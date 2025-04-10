Vandaag is het zover. Een nieuwe start voor je ‘Ik beloof dat ik me erop ga concentreren’-periode. En ik heb goed nieuws: je hoeft je baan niet op te zeggen of met geiten naar de Alpen te vluchten. Met een paar kleine aanpassingen, de juiste hulpmiddelen en een beetje zelfinzicht kun je van totaal uitgeput naar fantastische focus gaan.

Of je nu een bedrijf runt, als freelancer werkt, lesgeeft, programmeert of de wereld redt van belastingchaos (hallo, financiële mensen), deze tips helpen je hersenen om hun geluksplek te vinden – en daar te blijven.

1. Creëer een werkplek waar je hersenen echt van houden

Je hersenen zijn kieskeurig. Ze houden niet van rommel. Ze vinden het niet prettig om op vijf inch afstand van een zak chips te zitten. En ze willen zich zeker niet concentreren naast een open tabblad waarop true crime-video’s worden afgespeeld.

Creëer een ruimte die zegt: “Hé, we zijn nu aan het werk.” Dat kan betekenen dat je je bureau opruimt, een plant neerzet (extra punten als die nog leeft), of zelfs gewoon je telefoon buiten bereik legt. Je hersenen snakken naar routine, en een vaste werkplek – hoe bescheiden ook – kan je helpen sneller in de concentratiemodus te komen.

2. Deel je tijd in als een baas (ja, zelfs de pauzes)

Time-blocking komt in feite neer op het maken van een takenlijst, maar dan met grenzen en gezond verstand. Het houdt in dat je je taken concrete tijdsvakken in je agenda toewijst – en ja, daar horen ook pauzes bij.

Je hersenen zijn geen machine. Ze hebben rust nodig om goed te kunnen functioneren. Korte pauzes om de 60–90 minuten kunnen je concentratie weer op peil brengen. Ga even strekken. Loop een rondje. Haal diep adem. Het telt allemaal mee, zelfs als je liefdevol naar je koffie staart.

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3. Gebruik technologie – maar wel de juiste

We zijn hier niet om technologie af te kraken. Sterker nog, we zijn er fan van – zolang het maar helpt en niet in de weg zit. De juiste hulpmiddelen kunnen je helpen je te concentreren, je hoofd tot rust te brengen en voorkomen dat je per ongeluk de hele week door in een negatieve spiraal blijft scrollen.

Hier zijn een paar publieksfavorieten:

Bos – Laat een klein digitaal boompje groeien door je telefoon even met rust te laten. Hoe meer je je concentreert, hoe groener je bos wordt.

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Focusmate – Werk online in stilte samen met een echte accountability-partner. Ja, het voelt in het begin een beetje raar. Ja, het werkt.

Cold Turkey – Een strenge websiteblokkering voor als je je echt moet concentreren.

Noisli – Combineer achtergrondgeluiden zoals regen, wind of een koffiebar om je geest tot rust te brengen en je concentratie te behouden.

Toggl Track– Tijdregistratie zonder gedoe. Kijk waar je tijd naartoe gaat, zonder te oordelen (oké, misschien een beetje dan).

Kies er één uit, probeer het eens uit en kijk hoe je hersenen erop reageren. Technologie hoort je leven makkelijker te maken, niet je er constant aan te herinneren dat je 17 meldingen moet checken.

4. Mindfulness is niet alleen voor yogi’s

Je hebt geen wierook of een retraite op Bali nodig om mindfulness te beoefenen, zoals dat op sociale media wordt aangeprezen. Al een paar momenten van stilte kunnen je hersenen helpen om even op adem te komen. Zie mindfulness als een manier om je aandacht weer op het heden te richten, zonder tegen jezelf te schreeuwen.

Probeer eens een ademhalingsoefening van één minuut tussen vergaderingen door, geniet bewust van een kopje thee, of maak zelfs een korte wandeling waarbij je je e-mail niet checkt. Het gaat er niet om dat je helemaal zen moet zijn. Je geeft je hersenen gewoon even een pauze.

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5. Zet het geluid uit (zowel letterlijk als digitaal)

Tussen het gezoem van je telefoon, het gepiep van je inbox en die ene buurman die om 14.00 uur dol is op klussen – je hersenen staan onder vuur.

Probeer de modus ‘Niet storen’, gebruik een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en zet Slack op stil. Schakel meldingen uit die je niet helpen om je te concentreren. Als je twijfelt, trek je dan een uurtje, een ochtend of zo lang als je kunt even helemaal terug in je digitale schulp. Gun je hersenen wat rust en stilte.

6. Zorg dat je je uren waarin je het meest geconcentreerd bent, vrijhoudt

Ken je dat gevoel dat het lijkt alsof je hersenen op 110% draaien? Dat is je concentratietijd – en die is goud waard. Voor sommige mensen is dat ’s ochtends vroeg. Voor anderen is het laat in de middag. (Voor een paar gekken is het 23.00 uur – respect.)

De truc is om je piekmomenten te ontdekken en die te bewaken alsof je een draak bent die op zijn schat zit. Gebruik die tijd voor diepgaand werk: schrijven, nadenken en problemen oplossen. Bewaar de administratieve klusjes voor als je hersenen op een snackbeurt draaien.

En als je wilt voorkomen dat die tijd opgaat aan vergaderingen? Dan is Doodle de oplossing.

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Conclusie: je hersenen afschermt tegen afleiding, gewoonte voor gewoonte

Je hoeft je leven niet helemaal om te gooien om je beter te kunnen concentreren. Je hebt goede gewoontes, bewustzijn en de juiste ondersteuning nodig. En hoe kun je je tijd beschermen tegen eindeloze e-mailwisselingen, chaos in je agenda en ‘snelle telefoontjes’ die 45 minuten duren?

Probeer Doodle eens. Met tools zoals de Boekingspagina's, groepspolls en 1-op-1-afspraken helpt Doodle je om weer grip op je agenda te krijgen – zodat je je kunt concentreren op het werk dat ertoe doet. Je hersenen zullen je dankbaar zijn. En je inbox krijgt eindelijk eens wat rust.