Als je naschoolse bijles geeft, zijn je beste uren zo volgeboekt. Met een Boekingspagina kun je die uren vullen zonder eindeloos heen en weer te moeten sms’en met ouders of leerlingen. In deze gids leer je hoe bijlesdocenten Boekingspagina's gebruiken om hun agenda vol te houden, no-shows te voorkomen en op tijd betaald te worden, met minder administratie.

Je moet lessen, voorbereiding, reistijd en berichtjes van gezinnen met elkaar in balans houden. Dat kan leiden tot open plekken die je graag wilt invullen en veel tijd die je kwijt bent aan het plannen. Een overzichtelijke Boekingspagina kan daar verandering in brengen. Met Doodle stel je één keer je regels in, deel je een link en laat je ouders kiezen uit je daadwerkelijke beschikbaarheid. Betalingen, herinneringen en videolinks worden voor je geregeld.

De uitdaging waar docenten voor staan

Je weet hoe het gaat. De schoolkalender verandert. Er duiken plotseling toetsen op. Een ouder vraagt op het laatste moment om een plekje. Je probeert je avonden of je studietijd vrij te houden, maar je wilt je week toch goed vullen.

Veelvoorkomende uitdagingen voor bijlesdocenten:

Een paar berichtjes heen en weer om een tijdstip af te spreken

Dubbele boekingen als agenda’s niet gesynchroniseerd zijn

Niet opdagen of te laat afzeggen zonder te betalen

Verwarring over tijdzones bij online lessen

Reistijd tussen de fysieke sessies

Administratief werk dat tijd kost die je niet aan het voorbereiden van lessen kunt besteden

Een boekingspagina kan al deze problemen oplossen met simpele regels en slimme standaardinstellingen.

Waarom dit belangrijk is voor docenten

Elk vrij tijdvak is gemiste inkomsten. Elke wijziging in de planning kost tijd en energie. Als je de planning handmatig regelt, raak je je focus kwijt en ben je aan het eind van de dag uitgeput.

Het gebruik van een boekingspagina heeft direct effect:

Er zijn meer sessies volgeboekt omdat het makkelijk is om te boeken

Minder no-shows omdat de betaling en herinneringen zijn geregeld

Minder administratie, zodat je betere lessen kunt voorbereiden

Duidelijke grenzen die je vrije tijd beschermen

Met Doodle houd je de touwtjes in handen voor je week. Je zet je lessen online wanneer je lesgeeft. Studenten kiezen een tijdstip dat daadwerkelijk vrij is in je agenda. Je kunt via Stripe betaling bij het boeken verplicht stellen, zodat je gedekt bent als er iets verandert.

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Maak een boekingspagina die veel conversies oplevert

Een goede boekingspagina geeft antwoord op alle vragen die een ouder of leerling zou kunnen hebben voordat ze boeken. Zo verloopt het boeken vlot en hoef je geen vervolgmails te sturen.

Bepaal welke soorten sessies je wilt aanbieden

Maak aparte vermeldingen aan voor wat je aanbiedt:

60 minuten bijles in Algebra 1

45 minuten leesbegeleiding voor groep 2 tot en met 4

30 minuten AP-scheikunde: even bijpraten

Gratis kennismakingsgesprek van 15 minuten

Stel in Doodle voor elke dienst de duur, prijs en locatie apart in. Korte kennismakingsgesprekken helpen nieuwe gezinnen om je te leren kennen, zonder je agenda vol te proppen.

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Stel boekingsregels in die je tijd beschermen

Goede regels zorgen ervoor dat je week voorspelbaar is:

Doorlooptijd: je moet minstens 12 tot 24 uur van tevoren reserveren

Buffertijd: reken voor en na elke sessie 10 tot 15 minuten extra in voor aantekeningen of reistijd

Dagelijkse limieten: beperk het aantal sessies per dag, zodat je fris blijft

Terugkerende beschikbaarheid: stel lesblokken in, bijvoorbeeld van ma t/m do van 15.00 tot 19.00 uur

Koppel je Google Calendar, Outlook Calendar of Apple Calendar aan Doodle, zodat er rekening wordt gehouden met familie-evenementen en andere afspraken. Doodle verbergt de tijdstippen waarop je al bezet bent. Je agenda blijft privé. Alleen jij kunt hem zien.

Voeg duidelijke instructies en voorbereidingsmateriaal toe

Ouders willen graag weten wat ze kunnen verwachten. Vermeld in de beschrijving het volgende:

Wat moet een leerling meenemen of uploaden vóór de les?

Jouw annuleringsvoorwaarden

Hoe kun je via een link meedoen aan online lessen?

Of je nu op reis bent of alleen online lesgeeft

Met Doodle Pro kun je door AI gegenereerde beschrijvingen gebruiken om een duidelijk en toegankelijk overzicht op te stellen. Kies de toon, de lengte en de instructies, en pas het daarna aan in je eigen stijl.

Koppel je betaalmethode, zodat je op tijd betaald krijgt

Als je betaalde sessies aanbiedt, schakel dan Stripe in op je Doodle-boekingspagina of bij 1-op-1-boekingen. Je kunt:

Bij het boeken betalen of je kaart bewaren voor later

Prijzen per dienst vaststellen

Verminder het aantal no-shows, want mensen verbinden zich ertoe door te betalen

Ouders vinden het fijn als ze meteen kunnen betalen. Je bespaart tijd bij het factureren en hoeft niet achter betalingen aan te zitten.

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Praktische tips om je wekelijkse sessies in te vullen

Kleine aanpassingen helpen om bezoekers om te zetten in boekingen. Zo zorgen docenten ervoor dat hun agenda vol blijft.

Tip 1: Bied de juiste tijdsblokken aan. Groepeer je beste uren in aaneengesloten blokken, zoals van dinsdag tot en met donderdag van 15.00 tot 18.00 uur. Korte pauzes zorgen voor minder reistijd en houden je dag efficiënt.

Tip 2: Bied een gratis kennismakingsgesprek aan. Een gesprek van 10 tot 15 minuten schept vertrouwen. Gebruik hiervoor Doodle 1:1, zodat gezinnen kunnen kiezen uit een paar tijdstippen die jij hebt aangegeven.

Tip 3: Stel een duidelijke annuleringstermijn vast. Bijvoorbeeld: gratis omboeken tot 24 uur voor de les. Vermeld dit in de beschrijving en in de bevestigingsmail.

Tip 4: Gebruik automatische herinneringen. Met Doodle kun je herinneringen sturen, zodat studenten goed voorbereid komen. Vraag ze om te reageren met hun doelen voor de sessie.

Tip 5: Promoot je pagina op de juiste plekken. Zet je Doodle-link in je e-mailhandtekening, op Google Classroom, op je website, op Linktree, op WhatsApp en als QR-code op flyers.

Tip 6: Voeg locaties toe voor online of in persoon. Koppel Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco. Doodle zet de deelnamelink dan in de agenda-uitnodiging.

Tip 7: Bied pakketten aan met aparte vermeldingen. Als je pakketten van 5 sessies verkoopt, maak dan een dienst aan met de naam ‘Startpakket van 5 sessies’, waarbij je bij het boeken al betaald moet. Plan vervolgafspraken via je Boekingspagina's of 1-op-1.

Tip 8: Breng de behoeften al voor de sessie in kaart. Voeg verplichte velden toe, zoals leerjaar, vak, examendatum en leerdoel. Zo kun je je sneller voorbereiden.

Tip 9: Gebruik je eigen huisstijl. Met Doodle Pro kun je je logo en kleuren toevoegen. Ouders hebben dan het vertrouwen dat ze bij jou boeken, en niet via een of andere standaardtool.

Tip 10: Houd je weekenden vrij. Als je op zondag rust nodig hebt, stel die dagen dan in als ‘niet beschikbaar’. Een duidelijke grens zorgt ervoor dat je de rest van de week weer fris bent.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen die voor lege plekken en stress zorgen.

Te veel keuzes op één pagina. Als je wiskunde, lezen en SAT-voorbereiding geeft, zet dan geen tien diensten op één pagina. Deel ze in op vak of doelgroep om verwarring te voorkomen.

Geen buffertijd. Aaneengesloten sessies kunnen ervoor zorgen dat je te laat komt en je moet haasten. Met een buffer van 10 minuten kun je aantekeningen maken en even tot rust komen.

Geen betaling vragen voor piekuren. Na schooltijd is er veel vraag. Vraag bij het reserveren om betaling voor die tijdvakken om last-minute annuleringen te voorkomen.

Geen annuleringsbeleid opstellen. Als gezinnen de regels niet kennen, kom je er uiteindelijk op uit dat je via sms moet onderhandelen. Zet het één keer op je pagina en houd je eraan.

Je agenda is niet gekoppeld. Dubbele boekingen zorgen voor gedoe en terugbetalingen. Koppel je agenda in Doodle, zodat je bezette tijden worden geblokkeerd.

Tijdzones negeren. Online docenten werken vaak in verschillende tijdzones. Doodle detecteert de tijdzone van de kijker en toont de lokale tijden. Vermeld dit in je beschrijving.

Promotielinks die moeilijk te vinden zijn. Als je link alleen op je website staat, loop je boekingen mis. Zet hem in elk profiel en in elke e-mail die je verstuurt.

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Hulpmiddelen en oplossingen die docenten in Doodle gebruiken

Met Doodle kun je op één plek je boekingen, betalingen, herinneringen en uitnodigingen beheren.

Boekingspagina: Publiceer je beschikbaarheid één keer, koppel je agenda en laat gezinnen zelf een geschikt tijdstip kiezen. Voeg buffers, doorlooptijd, aangepaste vragen en prijzen toe. Koppel Stripe om de betaling bij het boeken te innen.

1:1: Geef een korte lijst met beschikbare tijdstippen aan een specifieke leerling of ouder. Ideaal voor voortgangsgesprekken of inhaalsessies. Doodle houdt de tijdstippen gereserveerd totdat iemand boekt, en maakt de rest daarna weer vrij.

Groepspoll: Organiseer je een SAT-voorbereidingsgroepje of een studiegroepje voor Algebra 2? Stel een paar opties voor en laat maximaal 1000 deelnemers stemmen. Kies de winnaar en verstuur de agenda-uitnodiging via Doodle.

Inschrijflijst: Organiseer je een schrijfworkshop op zaterdag met 8 plaatsen per uur? Maak dan een Inschrijflijst aan met tijdvakken en een maximum aantal plaatsen. Deelnemers reserveren een plekje. Maak gebruik van onbeperkte sessies op Doodle Pro.

Agendaintegraties: koppel Google Calendar, Microsoft Outlook Agenda of Apple Calendar. Doodle houdt je persoonlijke afspraken privé en voorkomt dubbele boekingen.

Videoconferenties: Voeg automatisch links naar Zoom, Google Meet, Cisco of Microsoft Teams toe aan bevestigde sessies. Je hoeft de links niet handmatig te delen.

Betalingen via Stripe: Laat gezinnen betalen zodra ze boeken. Hanteer verschillende prijzen per vak of duur. Stel het eenmalig in en bespaar tijd op het administratieve werk.

Branding en AI: Voeg met Doodle Pro en Doodle Teams je logo en kleuren toe. Gebruik door AI gegenereerde beschrijvingen om binnen enkele seconden duidelijke, vriendelijke instructies op te stellen.

Herinneringen en uitnodigingen: Stuur e-mailuitnodigingen naar maximaal 1000 deelnemers als je een grotere groep hebt. Stel deadlines en automatische herinneringen in, zodat niemand het vergeet.

Zapier-koppeling: stuur nieuwe boekingen door naar een Google-spreadsheet, je CRM of je e-maillijst. Houd op een eenvoudige manier je aanwezigheden en betalingen bij.

Beveiliging en privacy: Doodle voldoet aan de normen voor gegevensbeveiliging op bedrijfsniveau. Je agendagegevens blijven privé.

Praktijkvoorbeelden uit de bijlespraktijk

Kijk hoe verschillende docenten hun week invullen via een Boekingspagina.

Maya, bijlesdocente algebra met 15 leerlingen per week

Maya geeft online les in Algebra 1 en 2. Ze heeft op haar Doodle-boekingspagina twee diensten aangemaakt: Algebra 1 (60 minuten) en Algebra 2 (60 minuten). Ze heeft een boekingsdeadline van 24 uur ingesteld, buffers van 10 minuten en een maximum van vier sessies per dag.

Ouders betalen bij het boeken via Stripe. Doodle stuurt herinneringen en voegt de Zoom-link toe aan de uitnodiging. Maya merkt dat er minder mensen niet komen opdagen, omdat gezinnen zich vastleggen zodra ze betalen. Haar avonden zitten altijd vol, omdat de link in haar e-mailhandtekening staat en op haar Google Classroom staat.

Rob, ESL-docent die lesgeeft in verschillende tijdzones

Rob werkt met volwassenen in de VS, Europa en Azië. Vroeger leidden tijdzones vaak tot misverstanden. Met Doodle ziet elke cursist de tijden in zijn of haar eigen tijdzone. Rob houdt drie dagen per week korte sessies van 30 minuten, plus een kennismakingsgesprek van 15 minuten.

Hij koppelt Google Calendar en Google Meet aan elkaar. Als een cursist een afspraak boekt, verschijnt de Meet-link in beide agenda’s. Rob slaapt beter nu hij weet dat niemand in Tokio hem per ongeluk om 3 uur ’s nachts wakker zal maken.

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Ana, SAT-voorbereidingsdocent die lesgeeft aan kleine groepjes

Ana wilde een SAT-wiskundegroep van zes weken organiseren. Het was lastig om een tijdstip te vinden dat voor de derdejaars van twee scholen paste. Ze gebruikte een Doodle-Groepspoll om voor de eerste week drie vaste tijdstippen voor te stellen. De meerderheid koos voor woensdag om 17.00 uur.

Vervolgens maakte ze een Doodle-inschrijflijst met elke woensdag 8 plaatsen, gedurende 6 weken. De studenten kozen hun weken op basis van hun agenda. Ana incasseerde de betaling door een link naar een Boekingspagina te sturen voor het volledige programma tegen een vaste prijs. Haar kleine groepen raakten vol en haar individuele sessies bleven beschikbaar.

Quinn, muziekdocent die lesgeeft in de klas

Quinn geeft gitaarles bij leerlingen thuis in het oostelijke deel van de stad. Hij heeft op zijn Boekingspagina geografische regels ingesteld door reistijdvakken in zijn agenda te blokkeren en buffers van 15 minuten toe te voegen. Hij vraagt bij het boeken om het adres en vermeldt zijn werkgebied in de beschrijving.

Quinn boekt nu drie lessen achter elkaar op dinsdag en donderdag. Geen gehaast heen en weer door de stad meer, en ook geen onhandige tussenpozen die tijd verspillen.

Meet en verbeter je wekelijkse fill rate

Een boekingspagina is niet iets wat je eenmaal instelt en dan kunt vergeten. Bekijk en pas hem elke maand aan.

Houd de belangrijkste cijfers bij. Noteer elke week hoeveel sessies er worden aangeboden, hoeveel er worden geboekt, hoeveel mensen niet komen opdagen en hoeveel er worden afgezegd. Een simpel Google-spreadsheet is al genoeg. Met Zapier kun je boekingen uit Doodle automatisch in je spreadsheet laten bijwerken. Test de namen en beschrijvingen van je diensten. Een titel als ‘Wekelijkse begeleiding bij Algebra 1’ kan beter werken dan ‘Wiskundebijles van 60 minuten’. Houd de beschrijving kort en noem één duidelijk voordeel. Pas de beschikbaarheid aan. Als je op dinsdag om 15.00 uur nooit boekingen krijgt, verplaats dat tijdstip dan naar woensdag. Bescherm je populairste tijdstippen door betaling bij het boeken verplicht te stellen. Bekijk nog eens wanneer de herinneringen worden verstuurd. Probeer eens herinneringen 24 uur en 2 uur van tevoren. Als tieners het vergeten, vraag dan of de ouders in cc worden gezet bij de bevestiging en de herinneringen. Voeg een seizoensaanbieding toe. Open voor de tentamens extra studieplaatsen via een Inschrijflijst. Promoot in de zomer een reeks vaardigheidstrainingen met individuele begeleiding.

Kleine aanpassingen kunnen je boekingspercentage week na week verbeteren.

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Belangrijkste punten

Via een boekingspagina kunnen gezinnen je daadwerkelijke beschikbaarheid zien en zo je bijlesweek volboeken

Stel regels in, zoals doorlooptijd, buffers en dagelijkse limieten, om je energie te sparen

Incasseer betalingen via Stripe op je Doodle-boekingspagina of bij 1-op-1-afspraken om het aantal no-shows te verminderen

Gebruik groepspolls en Inschrijflijsten voor groepen, bootcamps en workshops

Koppel je agenda en videotools aan elkaar, zodat elke sessie een link heeft en er geen conflicten ontstaan

Boek slimmer, niet moeilijker

Een volle agenda begint met één duidelijke link. Maak je Doodle-Boekingspagina aan, koppel je agenda, voeg je diensten toe en schakel Stripe in voor betalingen. Deel de link op de plekken waar gezinnen al met je communiceren, zoals via e-mail, WhatsApp en schoolportalen. Zo ben je minder tijd kwijt aan het achterhalen van afspraken en heb je meer tijd om les te geven.

Klaar om het plannen makkelijker te maken? Maak een Doodle aan en vul je wekelijkse bijlesuren met minder moeite en meer zelfvertrouwen.