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Schemaläggning

Hur revisorer sparar tid med tidsbokning online

Read Time: 10 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

A professional meeting with an accountant, showing a document to two clients, smiling and engaging.

Som revisor är dina fakturerbara timmar värdefulla. Ändå går en överraskande stor del av din vecka åt till e-postväxlingar, ombokningar och påminnelser. Under deklarationssäsongen ökar pressen bara – du måste jonglera med att ta emot nya kunder, granska dokument, kontrollera löneutbetalningar och hantera rådgivningssamtal samtidigt som din inkorg fylls med frågor som ”Passar det på tisdag klockan 15?”.

Med onlinebokning får du tillbaka den tiden. Med rätt inställningar väljer kunderna lediga tider, betalningarna dras automatiskt och din kalender uppdateras i realtid. Inga dubbelbokningar längre. Ingen förvirring kring tidszoner eller möteslänkar längre.

Den här guiden visar hur du använder onlinebokning för att förenkla arbetet med kunderna, behålla fokus och spara flera timmar varje vecka med Doodle.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som redovisningspersonal står inför

Redovisningsarbetet följer strikta cykler och tidsfrister. Från januari till april kan du arbeta 12-timmarsdagar, följt av kvartalsvisa genomgångar, revisioner och rådgivningsmöten. Varje typ av möte medför extra arbete – ett inledande möte inför skattedeklarationen är inte samma sak som en uppdatering av löneadministrationen eller en genomgång av ett meddelande från IRS.

Dolda kostnader vid manuell schemaläggning

  • Oändliga e-posttrådar fördröjer kundens onboarding

  • Uteblivna besökare och sena ankomster slösar bort tid och stör ditt schema

  • Felaktiga tidszoner skapar förvirring hos distanskunder

  • Sista-minuten-ändringar i schemat gör att arbetet måste utföras på kvällar och helger

  • Det är svårt att samordna gruppmöten inför revisioner eller styrelserapporter

Dessa ineffektiviteter tar tid från den fakturerbara tiden. Onlinebokning ersätter dem med automatiserade arbetsflöden som anpassas efter din kalender.

Varför det är viktigt för revisorer att kunna boka tid online

Tidshantering påverkar dina marginaler. Att spara så lite som 5–10 minuter per möte ger stora besparingar när det gäller dussintals möten. Genom att införa betalning och påminnelser minskar du antalet uteblivna besök och skyddar därmed din schemaläggning. Och när kunderna bokar själva kan du fokusera på mer värdeskapande arbete.

Professionella bokningslänkar stärker också kundernas förtroende. Booking Pages med ditt varumärke ger ett modernt, pålitligt och välorganiserat intryck – vilket visar kunderna att du värdesätter deras tid.

Med Doodle, kan du:

  • Anpassa utseendet på dina Booking Pages

  • Bifoga förberedelseanteckningar och bilagor

  • Lägg automatiskt till möteslänkar och tidszoner

Allt sköts smidigt, professionellt och i tid.

Utforma ett schemaläggningssystem som passar både högsäsongen och tiden därefter

Ett bra system börjar med tydliga bokningstyper som passar dina tjänster.

Typ av besök

Rekommenderad varaktighet

Intag inför skattedeklarationen

30 min

Granskning av skattedeklarationen

45 min

Kvartalsvis granskning av bokföringen

30 min

Incheckning av lönelistor

20 min

Prioritering av meddelanden från IRS

20 min

Rådgivningsmöte eller möte med finansdirektören

60 min

Inledning av revisionsarbetet på fältet

60 min

Inledande samtal med ny kund

20 min

Användning Booking Page för Doodle för att publicera dessa alternativ. Koppla ihop din Google-, Outlook- eller Apple-kalender så att bokningar automatiskt reserverar din tillgänglighet. Lägg till buffertar, ställ in dagliga gränser och se till att du orkar under de mest intensiva månaderna.

Lägg till regler som hjälper dig att behålla fokus

Med onlinebokning kan du skapa struktur i din dag:

  • Erbjud kundsamtal endast under vissa tidsintervall (t.ex. tis–tors, kl. 13–16)

  • Lägg till 15 minuters marginal före och efter varje samtal

  • Håll korta möten på förmiddagen och långa möten på eftermiddagen

  • Ställ in bokningsperioder (t.ex. endast 14 dagar i förväg)

  • Krav på förhandsanmälan (t.ex. inga bokningar samma dag efter kl. 10.00)

Doodle gör dessa inställningar enkla – så att kunderna bara ser de tidsluckor du väljer.

Praktiska tips för revisorer som använder tidsbokning online

  • Skapa separata Booking Pages för varje tjänst med en kort beskrivning, pris och en förberedelselista

  • Användning Doodle 1:1 för partnermöten eller kundgenomgångar

  • Anslut Stripe för att driva in betalningar och minska antalet uteblivna besök

  • Lägg till inledande frågor för att samla in information inför mötena

  • Skapa videolänkar automatiskt (Zoom, Google Meet, Cisco, Microsoft Teams)

  • Ställ in automatiska påminnelser 24 timmar och 2 timmar före mötena

  • Lägg in bokningslänkar i din e-postsignatur, på din webbplats och i dina offerter

  • Användning Group Poll vid revisionsmöten eller styrelsemöten

  • Användning Sign-up Sheets för workshops eller skatterådgivning

  • Slå på anpassad varumärkesprofilering i Doodle Pro för ett professionellt utseende

  • Koppla ihop appar via Zapier för att uppdatera ditt CRM-system eller din uppgiftshanterare automatiskt

Varje steg minskar byråkratin – vilket sparar dig timmar av administrativt arbete.

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik följande fallgropar när du sätter upp ditt schemaläggningssystem:

  • Att erbjuda för många olika typer av tidsbokningar

  • Att lämna hela kalendern ledig

  • Att glömma buffertarna mellan mötena

  • Hoppa över inledande frågor

  • Att bortse från tidszoner

  • Att inte ställa in påminnelser

  • Att schemalägga gruppmöten manuellt istället för med Group Poll

  • Att inte ta betalt för konsultationer

  • Att avslöja kundnamn i delade omröstningar

Doodle förhindrar dessa problem med integritetsinställningar, påminnelser och smarta bokningsinställningar.

Verktyg och lösningar för schemaläggning av revisorer

Doodle-verktyg

Bäst för

Viktiga funktioner

Booking Page

Kundmöten

Buffertar, betalningshantering, varumärkesprofilering, kalendersynkronisering

1:1

Partner- eller VIP-kunder

Utvalda tider, betalningar via Stripe

Group Poll

Revisioner, styrelsegranskningar

Upp till 1 000 deltagare, tidsfrister, dolda namn

Sign-up Sheets

Skattekonsultationer, utbildning

Närvarobegränsningar, val av tidsluckor

Beskrivningar av AI-möten

Alla möten

Agendor och förberedelseanteckningar på ett ögonblick

Zapier-integration

Automatisering

Synkronisera med CRM-system, projektledningsverktyg eller uppgiftshanterare

Varje funktion bidrar till att minska administrationen och öka den fakturerbara tiden.

Exempel från verkligheten från redovisningsteam

  • Enskild auktoriserad revisor: Erin skapade en Booking Page för fyra olika typer av möten och lade till Stripe-betalningar. Antalet uteblivna möten sjönk till noll, vilket sparade fem timmar per vecka.

  • Medelstor byrå: Använda Sign-up Sheets för utbildning i kundportalen med ett begränsat antal platser. Kunderna kom väl förberedda.

  • Revisionsgrupp: Använde Group Poll för lagerinventeringar – ett e-postmeddelande, ett bekräftat datum.

  • Rådgivande partner: Erbjöd betalda 60-minuters ekonomiska genomgångar via Doodle 1:1. Kalendern var fullbokad och faktureringen gick smidigt.

  • Löneavdelningen: Planerade månatliga 20-minutersuppföljningar med kunderna via en återkommande Booking Page. Zoom-länkarna genererades automatiskt.

Enkla inställningar. Omedelbara resultat.

Skapa en bra kundupplevelse genom att förbereda möten

Ställ upp tydliga förväntningar redan från början:

  • Lägg till en kort beskrivning av målet för varje möte

  • Bifoga en förberedelsechecklista eller en länk för uppladdning

  • Ställ 2–4 inledande frågor

  • Skicka automatiska påminnelser med förberedelseinformation

Med Doodle Pro, AI kan skapa en beskrivning av ditt möte på några sekunder – vilket sparar tid och samtidigt säkerställer en enhetlig kommunikation.

Skydda din kalender under perioder med många deadlines

Under februari och mars bör du se till att behålla fokus genom att följa strängare regler:

  • Kortare bokningsperioder (7–10 dagar)

  • Större buffertar (15 minuter)

  • Dagliga begränsningar för möten om skattedeklarationer

  • Sign-up Sheets för allmänna förfrågningar

  • Group Polls for intern samordning

Doodle går det snabbt och enkelt att göra den här inställningen, vilket hjälper dig att behålla lugnet även under press.

Mät och förbättra din schemaläggning

Betrakta schemaläggningen som en process som det lönar sig att förfina.

  • Spåra andelen uteblivna besök före och efter automatiseringarna

  • Justera tidsramarna för möten som ständigt drar ut på tiden

  • Identifiera de mest värdefulla timmarna och prioritera dem

  • Be om kort feedback: ”Var det enkelt att boka din tid?”

Små justeringar kan tillsammans leda till stora tidsbesparingar.

Viktiga slutsatser

  • Att boka tid online hjälper revisorer att få tillbaka tid och minska stressen

  • Buffertar, bokningsfönster och tydliga regler hjälper till att hålla fokus

  • Inkassering av betalningar minskar antalet uteblivna besök

  • Doodle-verktygen riktar sig till såväl enskilda revisorer som stora revisionsbyråer

  • Varje minut som sparas är en minut som kan faktureras

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inga komplicerade system för att spara flera timmar varje vecka. Ställ in din Booking Page för Doodle för dina kärntjänster, aktivera Betalningar via Stripe, och slå på påminnelser.

Användning:

  • 1:1 för kunder som kräver särskilt personlig service

  • Group Poll för revisioner och styrelsemöten

  • Sign-up Sheets för kurser och workshops

Synkronisera med Google, Outlook eller Apple Kalender – och se till att du alltid har koll på ditt schema. Börja spara tid redan idag med onlinebokning.

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