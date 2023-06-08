Soorten vergaderingen
- Soorten vergaderingen
Wat is een vergadering van het dagelijks bestuur?Leestijd: 5 minuten25 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een commissievergadering?Leestijd: 5 minuten25 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een bijeenkomst van een boekenclub?Leestijd: 5 minuten26 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een bestuursvergadering?Leestijd: 5 minuten26 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een vergadering van de adviescommissie?Leestijd: 5 minuten26 jul, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een trainingssessie?Leestijd: 3 minuten14 jun, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een telefonische vergadering?Leestijd: 5 minuten12 jun, 2023
- Soorten vergaderingen
Een bestuursuitje plannen: sterkere strategieën en banden opbouwenLeestijd: 5 minuten12 jun, 2023
- Soorten vergaderingen
Een onvergetelijk kerstfeest organiserenLeestijd: 5 minuten9 jun, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een virtuele vergadering?Leestijd: 5 minuten8 jun, 2023