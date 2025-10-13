Hvordan undervisere bruger bookingsider til at fylde ugentlige sessioner

Hvis du underviser efter skoletid, forsvinder dine bedste timer hurtigt. En bookingside hjælper dig med at udfylde de timer uden sms'er frem og tilbage med forældre eller elever. I denne guide kan du lære, hvordan undervisere bruger bookingsider til at holde kalenderen fuld, reducere antallet af udeblivelser og få betaling til tiden med mindre administration.

Du afbalancerer lektioner, forberedelse, rejsetid og beskeder fra familier. Resultatet kan være åbne pladser, som du gerne vil have fyldt ud, og en masse tid brugt på planlægning. En tydelig bookingside kan løse det. Med Doodle indstiller du dine regler én gang, deler et link og lader forældrene vælge blandt din reelle tilgængelighed. Betalinger, påmindelser og videolinks kan håndteres for dig.

Udfordringen for undervisere

Du kender rutinen. Skolekalenderen ændrer sig. Prøver dukker op. En forælder beder om en tid i sidste øjeblik. Du forsøger at beskytte dine aftener eller din studietid, men du vil stadig gerne fylde din uge ud.

Almindelige forhindringer for tutorer:

Beskeder frem og tilbage for at finde en tid

Dobbeltbookinger, når kalendere ikke er synkroniseret

Udeblivelser eller sene aflysninger uden betaling

Forveksling af tidszoner ved onlineundervisning

Rejsetid mellem personlige sessioner

Administrativt arbejde, der tager tid fra lektionsplanlægningen

En bookingside kan løse alle disse problemer med enkle regler og smarte standardindstillinger.

Hvorfor dette er vigtigt for undervisere

Hver åben tid er en mistet indtægt. Hver ny planlægning går ud over planlægning og energi. Når du håndterer planlægningen på den manuelle måde, mister du fokus og slutter dagen med at være træt.

At bruge en bookingside har en direkte effekt:

Flere udfyldte sessioner, fordi det er nemt at booke

Færre udeblivelser, fordi betaling og påmindelser er indstillet

Mindre administration, så du kan forberede bedre lektioner

Klare grænser, der beskytter din personlige tid

Doodle giver dig kontrol over din uge. Du offentliggør, hvornår du underviser. De studerende vælger et tidspunkt, som faktisk er ledigt i din kalender. Du kan kræve betaling ved booking med Stripe, så du er dækket ind, hvis planerne ændrer sig.

Byg en bookingside med høj konvertering

En stærk bookingside besvarer alle de spørgsmål, som en forælder eller elev måtte have, før de booker. Det gør bookingen hurtig, og du undgår opfølgende e-mails.

Beslut dig for dine sessionstyper

Opret separate poster for det, du tilbyder:

60-minutters Algebra 1 vejledning

45 minutters læsestøtte for 2. til 4. klasse

30 minutters AP-kemi check-in

Gratis 15-minutters intro-opkald

I Doodle kan du indstille hver tjeneste med sin egen varighed, pris og placering. Korte introopkald hjælper nye familier med at møde dig uden at overbelaste din tidsplan.

Sæt bookingregler, der beskytter din tid

Gode regler gør din uge forudsigelig:

Forudgående tid: Kræv bookinger mindst 12 til 24 timer i forvejen.

Buffertid: Tilføj 10 til 15 minutter før og efter hver session til notater eller rejser.

Daglige grænser: Begræns antallet af sessioner pr. dag, så du holder dig frisk

Tilbagevendende tilgængelighed: Indstil undervisningsblokke som man til tor kl. 15-19

Forbind din Google-kalender, Outlook-kalender eller Apple-kalender med Doodle, så der tages højde for familiebegivenheder og andre aftaler. Doodle skjuler de tidspunkter, hvor du allerede er optaget. Din kalender forbliver privat. Det er kun dig, der kan se den.

Tilføj klare instruktioner og forberedelsesmateriale

Forældre vil gerne vide, hvad de kan forvente. Brug beskrivelsen til at inkludere:

Hvad den studerende skal medbringe eller uploade før lektionen

Din aflysningspolitik

Sådan deltager du i onlineundervisning med et link

Om du rejser eller kun underviser online

Med Doodle Pro kan du bruge AI-genererede beskrivelser til at udarbejde en klar og venlig oversigt. Vælg tone, længde og instruktioner, og rediger derefter med din stemme.

Forbind betaling, så du bliver betalt til tiden

Hvis du tilbyder betalte sessioner, skal du slå Stripe til på din Doodle-bookingside eller 1:1-booking. Det kan du gøre:

Opkræve betaling ved booking eller gemme et kort til senere

Indstille priser pr. service

Reducere no-shows, da folk forpligter sig med betaling

Forældre sætter pris på at betale med det samme. Du sparer faktureringstid og undgår at jagte betalinger.

Praktiske tips til at fylde ugentlige sessioner

Små justeringer hjælper med at forvandle visninger til bookinger. Se her, hvordan undervisere holder deres kalender fuld.

Tip 1: Tilbyd de rigtige tidsblokke. Gruppér dine bedste timer i back-to-back-blokke, f.eks. tirsdag til torsdag kl. 15-18. Korte mellemrum reducerer rejsetiden og holder din dag effektiv.

Tip 2: Tilføj et gratis introopkald. Et opkald på 10 til 15 minutter opbygger tillid. Brug Doodle 1:1 til disse, så familierne kan vælge mellem nogle få tidspunkter.

Tip 3: Indstil et klart aflysningsvindue. For eksempel gratis ombooking op til 24 timer før lektionen. Skriv det i beskrivelsen og i bekræftelsesmailen.

Tip 4: Brug automatiske påmindelser. Doodle kan sende påmindelser, så eleverne møder op og er klar. Bed dem om at svare med mål for sessionen.

Tip 5: Promover din side de rigtige steder. Føj dit Doodle-link til din e-mail-signatur, Google Classroom, din hjemmeside, Linktree, WhatsApp og en QR-kode på flyers.

Tip 6: Tilføj steder til online eller personlige møder. Opret forbindelse til Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco. Doodle placerer linket til deltagelse i kalenderinvitationen.

Tip 7: Tilbyd pakker med separate lister. Hvis du sælger 5-sessionspakker, så lav en tjeneste, der hedder 5-sessionspakke kickoff med betaling ved booking. Planlæg opfølgninger med din bookingside eller 1:1.

Tip 8: Registrer behov før sessionen. Tilføj obligatoriske felter som klassetrin, fag, eksamensdato og læringsmål. Du kan forberede dig hurtigere.

Tip 9: Brug brugerdefineret branding. Med Doodle Pro kan du tilføje dit logo og dine farver. Forældrene føler sig sikre på, at de booker hos dig og ikke et generisk værktøj.

Tip 10: Beskyt weekenderne. Hvis du har brug for hvile om søndagen, så sæt de dage som utilgængelige. En klar grænse holder dig frisk til ugen.

Almindelige fejl at undgå

Undgå disse faldgruber, som skaber tomme pladser og stress.

For mange valgmuligheder på én side. Hvis du underviser i matematik, læsning og SAT-forberedelse, skal du ikke liste 10 tjenester på én side. Opdel efter fag eller målgruppe for at mindske forvirringen.

Ingen buffertid. Back-to-back-sessioner kan gøre dig forsinket og forhastet. En buffer på 10 minutter giver dig mulighed for at skrive noter og nulstille.

Ikke at kræve betaling for spidsbelastninger. Tidspunkter efter skoletid er efterspurgte. Kræv betaling ved booking for disse tider for at forhindre aflysninger i sidste øjeblik.

At springe en afbestillingspolitik over. Hvis familierne ikke kender reglerne, ender du med at forhandle via sms. Skriv det én gang på din side, og hold dig til det.

Du forbinder ikke din kalender. Dobbeltbookinger skaber hovedpine og tilbagebetalinger. Forbind din kalender i Doodle, så travle tidspunkter bliver blokeret.

Ignorerer tidszoner. Onlineundervisere arbejder ofte på tværs af tidszoner. Doodle registrerer seerens tidszone og viser dem lokale tider. Bekræft dette i din beskrivelse.

Promovere links, der er svære at finde. Hvis dit link kun findes på din hjemmeside, går du glip af bookinger. Læg det ind i hver profil og e-mail, du sender.

Værktøjer og løsninger, som undervisere bruger i Doodle

Doodle giver dig ét sted at administrere bookinger, betalinger, påmindelser og invitationer.

Bookingside: Offentliggør din tilgængelighed én gang, link til din kalender, og lad familier vælge tidspunkter, der fungerer. Tilføj buffere, gennemløbstid, brugerdefinerede spørgsmål og priser. Forbind Stripe for at opkræve betaling ved booking.

1:1: Tilbyd en kort liste med tider til en bestemt elev eller forælder. Perfekt til at tjekke op på fremskridt eller til makeup-sessioner. Doodle holder tider, indtil nogen booker, og frigiver derefter resten.

Gruppeafstemning: Kører du en SAT-gennemgang i en lille gruppe eller en studiekreds til Algebra 2? Foreslå flere tidspunkter, og lad op til 1000 deltagere stemme. Vælg vinderen, og send kalenderinvitationen i Doodle.

Tilmeldingsark: Skal du holde en skriveworkshop om lørdagen med 8 pladser pr. time? Opret et tilmeldingsark med tidsintervaller og pladsgrænser. De studerende tager en plads. Brug ubegrænsede sessioner i Doodle Pro.

Kalenderintegrationer: Forbind Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender eller Apple Kalender. Doodle holder dine personlige begivenheder private og undgår dobbeltbookinger.

Videokonferencer: Tilføj automatisk Zoom-, Google Meet-, Cisco- eller Microsoft Teams-links til bekræftede sessioner. Ingen manuel linkdeling.

Betalinger med Stripe: Tag imod betaling, når familier booker. Opkræv forskellige priser pr. emne eller længde. Indstil det én gang, og spar administrationstid.

Branding og AI: Med Doodle Pro og Doodle Teams kan du tilføje dit logo og dine farver. Brug AI-genererede beskrivelser til at skabe klare, venlige instruktioner på få sekunder.

Påmindelser og invitationer: Send bookinginvitationer til op til 1000 deltagere, hvis du har en større gruppe. Indstil deadlines og automatiske påmindelser, så ingen glemmer det.

Zapier-forbindelse: Send nye bookinger til et Google-ark, dit CRM eller en e-mail-liste. Hold enkelt styr på fremmøde og betalinger.

Sikkerhed og privatliv: Doodle opfylder datasikkerhedsstandarder på virksomhedsniveau. Dine kalenderoplysninger forbliver private.

Eksempler fra den virkelige verden

Se, hvordan forskellige undervisere udfylder deres uger med en bookingside.

Maya, algebra-underviser med 15 ugentlige studerende

Maya underviser i algebra 1 og 2 online. Hun har oprettet to tjenester på sin Doodle-bookingside: Algebra 1 på 60 minutter og Algebra 2 på 60 minutter. Hun satte en 24-timers bookinggrænse, 10-minutters buffere og et hårdt loft på fire sessioner pr. dag.

Forældrene betaler ved booking via Stripe. Doodle sender påmindelser og tilføjer et Zoom-link i invitationen. Maya melder om færre udeblivelser, fordi familierne forpligter sig, når de betaler. Hendes aftener forbliver fulde, fordi linket er i hendes e-mailsignatur og i hendes Google Classroom.

Rob, ESL-vejleder på tværs af tidszoner

Rob arbejder med voksne i USA, Europa og Asien. Tidszoner plejede at forårsage fejl. Med Doodle ser hver elev tidspunkterne i deres lokale zone. Rob bruger korte sessioner på 30 minutter tre dage om ugen plus et introopkald på 15 minutter.

Han forbinder Google Kalender og Google Meet. Når en elev booker, vises Meet-linket i begge kalendere. Rob sover bedre, når han ved, at nogen i Tokyo ikke vækker ham kl. 3 om natten ved en fejltagelse.

Ana, SAT-forberedende tutor, der kører små grupper

Ana ville gerne køre en 6-ugers SAT-matematikgruppe. Det var svært at finde et tidspunkt, der fungerede for elever på to skoler. Hun brugte en Doodle-gruppeafstemning til at tilbyde tre tilbagevendende tidspunkter for den første uge. Flertallet valgte onsdag kl. 17.

Derefter lavede hun et Doodle-tilmeldingsark med 8 pladser hver onsdag i 6 uger. De studerende valgte deres uger ud fra konflikter. Ana opkrævede betaling ved at sende et link til en bookingside for hele programmet til en fast pris. Hendes små grupper blev fyldt op, og hendes en-til-en-tid forblev åben.

Quinn, personlig musiklærer

Quinn underviser i guitar hjemme hos eleverne i den østlige del af byen. Han indstiller geografiske regler på sin bookingside ved at blokere rejsevinduer i sin kalender og tilføje 15-minutters buffere. Han beder om adressen ved booking og angiver sit serviceområde i beskrivelsen.

Quinn booker nu tre lektioner lige efter hinanden på tirsdage og torsdage. Ikke flere sprints på tværs af byen eller akavede huller, der spilder tid.

Mål og forbedr din ugentlige fyldningsgrad

En bookingside er ikke noget, man bare glemmer. Gennemgå og juster den hver måned.

Hold øje med kernetallene. Skriv ned tilbudte sessioner, bookede sessioner, udeblivelser og aflysninger pr. uge. Et simpelt Google Sheet fungerer. Zapier kan logge bookinger fra Doodle til dit ark. Test servicenavne og -beskrivelser. En titel som Algebra 1 ugentlig coaching kan give bedre resultater end matematikundervisning i 60 minutter. Hold beskrivelsen kort, og tilføj en klar fordel. Juster tilgængeligheden. Hvis tirsdag kl. 15 aldrig bliver booket, så flyt den time til onsdag. Beskyt dine mest populære tider ved at kræve betaling ved booking. Gennemgå timingen for påmindelser. Prøv med påmindelser 24 timer og 2 timer før. Hvis teenagere glemmer det, så bed forældrene om at få en kopi af bekræftelsen og påmindelserne. Tilføj et sæsonbestemt tilbud. Før eksamen kan du åbne for ekstra studietimer med et tilmeldingsark. Om sommeren kan du promovere et færdighedsboost med 1:1.

Små ændringer kan forbedre din bookingrate uge for uge.

Vigtige pointer

En bookingside udfylder din undervisningsuge ved at lade familier booke din reelle tilgængelighed

Sæt regler som ledetid, buffere og daglige lofter for at beskytte din energi

Opkræv betaling med Stripe på din Doodle-bookingside eller 1:1 for at reducere antallet af udeblivelser

Brug gruppeafstemninger og tilmeldingssedler til grupper, bootcamps og workshops

Forbind din kalender og dine videoværktøjer, så hver session har et link og ingen konflikter

Begynd at booke smartere, ikke sværere

En fuld kalender starter med et klart link. Opret din Doodle-bookingside, forbind din kalender, tilføj dine tjenester, og slå Stripe til for betaling. Del linket der, hvor familierne allerede taler med dig, f.eks. via e-mail, WhatsApp og skoleportaler. Du vil bruge mindre tid på at jage sms'er og mere tid på at undervise.

Er du klar til at gøre planlægningen nemmere? Opret en Doodle, og udfyld dine ugentlige vejledningssessioner med mindre indsats og mere selvtillid.