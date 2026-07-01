Hur handledare använder Booking Pages för att fylla sina veckosessioner

Om du ger privatlektioner efter skoltid försvinner de bästa tiderna snabbt. En Booking Page hjälper dig att fylla dessa tider utan att behöva skicka fram och tillbaka meddelanden med föräldrar eller elever. I den här guiden får du lära dig hur privatlärare använder Booking Pages för att hålla kalendern fullbokad, minska antalet uteblivna besök och få betalt i tid med mindre administrativt arbete.

Du måste balansera lektioner, förberedelser, restid och meddelanden från familjerna. Det kan leda till lediga tider som du vill fylla och att du lägger mycket tid på schemaläggning. En överskådlig Booking Page kan lösa det problemet. Med Doodle ställer du in dina regler en gång, delar en länk och låter föräldrarna välja bland dina faktiska lediga tider. Betalningar, påminnelser och videolänkar sköts åt dig.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som handledarna står inför

Du vet hur det går till. Skolkalendern ändras. Prov dyker upp. En förälder ber om en tid i sista minuten. Du försöker skydda dina kvällar eller din studietid, men vill ändå fylla din vecka.

Vanliga utmaningar som handledare stöter på:

Meddelanden fram och tillbaka för att hitta en tid

Dubbelbokningar när kalendrarna inte är synkroniserade

Uteblivande eller sena avbokningar utan betalning

Förväxlingar av tidszoner vid onlineundervisning

Restid mellan fysiska möten

Administrativt arbete som tar tid från lektionsförberedelserna

On a Booking Page, one can solve each of these problems with simple rules and smart standard settings.

Varför detta är viktigt för handledare

Varje ledig tid är förlorade intäkter. Varje ombokning stör planeringen och tar energi. När du sköter schemaläggningen manuellt tappar du fokus och blir trött vid dagens slut.

Att använda Booking Page ger omedelbara effekter:

Fler pass blir fullbokade eftersom det är enkelt att boka

Färre uteblivna besök eftersom betalning och påminnelser är inställda

Mindre administration så att du kan förbereda bättre lektioner

Tydliga gränser som skyddar din fritid

Doodle får du kontroll över din vecka. Du lägger upp när du undervisar. Eleverna väljer en tid som faktiskt är ledig i din kalender. Du kan kräva betalning vid bokningen via Stripe, så att du är skyddad om planerna ändras.

Skapa en Booking Page med hög konverteringsgrad

En välgjord Booking Page besvarar alla frågor som en förälder eller elev kan tänkas ha innan de bokar. Den gör bokningen snabb och minskar behovet av uppföljningsmejl.

Bestäm vilka typer av sessioner du vill ha

Skapa separata poster för det du erbjuder:

60 minuters privatundervisning i Algebra 1

45 minuters lässtöd för årskurs 2–4

30-minuters genomgång av AP-kemi

Gratis introduktionssamtal på 15 minuter

I Doodle kan du ange varje tjänst med egen varaktighet, pris och plats. Korta introduktionssamtal hjälper nya familjer att lära känna dig utan att överbelasta ditt schema.

Ställ in bokningsregler som skyddar din tid

Bra regler gör din vecka förutsägbar:

Leveranstid: bokning måste göras minst 12 till 24 timmar i förväg

Reservtid: lägg till 10–15 minuter före och efter varje session för anteckningar eller resor

Dagliga gränser: Begränsa antalet träningspass per dag så att du håller dig pigg

Återkommande tillgänglighet: ange undervisningsperioder, t.ex. måndag till torsdag kl. 15–19

Anslut din Google Kalender, Outlook-kalender eller Apple Kalender till Doodle så att familjehändelser och andra möten beaktas. Doodle döljer tider då du redan är upptagen. Din kalender förblir privat. Endast du kan se den.

Lägg till tydliga instruktioner och förbered material

Föräldrar vill veta vad de kan förvänta sig. Använd beskrivningen för att ta med följande:

Vad eleven ska ta med sig eller ladda upp före lektionen

Era avbokningsvillkor

Så här deltar du i online-lektioner via en länk

Oavsett om du reser eller undervisar enbart online

Med Doodle Pro kan du använda AI-genererade beskrivningar för att skapa en tydlig och tilltalande översikt. Välj ton, längd och instruktioner, och redigera sedan texten så att den känns som om du själv har skrivit den.

Koppla in betalningsfunktionen så att du får betalt i tid

Om du erbjuder betalda sessioner ska du aktivera Stripe på din Doodle-Booking Page eller i din 1:1-bokning. Du kan:

Betala vid bokningen eller spara kortuppgifterna till senare

Fastställa priser per tjänst

Minska antalet uteblivna besök eftersom deltagarna bekräftar sin anmälan genom att betala

Föräldrar uppskattar att kunna betala direkt. Du sparar tid på fakturering och slipper jaga betalningar.

Praktiska tips för att fylla veckans pass

Små justeringar bidrar till att omvandla visningar till bokningar. Så här ser lärarna till att deras kalender är fullbokad.

Tips 1: Erbjud lämpliga tidsblock. Gruppera dina bästa timmar i sammanhängande block, till exempel tisdag till torsdag kl. 15–18. Korta mellanrum minskar restiden och gör din dag mer effektiv.

Tips 2: Erbjud ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Ett samtal på 10–15 minuter bidrar till att bygga upp förtroende. Använd Doodle 1:1 för dessa samtal så att familjerna kan välja mellan några tidpunkter som du har angett.

Tips 3: Ange tydliga avbokningsvillkor. Till exempel: kostnadsfri ombokning fram till 24 timmar före lektionen. Ange detta i beskrivningen och i bekräftelsemejlet.

Tips 4: Använd automatiska påminnelser. Doodle kan skicka påminnelser så att deltagarna kommer väl förberedda. Be dem att svara med sina mål för sessionen.

Tips 5: Marknadsför din sida på rätt ställen. Lägg till din Doodle-länk i din e-postsignatur, på Google Classroom, på din webbplats, på Linktree, i WhatsApp och som en QR-kod på flygblad.

Tips 6: Lägg till mötesplatser för online- eller fysiska möten. Anslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco. Doodle lägger till länken för att ansluta till mötet i kalenderinbjudan.

Tips 7: Erbjud paket med separata annonser. Om du säljer paket med 5 sessioner kan du skapa en tjänst som heter ”Startpaket med 5 sessioner” där betalningen sker vid bokningen. Boka uppföljningsmöten via Booking Page eller 1:1.

Tips 8: Kartlägg elevernas behov innan lektionen. Lägg till obligatoriska fält som årskurs, ämne, provdatum och lärandemål. Då kan du förbereda dig snabbare.

Tips 9: Använd anpassad varumärkesprofilering. Med Doodle Pro kan du lägga till din logotyp och dina färger. Föräldrarna känner sig trygga med att de bokar hos just dig, inte via ett generiskt verktyg.

Tips 10: Se till att ha helgerna lediga. Om du behöver vila på söndagar, ange dessa dagar som ”inte tillgänglig”. Tydliga gränser gör att du kan hålla dig pigg under veckan.

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik dessa fallgropar som leder till tomma platser och stress.

Det finns för många alternativ på en och samma sida. Om du undervisar i matematik, läsning och SAT-förberedelser ska du inte lista tio tjänster på en och samma sida. Dela upp dem efter ämne eller målgrupp för att undvika förvirring.

Ingen buffertid. Sessioner som följer direkt på varandra kan göra att du blir sen och måste stressa. En buffert på 10 minuter ger dig tid att skriva anteckningar och samla dig.

Ingen avgift tas ut för tider under högtrafik. Tider efter skoltid är mycket efterfrågade. Avgift tas ut vid bokning för dessa tider för att förhindra avbokningar i sista minuten.

Att utelämna avbokningsvillkoren. Om familjerna inte känner till reglerna hamnar man i en situation där man måste förhandla via sms. Skriv ner dem en gång på din sida och håll fast vid dem.

Du har inte kopplat in din kalender. Dubbelbokningar leder till problem och återbetalningar. Koppla in din kalender i Doodle så att tider då du är upptagen blockeras.

Bortse från tidszoner. Onlinehandledare arbetar ofta över flera tidszoner. Doodle identifierar användarens tidszon och visar lokal tid. Bekräfta detta i din beskrivning.

Kampanjlänkar som är svåra att hitta. Om din länk bara finns på din webbplats går du miste om bokningar. Lägg in den i varje profil och i varje e-postmeddelande du skickar.

Verktyg och lösningar som handledare använder i Doodle

Doodle kan du hantera bokningar, betalningar, påminnelser och inbjudningar på ett och samma ställe.

Booking Page: Publicera din tillgänglighet en gång, koppla din kalender och låt familjerna välja tider som passar dem. Lägg till buffertar, förberedelsetid, anpassade frågor och priser. Anslut Stripe för att ta emot betalning vid bokningen.

1:1: Skapa en kort lista med tillgängliga tider för en specifik elev eller förälder. Perfekt för uppföljningar eller ersättningslektioner. Doodle reserverar tiderna tills någon bokar, varefter de övriga tiderna släpps.

Group Poll: Ska vi anordna en SAT-förberedelsekurs i liten grupp eller en studiegrupp för Algebra 2? Lägg fram flera förslag och låt upp till 1 000 deltagare rösta. Välj det vinnande förslaget och skicka kalenderinbjudan direkt i Doodle.

Sign-up Sheet: Ska du anordna en skrivworkshop på lördag med 8 platser per timme? Skapa en Sign-up Sheet med tidsluckor och platsbegränsningar. Deltagarna bokar en plats. Använd obegränsat antal sessioner på Doodle Pro.

Kalenderintegrationer: Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender. Doodle ser till att dina personliga händelser förblir privata och förhindrar dubbelbokningar.

Videokonferenser: Länkar till Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams läggs automatiskt till i bekräftade möten. Ingen manuell delning av länkar krävs.

Betalningar med Stripe: Ta betalt när familjerna bokar. Ta ut olika priser beroende på ämne eller längd. Ställ in det en gång och spara tid på administrationen.

Varumärkesprofilering och AI: Med Doodle Pro och Doodle Teams kan du lägga till din logotyp och dina färger. Använd AI-genererade beskrivningar för att skapa tydliga och användarvänliga instruktioner på några sekunder.

Påminnelser och inbjudningar: Skicka bokningsinbjudningar via e-post till upp till 1 000 deltagare om du organiserar en större grupp. Ange tidsfrister och ställ in automatiska påminnelser så att ingen glömmer bort det.

Zapier-anslutning: Skicka nya bokningar till ett Google-kalkylark, ditt CRM-system eller din e-postlista. För enkel bokföring över närvaro och betalningar.

Säkerhet och integritet: Doodle uppfyller säkerhetsstandarder för företagsdata. Uppgifterna i din kalender förblir privata.

Exempel från verkligheten inom privatundervisning

Se hur olika handledare fyller sina veckor med hjälp av en Booking Page.

Maya, privatlärare i algebra med 15 elever per vecka

Maya undervisar i Algebra 1 och 2 online. Hon har skapat två tjänster på sin Doodle-Booking Page: 60 minuters Algebra 1 och 60 minuters Algebra 2. Hon har ställt in en bokningsfrist på 24 timmar, 10 minuters buffert och en övre gräns på fyra lektioner per dag.

Föräldrarna betalar vid bokningen via Stripe. Doodle skickar påminnelser och lägger in Zoom-länken i inbjudan. Maya upplever färre uteblivna deltagare eftersom familjerna bekräftar sin anmälan när de betalar. Hennes kvällar är alltid fullbokade eftersom länken finns i hennes e-postsignatur och på hennes Google Classroom.

Rob, ESL-lärare som arbetar över olika tidszoner

Rob arbetar med vuxna i USA, Europa och Asien. Tidigare ledde tidszoner till missförstånd. Med Doodle ser varje deltagare tiderna i sin egen tidszon. Rob håller korta 30-minuterssessioner tre dagar i veckan samt ett 15-minuters introduktionssamtal.

Han kopplar ihop Google Kalender och Google Meet. När en deltagare bokar ett möte visas Meet-länken i båda kalendrarna. Rob sover bättre nu när han vet att ingen i Tokyo kommer att väcka honom av misstag klockan 03.00.

Ana, lärare i SAT-förberedelser som leder smågrupper

Ana ville anordna en 6-veckors SAT-matematikgrupp. Det var svårt att hitta en tid som passade eleverna i årskurs 11 på två olika skolor. Hon använde en Doodle-Group Poll för att föreslå tre olika tider för den första veckan. Majoriteten valde onsdag kl. 17.00.

Därefter skapade hon en Sign-up Sheet i Doodle med 8 platser varje onsdag under 6 veckor. Eleverna valde vilka veckor de ville delta i utifrån sina schemakonflikter. Ana tog betalt genom att skicka en länk till en Booking Page för hela programmet till ett fast pris. Hennes smågrupper blev fullbokade, medan hennes individuella lektioner förblev öppna för anmälan.

Quinn, privatlärare i musik

Quinn ger gitarrlektioner hemma hos eleverna på stadens östra sida. Han har fastställt geografiska regler på sin Booking Page genom att spärra av resetider i sin kalender och lägga till 15 minuters marginaler. Han ber om adressen vid bokningen och anger sitt tjänsteområde i beskrivningen.

Quinn bokar nu tre lektioner i rad på tisdagar och torsdagar. Inga fler snabba resor tvärs över stan eller besvärliga luckor som slösar bort tid.

Mät och förbättra din veckovisa leveransgrad

A Booking Page är inte något man skapar en gång för alla. Se över och justera den varje månad.

Håll koll på nyckeltalen. Notera antalet erbjudna pass, bokade pass, uteblivna deltagare och avbokningar per vecka. Ett enkelt Google-kalkylark räcker. Med Zapier kan du importera bokningar från Doodle till ditt kalkylark. Testa olika namn och beskrivningar på tjänsterna. En rubrik som ”Veckovis handledning i Algebra 1” kan fungera bättre än ”60 minuters matematikundervisning”. Håll beskrivningen kort och lyft fram en tydlig fördel. Justera tillgängligheten. Om tisdagar kl. 15.00 aldrig bokas, flytta den tiden till onsdag. Skydda dina mest populära tider genom att kräva betalning vid bokningen. Se över tidpunkten för påminnelserna. Prova med påminnelser 24 timmar och 2 timmar före. Om tonåringarna glömmer bort det, be föräldrarna att få kopior av bekräftelsen och påminnelserna. Lägg till ett säsongsbetonat erbjudande. Inför tentorna, öppna upp extra studieplatser med hjälp av en Sign-up Sheet. Under sommaren kan du marknadsföra en serie med kompetenshöjande aktiviteter med 1:1-samtal.

Små förändringar kan förbättra din bokningsgrad vecka för vecka.

Viktiga slutsatser

En Booking Page fyller din undervisningsvecka genom att låta familjerna boka de tider då du faktiskt är tillgänglig

Ställ in regler som ledtid, buffertar och dagliga tak för att spara på din energi

Ta betalt med Stripe på din Doodle Booking Page eller vid 1:1-möten för att minska antalet uteblivna besökare

Använd Group Poll och Sign-up Sheet för grupper, bootcamps och workshops

Koppla ihop din kalender och dina videoverktyg så att varje möte har en länk och inga schemakonflikter uppstår

Boka smartare, inte hårdare

En fullbokad kalender börjar med en tydlig länk. Skapa din Doodle-Booking Page, koppla ihop den med din kalender, lägg till dina tjänster och aktivera Stripe för betalningar. Dela länken där familjerna redan kommunicerar med dig, till exempel via e-post, WhatsApp och skolportaler. Då slipper du lägga tid på att jaga svar på meddelanden och kan istället ägna mer tid åt undervisningen.

Är du redo att förenkla schemaläggningen? Skapa en Doodle och boka dina veckovisa handledningstillfällen med mindre ansträngning och större självförtroende.