Weniger unentschuldigtes Fernbleiben: Best Practices zur Terminerinnerung für FinanzberaterInnen

Lesezeit: 10 Minuten

Limara Schellenberg

Aktualisiert: 17. Nov. 2025

financial professional reviewing performance charts

Inhaltsübersicht

    Als Finanzberater/in ist dein Kalender dein Umsatzmotor. Jedes verpasste Gespräch, jede verpasste Jahresprüfung oder Planübergabe schadet dem Cashflow und dem Vertrauen der Kunden. Wer nicht erscheint, verschwendet außerdem Vorbereitungszeit und stört die Nachbereitung. Die gute Nachricht: Du kannst dies mit einfachen Terminerinnerungen ändern, die sich an die Lebens- und Kommunikationsgewohnheiten deiner Kunden anpassen.

    In diesem Leitfaden lernst du ein Erinnerungssystem kennen, mit dem du die Zahl der nicht wahrgenommenen Termine bei potenziellen und bestehenden Kunden sowie in Haushalten mit mehreren Entscheidungsträgern reduzieren kannst. Du erfährst, was du wann verschicken solltest, welche Kanäle am besten funktionieren und wie du die Terminverschiebung vereinfachst. Außerdem erfährst du, wie Doodle Erinnerungen automatisiert, eine Verbindung zu deinem Kalender herstellt und Zahlungen sowohl für die Buchungsseite als auch für 1:1-Meetings unterstützt.

    Am Ende des Kurses hast du ein fertiges Playbook mit Skripten, die du für deine nächsten Meetings kopieren kannst.

    Die Herausforderung für Finanzberater/innen

    Das Nichterscheinen hat vorhersehbare Gründe: Kunden vergessen es, der Ehepartner kann nicht kommen, die Arbeitstreffen dauern lange, die Zeitzonen kommen durcheinander oder jemand findet den Beitrittslink nicht. Wenn das passiert, verlierst du abrechenbare Zeit und Schwung.

    Häufige Probleme bei der Terminplanung für Berater/innen sind:

    • Interessenten, die vor einem geplanten Gespräch nicht mehr antworten

    • Jährliche Überprüfungen verzögern sich aufgrund schlechter Kommunikation

    • Versäumte RMD- oder Steuergespräche kurz vor wichtigen Terminen

    • Kunden, die nicht wissen, wie sie an virtuellen Sitzungen teilnehmen können

    • Familientreffen mit mehreren Parteien in verschiedenen Zeitzonen

    Jedes Versäumnis führt zu Nacharbeit, verzögert die Einnahmen und verringert die Effizienz. Ein gutes Erinnerungssystem sorgt dafür, dass Besprechungen im Kalender stehen.

    Warum dies für Finanzberater/innen wichtig ist

    Die Reduzierung von Nichtteilnahmen wirkt sich direkt auf deine Praxis aus:

    • Höhere Einnahmen pro Stunde

    • Mehr abgeschlossene Jahresüberprüfungen und Planungszyklen

    • Stärkere Haushaltsbeziehungen und reibungslosere Koordination

    • Bessere Compliance-Dokumentation

    • Weniger Nachholbedarf nach Feierabend, mehr persönliche Zeit

    Best Practices für Terminerinnerungen helfen dir, die Ergebnisse deiner Kunden zu schützen, während sich dein Team auf die Beratung konzentriert - und nicht auf ständige Terminverschiebungen.

    Erstelle einen funktionierenden Erinnerungsrhythmus

    Ein vorhersehbarer Rhythmus ist das Rückgrat für eine geringere Zahl von Nicht-Erscheinen. Passe den Zeitplan für verschiedene Arten von Meetings leicht an, aber halte deinen Grundrhythmus konstant.

    Lege deinen Hauptzeitplan fest

    Für die meisten Kunden- und Interessententreffen solltest du diese Reihenfolge einhalten:

    Sofortige Bestätigung

    Wird sofort nach der Buchung verschickt. Enthält eine Kalendereinladung, einen Orts- oder Videolink und eine kurze Tagesordnung.

    48-Stunden-Erinnerung

    E-Mail mit einer Checkliste zur Vorbereitung und einem Link zur Terminverschiebung.

    24-Stunden-Erinnerung

    E-Mail oder SMS mit den wichtigsten Details und einer kurzen Bestätigungsanfrage.

    2-Stunden-Erinnerung

    SMS für virtuelle Treffen oder erste Besuche im Büro. Füge den Beitrittslink oder die Adresse hinzu.

    10-Minuten-Erinnerung

    Nur für virtuelle Erstkunden oder Kunden, die häufig Termine vergessen.

    Doodle verschickt automatisch Bestätigungen und Erinnerungen von deiner Buchungsseite oder deinem 1:1-Meeting. Bei Meetings mit mehreren Teilnehmern koordiniert Doodle Group Polls die Verfügbarkeit und sendet Erinnerungen an alle Teilnehmer.

    Passe den Kanal an den Kunden an

    Unterschiedliche Kunden reagieren auf unterschiedliche Kanäle. Verfolge die Vorlieben und passe sie an.

    • Interessenten: E-Mail + SMS

    • Ruheständler: Telefonanruf am Vortag, SMS, wenn sie simsen

    • Beschäftigte Führungskräfte: SMS 24 und 2 Stunden vorher

    • Meetings mit mehreren Parteien: E-Mail an alle Parteien mit klaren nächsten Schritten

    Doodle-Erinnerungen werden standardmäßig per E-Mail zugestellt. Bei SMS schickst du einen kurzen Text, der auf die Doodle-Terminverschiebungsseite verweist, damit die Kunden den Termin schnell anpassen können.

    Gib in jeder Erinnerung an, worauf es ankommt

    Klare Erinnerungen beantworten fünf Fragen:

    • Was: Art der Besprechung und Tagesordnung

    • Wann: Datum, Uhrzeit und Zeitzone

    • Wo: Link zum Treffpunkt oder Büroadresse mit Parkinformationen

    • Wie: Bereite Gegenstände und Dokumente vor, die du mitbringen sollst

    • Was, wenn: Ein klarer Link zum Verschieben oder Absagen

    Mit Doodle Pro sorgen KI-generierte Beschreibungen dafür, dass Tagesordnungen und Vorbereitungsschritte in deinem Team einheitlich sind.

    Praktische Tipps, die du heute anwenden kannst

    Diese wirkungsvollen Anpassungen funktionieren in den meisten Beratungspraxen:

    • Tipp 1: Füge eine Wertaussage hinzu

    Beispiel: "Jährliche Überprüfung, um den Fortschritt bei der Pensionierung und die Strategie für 2025 Roth zu bestätigen."

    • Tipp 2: Verwende einfache Bestätigungen

    Bitte die Kunden, mit "J" zu antworten, um zu bestätigen, oder mit "C", um den Termin zu verschieben.

    • Tipp 3: Mache die Betreffzeilen spezifisch

    Beispiel: Morgen 10.00 Uhr ET - Roth-Besprechung mit Jordan, Park Ave Office.

    • Tipp 4: Personalisiere nach Segmenten

    Füge je nach Kundentyp eine Wegbeschreibung, einen Link zum Beitritt, den Namen des Beraters oder eine Vorbereitungsliste hinzu.

    • Tipp 5: Biete eine schnelle Terminverschiebung an

    Füge deinen Doodle-Link in jede Erinnerung ein.

    • Tipp 6: Füge Zeitpuffer hinzu

    Schütze deinen Zeitplan mit Zeitpuffern vor und nach dem Treffen in Doodle.

    • Tipp 7: Verlange eine Anzahlung für ausgewählte Meetings

    Verwende Stripe, um Einzahlungen für tiefgreifende Planungssitzungen zu verlangen.

    • Tipp 8: Bestätige Meetings mit mehreren Teilnehmern frühzeitig

    Verwende Gruppenumfragen, um Verfügbarkeiten und Erinnerungen festzulegen.

    • Tipp 9: Halte Erinnerungen kurz

    Strebe 60-120 Wörter an.

    • Tipp 10: Verfolge die Ergebnisse

    Beobachte die Nicht-Erscheinen-Raten nach Art des Meetings und passe die Kadenz nach Bedarf an.

    Vergleichstabelle: Empfohlene Erinnerungshäufigkeit nach Art der Besprechung

    Besprechungstyp

    Empfohlene Kadenz

    Kanäle

    Anmerkungen

    Entdeckungsanruf

    Sofort + 24h + 2h

    E-Mail + SMS

    Kurze Tagesordnung hinzufügen, Link verschieben

    Jährliche Überprüfung

    Sofort + 48h + 24h

    E-Mail

    Inklusive Checkliste + Anwesenheit des Ehepartners

    Steuer-/RMD-Sitzung

    Sofort + 48h + 24h + 2h

    E-Mail + SMS

    Kunden vergessen oft Fristen - wiederholte Erinnerungen sind wichtig

    Virtuelles erstes Treffen

    Sofort + 24h + 2h + 10m

    E-Mail + SMS

    Link zum Beitritt in die Betreffzeile setzen

    Familien-/CPA-Treffen

    Umfrage → Bestätigung + 48h

    E-Mail

    Gruppenumfragen für die Terminplanung verwenden

    Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

    Vermeide diese Probleme, die häufig dazu führen, dass du nicht erscheinst:

    • Zu viele Erinnerungsmails verschicken

    • E-Mail-Adressen verwenden, auf die man nicht antwortet

    • Vergessen von Zeitzonen

    • Terminverschiebungen erschweren

    • Den Videolink verstecken

    • Zu viel Vorarbeit verlangen

    • Keine Angabe der Stornierungsbedingungen im Voraus

    Doodle hilft dir, diese Probleme zu vermeiden, indem du die richtigen Videolinks anhängst, die richtige Zeitzone anzeigst und integrierte Tools zur Terminverschiebung anbietest.

    Erstelle Erinnerungen für jede Art von Treffen

    Anrufe zum Kennenlernen neuer Kunden

    Betreff: Morgen 15.00 Uhr ET - Finanzgespräch mit Taylor

    Inhalt:

    Hallo Sam, ich freue mich auf unser 20-minütiges Gespräch. Wir werden deine Ziele und nächsten Schritte besprechen.

    Teilnahme: [Videolink]

    Antworte mit Y, um zu bestätigen oder nutze diesen Link, um den Termin zu verschieben: [Doodle-Link]

    Verwende Doodle 1:1, um kuratierte Zeitoptionen zu senden und Erinnerungen zu automatisieren.

    Jährliche Überprüfungstreffen

    Thema: Montag 11.00 Uhr - Jahresrückblick und Steuerplanung

    Inhalt:

    Bitte bring die letzten Gehaltsabrechnungen und 401(k)-Auszüge mit.

    Teilnahme: [Videolink] oder Büro: 100 Main St (Parkdeck 2)

    Antworte mit Y, um den Termin zu bestätigen oder nutze diesen Link, um den Termin zu verschieben: [Doodle-Link]

    Zeitkritische Planung

    Betreff: 2-Stunden-Erinnerung - RMD-Besprechung um 13.00 Uhr

    Inhalt:

    Teilnahme: [Video-Link]. Brauchst du heute oder morgen eine neue Zeit? Nutze: [Doodle-Link]

    Familien- und CPA-Treffen mit mehreren Parteien

    Verwende Doodle-Gruppenumfragen, um Zeiten für mehrere Zonen vorzuschlagen.

    Sobald der Termin bestätigt ist, schickt Doodle die endgültige Einladung mit der Tagesordnung an alle.

    Tools und Lösungen zur Reduzierung von No-Shows

    Buchungsseite für automatisierte Termine

    • Zeigt nur deine offenen Termine an

    • Hinzufügen von Puffern, Limits und Vorbereitungsfragen

    • Automatische Erinnerungen und Fristen

    • Kalenderintegrationen: Google, Outlook, Apple

    • Unterstützung für Stripe-Zahlungen

    1:1 für kuratierte Optionen

    • Biete ausgewählte Zeitfenster an

    • Automatische Bestätigungen und Erinnerungen

    • Stripe-Unterstützung für Einzahlungen oder Gebühren

    Gruppenumfragen für Haushalte und COIs

    • Vorschlagen von Zeiten für bis zu 1000 Personen

    • Fristen setzen

    • Automatische Benachrichtigungen und Bestätigungen

    Anmeldeformulare für Workshops

    • Erstellen von Zeitfenstern mit Sitzplatzbegrenzung

    • Teilnehmerdetails ausblenden

    • Hervorragend geeignet für Bildungstage oder Jahresrückblicke

    Integrationen für virtuelle Meetings

    • Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex

    • Automatisch in Einladungen und Erinnerungen enthalten

    Professionelles Branding und Übersichtlichkeit

    • Benutzerdefiniertes Logo und Farben (Pro/Teams)

    • KI-generierte Meeting-Beschreibungen

    • Werbefreies Erlebnis

    Mach Zahlungen zu einem Teil deiner Erinnerungsstrategie

    Zahlungen können No-Shows reduzieren und Erwartungen klären.

    • Erfasse Anzahlungen oder Gebühren über Stripe

    • Erstattungs- und Stornierungsbedingungen im Voraus festlegen

    • Biete flexible Optionen an (Anzahlung oder spätere Zahlung)

    • Füge in jede Erinnerung einen Link zur Terminverschiebung ein

    Verbessere Erinnerungen mit Daten und Tests

    Nutze einfache Analysen, um dein System zu verfeinern:

    • Verfolge die Nicht-Erscheinen-Rate nach Meeting-Typ

    • Teste Betreffzeilen und die Länge der Nachricht

    • Personalisiere Absender und Tonfall

    • Erfasse Absagegründe mit einem kurzen Doodle-Formular

    Beispiele aus der Praxis von Beratungsteams

    Absagen von Interessenten von 22% auf 6% gesenkt

    Ein RIA mit zwei Beratern fügte 48-Stunden- und 2-Stunden-Erinnerungen sowie Stripe-Einzahlungen für Planungsgespräche hinzu. Die Zahl der Nichtteilnehmer sank innerhalb von 60 Tagen drastisch.

    Steuerberatungstag mit null Fehlterminen

    Ein Einzelberater nutzte eine Buchungsseite mit Puffern, Vorbereitungschecklisten und automatischen Erinnerungen. Alle 12 Sitzungen verliefen pünktlich.

    Familienvermögenstreffen über drei Zeitzonen hinweg

    Ein Familienbüro nutzte Gruppenumfragen, um fünf Teilnehmer zu koordinieren. Doodle-Erinnerungen hielten alle auf Kurs.

    Die wichtigsten Erkenntnisse

    • Verwende einen einfachen Erinnerungsrhythmus: sofort + 48h + 24h + 2h

    • Erleichtere die Terminverschiebung mit einem Doodle-Link

    • Passe die Kanäle den Kundentypen an

    • Verwende Stripe-Einzahlungen für wichtige Sitzungen

    • Lass Doodle Erinnerungen, Einladungen und Gruppenplanung automatisieren

    Beginne mit einer besseren Terminplanung

    Du brauchst keinen großen technischen Aufwand, um die Zahl der Nichtteilnehmer/innen zu reduzieren. Ein klarer Erinnerungsrhythmus und ein einziges Planungstool können deinen Kalender diese Woche verändern. Doodle bietet dir eine Buchungsseite, 1:1-Einladungen, Gruppenumfragen und Anmeldebögen an einem Ort - plus sichere Kalendersynchronisation, automatische Erinnerungen, Videolinks und optionale Stripe-Zahlungen.

    Bist du bereit, die Terminplanung zu vereinfachen und die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren?

