Hur revisorer sparar tid med tidsbokning online

Som revisor är dina fakturerbara timmar värdefulla. Ändå går en överraskande stor del av din vecka åt till e-postväxlingar, ombokningar och påminnelser. Under deklarationssäsongen ökar pressen bara – du måste jonglera med att ta emot nya kunder, granska dokument, kontrollera löneutbetalningar och hantera rådgivningssamtal samtidigt som din inkorg fylls med frågor som ”Passar det på tisdag klockan 15?”.

Med onlinebokning får du tillbaka den tiden. Med rätt inställningar väljer kunderna lediga tider, betalningarna dras automatiskt och din kalender uppdateras i realtid. Inga dubbelbokningar längre. Ingen förvirring kring tidszoner eller möteslänkar längre.

Den här guiden visar hur du använder onlinebokning för att förenkla arbetet med kunderna, behålla fokus och spara flera timmar varje vecka med Doodle.

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Den utmaning som redovisningspersonal står inför

Redovisningsarbetet följer strikta cykler och tidsfrister. Från januari till april kan du arbeta 12-timmarsdagar, följt av kvartalsvisa genomgångar, revisioner och rådgivningsmöten. Varje typ av möte medför extra arbete – ett inledande möte inför skattedeklarationen är inte samma sak som en uppdatering av löneadministrationen eller en genomgång av ett meddelande från IRS.

Dolda kostnader vid manuell schemaläggning

Oändliga e-posttrådar fördröjer kundens onboarding

Uteblivna besökare och sena ankomster slösar bort tid och stör ditt schema

Felaktiga tidszoner skapar förvirring hos distanskunder

Sista-minuten-ändringar i schemat gör att arbetet måste utföras på kvällar och helger

Det är svårt att samordna gruppmöten inför revisioner eller styrelserapporter

Dessa ineffektiviteter tar tid från den fakturerbara tiden. Onlinebokning ersätter dem med automatiserade arbetsflöden som anpassas efter din kalender.

Varför det är viktigt för revisorer att kunna boka tid online

Tidshantering påverkar dina marginaler. Att spara så lite som 5–10 minuter per möte ger stora besparingar när det gäller dussintals möten. Genom att införa betalning och påminnelser minskar du antalet uteblivna besök och skyddar därmed din schemaläggning. Och när kunderna bokar själva kan du fokusera på mer värdeskapande arbete.

Professionella bokningslänkar stärker också kundernas förtroende. Booking Pages med ditt varumärke ger ett modernt, pålitligt och välorganiserat intryck – vilket visar kunderna att du värdesätter deras tid.

Med Doodle, kan du:

Anpassa utseendet på dina Booking Pages

Bifoga förberedelseanteckningar och bilagor

Lägg automatiskt till möteslänkar och tidszoner

Allt sköts smidigt, professionellt och i tid.

Utforma ett schemaläggningssystem som passar både högsäsongen och tiden därefter

Ett bra system börjar med tydliga bokningstyper som passar dina tjänster.

Typ av besök Rekommenderad varaktighet Intag inför skattedeklarationen 30 min Granskning av skattedeklarationen 45 min Kvartalsvis granskning av bokföringen 30 min Incheckning av lönelistor 20 min Prioritering av meddelanden från IRS 20 min Rådgivningsmöte eller möte med finansdirektören 60 min Inledning av revisionsarbetet på fältet 60 min Inledande samtal med ny kund 20 min

Användning Booking Page för Doodle för att publicera dessa alternativ. Koppla ihop din Google-, Outlook- eller Apple-kalender så att bokningar automatiskt reserverar din tillgänglighet. Lägg till buffertar, ställ in dagliga gränser och se till att du orkar under de mest intensiva månaderna.

Lägg till regler som hjälper dig att behålla fokus

Med onlinebokning kan du skapa struktur i din dag:

Erbjud kundsamtal endast under vissa tidsintervall (t.ex. tis–tors, kl. 13–16)

Lägg till 15 minuters marginal före och efter varje samtal

Håll korta möten på förmiddagen och långa möten på eftermiddagen

Ställ in bokningsperioder (t.ex. endast 14 dagar i förväg)

Krav på förhandsanmälan (t.ex. inga bokningar samma dag efter kl. 10.00)

Doodle gör dessa inställningar enkla – så att kunderna bara ser de tidsluckor du väljer.

Praktiska tips för revisorer som använder tidsbokning online

Skapa separata Booking Pages för varje tjänst med en kort beskrivning, pris och en förberedelselista

Användning Doodle 1:1 för partnermöten eller kundgenomgångar

Anslut Stripe för att driva in betalningar och minska antalet uteblivna besök

Lägg till inledande frågor för att samla in information inför mötena

Skapa videolänkar automatiskt (Zoom, Google Meet, Cisco, Microsoft Teams)

Ställ in automatiska påminnelser 24 timmar och 2 timmar före mötena

Lägg in bokningslänkar i din e-postsignatur, på din webbplats och i dina offerter

Användning Group Poll vid revisionsmöten eller styrelsemöten

Användning Sign-up Sheets för workshops eller skatterådgivning

Slå på anpassad varumärkesprofilering i Doodle Pro för ett professionellt utseende

Koppla ihop appar via Zapier för att uppdatera ditt CRM-system eller din uppgiftshanterare automatiskt

Varje steg minskar byråkratin – vilket sparar dig timmar av administrativt arbete.

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik följande fallgropar när du sätter upp ditt schemaläggningssystem:

Att erbjuda för många olika typer av tidsbokningar

Att lämna hela kalendern ledig

Att glömma buffertarna mellan mötena

Hoppa över inledande frågor

Att bortse från tidszoner

Att inte ställa in påminnelser

Att schemalägga gruppmöten manuellt istället för med Group Poll

Att inte ta betalt för konsultationer

Att avslöja kundnamn i delade omröstningar

Doodle förhindrar dessa problem med integritetsinställningar, påminnelser och smarta bokningsinställningar.

Verktyg och lösningar för schemaläggning av revisorer

Doodle-verktyg Bäst för Viktiga funktioner Booking Page Kundmöten Buffertar, betalningshantering, varumärkesprofilering, kalendersynkronisering 1:1 Partner- eller VIP-kunder Utvalda tider, betalningar via Stripe Group Poll Revisioner, styrelsegranskningar Upp till 1 000 deltagare, tidsfrister, dolda namn Sign-up Sheets Skattekonsultationer, utbildning Närvarobegränsningar, val av tidsluckor Beskrivningar av AI-möten Alla möten Agendor och förberedelseanteckningar på ett ögonblick Zapier-integration Automatisering Synkronisera med CRM-system, projektledningsverktyg eller uppgiftshanterare

Varje funktion bidrar till att minska administrationen och öka den fakturerbara tiden.

Exempel från verkligheten från redovisningsteam

Enskild auktoriserad revisor: Erin skapade en Booking Page för fyra olika typer av möten och lade till Stripe-betalningar. Antalet uteblivna möten sjönk till noll, vilket sparade fem timmar per vecka.

Medelstor byrå: Använda Sign-up Sheets för utbildning i kundportalen med ett begränsat antal platser. Kunderna kom väl förberedda.

Revisionsgrupp: Använde Group Poll för lagerinventeringar – ett e-postmeddelande, ett bekräftat datum.

Rådgivande partner: Erbjöd betalda 60-minuters ekonomiska genomgångar via Doodle 1:1. Kalendern var fullbokad och faktureringen gick smidigt.

Löneavdelningen: Planerade månatliga 20-minutersuppföljningar med kunderna via en återkommande Booking Page. Zoom-länkarna genererades automatiskt.

Enkla inställningar. Omedelbara resultat.

Skapa en bra kundupplevelse genom att förbereda möten

Ställ upp tydliga förväntningar redan från början:

Lägg till en kort beskrivning av målet för varje möte

Bifoga en förberedelsechecklista eller en länk för uppladdning

Ställ 2–4 inledande frågor

Skicka automatiska påminnelser med förberedelseinformation

Med Doodle Pro, AI kan skapa en beskrivning av ditt möte på några sekunder – vilket sparar tid och samtidigt säkerställer en enhetlig kommunikation.

Skydda din kalender under perioder med många deadlines

Under februari och mars bör du se till att behålla fokus genom att följa strängare regler:

Kortare bokningsperioder (7–10 dagar)

Större buffertar (15 minuter)

Dagliga begränsningar för möten om skattedeklarationer

Sign-up Sheets för allmänna förfrågningar

Group Polls for intern samordning

Doodle går det snabbt och enkelt att göra den här inställningen, vilket hjälper dig att behålla lugnet även under press.

Mät och förbättra din schemaläggning

Betrakta schemaläggningen som en process som det lönar sig att förfina.

Spåra andelen uteblivna besök före och efter automatiseringarna

Justera tidsramarna för möten som ständigt drar ut på tiden

Identifiera de mest värdefulla timmarna och prioritera dem

Be om kort feedback: ”Var det enkelt att boka din tid?”

Små justeringar kan tillsammans leda till stora tidsbesparingar.

Viktiga slutsatser

Att boka tid online hjälper revisorer att få tillbaka tid och minska stressen

Buffertar, bokningsfönster och tydliga regler hjälper till att hålla fokus

Inkassering av betalningar minskar antalet uteblivna besök

Doodle-verktygen riktar sig till såväl enskilda revisorer som stora revisionsbyråer

Varje minut som sparas är en minut som kan faktureras

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inga komplicerade system för att spara flera timmar varje vecka. Ställ in din Booking Page för Doodle för dina kärntjänster, aktivera Betalningar via Stripe, och slå på påminnelser.

Användning:

1:1 för kunder som kräver särskilt personlig service

Group Poll för revisioner och styrelsemöten

Sign-up Sheets för kurser och workshops

Synkronisera med Google, Outlook eller Apple Kalender – och se till att du alltid har koll på ditt schema. Börja spara tid redan idag med onlinebokning.