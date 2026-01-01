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अपने स्प्रिंट रिव्यू चलाने का सबसे अच्छा समय कैसे खोजें

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

man smiling with laptop

एक स्प्रिंट समीक्षा मौजूद है ताकि प्रगति की जांच करें, रचनात्मक प्रतिक्रिया एकत्र करें, और योजना को अनुकूलित करें।आप जो कैलेंडर स्लॉट चुनते हैं, वह या तो इसे सक्षम करता है या कमजोर कर देता है। यदि समीक्षा कम ऊर्जा वाले समय में रखी जाए, तो लोग देर से आते हैं, आधे मन से उपस्थित होते हैं, या बिल्कुल नहीं आते। बाद में फीडबैक धीरे-धीरे आता है, टिकटें फिर से खुल जाती हैं, और टीम निर्णयों से ज्यादा सवालों के साथ निकलती है। एक उच्च-ऊर्जा वाला समय चुनें जिसमें सही ओवरलैप हो और वही बैठक सटीक हो जाती है: डेमो प्रभावी होते हैं, आलोचना ईमानदार होती है, और अगले कदम इतने स्पष्ट होते हैं कि अगली स्प्रिंट की अड़चनें दूर हो जाती हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

संकेत कि आपके शेड्यूल को ठीक करने की ज़रूरत है (और यह क्यों हानिकारक है)

  • महत्वपूर्ण लोग देर से शामिल होते हैं या जल्दी चले जाते हैं → डेमो लंबा खिंचता है, निर्णय टल जाते हैं।

  • समीक्षा के बाद प्रतिक्रिया आती है → टिकट फिर से खुलने पर, पुनः कार्य बढ़ जाता है।

  • समय स्लॉट कट फोकस समय → मल्टीटास्किंग बढ़ने से, समस्याएं छूट जाती हैं।

ये समय-संबंधी समस्याएँ हैं जो एजेंडा संबंधी समस्याओं के रूप में प्रकट हो रही हैं। यदि दो या अधिक सत्य हैं, तो प्रारूप को फिर से लिखने से पहले स्लॉट को आगे बढ़ाएँ। अधिकांश टीमों में, बैठक को बस एक या दो घंटे आगे खिसकाने से कमरे का माहौल बदल जाता है, सत्र के दौरान साइड-डीएम कम हो जाते हैं, और वह "फॉलो-अप" कार्य भी कम हो जाता है जो आमतौर पर अगले स्प्रिंट में चला जाता है।

सर्वश्रेष्ठ स्लॉट चुनने के सिद्धांत

  • ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करें: दोपहर, सप्ताह के मध्य (मंगल–गुरु) समय, सुबह-सुबह या देर रात से बेहतर है।

  • ओवरलैप का सम्मान करें: चुनो सबसे बड़ा समय-क्षेत्र चौराहा; यदि पूर्ण ओवरलैप संभव नहीं है, वैकल्पिक जो हर स्प्रिंट में मांसपेशियाँ सिकोड़ता है।

  • संक्षिप्त रखें: लक्ष्य 45–60 मिनट समीक्षाएँ; गहन विश्लेषण के लिए आगे बढ़ाएँ एक-से-एक अनुवर्ती कार्रवाई

  • सुसंगत रहें: हर स्प्रिंट का एक ही दिन और समय होने से आदत बनती है और उपस्थिति सुनिश्चित होती है।

  • हितधारकों को चतुराई से एकीकृत करें: एक के माध्यम से एक संक्षिप्त डेमो विंडो प्रदान करें बुकिंग पेज.

ये सिद्धांत इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये वास्तव में ध्यान के व्यवहार से मेल खाते हैं। सप्ताह के मध्य में होने से सोमवार की प्राथमिकता और शुक्रवार की थकान से बचाव होता है। बारी-बारी से होने से विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग निष्पक्ष बनता है, जिससे उपस्थिति में सुधार होता है। संक्षिप्त समीक्षाएँ अधिक सटीक डेमो के लिए मजबूर करती हैं और बहस को पूरे घंटे तक फैलने से रोकती हैं; गहरे प्रश्न केंद्रित रूप से उत्तर पाते हैं। एक-से-एक ऐसे स्लॉट जहाँ निर्णय वैसे भी तेज़ी से होते हैं।

समय-निर्धारण की युक्तियाँ

  • समय अवरोधन: समीक्षा के लिए स्प्रिंट के आखिरी 2–3 घंटे (बफ़र्स सहित) आरक्षित रखें।

  • समूह संबंधित डेमो: संदर्भ बनाए रखने के लिए समान कार्यों को एक साथ समूहित करें।

  • Doodle के उपकरणों का उपयोग करें:

    • बुकिंग पेज एक हितधारक "डेमो विंडो" के लिए।

    • ग्रुप पोल एक क्रॉस-टीम, क्रॉस-ज़ोन स्लॉट हासिल करने के लिए।

    • साइन-अप शीट तो प्रस्तुतकर्ता 7 मिनट के डेमो और 3 मिनट के प्रश्नोत्तर के साथ आगे बढ़ते हैं।

ट्रीट शेड्यूलिंग को डिलीवरी का हिस्सा मानें, प्रशासनिक कार्य नहीं। एक समर्पित स्प्रिंट-अंत ब्लॉक का मतलब है कि प्रेजेंटर्स इंसिडेंट चैनलों से डेमो तक दौड़ नहीं रहे होते। संबंधित डेमो को समूहबद्ध करने से कमरे में एक ही मानसिक अवस्था बनी रहती है, जिससे बेहतर प्रश्न सामने आते हैं। और समन्वय को ऑफलोड करके Doodle—हितधारकों के लिए बुकिंग पेज, ग्रुप पोल मुख्य स्लॉट के लिए साइन-अप शीट चलाने की व्यवस्था के लिए—आप वह डीएम स्वर्ल हटा देते हैं जो आमतौर पर टीम के घंटों को चुरा लेता है।

क्षेत्रानुसार अनुशंसित समय

क्षेत्र संयोजन

सुझाया गया विंडो

अमेरिका–यूरोपीय संघ

मंगल–गुरु, दोपहर के आरंभ में सामान्य प्रवेश परीक्षा (सुबह ईटी)

यूरोपीय संघ–एशिया-प्रशांत

मंगल, भोर यूरोपीय संघ सुबह (दोपहर/शाम) एशिया-प्रशांत क्षेत्र); प्रत्येक स्प्रिंट को वैकल्पिक करें

एकल समय क्षेत्र

बुध–गुरु, मध्य-प्रातः

इस तालिका को एक प्रारंभिक टेम्पलेट के रूप में लें, नियम के रूप में नहीं। दो स्प्रिंट्स के लिए एक त्वरित प्रयोग चलाएँ: सबसे निकटतम मेल खाने वाली विंडो चुनें, उपस्थिति और निर्णय प्रवाह मापें, फिर समायोजित करें। यदि कोई महत्वपूर्ण दर्शक लाइव समीक्षा में शामिल नहीं हो सकता, तो मुख्य स्लॉट को स्थिर रखें और उन्हें इसके माध्यम से मार्गदर्शन करें। बुकिंग पेज इसके बजाय डेमो विंडो का उपयोग करें; उनकी प्रतिक्रिया मुख्य बैठक को बाधित किए बिना समय पर ही मिलती रहती है।

इस सप्ताह (त्वरित जीतें)

  • प्रकाशित करें Doodle बुकिंग पेज: "डेमो विंडो – स्प्रिंट समीक्षा।"

  • एक लॉन्च करें Doodle ग्रुप पोल (24 घंटे में बंद) स्लॉट लॉक करने के लिए।

  • एक सेट अप करें Doodle साइन-अप शीट 7 मिनट के डेमो + 3 मिनट के प्रश्नोत्तर स्लॉट के साथ।

इसे एक हल्के परीक्षण के रूप में उपयोग करें, पुनर्गठन के रूप में नहीं। कारण बताएं, दो स्प्रिंट्स के लिए नई समय-सीमा चलाएं और तुलना करें। आपको छोटी बैठकें, कम पुनः खोले गए टिकट और तैयार कार्य की तेज़ स्वीकृति दिखाई देगी।

समापन

सही समय स्प्रिंट समीक्षा को एक स्थिति संबंधी अनुष्ठान से निर्णय इंजन में बदल देता है। जब Doodle बुकिंग पेज, ग्रुप पोल, साइन-अप शीट, और संभालता है एक-से-एक फॉलो-अप्स, एक बार स्लॉट पर सहमति बनाएं, सेशन को केंद्रित रखें, और अपनी टीम को कैलेंडर के पीछे भागने के बजाय बनाने के लिए और घंटे दें।

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