Automatische Bestätigungen und Erinnerungen
Stripe-Unterstützung für Einzahlungen oder Gebühren
Gruppenumfragen für Haushalte und COIs
Vorschlagen von Zeiten für bis zu 1000 Personen
Fristen setzen
Automatische Benachrichtigungen und Bestätigungen
Anmeldeformulare für Workshops
Erstellen von Zeitfenstern mit Sitzplatzbegrenzung
Teilnehmerdetails ausblenden
Hervorragend geeignet für Bildungstage oder Jahresrückblicke
Integrationen für virtuelle Meetings
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex
Automatisch in Einladungen und Erinnerungen enthalten
Professionelles Branding und Übersichtlichkeit
Benutzerdefiniertes Logo und Farben (Pro/Teams)
KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Werbefreies Erlebnis
Mach Zahlungen zu einem Teil deiner Erinnerungsstrategie
Zahlungen können No-Shows reduzieren und Erwartungen klären.
Erfasse Anzahlungen oder Gebühren über Stripe
Erstattungs- und Stornierungsbedingungen im Voraus festlegen
Biete flexible Optionen an (Anzahlung oder spätere Zahlung)
Füge in jede Erinnerung einen Link zur Terminverschiebung ein
Verbessere Erinnerungen mit Daten und Tests
Nutze einfache Analysen, um dein System zu verfeinern:
Verfolge die Nicht-Erscheinen-Rate nach Meeting-Typ
Teste Betreffzeilen und die Länge der Nachricht
Personalisiere Absender und Tonfall
Erfasse Absagegründe mit einem kurzen Doodle-Formular
Beispiele aus der Praxis von Beratungsteams
Absagen von Interessenten von 22% auf 6% gesenkt
Ein RIA mit zwei Beratern fügte 48-Stunden- und 2-Stunden-Erinnerungen sowie Stripe-Einzahlungen für Planungsgespräche hinzu. Die Zahl der Nichtteilnehmer sank innerhalb von 60 Tagen drastisch.
Steuerberatungstag mit null Fehlterminen
Ein Einzelberater nutzte eine Buchungsseite mit Puffern, Vorbereitungschecklisten und automatischen Erinnerungen. Alle 12 Sitzungen verliefen pünktlich.
Familienvermögenstreffen über drei Zeitzonen hinweg
Ein Familienbüro nutzte Gruppenumfragen, um fünf Teilnehmer zu koordinieren. Doodle-Erinnerungen hielten alle auf Kurs.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Verwende einen einfachen Erinnerungsrhythmus: sofort + 48h + 24h + 2h
Erleichtere die Terminverschiebung mit einem Doodle-Link
Passe die Kanäle den Kundentypen an
Verwende Stripe-Einzahlungen für wichtige Sitzungen
Lass Doodle Erinnerungen, Einladungen und Gruppenplanung automatisieren
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Du brauchst keinen großen technischen Aufwand, um die Zahl der Nichtteilnehmer/innen zu reduzieren. Ein klarer Erinnerungsrhythmus und ein einziges Planungstool können deinen Kalender diese Woche verändern. Doodle bietet dir eine Buchungsseite, 1:1-Einladungen, Gruppenumfragen und Anmeldebögen an einem Ort - plus sichere Kalendersynchronisation, automatische Erinnerungen, Videolinks und optionale Stripe-Zahlungen.
Bist du bereit, die Terminplanung zu vereinfachen und die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren?