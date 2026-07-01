Hur revisorer sparar tid med tidsbokning online
Updated: 1 juli 2026
Som revisor är dina fakturerbara timmar värdefulla. Ändå går en överraskande stor del av din vecka åt till e-postväxlingar, ombokningar och påminnelser. Under deklarationssäsongen ökar pressen bara – du måste jonglera med att ta emot nya kunder, granska dokument, kontrollera löneutbetalningar och hantera rådgivningssamtal samtidigt som din inkorg fylls med frågor som ”Passar det på tisdag klockan 15?”.
Med onlinebokning får du tillbaka den tiden. Med rätt inställningar väljer kunderna lediga tider, betalningarna dras automatiskt och din kalender uppdateras i realtid. Inga dubbelbokningar längre. Ingen förvirring kring tidszoner eller möteslänkar längre.
Den här guiden visar hur du använder onlinebokning för att förenkla arbetet med kunderna, behålla fokus och spara flera timmar varje vecka med Doodle.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som redovisningspersonal står inför
Redovisningsarbetet följer strikta cykler och tidsfrister. Från januari till april kan du arbeta 12-timmarsdagar, följt av kvartalsvisa genomgångar, revisioner och rådgivningsmöten. Varje typ av möte medför extra arbete – ett inledande möte inför skattedeklarationen är inte samma sak som en uppdatering av löneadministrationen eller en genomgång av ett meddelande från IRS.
Dolda kostnader vid manuell schemaläggning
Oändliga e-posttrådar fördröjer kundens onboarding
Uteblivna besökare och sena ankomster slösar bort tid och stör ditt schema
Felaktiga tidszoner skapar förvirring hos distanskunder
Sista-minuten-ändringar i schemat gör att arbetet måste utföras på kvällar och helger
Det är svårt att samordna gruppmöten inför revisioner eller styrelserapporter
Dessa ineffektiviteter tar tid från den fakturerbara tiden. Onlinebokning ersätter dem med automatiserade arbetsflöden som anpassas efter din kalender.
Varför det är viktigt för revisorer att kunna boka tid online
Tidshantering påverkar dina marginaler. Att spara så lite som 5–10 minuter per möte ger stora besparingar när det gäller dussintals möten. Genom att införa betalning och påminnelser minskar du antalet uteblivna besök och skyddar därmed din schemaläggning. Och när kunderna bokar själva kan du fokusera på mer värdeskapande arbete.
Professionella bokningslänkar stärker också kundernas förtroende. Booking Pages med ditt varumärke ger ett modernt, pålitligt och välorganiserat intryck – vilket visar kunderna att du värdesätter deras tid.
Med Doodle, kan du:
Anpassa utseendet på dina Booking Pages
Bifoga förberedelseanteckningar och bilagor
Lägg automatiskt till möteslänkar och tidszoner
Allt sköts smidigt, professionellt och i tid.
Utforma ett schemaläggningssystem som passar både högsäsongen och tiden därefter
Ett bra system börjar med tydliga bokningstyper som passar dina tjänster.
Typ av besök
Rekommenderad varaktighet
Intag inför skattedeklarationen
30 min
Granskning av skattedeklarationen
45 min
Kvartalsvis granskning av bokföringen
30 min
Incheckning av lönelistor
20 min
Prioritering av meddelanden från IRS
20 min
Rådgivningsmöte eller möte med finansdirektören
60 min
Inledning av revisionsarbetet på fältet
60 min
Inledande samtal med ny kund
20 min
Användning Booking Page för Doodle för att publicera dessa alternativ. Koppla ihop din Google-, Outlook- eller Apple-kalender så att bokningar automatiskt reserverar din tillgänglighet. Lägg till buffertar, ställ in dagliga gränser och se till att du orkar under de mest intensiva månaderna.
Lägg till regler som hjälper dig att behålla fokus
Med onlinebokning kan du skapa struktur i din dag:
Erbjud kundsamtal endast under vissa tidsintervall (t.ex. tis–tors, kl. 13–16)
Lägg till 15 minuters marginal före och efter varje samtal
Håll korta möten på förmiddagen och långa möten på eftermiddagen
Ställ in bokningsperioder (t.ex. endast 14 dagar i förväg)
Krav på förhandsanmälan (t.ex. inga bokningar samma dag efter kl. 10.00)
Doodle gör dessa inställningar enkla – så att kunderna bara ser de tidsluckor du väljer.
Praktiska tips för revisorer som använder tidsbokning online
Skapa separata Booking Pages för varje tjänst med en kort beskrivning, pris och en förberedelselista
Användning Doodle 1:1 för partnermöten eller kundgenomgångar
Anslut Stripe för att driva in betalningar och minska antalet uteblivna besök
Lägg till inledande frågor för att samla in information inför mötena
Skapa videolänkar automatiskt (Zoom, Google Meet, Cisco, Microsoft Teams)
Ställ in automatiska påminnelser 24 timmar och 2 timmar före mötena
Lägg in bokningslänkar i din e-postsignatur, på din webbplats och i dina offerter
Användning Group Poll vid revisionsmöten eller styrelsemöten
Användning Sign-up Sheets för workshops eller skatterådgivning
Slå på anpassad varumärkesprofilering i Doodle Pro för ett professionellt utseende
Koppla ihop appar via Zapier för att uppdatera ditt CRM-system eller din uppgiftshanterare automatiskt
Varje steg minskar byråkratin – vilket sparar dig timmar av administrativt arbete.
Vanliga misstag som man bör undvika
Undvik följande fallgropar när du sätter upp ditt schemaläggningssystem:
Att erbjuda för många olika typer av tidsbokningar
Att lämna hela kalendern ledig
Att glömma buffertarna mellan mötena
Hoppa över inledande frågor
Att bortse från tidszoner
Att inte ställa in påminnelser
Att schemalägga gruppmöten manuellt istället för med Group Poll
Att inte ta betalt för konsultationer
Att avslöja kundnamn i delade omröstningar
Doodle förhindrar dessa problem med integritetsinställningar, påminnelser och smarta bokningsinställningar.
Verktyg och lösningar för schemaläggning av revisorer
Doodle-verktyg
Bäst för
Viktiga funktioner
Booking Page
Kundmöten
Buffertar, betalningshantering, varumärkesprofilering, kalendersynkronisering
1:1
Partner- eller VIP-kunder
Utvalda tider, betalningar via Stripe
Group Poll
Revisioner, styrelsegranskningar
Upp till 1 000 deltagare, tidsfrister, dolda namn
Sign-up Sheets
Skattekonsultationer, utbildning
Närvarobegränsningar, val av tidsluckor
Beskrivningar av AI-möten
Alla möten
Agendor och förberedelseanteckningar på ett ögonblick
Zapier-integration
Automatisering
Synkronisera med CRM-system, projektledningsverktyg eller uppgiftshanterare
Varje funktion bidrar till att minska administrationen och öka den fakturerbara tiden.
Exempel från verkligheten från redovisningsteam
Enskild auktoriserad revisor: Erin skapade en Booking Page för fyra olika typer av möten och lade till Stripe-betalningar. Antalet uteblivna möten sjönk till noll, vilket sparade fem timmar per vecka.
Medelstor byrå: Använda Sign-up Sheets för utbildning i kundportalen med ett begränsat antal platser. Kunderna kom väl förberedda.
Revisionsgrupp: Använde Group Poll för lagerinventeringar – ett e-postmeddelande, ett bekräftat datum.
Rådgivande partner: Erbjöd betalda 60-minuters ekonomiska genomgångar via Doodle 1:1. Kalendern var fullbokad och faktureringen gick smidigt.
Löneavdelningen: Planerade månatliga 20-minutersuppföljningar med kunderna via en återkommande Booking Page. Zoom-länkarna genererades automatiskt.
Enkla inställningar. Omedelbara resultat.
Skapa en bra kundupplevelse genom att förbereda möten
Ställ upp tydliga förväntningar redan från början:
Lägg till en kort beskrivning av målet för varje möte
Bifoga en förberedelsechecklista eller en länk för uppladdning
Ställ 2–4 inledande frågor
Skicka automatiska påminnelser med förberedelseinformation
Med Doodle Pro, AI kan skapa en beskrivning av ditt möte på några sekunder – vilket sparar tid och samtidigt säkerställer en enhetlig kommunikation.
Skydda din kalender under perioder med många deadlines
Under februari och mars bör du se till att behålla fokus genom att följa strängare regler:
Kortare bokningsperioder (7–10 dagar)
Större buffertar (15 minuter)
Dagliga begränsningar för möten om skattedeklarationer
Sign-up Sheets för allmänna förfrågningar
Group Polls for intern samordning
Doodle går det snabbt och enkelt att göra den här inställningen, vilket hjälper dig att behålla lugnet även under press.
Mät och förbättra din schemaläggning
Betrakta schemaläggningen som en process som det lönar sig att förfina.
Spåra andelen uteblivna besök före och efter automatiseringarna
Justera tidsramarna för möten som ständigt drar ut på tiden
Identifiera de mest värdefulla timmarna och prioritera dem
Be om kort feedback: ”Var det enkelt att boka din tid?”
Små justeringar kan tillsammans leda till stora tidsbesparingar.
Viktiga slutsatser
Att boka tid online hjälper revisorer att få tillbaka tid och minska stressen
Buffertar, bokningsfönster och tydliga regler hjälper till att hålla fokus
Inkassering av betalningar minskar antalet uteblivna besök
Doodle-verktygen riktar sig till såväl enskilda revisorer som stora revisionsbyråer
Varje minut som sparas är en minut som kan faktureras
Kom igång med bättre schemaläggning
Du behöver inga komplicerade system för att spara flera timmar varje vecka. Ställ in din Booking Page för Doodle för dina kärntjänster, aktivera Betalningar via Stripe, och slå på påminnelser.
Användning:
1:1 för kunder som kräver särskilt personlig service
Group Poll för revisioner och styrelsemöten
Sign-up Sheets för kurser och workshops
Synkronisera med Google, Outlook eller Apple Kalender – och se till att du alltid har koll på ditt schema. Börja spara tid redan idag med onlinebokning.
Inget kreditkort krävs