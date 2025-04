6 modi per rimanere concentrati e sconfiggere le distrazioni

Oggi è il giorno giusto. Un nuovo inizio per l'era del "giuro che mi concentrerò". E ho una buona notizia: non dovete lasciare il lavoro o scappare sulle Alpi con le capre. Con alcuni piccoli cambiamenti, gli strumenti giusti e un po' di autoconsapevolezza, potete passare da una totale confusione a una fantastica concentrazione.

Che siate a capo di un'azienda, freelance, insegnanti, codificatori o che stiate salvando il mondo dalla confusione fiscale (ciao, gente della finanza), questi consigli vi aiuteranno a trovare il vostro posto felice e a rimanerci.

1. Create uno spazio di lavoro che piaccia al vostro cervello

Il vostro cervello è esigente. Non ama il disordine. Non gli piace stare a cinque centimetri da un sacchetto di patatine. E sicuramente non vuole concentrarsi accanto a una scheda aperta che riproduce video di cronaca nera.

Create uno spazio che segnali "Ehi, ora stiamo lavorando". Questo può significare liberare la scrivania, aggiungere una pianta (punti bonus se è viva) o anche solo mettere il telefono fuori portata. Il cervello desidera la routine e uno spazio di lavoro coerente, per quanto umile, può aiutarlo a entrare più velocemente in modalità concentrazione.

2. Blocca il tempo come un boss (sì, anche le pause)

Il time-blocking consiste nel fare una lista di cose da fare, ma con dei limiti e del buon senso. Significa assegnare ai propri compiti delle vere e proprie fasce orarie nel calendario - e sì, questo include anche le pause.

Il cervello non è una macchina. Ha bisogno di tempi di recupero per funzionare bene. Brevi pause ogni 60-90 minuti possono ricaricare la concentrazione. Fate stretching. Camminate. Respirate profondamente. Tutto conta, anche fissare amorevolmente il caffè.

3. Usate la tecnologia, ma solo quella giusta

Non siamo qui per criticare la tecnologia. Anzi, ne siamo fan, purché sia d'aiuto e non d'intralcio. Gli strumenti giusti possono aiutare a concentrarsi, a calmare il cervello e a evitare che si arrivi per sbaglio alla settimana successiva.

Ecco alcuni dei preferiti dal pubblico:

Foresta - Coltivate un piccolo albero digitale stando lontani dal vostro telefono. Più ci si concentra, più la foresta diventa verde.

Focusmate - Lavorate in silenzio online insieme a un compagno di responsabilità reale. Sì, all'inizio sembra strano. Sì, funziona.

Cold Turkey - Un blocco dei siti web per quando avete bisogno di concentrarvi.

Noisli - Per mescolare e abbinare suoni di sottofondo come la pioggia, il vento o una caffetteria, per mantenere il cervello calmo e concentrato.

Toggl Track -Tracciamento del tempo reso indolore. Scoprite dove va il vostro tempo senza giudicarlo (ok, forse un po' di giudizio).

Sceglietene uno, provatelo e vedete come reagisce il vostro cervello. La tecnologia dovrebbe semplificarvi la vita, non ricordarvi continuamente di controllare le 17 notifiche.

4. La mindfulness non è solo per gli yogi

Non c'è bisogno di incenso o di un ritiro a Bali per praticare la mindfulness, come viene promossa sui social media. Bastano pochi momenti di immobilità per aiutare il cervello a respirare. Pensate alla mindfulness come a un modo per riportare l'attenzione sul presente senza sgridarvi.

Provate a fare un esercizio di respirazione di un minuto tra una riunione e l'altra, a bere una tazza di tè con la mente o anche a fare una breve passeggiata senza controllare la posta elettronica. Non si tratta di essere zen. State solo concedendo al vostro cervello una piccola pausa.

5. Silenziare il rumore (letteralmente e digitalmente)

Tra il ronzio del telefono, il tintinnio della casella di posta elettronica e quel vicino che ama il bricolage alle 14.00, il vostro cervello è sotto assedio.

Provate la modalità "Non disturbare", usate cuffie a cancellazione di rumore e disattivate Slack. Disattivate le notifiche che non vi aiutano a concentrarvi. In caso di dubbio, fate l'eremita digitale per un'ora, una mattina o qualsiasi cosa riusciate a fare. Date al vostro cervello un po' di pace e tranquillità.

6. Proteggete le ore di massima concentrazione

Avete presente la sensazione che si prova quando il vostro cervello si sente in funzione al 110%? Quella è la vostra finestra di concentrazione ed è oro. Per alcune persone è la mattina presto. Per altri, è il tardo pomeriggio. (Per alcuni strani, sono le 11 di sera - rispetto).

Il trucco è capire quali sono le vostre ore di punta e custodirle come un drago seduto su un tesoro. Usate quel tempo per il lavoro profondo: scrivere, pensare e risolvere problemi. Conservate le cose amministrative per quando il vostro cervello ha bisogno di carburante per gli spuntini.

E se volete proteggere questo tempo dalle riunioni? È qui che entra in gioco Doodle.

Conclusione: rendere il cervello a prova di distrazione, un'abitudine alla volta

Non è necessario rivedere la propria vita per migliorare la concentrazione. Servono buone abitudini, consapevolezza e il giusto supporto. E quando si tratta di proteggere il vostro tempo dalle e-mail che si susseguono, dal caos del calendario e dalle "chiamate rapide" che durano 45 minuti?

Non è necessario rivedere la propria vita per migliorare la concentrazione. Servono buone abitudini, consapevolezza e il giusto supporto.