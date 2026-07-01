Syftet med en sprintgenomgång är att granska framstegen, samla in konstruktiv feedback och anpassa planen. Det tidsfönster du väljer i kalendern kan antingen främja detta eller motverka det. Om du lägger mötet till en tidpunkt då energinivån är låg kommer deltagarna för sent, är bara halvhjärtade eller uteblir helt. Feedbacken kommer in i efterhand, ärenden öppnas på nytt och teamet går därifrån med fler frågor än beslut. Välj ett tidsfönster med högre energi och rätt överlappning, så blir samma möte effektivt: demonstrationerna går hem, kritiken är ärlig och nästa steg är tillräckligt tydliga för att bana väg för nästa sprint.

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Tecken på att ditt schema behöver justeras (och varför det är skadligt)

Nyckelpersoner börjar sent eller slutar tidigt → Demonstrationerna drar ut på tiden, besluten skjuts upp.

Återkopplingen kommer efter granskningen → Antalet ärenden öppnas på nytt, omarbetningarna ökar.

Tidsintervallet minskar koncentrationstiden → När man gör flera saker samtidigt ökar risken att man missar problem.

Det här är tidsmässiga problem som framstår som problem med dagordningen. Om två eller flera av dessa stämmer, flytta mötet till en annan tidpunkt innan du ändrar formatet. I de flesta team räcker det med att flytta mötet en eller två timmar för att förändra stämningen i rummet, minska antalet privata meddelanden under mötet och minska det ”uppföljningsarbete” som vanligtvis spiller över till nästa sprint.

Riktlinjer för att välja den bästa spelautomaten

Maximera energin: Mitt på dagen, mitt i veckan (tis–tors) är bättre än först på morgonen eller sist på dagen.

Beakta överlappningar: välj största tidszonsöverlappningen ; om det inte går att uppnå en perfekt överlappning, alternativ som visar upp sina muskler vid varje sprint.

Håll det kortfattat: mål 45–60 minuter recensioner; fördjupningsartiklar om 1:1 uppföljningar.

Var konsekvent: Att hålla samma dag och tid för varje sprint bidrar till att skapa vanor och säkerställa närvaro.

Integrera intressenterna på ett smart sätt: erbjuda en kort provperiod via en Booking Page.

Dessa principer fungerar eftersom de stämmer överens med hur uppmärksamheten faktiskt fungerar. Att sammanträdena hålls mitt i veckan undviker måndagsstress och fredagströtthet. Omväxlingen gör samarbetet mellan regionerna rättvist, vilket förbättrar närvaron. Korta genomgångar tvingar fram mer koncisa demonstrationer och förhindrar att diskussionerna tar upp hela timmen; djupare frågor besvaras under fokuserade 1:1 spelautomater där besluten ändå fattas snabbare.

Planeringstaktiker

Tidsblockering: Avsätt de sista 2–3 timmarna av sprinten (inklusive buffertar) för genomgången.

Grupprelaterade demonstrationer: gruppera liknande arbeten för att behålla sammanhanget.

Använd Doodles verktyg: Booking Page för ett ”demofönster” för intressenterna. Group Poll för att få en plats som sträcker sig över flera lag och zoner. Sign-up Sheet Så föreläsarna håller 7-minuters demonstrationer följda av 3 minuters frågestund.



Betrakta schemaläggningen som en del av leveransen, inte som administration. Ett särskilt avsnitt i slutet av sprinten innebär att presentatörerna inte behöver springa mellan incidentkanaler och demonstrationer. Genom att gruppera relaterade demonstrationer håller man deltagarna i samma tankesätt, vilket leder till bättre frågor. Och genom att överlåta samordningen till Doodle—Booking Page för intressenter, Group Poll för huvudplatsen, Sign-up Sheet När det gäller tävlingsordningen – då slipper man den DM-virveln som brukar ta flera timmar av lagets tid.

Rekommenderade tider per region

Regionkombination Föreslaget fönster USA–EU Tis–tors, tidig eftermiddag CET (morgon ET) EU–APAC Tis, tidigt EU morgon (eftermiddag/kväll) APAC); växla mellan dem vid varje sprint En enda tidszon Ons–tors, förmiddag

Se den här tabellen som en utgångspunkt, inte som en regel. Gör ett snabbt test under två sprintar: välj det tidsfönster som passar bäst, mät deltagandet och antalet fattade beslut, och justera sedan efter behov. Om en viktig målgrupp inte kan delta i den direktsända granskningen, behåll den centrala tidsslotsen oförändrad och hänvisa dem till Booking Page demofönstret istället; deras synpunkter kommer fortfarande fram i tid utan att störa huvudmötet.

Den här veckan (snabba framsteg)

Publicera en Booking Page för Doodle : ”Demos-fönster – Sprintgenomgång.”

Starta en Group Poll i Doodle-gruppen (stänger om 24 timmar) för att boka platsen.

Skapa en Sign-up Sheet för Doodle med 7 minuters demonstration + 3 minuters frågestund.

Använd detta som ett enkelt test, inte som en omorganisation. Förklara varför, tillämpa den nya tidsplanen under två sprintar och jämför sedan. Du bör märka kortare möten, färre återupptagna ärenden och snabbare godkännande av färdigt arbete.

Avslutning

Med rätt timing förvandlas sprintgenomgången från ett statusritual till en beslutsmotor. När Doodle hanterar Booking Page, Group Poll, Sign-up Sheet och 1:1 Uppföljningar: ni kommer överens om ett mötesintervall en gång, håller mötet fokuserat och ger ert team fler timmar att ägna åt utveckling – istället för att jaga efter kalendrar.