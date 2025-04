6 façons de rester concentré et d'éviter les distractions

C'est aujourd'hui que ça se passe. Un nouveau départ pour votre période "je jure de me concentrer". Et j'ai une bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi ou de vous enfuir dans les Alpes avec des chèvres. Avec quelques petits changements, les bons outils et un peu de conscience de soi, vous pouvez passer d'un état de stress total à une concentration fantastique.

Que vous gériez une entreprise, que vous travailliez à la pige, que vous enseigniez, que vous codiez ou que vous sauviez le monde de la confusion fiscale (salut les gens de la finance), ces conseils aideront votre cerveau à trouver sa place et à y rester.

1. Créez un espace de travail que votre cerveau apprécie

Votre cerveau est difficile. Il n'aime pas le désordre. Il n'aime pas être à cinq pouces d'un paquet de chips. Et il ne veut surtout pas se concentrer à côté d'un onglet ouvert qui diffuse des vidéos de crimes réels.

Créez un espace qui signale "Hé, on travaille maintenant". Il peut s'agir de débarrasser votre bureau, d'ajouter une plante (points bonus si elle est vivante), ou même simplement de mettre votre téléphone hors de portée. Votre cerveau a besoin de routine, et un espace de travail cohérent, aussi modeste soit-il, peut l'aider à se concentrer plus rapidement.

2. Bloquez le temps comme un patron (oui, même les pauses)

Bloquer le temps, c'est en fait faire une liste de choses à faire, mais avec des limites et du bon sens. Il s'agit d'accorder à vos tâches des plages horaires réelles dans votre calendrier - et oui, cela inclut les pauses.

Votre cerveau n'est pas une machine. Il a besoin de temps de récupération pour bien fonctionner. De courtes pauses toutes les 60 à 90 minutes peuvent recharger votre concentration. Faites des étirements. Marchez. Respirez profondément. Tout compte, même le fait de regarder son café avec amour.

3. Utilisez la technologie, mais seulement la bonne

Nous ne sommes pas là pour dénigrer la technologie. En fait, nous en sommes fans, à condition qu'elle vous aide et non qu'elle vous nuise. Les bons outils peuvent vous aider à vous concentrer, à calmer votre cerveau et à vous empêcher de vous précipiter accidentellement vers la semaine suivante.

Voici quelques-uns des outils préférés du public :

Forêt - Cultivez un petit arbre numérique en vous abstenant d'utiliser votre téléphone. Plus vous vous concentrez, plus votre forêt devient verte.

Focusmate - Travaillez en silence avec un partenaire de responsabilisation en ligne. Oui, c'est bizarre au début. Oui, ça marche.

Cold Turkey - Un bloqueur de sites web pour les moments où vous avez vraiment besoin de vous concentrer.

Noisli - Mélangez des sons de fond comme la pluie, le vent ou un café pour apaiser votre cerveau et vous concentrer.

Toggl Track-Le suivi du temps est un jeu d'enfant. Voyez où va votre temps sans jugement (d'accord, peut-être un peu de jugement).

Choisissez-en un, essayez-le et voyez comment votre cerveau réagit. La technologie doit vous faciliter la vie, pas vous rappeler constamment de vérifier 17 notifications.

4. La pleine conscience n'est pas réservée aux yogis

Vous n'avez pas besoin d'encens ou d'une retraite à Bali pour pratiquer la pleine conscience, comme on le proclame sur les médias sociaux. Quelques instants de calme peuvent aider votre cerveau à respirer. Considérez la pleine conscience comme un moyen de ramener votre attention sur le présent sans vous crier dessus.

Essayez de faire un exercice de respiration d'une minute entre deux réunions, de prendre une tasse de thé en pleine conscience ou même de faire une petite promenade sans consulter vos courriels. Il ne s'agit pas d'être zen. Vous ne faites que donner une petite pause à votre cerveau.

5. Faites taire le bruit (littéralement et numériquement)

Entre le bourdonnement de votre téléphone, la sonnerie de votre boîte de réception et ce voisin qui adore bricoler à 14 heures, votre cerveau est assiégé.

Essayez le mode "Ne pas déranger", utilisez un casque anti-bruit et mettez Slack en sourdine. Désactivez les notifications qui ne vous aident pas à vous concentrer. En cas de doute, faites l'ermite numérique pendant une heure, une matinée ou tout ce que vous pouvez. Accordez à votre cerveau un peu de paix et de tranquillité.

6. Protégez vos heures de concentration maximale

Vous connaissez cette sensation lorsque votre cerveau semble fonctionner à 110 % ? C'est votre fenêtre de concentration, et c'est de l'or en barre. Pour certaines personnes, c'est tôt le matin. Pour d'autres, c'est en fin d'après-midi. (Pour certains bizarres, c'est 23 heures - respect).

L'astuce consiste à déterminer vos heures de pointe et à les garder comme un dragon qui s'empare d'un trésor. Utilisez ce temps pour le travail en profondeur - l'écriture, la réflexion et la résolution de problèmes. Gardez les tâches administratives pour les moments où votre cerveau est en manque de carburant.

Et si vous voulez éviter que ce temps ne soit englouti par les réunions ? C'est là que Doodle entre en jeu.

Conclusion : protégez votre cerveau des distractions, une habitude à la fois

Il n'est pas nécessaire de bouleverser sa vie pour mieux se concentrer. Vous avez besoin de bonnes habitudes, d'une prise de conscience et d'un soutien adéquat. Et lorsqu'il s'agit de protéger votre temps contre les courriels qui vont et viennent, le chaos du calendrier et les "appels rapides" qui durent 45 minutes ?

Essayez Doodle. Avec des outils tels que la page de réservation, les sondages de groupe et les entretiens individuels, Doodle vous aide à reprendre le contrôle de votre calendrier afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail qui compte. Votre cerveau vous remerciera. Et votre boîte de réception pourra enfin se reposer.