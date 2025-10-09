Een sprintreview is bedoeld om de voortgang bekijken, constructieve feedback verzamelen en het plan aanpassen. Het tijdstip dat je kiest, kan dat juist mogelijk maken of juist in de weg staan. Plan de evaluatie op een moment waarop de energie laag is, en mensen komen te laat, zijn er maar half bij of komen helemaal niet opdagen. De feedback druppelt daarna binnen, tickets worden weer geopend en het team gaat naar huis met meer vragen dan beslissingen. Kies een moment met meer energie en de juiste overlap, en diezelfde vergadering wordt strak: demo’s komen goed over, kritiek is eerlijk en de volgende stappen zijn duidelijk genoeg om de weg vrij te maken voor de volgende sprint.

Tekenen dat je planning aanpassing nodig heeft (en waarom dat vervelend is)

Belangrijke mensen komen te laat of gaan te vroeg weg → Demo’s duren lang, beslissingen blijven maar uit.

De feedback komt pas na de beoordeling → Er komen weer tickets binnen, waardoor er meer herbewerkingen nodig zijn.

Door het tijdslot wordt de concentratietijd verkort → Als je steeds meer gaat multitasken, zie je dingen over het hoofd.

Dit zijn timingproblemen die zich voordoen als agendaproblemen. Als twee of meer van deze punten op je van toepassing zijn, verplaats dan eerst het tijdstip voordat je de opzet aanpast. Bij de meeste teams zorgt het simpelweg een uur of twee verschuiven van de vergadering al voor een andere sfeer in de ruimte, minder privéberichten tijdens de sessie en minder ‘opvolgwerk’ dat meestal doorloopt naar de volgende sprint.

Richtlijnen voor het kiezen van de beste gokkast

Maak optimaal gebruik van energie: Midden op de dag, midden in de week (di–do) is beter dan meteen ’s ochtends of ’s avonds.

Houd rekening met overlappingen: kies de grootste kruispunt van tijdzones ; als een perfecte overlapping niet mogelijk is, alternatief die bij elke sprint pronkt.

Houd het kort en bondig: doel 45–60 minuten recensies; ga dieper in op 1:1 vervolgacties.

Wees consequent: Elke sprint op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip zorgt ervoor dat het een gewoonte wordt en dat je erbij blijft.

Betrek belanghebbenden op een slimme manier: een korte proefperiode aanbieden via een Boekingspagina.

Deze principes werken omdat ze aansluiten bij hoe aandacht zich in de praktijk gedraagt. Door midden in de week te vergaderen, voorkom je de drukte op maandag en de vermoeidheid op vrijdag. Afwisseling zorgt ervoor dat samenwerking tussen regio’s eerlijk verloopt, wat de opkomst ten goede komt. Korte evaluaties zorgen voor strakkere demo’s en voorkomen dat discussies het hele uur in beslag nemen; diepgaandere vragen worden beantwoord in gerichte 1:1 slots waar beslissingen sowieso sneller worden genomen.

Maak een Groepspoll

Tactieken voor het plannen

Tijdblokken: Houd de laatste 2–3 uur van de sprint (inclusief buffers) vrij voor de evaluatie.

Demo’s over de groep: Groepeer soortgelijke taken om de samenhang te behouden.

Gebruik de tools van Doodle: Boekingspagina voor een ‘demo-venster’ voor belanghebbenden. Groepspoll om één plek te bemachtigen die zowel team- als zoneoverschrijdend is. Inschrijflijst Dus presentatoren krijgen demo’s van 7 minuten met 3 minuten voor vragen en antwoorden.



Zie het plannen van demo’s als onderdeel van de presentatie, niet als administratief werk. Een speciaal blok aan het einde van de sprint zorgt ervoor dat presentatoren niet van incidentkanalen naar demo’s hoeven te rennen. Door verwante demo’s te groeperen, blijft de groep in dezelfde mentale modus, waardoor er betere vragen naar voren komen. En door de coördinatie uit te besteden aan Doodle—Boekingspagina voor belanghebbenden, Groepspoll voor de hoofdplaats, Inschrijflijst Wat de volgorde betreft: je schrapt die DM-wirwar die het team normaal gesproken uren kost.

Maak een Groepspoll

Aanbevolen tijden per regio

Regiocombinatie Voorgesteld venster VS–EU di–do, vroeg in de middag CET (’s ochtends ET) EU–APAC dinsdag, vroeg EU 's ochtends ('s middags/'s avonds APAC); wissel bij elke sprint af Eén tijdzone wo–do, halverwege de ochtend

Zie deze tabel als een uitgangspunt, niet als een vaste regel. Doe eens een snel experiment gedurende twee sprints: kies het tijdvak dat het beste past, meet de opkomst en de doorloopsnelheid van beslissingen, en pas het daarna aan. Als een belangrijke doelgroep de live-beoordeling niet kan bijwonen, houd dan het kerntijdvak vast en leid ze via de Boekingspagina in plaats daarvan een demo-venster; hun feedback komt nog steeds op tijd binnen zonder dat de hoofdvergadering daardoor in de war raakt.

Deze week (snelle successen)

Plaats een Doodle-boekingspagina : “Demos-venster – Sprint Review.”

Start een Doodle-groepspoll (sluit over 24 uur) om de plek vast te leggen.

Maak een Inschrijflijst voor Doodle met demo’s van 7 minuten + vraag-en-antwoordrondes van 3 minuten.

Gebruik dit als een kleine proef, niet als een grote reorganisatie. Leg uit waarom je dit doet, pas de nieuwe planning twee sprints lang toe en vergelijk de resultaten. Je zou moeten merken dat de vergaderingen korter worden, er minder tickets opnieuw worden geopend en dat voltooid werk sneller wordt goedgekeurd.

Maak een Groepspoll

Afsluiting

Met de juiste timing verandert de sprintreview van een statusritueel in een beslissingsmotor. Wanneer Doodle beheert de Boekingspagina, de Groepspoll, de Inschrijflijst en 1:1 Bij vervolgafspraken spreek je één keer een tijdstip af, houd je de sessie doelgericht en geef je je team meer tijd om te bouwen – in plaats van achter agenda’s aan te jagen.