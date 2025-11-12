Hoe accountants tijd besparen met online afsprakenplannen

Als accountant zijn je factureerbare uren kostbaar. Toch gaat er verrassend veel van je week verloren aan heen-en-weer-mails, het verzetten van afspraken en herinneringen. Tijdens het belastingseizoen wordt de druk alleen maar groter – je jongleert met het aannemen van nieuwe klanten, het doornemen van documenten, het controleren van de loonlijst en adviesgesprekken, terwijl je inbox volstroomt met vragen als “Past dinsdag om 3 uur?”

Met online afsprakenplanen krijg je die uren weer terug. Als je het goed instelt, kiezen klanten zelf beschikbare tijdvakken, worden betalingen automatisch geïnd en wordt je agenda in realtime bijgewerkt. Geen dubbele boekingen meer. Geen verwarring meer over tijdzones of vergaderlinks.

In deze handleiding lees je hoe je met Doodle online afspraken kunt plannen om je werk met klanten te vereenvoudigen, je focus te behouden en elke week uren te besparen.

De uitdaging waar boekhouders voor staan

De boekhouding volgt strikte cycli en deadlines. Van januari tot april werk je misschien wel 12 uur per dag, gevolgd door kwartaaloverzichten, controles en adviesgesprekken. Elk soort vergadering zorgt voor extra rompslomp — een intakegesprek voor de belastingaangifte is niet hetzelfde als het bijwerken van de loonadministratie of het doornemen van een brief van de belastingdienst.

Verborgen kosten van handmatige planning

Eindeloze e-mailconversaties vertragen het inwerken van nieuwe klanten

Als mensen niet komen opdagen of te laat zijn, kost dat tijd en brengt het je planning in de war

Vergeet je de tijdzones, dan zorgt dat voor verwarring bij klanten op afstand

Door last-minute wijzigingen in de planning moet er ’s avonds en in het weekend doorgewerkt worden

Groepsvergaderingen voor audits of bestuursverslagen zijn lastig op elkaar af te stemmen

Deze inefficiënties gaan ten koste van de factureerbare tijd. Online planning vervangt ze door geautomatiseerde workflows die perfect aansluiten op je agenda.

Waarom online afspraken maken belangrijk is voor accountants

Tijdmanagement is bepalend voor je winstmarges. Zelfs als je per afspraak maar 5 tot 10 minuten bespaart, loopt dat bij tientallen afspraken flink op. Door betalingsmogelijkheden en herinneringen in te bouwen, voorkom je dat klanten niet komen opdagen en houd je je agenda op orde. En als klanten zelf hun afspraak boeken, kun jij je richten op werk dat meer opbrengt.

Professionele afsprakenplanners versterken ook het vertrouwen van je klanten. Boekingspagina's met je eigen huisstijl stralen moderniteit, betrouwbaarheid en overzichtelijkheid uit — en laten je klanten zien dat je hun tijd waardeert.

Met Doodle, dan kun je:

Geef je boekingspagina's een eigen uitstraling

Voeg voorbereidingsnotities en bijlagen toe

Voeg automatisch links naar vergaderingen en tijdzones toe

Alles verloopt soepel, professioneel en op tijd.

Maak een Groepspoll

Ontwerp een planningssysteem dat geschikt is voor het drukke seizoen en daarna

Een goed systeem begint met duidelijke afspraaktypes die bij je diensten passen.

Soort afspraak Aanbevolen duur Intakegesprek voor belastingaangifte 30 min Controle van de belastingaangifte 45 min Kwartaalcontrole van de boekhouding 30 min Inchecken voor de loonlijst 20 min Beoordeling van IRS-kennisgevingen 20 min Adviesgesprek of CFO-sessie 60 min Start van het veldwerk voor de audit 60 min Kennismakingsgesprek met een nieuwe klant 20 min

Gebruik Doodle-boekingspagina om deze opties te publiceren. Koppel je Google Calendar, Outlook of Apple Calendar, zodat boekingen je beschikbaarheid automatisch reserveren. Voeg buffers toe, stel dagelijkse limieten in en zorg dat je genoeg energie overhoudt tijdens drukke maanden.

Voeg regels toe die je helpen je te concentreren

Met online planning kun je structuur aanbrengen in je dag:

Bied klanten alleen telefoongesprekken aan binnen bepaalde tijdsvakken (bijv. di–do, 13.00–16.00 uur)

Zorg voor een buffer van 15 minuten voor en na elk gesprek

Houd korte vergaderingen ’s ochtends en lange sessies ’s middags

Stel boekingsperiodes in (bijv. alleen 14 dagen van tevoren)

Een voorwaarde stellen (bijv. geen boekingen op dezelfde dag na 10.00 uur)

Met Doodle wordt het instellen heel makkelijk — zodat klanten alleen de beschikbare tijdvakken zien die jij kiest.

Maak een Groepspoll

Praktische tips voor accountants die online planning gebruiken

Maak voor elke dienst een aparte Boekingspagina aan met een korte beschrijving, de prijs en een checklist voor de voorbereiding

Gebruik Doodle 1:1 voor partnervergaderingen of klantbesprekingen

Verbinden Stripe om betalingen te innen en het aantal no-shows te verminderen

Voeg een paar vragen toe om voorafgaand aan vergaderingen informatie te verzamelen

Videolinks automatisch aanmaken (Zoom, Google Meet, Cisco, Microsoft Teams)

Stel automatische herinneringen in, 24 uur en 2 uur voor vergaderingen

Voeg boekingslinks toe aan je e-mailhandtekening, website en offertes

Gebruik Groepspolls voor auditvergaderingen of bestuursvergaderingen

Gebruik Inschrijflijsten voor workshops of belastingadviesbijeenkomsten

Zet aan maatwerk op het gebied van huisstijl in Doodle Pro voor een professionele uitstraling

Koppel apps via Zapier om je CRM of taakbeheer automatisch bij te werken

Elke stap zorgt ervoor dat er minder rompslomp is — waardoor je uren aan administratief werk bespaart.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen bij het opzetten van je planningssysteem:

Te veel soorten afspraken aanbieden

Je hele agenda vrijhouden

Buffers tussen vergaderingen vergeten

Intakevragen overslaan

Tijdzones negeren

Geen herinneringen instellen

Groepsbijeenkomsten handmatig inplannen in plaats van met Groepspolls

Geen betaling vragen voor consulten

Het tonen van klantnamen in gedeelde enquêtes

Doodle voorkomt deze problemen met privacyinstellingen, herinneringen en slimme boekingsinstellingen.

Tools en oplossingen voor de planning van accountants

Doodle-tool Het meest geschikt voor Belangrijkste kenmerken Boekingspagina Afspraken met klanten Buffers, incasso, merkopbouw, kalendersynchronisatie 1:1 Partner- of VIP-klanten Zelf gekozen tijdstippen, betalingen via Stripe Groepspolls Audits, bestuursbeoordelingen Maximaal 1000 deelnemers, deadlines, verborgen namen Inschrijflijsten Belastingadviesbijeenkomsten, trainingen Bezoekerslimieten, keuze van tijdvakken Beschrijvingen van AI-vergaderingen Alle vergaderingen Snelle agenda’s en voorbereidingsnotities Zapier-integratie Automatisering Synchroniseer met CRM-, PM-tools of taakbeheersystemen

Elke functie helpt om de administratieve rompslomp te verminderen en de factureerbare tijd te vergroten.

Praktijkvoorbeelden van boekhoudteams

Solo CPA: Erin heeft Boekingspagina's opgezet voor vier soorten afspraken en Stripe-betalingen toegevoegd. Het aantal no-shows is tot nul gedaald, waardoor ze vijf uur per week bespaart.

Middelgroot bedrijf: We hebben inschrijflijsten gebruikt voor een training over het klantenportaal, waarbij het aantal plaatsen beperkt was. De klanten kwamen goed voorbereid.

Auditteam: We hebben groepspolls gebruikt voor de inventarisatie van de magazijnvoorraad — één e-mail, één bevestigde datum.

Adviespartner: Ik bood betaalde financiële evaluaties van 60 minuten aan via Doodle 1:1. De agenda bleef vol en de facturering verliep vlekkeloos.

Salarisadministratieteam: Maandelijks geplande check-ins van 20 minuten met klanten via een terugkerende Boekingspagina. De Zoom-links werden automatisch gegenereerd.

Eenvoudige installaties. Directe resultaten.

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Verbeter de ervaring van je klanten door vergaderingen goed voor te bereiden

Stel vanaf het begin duidelijke verwachtingen:

Voeg een korte beschrijving toe van het doel van elke vergadering

Voeg een voorbereidingschecklist toe of upload een link

Stel 2 tot 4 intakevragen

Stuur automatische herinneringen met informatie over de voorbereiding

Met Doodle Pro, AI kan je vergaderbeschrijving binnen enkele seconden opstellen — zo bespaar je tijd en blijft de communicatie consistent.

Zorg dat je agenda vrij blijft tijdens de drukste periode met deadlines

Zorg er in februari en maart voor dat je je aandacht erbij houdt door strengere regels te hanteren:

Kortere boekingsperiodes (7–10 dagen)

Grotere buffers (15 minuten)

Dagelijkse limieten voor afspraken over belastingaangifte

Inschrijflijsten voor algemene vragen

Groepspolls voor interne afstemming

Met Doodle gaat dit allemaal snel en kun je het steeds weer op dezelfde manier doen, waardoor je ook onder druk rustig blijft.

Meet en verbeter je planning

Beschouw het plannen van behandelingen als een proces dat het waard is om te verbeteren.

Houd het percentage no-shows bij, zowel vóór als na de automatiseringen

Pas de duur aan van vergaderingen die steeds uitlopen

Zoek uit welke uren het meest waardevol zijn en geef daar voorrang aan

Vraag om een korte reactie: “Was het makkelijk om je afspraak te maken?”

Kleine aanpassingen kunnen samen zorgen voor een flinke tijdwinst.

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Belangrijkste punten

Online afspraken plannen helpt accountants tijd terug te winnen en stress te verminderen

Buffers, boekingsperiodes en duidelijke regels zorgen ervoor dat je je kunt concentreren

Door het innen van de betaling kom je minder vaak te maken met no-shows

De tools van Doodle zijn geschikt voor zowel zelfstandige accountants als grote kantoren

Elke bespaarde minuut is een minuut die je in rekening kunt brengen

Ga aan de slag met een betere planning

Je hebt geen ingewikkelde systemen nodig om elke week uren te besparen. Stel je Doodle-boekingspagina voor je kerndiensten, schakel het volgende in: Stripe-betalingen, en zet aan herinneringen.

Gebruik:

1:1 voor klanten die veel persoonlijke aandacht nodig hebben

Groepspolls voor audits en bestuursvergaderingen

Inschrijflijsten voor clinics en workshops

Synchroniseer met Google Calendar, Outlook of Apple Calendar — en houd je agenda helemaal onder controle. Begin vandaag nog met tijd besparen dankzij online planning.