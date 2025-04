6 formas de evitar distracciones y enfocarte

Hoy es el día. Un nuevo comienzo para tu época de "juro que me centraré". Y tengo buenas noticias: no tienes que dejar tu trabajo ni irte corriendo a los Alpes con las cabras. Con unos pequeños cambios, las herramientas adecuadas y un poco de conciencia de ti mismo, puedes pasar de estar totalmente agotado a tener una concentración fantástica.

Tanto si diriges un negocio, trabajas como autónomo, enseñas, codificas o salvas al mundo de la confusión fiscal (hola, amigos de las finanzas), estos consejos ayudarán a tu cerebro a encontrar su lugar feliz... y a permanecer allí.

1. Crea un espacio de trabajo que le guste a tu cerebro

Tu cerebro es exigente. No le gusta el desorden. No le gusta estar a ocho centímetros de una bolsa de patatas fritas. Y, desde luego, no quiere concentrarse junto a una pestaña abierta que reproduce vídeos de crímenes reales.

Crea un espacio que indique: "Eh, ahora estamos trabajando". Eso puede significar despejar el escritorio, añadir una planta (puntos extra si está viva) o simplemente poner el teléfono fuera del alcance. Tu cerebro anhela la rutina, y un espacio de trabajo consistente -por humilde que sea- puede ayudarle a entrar en modo concentración más rápido.

2. Bloquea el tiempo como un jefe (sí, incluso los descansos)

Bloquear el tiempo es, básicamente, hacer una lista de tareas pendientes, pero con límites y sentido común. Significa asignar a las tareas franjas horarias concretas en el calendario, incluidas las pausas.

Tu cerebro no es una máquina. Necesita tiempo de recuperación para funcionar bien. Las pausas breves cada 60-90 minutos pueden recargar tu concentración. Haz estiramientos. Camina. Respira profundamente. Todo cuenta, incluso mirar con cariño tu café.

3. Utiliza la tecnología, pero sólo la adecuada

No estamos aquí para criticar la tecnología. De hecho, somos fans de ella, siempre que te ayude y no te perjudique. Las herramientas adecuadas pueden ayudarte a concentrarte, calmar tu cerebro y evitar que te precipites accidentalmente a la semana siguiente.

Estas son algunas de las favoritas del público:

Bosque: cultiva un pequeño árbol digital desconectándote del teléfono. Cuanto más te concentres, más verde será tu bosque.

Focusmate - Trabaja en silencio junto a un compañero de la vida real en línea. Sí, es raro al principio. Sí, funciona.

Cold Turkey - Un bloqueador de sitios web para cuando realmente necesitas concentrarte.

Noisli - Mezcla y combina sonidos de fondo como la lluvia, el viento o una cafetería para mantener tu cerebro calmado y concentrado.

Toggl Track- Control del tiempo sin complicaciones. Vea a dónde va su tiempo sin juzgarlo (de acuerdo, quizá un poco).

Elija una, pruébela y vea cómo responde su cerebro. La tecnología debería hacerte la vida más fácil, no recordarte constantemente que compruebes 17 notificaciones.

4. Mindfulness no es sólo para yoguis

No necesitas incienso ni un retiro en Bali para practicar mindfulness, como se promociona en las redes sociales. Sólo unos momentos de quietud pueden ayudar a tu cerebro a respirar. Piensa en el mindfulness como una forma de devolver tu atención al presente sin gritarte a ti mismo.

Prueba a hacer un ejercicio de respiración de un minuto entre reunión y reunión, a tomar una taza de té con atención plena o incluso a dar un breve paseo sin consultar el correo electrónico. No se trata de ser zen. Sólo estás dando a tu cerebro un pequeño descanso.

5. Silencia el ruido (literal y digitalmente)

Entre el zumbido de tu teléfono, el tintineo de tu bandeja de entrada y ese vecino al que le encanta el bricolaje a las 2 de la tarde, tu cerebro está sitiado.

Prueba el modo "No molestar", utiliza auriculares con cancelación de ruido y silencia Slack. Desactiva las notificaciones que no te ayuden a concentrarte. En caso de duda, conviértete en un ermitaño digital durante una hora, una mañana o lo que puedas. Dale a tu cerebro un poco de paz y tranquilidad.

6. Protege tus horas de máxima concentración

¿Conoces esa sensación de que tu cerebro funciona al 110%? Esa es tu ventana de concentración, y es oro. Para algunas personas, es por la mañana temprano. Para otros, es por la tarde. (Para algunos bichos raros, es a las 11 de la noche -respeto).

El truco está en averiguar cuáles son tus horas punta y protegerlas como un dragón que se aferra a un tesoro. Utiliza ese tiempo para trabajar en profundidad: escribir, pensar y resolver problemas. Deja las cosas administrativas para cuando tu cerebro funcione a base de bocadillos.

¿Y si quieres evitar que ese tiempo se lo traguen las reuniones? Ahí es donde entra Doodle.

Conclusión: un hábito a prueba de distracciones

No necesitas cambiar tu vida para concentrarte mejor. Necesitas buenos hábitos, concienciación y el apoyo adecuado. Y cuando se trata de proteger tu tiempo de las idas y venidas de los correos electrónicos, el caos del calendario y las "llamadas rápidas" que duran 45 minutos?

Prueba Doodle. Con herramientas como la página de reservas, las encuestas de grupo y las reuniones 1:1, Doodle te ayuda a recuperar el control de tu calendario para que puedas centrarte en el trabajo que importa. Tu cerebro te lo agradecerá. Y tu bandeja de entrada por fin tendrá un respiro.