6 maneiras de manter o foco e evitar distrações

Hoje é o dia. Um novo começo para sua era "Juro que vou me concentrar". E tenho boas notícias: você não precisa deixar seu emprego ou fugir para os Alpes com cabras. Com algumas pequenas mudanças, as ferramentas certas e um pouco de autoconsciência, você pode passar de totalmente esgotado para um foco fantástico.

Independentemente de estar administrando uma empresa, trabalhando como freelancer, ensinando, programando ou salvando o mundo da confusão tributária (olá, pessoal de finanças), essas dicas ajudarão seu cérebro a encontrar seu lugar feliz - e a permanecer lá.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

1. Crie um espaço de trabalho que seu cérebro realmente goste

Seu cérebro é exigente. Ele não gosta de bagunça. Não gosta de ficar a cinco centímetros de distância de um saco de batatas fritas. E, definitivamente, não quer se concentrar ao lado de uma guia aberta com vídeos de crimes reais.

Crie um espaço que sinalize: "Ei, estamos trabalhando agora". Isso pode significar limpar sua mesa, adicionar uma planta (pontos de bônus se ela estiver viva) ou até mesmo colocar seu telefone fora do alcance. Seu cérebro anseia por rotina, e um espaço de trabalho consistente - por mais humilde que seja - pode ajudá-lo a entrar no modo de concentração mais rapidamente.

2. Bloqueie o tempo como um chefe (sim, até mesmo os intervalos)

O bloqueio de tempo é basicamente fazer uma lista de tarefas, mas com limites e bom senso. Significa dar às suas tarefas intervalos de tempo reais em seu calendário - e sim, isso inclui os intervalos.

Seu cérebro não é uma máquina. Ele precisa de tempo de recuperação para funcionar bem. Pequenos intervalos a cada 60-90 minutos podem recarregar sua concentração. Faça alongamentos. Caminhe. Respire profundamente. Tudo isso conta, até mesmo olhar com carinho para o seu café.

3. Use a tecnologia - mas apenas o tipo certo

Não estamos aqui para criticar a tecnologia. Na verdade, somos fãs - desde que ela ajude e não atrapalhe. As ferramentas certas podem ajudar a manter o foco, acalmar o cérebro e impedir que você acidentalmente entre na semana seguinte.

Aqui estão algumas das favoritas do público:

Floresta - Cultive uma pequena árvore digital ficando longe de seu telefone. Quanto mais você se concentrar, mais verde ficará sua floresta.

Focusmate - Trabalhe silenciosamente ao lado de um parceiro de responsabilidade da vida real on-line. Sim, parece estranho no início. Sim, funciona.

Cold Turkey - Um bloqueador de sites para quando você realmente precisa se concentrar.

Noisli - Misture e combine sons de fundo como chuva, vento ou uma cafeteria para manter seu cérebro tranquilo e concentrado.

Toggl Track -Controle de tempo sem dor. Veja para onde vai seu tempo sem julgamento (ok, talvez um pouco de julgamento).

Escolha um, experimente-o e veja como seu cérebro reage. A tecnologia deve facilitar sua vida, não lembrá-lo constantemente de verificar 17 notificações.

4. A atenção plena não é apenas para iogues

Você não precisa de incenso ou de um retiro em Bali para praticar a atenção plena, como é promovido nas mídias sociais. Apenas alguns momentos de quietude podem ajudar seu cérebro a respirar. Pense na atenção plena como uma forma de trazer sua atenção de volta ao presente sem gritar com você mesmo.

Experimente fazer um exercício de respiração de um minuto entre as reuniões, tomar uma xícara de chá com atenção plena ou até mesmo fazer uma caminhada curta sem verificar seu e-mail. Não se trata de ser zen. Você está apenas dando uma pequena pausa ao seu cérebro.

5. Silencie o barulho (literal e digitalmente)

Entre o zumbido do seu telefone, o barulho da sua caixa de entrada e aquele vizinho que adora fazer bricolagem às duas da tarde, seu cérebro está sob cerco.

Experimente o modo "Não Perturbe", use fones de ouvido com cancelamento de ruído e silencie o Slack. Desative as notificações que não o ajudam a se concentrar. Em caso de dúvida, torne-se um eremita digital completo por uma hora, uma manhã ou o que for possível. Dê ao seu cérebro um pouco de paz e tranquilidade.

6. Proteja seus horários de pico de foco

Sabe aquela sensação de que seu cérebro parece estar operando a 110%? Essa é a sua janela de foco - e é ouro. Para algumas pessoas, é no início da manhã. Para outras, é no final da tarde. (Para alguns esquisitões, é às 23h - respeito).

O truque é descobrir seus horários de pico e guardá-los como um dragão sentado sobre um tesouro. Use esse tempo para trabalhar profundamente - escrever, pensar e resolver problemas. Guarde as coisas administrativas para quando seu cérebro estiver funcionando com combustível para lanches.

E se você quiser evitar que esse tempo seja engolido por reuniões? É aí que entra o Doodle.

Conclusão: tornando seu cérebro à prova de distrações, um hábito de cada vez

Não é necessário reformular sua vida para melhorar a concentração. Você precisa de bons hábitos, consciência e o apoio certo. E quando se trata de proteger seu tempo de e-mails que vão e voltam, caos no calendário e "chamadas rápidas" que duram 45 minutos?

Experimente o Doodle. Com ferramentas como a Booking Page, Group Polls e 1:1s, o Doodle ajuda você a recuperar o controle do seu calendário, para que possa se concentrar no trabalho que importa. Seu cérebro lhe agradecerá. E sua caixa de entrada finalmente terá um descanso.