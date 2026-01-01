ट्यूटर साप्ताहिक सत्र भरने के लिए बुकिंग पेजों का उपयोग कैसे करते हैं

यदि आप स्कूल के बाद पढ़ाते हैं, तो आपके सबसे अच्छे घंटे जल्दी ही गायब हो जाते हैं। एक बुकिंग पेज आपको उन घंटों को माता-पिता या छात्रों के साथ बार-बार टेक्स्ट करने की जरूरत के बिना भरने में मदद करता है। इस गाइड में, आप जानेंगे कि ट्यूटर बुकिंग पेज का उपयोग करके अपना कैलेंडर कैसे पूरा रखते हैं, बिना आए छात्रों की संख्या कैसे कम करते हैं और कम प्रशासनिक काम के साथ समय पर भुगतान कैसे प्राप्त करते हैं।

आप पाठ, तैयारी, यात्रा समय और परिवारों से आने वाले संदेशों के बीच संतुलन बनाते हैं। परिणामस्वरूप आपके पास कुछ खाली स्थान रह सकते हैं जिन्हें आप भरना चाहते हैं और शेड्यूलिंग में बहुत समय खर्च हो जाता है। एक स्पष्ट बुकिंग पेज इससे निपट सकता है। Doodle के साथ, आप एक बार अपने नियम निर्धारित करते हैं, एक लिंक साझा करते हैं और माता-पिता को आपकी वास्तविक उपलब्धता से चुनने देते हैं। भुगतान, रिमाइंडर और वीडियो लिंक आपके लिए संभाले जा सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

ट्यूटरों के सामने चुनौती

आप जानते हैं कि क्या करना है। स्कूल की समय-सारिणी बदल जाती है। परीक्षाएँ अचानक आ जाती हैं। कोई अभिभावक आखिरी समय में स्लॉट मांगता है। आप अपनी शामों या अध्ययन समय की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप अपना सप्ताह भरना चाहते हैं।

ट्यूटर्स के सामने आने वाली आम बाधाएँ:

समय तय करने के लिए आपस में संदेशों का आदान-प्रदान

जब कैलेंडर सिंक नहीं होते हैं तो डबल बुकिंग

भुगतान के बिना अनुपस्थिति या देर से रद्दीकरण

ऑनलाइन पाठों के लिए समय क्षेत्र की गड़बड़ियाँ

व्यक्तिगत सत्रों के बीच यात्रा का समय

प्रशासनिक कार्य जो पाठ योजना बनाने के लिए समय छीन लेता है

एक बुकिंग पेज सरल नियमों और स्मार्ट डिफ़ॉल्ट्स के साथ इनमें से प्रत्येक को ठीक कर सकता है।

ट्यूटरों के लिए यह क्यों मायने रखता है

हर खाली स्लॉट छूटी हुई आय है। हर पुनर्निर्धारण योजना और ऊर्जा में कटौती करता है। जब आप मैन्युअल तरीके से शेड्यूलिंग करते हैं, तो आपका ध्यान भटक जाता है और दिन के अंत में आप थके हुए होते हैं।

बुकिंग पेज का उपयोग करने का सीधा प्रभाव पड़ता है:

अधिक सत्र भर गए क्योंकि बुक करना आसान है।

भुगतान और रिमाइंडर सेट होने के कारण अनुपस्थितियों में कमी

कम प्रशासनिक काम, ताकि आप बेहतर पाठ तैयार कर सकें।

आपके व्यक्तिगत समय की रक्षा करने वाली स्पष्ट सीमाएँ

Doodle आपको अपने सप्ताह पर नियंत्रण देता है। आप तब प्रकाशित करते हैं जब आप पढ़ाते हैं। छात्र आपके कैलेंडर में वास्तव में खाली समय चुनते हैं। आप Stripe के माध्यम से बुकिंग के समय भुगतान की मांग कर सकते हैं, ताकि यदि योजनाएँ बदलें तो आप सुरक्षित रहें।

एक उच्च-परिवर्तनशील बुकिंग पेज बनाएं

एक मजबूत बुकिंग पेज माता-पिता या छात्र के बुकिंग से पहले होने वाले हर सवाल का जवाब देता है। यह बुकिंग को तेज़ बनाता है और फॉलो-अप ईमेल की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

अपने सत्र प्रकार तय करें

आप जो प्रदान करते हैं, उसके लिए अलग-अलग प्रविष्टियाँ बनाएँ:

60-मिनट की बीजगणित 1 ट्यूटरिंग

कक्षा 2 से 4 के लिए 45 मिनट का पठन समर्थन

30-मिनट का एपी केमिस्ट्री चेक-इन

नि:शुल्क 15-मिनट परिचयात्मक कॉल

Doodle में प्रत्येक सेवा को उसकी अवधि, कीमत और स्थान के साथ सेट करें। संक्षिप्त परिचयात्मक कॉल नए परिवारों को आपके शेड्यूल में बाधा डाले बिना आपसे मिलने में मदद करती हैं।

अपना समय सुरक्षित रखने के लिए बुकिंग नियम निर्धारित करें

अच्छे नियम आपके सप्ताह को पूर्वानुमेय बनाते हैं:

लीड टाइम: कम से कम 12 से 24 घंटे पहले बुकिंग आवश्यक है।

बफ़र समय: नोट्स लेने या यात्रा के लिए प्रत्येक सत्र से पहले और बाद में 10 से 15 मिनट जोड़ें।

दैनिक सीमाएँ: प्रतिदिन सत्रों की संख्या सीमित करें ताकि आप ताज़ा बने रहें।

बार-बार उपलब्धता: सोमवार से गुरुवार दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक शिक्षण ब्लॉक निर्धारित करें

Doodle में अपना Google कैलेंडर, Outlook कैलेंडर या Apple कैलेंडर कनेक्ट करें ताकि पारिवारिक कार्यक्रम और अन्य अपॉइंटमेंट्स को ध्यान में रखा जा सके। Doodle उन समयों को छिपा देगा जब आप पहले से व्यस्त हैं। आपका कैलेंडर निजी रहता है। केवल आप ही इसे देख सकते हैं।

स्पष्ट निर्देश और तैयारी सामग्री जोड़ें

माता-पिता जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीद करनी है। विवरण में शामिल करने के लिए:

पाठ से पहले छात्र को क्या लाना या अपलोड करना चाहिए

आपकी रद्दीकरण नीति

लिंक के साथ ऑनलाइन पाठों में कैसे शामिल हों

चाहे आप यात्रा करें या केवल ऑनलाइन ही पढ़ाएँ

Doodle Pro के साथ, आप AI-जनित विवरणों का उपयोग करके एक स्पष्ट, मैत्रीपूर्ण अवलोकन तैयार कर सकते हैं। टोन, लंबाई और निर्देश चुनें, फिर अपनी आवाज़ में संपादित करें।

भुगतान कनेक्ट करें ताकि आपको समय पर भुगतान मिले।

यदि आप भुगतान किए गए सत्र प्रदान करते हैं, तो अपने Doodle बुकिंग पेज या 1:1 बुकिंग में Stripe चालू करें। आप कर सकते हैं:

बुक करते समय शुल्क लें या बाद के लिए कार्ड सुरक्षित रखें

प्रति सेवा कीमतें निर्धारित करें

भुगतान करने से लोग प्रतिबद्ध होते हैं, इसलिए अनुपस्थितियों को कम करें।

माता-पिता तुरंत भुगतान करने की सराहना करते हैं। आप चालान बनाने का समय बचाते हैं और भुगतान के लिए पीछा करने से बचते हैं।

साप्ताहिक सत्रों को भरने के लिए व्यावहारिक सुझाव

छोटे-छोटे बदलाव व्यूज़ को बुकिंग में बदलने में मदद करते हैं। यहाँ बताया गया है कि ट्यूटर अपने कैलेंडर को कैसे भरा रखते हैं।

सुझाव 1: सही समय खंड प्रदान करें। अपने सर्वश्रेष्ठ घंटों को लगातार खंडों में समूहित करें, जैसे मंगलवार से गुरुवार दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक। छोटे अंतराल यात्रा को कम करते हैं और आपके दिन को कुशल बनाए रखते हैं।

सुझाव 2: एक निःशुल्क परिचयात्मक कॉल जोड़ें। 10 से 15 मिनट की कॉल विश्वास बनाती है। इनके लिए Doodle 1:1 का उपयोग करें ताकि परिवार आपके द्वारा चुने गए कुछ समयों में से चुन सकें।

सुझाव 3: रद्दीकरण की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, पाठ से 24 घंटे पहले तक नि:शुल्क पुनःनिर्धारण की अनुमति दें। इसे विवरण और पुष्टि ईमेल में शामिल करें।

सुझाव 4: स्वचालित रिमाइंडर का उपयोग करें। Doodle रिमाइंडर भेज सकता है ताकि छात्र तैयार होकर उपस्थित हों। उनसे सत्र के लिए अपने लक्ष्यों का जवाब देने के लिए कहें।

सुझाव 5: अपने पेज को सही जगहों पर प्रमोट करें। अपने Doodle लिंक को अपने ईमेल हस्ताक्षर, Google Classroom, अपनी वेबसाइट, Linktree, WhatsApp और फ्लायर्स पर QR कोड के रूप में जोड़ें।

सुझाव 6: ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए स्थान जोड़ें। ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या सिस्को कनेक्ट करें। Doodle कैलेंडर निमंत्रण पर जॉइन लिंक रखेगा।

टिप 7: अलग-अलग लिस्टिंग वाले पैकेज ऑफर करें। यदि आप 5-सेशन पैक बेचते हैं, तो '5-सेशन पैक किकऑफ' नामक एक सेवा बनाएं, जिसका भुगतान बुकिंग के समय हो। अपने बुकिंग पेज या 1:1 के माध्यम से फॉलो-अप शेड्यूल करें।

सुझाव 8: सत्र से पहले आवश्यकताओं को दर्ज करें। ग्रेड स्तर, विषय, परीक्षा तिथि और सीखने का लक्ष्य जैसे आवश्यक फ़ील्ड जोड़ें। आप तेज़ी से तैयारी कर सकते हैं।

सुझाव 9: कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें। Doodle Pro के साथ अपना लोगो और रंग जोड़ें। माता-पिता को विश्वास होता है कि वे आपसे बुकिंग कर रहे हैं, किसी सामान्य टूल से नहीं।

सुझाव 10: सप्ताहांत की रक्षा करें। यदि आपको रविवार को आराम की आवश्यकता है, तो उन दिनों को अनुपलब्ध के रूप में सेट करें। एक स्पष्ट सीमा आपको सप्ताह के लिए ताज़ा रखती है।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

इन जालों से बचें जो खाली स्थान और तनाव पैदा करते हैं।

एक ही पृष्ठ पर बहुत अधिक विकल्प। यदि आप गणित, रीडिंग और SAT की तैयारी सिखाते हैं, तो एक ही पृष्ठ पर 10 सेवाएँ सूचीबद्ध न करें। भ्रम कम करने के लिए विषय या लक्षित दर्शकों के अनुसार विभाजित करें।

कोई बफ़र समय नहीं। लगातार सत्र आपको देर से और जल्दबाजी में डाल सकते हैं। 10 मिनट का बफ़र आपको नोट्स लिखने और खुद को फिर से तैयार करने की अनुमति देता है।

पीक घंटों के लिए भुगतान की आवश्यकता नहीं है। स्कूल के बाद के समय की मांग अधिक रहती है। अंतिम समय में रद्दीकरण को रोकने के लिए उन स्लॉट्स के लिए बुकिंग के समय भुगतान आवश्यक है।

रद्दीकरण नीति को छोड़ देना। यदि परिवार नियम नहीं जानते, तो अंततः आपको टेक्स्ट द्वारा मोलभाव करना पड़ता है। इसे एक बार अपनी पेज पर लिखें और उसी पर कायम रहें।

आपका कैलेंडर कनेक्ट नहीं है। डबल बुकिंग से सिरदर्द और रिफंड की समस्या होती है। व्यस्त समय को ब्लॉक करने के लिए Doodle में अपना कैलेंडर कनेक्ट करें।

समय क्षेत्रों की अनदेखी। ऑनलाइन ट्यूटर अक्सर विभिन्न समय क्षेत्रों में काम करते हैं। Doodle दर्शक के समय क्षेत्र का पता लगाता है और उन्हें स्थानीय समय दिखाता है। अपने विवरण में इसे पुष्टि करें।

प्रोमो लिंक जो ढूंढने में मुश्किल होते हैं। अगर आपका लिंक केवल आपकी वेबसाइट पर ही है, तो आप बुकिंग्स खो देते हैं। इसे अपनी हर प्रोफ़ाइल और भेजे गए हर ईमेल में डालें।

Doodle में ट्यूटर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और समाधान

Doodle आपको बुकिंग, भुगतान, रिमाइंडर और निमंत्रण प्रबंधित करने के लिए एक ही जगह देता है।

बुकिंग पेज: अपनी उपलब्धता एक बार प्रकाशित करें, अपना कैलेंडर लिंक करें और परिवारों को उनके अनुकूल समय चुनने दें। बफ़र्स, अग्रिम समय, कस्टम प्रश्न और मूल्य निर्धारण जोड़ें। बुकिंग पर भुगतान एकत्र करने के लिए Stripe को कनेक्ट करें।

1:1: किसी विशिष्ट छात्र या अभिभावक के लिए समयों की एक संक्षिप्त सूची प्रदान करें। प्रगति समीक्षा या पूरक सत्रों के लिए यह उत्तम है। Doodle समय तब तक आरक्षित रखता है जब तक कोई बुक नहीं करता, फिर बाकी समय मुक्त कर देता है।

ग्रुप पोल: SAT की समीक्षा के लिए एक छोटे समूह का आयोजन करें या बीजगणित 2 के लिए अध्ययन मंडल चलाएँ? कई विकल्प प्रस्तावित करें और 1000 प्रतिभागियों तक को मतदान करने दें। विजेता चुनें और Doodle के भीतर कैलेंडर निमंत्रण भेजें।

साइन-अप शीट: क्या आप शनिवार को प्रति घंटे 8 सीटों के साथ लेखन कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं? समय स्लॉट और सीट सीमाओं के साथ एक साइन-अप शीट बनाएँ। छात्र एक स्थान बुक कर सकते हैं। Doodle Pro पर असीमित सत्रों का उपयोग करें।

कैलेंडर एकीकरण: Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar या Apple Calendar से कनेक्ट करें। Doodle आपके व्यक्तिगत कार्यक्रमों को निजी रखता है और दोहरी बुकिंग से बचाता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: पुष्टि किए गए सत्रों में स्वचालित रूप से ज़ूम, गूगल मीट, सिस्को या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिंक जोड़ें। मैन्युअल लिंक साझा न करें।

Stripe के साथ भुगतान: जब परिवार बुकिंग करते हैं तो भुगतान लें। प्रत्येक विषय या अवधि के लिए अलग-अलग कीमतें लगाएं। एक बार सेट करें और प्रशासनिक समय बचाएं।

ब्रांडिंग और एआई: Doodle Pro और Doodle Teams के साथ, अपना लोगो और रंग जोड़ें। सेकंडों में स्पष्ट, मैत्रीपूर्ण निर्देश बनाने के लिए एआई-जनित विवरणों का उपयोग करें।

रिमाइंडर और निमंत्रण: यदि आप बड़े समूह का आयोजन कर रहे हैं तो 1000 प्रतिभागियों तक बुकिंग निमंत्रण ईमेल करें। समयसीमाएँ निर्धारित करें और स्वचालित रिमाइंडर सेट करें ताकि कोई भी भूल न जाए।

Zapier कनेक्शन: नई बुकिंग्स को Google शीट, आपके CRM या ईमेल सूची में भेजें। उपस्थिति और भुगतानों का सरल रिकॉर्ड रखें।

सुरक्षा और गोपनीयता: Doodle उद्यम-स्तरीय डेटा सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। आपके कैलेंडर का विवरण निजी रहता है।

ट्यूटरिंग से वास्तविक उदाहरण

देखें कि विभिन्न ट्यूटर बुकिंग पेज के माध्यम से अपने सप्ताह कैसे भरते हैं।

माया, 15 साप्ताहिक छात्रों वाली बीजगणित शिक्षिका

माया ऑनलाइन बीजगणित 1 और 2 पढ़ाती हैं। उन्होंने अपने Doodle बुकिंग पेज पर दो सेवाएँ बनाईं: 60 मिनट का बीजगणित 1 और 60 मिनट का बीजगणित 2। उन्होंने 24 घंटे की बुकिंग कटऑफ, 10 मिनट के बफ़र और प्रतिदिन अधिकतम चार सत्रों की सीमा निर्धारित की।

माता-पिता बुकिंग करते समय Stripe के माध्यम से भुगतान करते हैं। Doodle रिमाइंडर भेजता है और निमंत्रण में Zoom लिंक डाल देता है। माया बताती हैं कि जब परिवार भुगतान करते हैं तो कम लोग अनुपस्थित रहते हैं। उनकी शामें व्यस्त रहती हैं क्योंकि लिंक उनकी ईमेल हस्ताक्षर और Google Classroom पर रहता है।

रॉब, समय क्षेत्रों के पार ईएसएल ट्यूटर

रॉब अमेरिका, यूरोप और एशिया में वयस्कों के साथ काम करते हैं। टाइम ज़ोन के कारण पहले गलतियाँ होती थीं। Doodle के साथ, प्रत्येक सीखने वाला अपने स्थानीय टाइम ज़ोन में समय देख सकता है। रॉब सप्ताह में तीन दिन 30 मिनट के छोटे सत्र और एक 15 मिनट की परिचयात्मक कॉल करते हैं।

वह Google Calendar और Google Meet को जोड़ता है। जब कोई सीखने वाला बुकिंग करता है, तो Meet लिंक दोनों कैलेंडरों पर दिखाई देता है। रॉब बेहतर सोता है क्योंकि उसे पता है कि टोक्यो में कोई गलती से सुबह 3 बजे उसे जगाएगा नहीं।

आना, SAT तैयारी ट्यूटर जो छोटे समूह चलाती हैं

आना छह सप्ताह का SAT गणित समूह चलाना चाहती थी। दो स्कूलों के जूनियर्स के लिए उपयुक्त समय ढूंढना मुश्किल था। उसने पहले सप्ताह के लिए तीन आवर्ती स्लॉट पेश करने हेतु Doodle ग्रुप पोल का इस्तेमाल किया। बहुमत ने बुधवार शाम 5 बजे को चुना।

उसने फिर छह सप्ताह तक प्रत्येक बुधवार को आठ सीटों के लिए एक Doodle साइन-अप शीट बनाई। छात्रों ने टकराव के आधार पर अपने सप्ताह चुने। आना ने एक निर्धारित मूल्य पर पूरे कार्यक्रम के लिए बुकिंग पेज का लिंक भेजकर भुगतान एकत्र किया। उसके छोटे समूह भर गए और उसका एक-एक समय खुला रहा।

क्विन, व्यक्तिगत संगीत शिक्षक

क्विन शहर के पूर्वी हिस्से में छात्रों के घरों पर गिटार सिखाता है। उसने अपनी बुकिंग पेज पर भूगोल संबंधी नियम निर्धारित किए हैं: अपने कैलेंडर में यात्रा समय-खंडों को ब्लॉक करना और 15 मिनट का बफर जोड़ना। वह बुकिंग के समय पता मांगता है और विवरण में अपनी सेवा क्षेत्र की सूची देता है।

क्विन अब मंगलवार और गुरुवार को लगातार तीन कक्षाएं बुक करता है। अब शहर भर में दौड़ने या समय बर्बाद करने वाले अजीब अंतरालों की कोई बात नहीं।

अपनी साप्ताहिक फिल रेट को मापें और बेहतर करें।

एक बुकिंग पेज सेट करके भूल जाने वाली चीज़ नहीं है। हर महीने समीक्षा करें और समायोजित करें।

मुख्य आंकड़ों को ट्रैक करें। प्रत्येक सप्ताह प्रदान किए गए सत्र, बुक किए गए सत्र, नो-शो और रद्दीकरण लिखें। एक साधारण Google शीट काम करती है। Zapier Doodle से बुकिंग्स को आपकी शीट में लॉग कर सकता है। टेस्ट सेवा नाम और विवरण। "Algebra 1 Weekly Coaching" जैसा शीर्षक "Math Tutoring 60 Minutes" की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। विवरण को संक्षिप्त रखें और एक स्पष्ट लाभ जोड़ें। उपलब्धता समायोजित करें। यदि मंगलवार को दोपहर 3 बजे कभी बुक नहीं होता, तो उस समय को बुधवार में स्थानांतरित करें। बुकिंग के समय भुगतान अनिवार्य करके अपने सबसे लोकप्रिय समयों की सुरक्षा करें। समीक्षा की अनुस्मारक समय। 24 घंटे पहले और 2 घंटे पहले अनुस्मारक आज़माएँ। यदि किशोर भूल जाएँ, तो माता-पिता को पुष्टि और अनुस्मारक की प्रतिलिपि भेजने के लिए कहें। एक मौसमी ऑफ़र जोड़ें। अंतिम परीक्षाओं से पहले, साइन-अप शीट के साथ अतिरिक्त स्टडी हॉल स्लॉट खोलें। गर्मियों में, 1:1 सत्रों के साथ कौशल वृद्धि श्रृंखला का प्रचार करें।

छोटे बदलाव सप्ताह दर सप्ताह आपकी बुकिंग दर में सुधार कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु

एक बुकिंग पेज परिवारों को आपकी वास्तविक उपलब्धता बुक करने की सुविधा देकर आपके ट्यूटरिंग सप्ताह को भर देता है।

अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए लीड टाइम, बफ़र्स और दैनिक सीमाएँ जैसे नियम निर्धारित करें।

अपने Doodle बुकिंग पेज या 1:1s पर Stripe के साथ भुगतान एकत्र करें ताकि नो-शो कम हों।

समूहों, बूटकैंपों और कार्यशालाओं के लिए ग्रुप पोल और साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

अपने कैलेंडर और वीडियो टूल्स को कनेक्ट करें ताकि हर सत्र के लिए एक लिंक हो और कोई टकराव न हो।

अब मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी से बुक करें।

एक पूर्ण कैलेंडर एक स्पष्ट लिंक से शुरू होता है। अपना Doodle बुकिंग पेज सेट अप करें, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, अपनी सेवाएँ जोड़ें और भुगतान के लिए स्ट्राइप चालू करें। लिंक को उन जगहों पर साझा करें जहाँ परिवार पहले से ही आपसे बात करते हैं, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप और स्कूल पोर्टल। आप टेक्स्ट मैसेज का पीछा करने में कम समय और पढ़ाने में अधिक समय बिताएँगे।

क्या आप शेड्यूलिंग को आसान बनाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और कम प्रयास और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने साप्ताहिक ट्यूटरिंग सत्र भरें।