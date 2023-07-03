Soorten vergaderingen
- Soorten vergaderingen
Wat is een wekelijkse vergadering?Leestijd: 5 minuten3 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een teamvergadering?Leestijd: 5 minuten11 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een taskforce-vergadering?Leestijd: 5 minuten17 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een vergadering over het strategisch plan?Leestijd: 6 minuten19 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een evaluatiebijeenkomst?Leestijd: 5 minuten19 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een planningsvergadering?Leestijd: 5 minuten21 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een maandelijkse bijeenkomst?Leestijd: 5 minuten21 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een groepsbijeenkomst?Leestijd: 5 minuten24 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een focusgroep?Leestijd: 5 minuten24 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een vergadering van de financiële commissie?Leestijd: 5 minuten24 jul, 2023